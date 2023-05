El Festival de Canes desmenteix Víctor Erice

Ves per on, sembla que s’ha convertit en el culebrot d’aquesta edició del Festival de Canes, l’absència de Víctor Erice a l’estrena mundial del seu film “Cerrar los ojos”, a la secció ‘Cannes Première’ del certamen. Com recordareu, ahir el cineasta espanyol va publicar una carta oberta explicant el motius per no haver-hi estat, en la qual venia a dir que no, no estava empipat perquè no li haguessin posat la pel·lícula en la Competició (la principal secció del festival), sinó que ho estava pel que ell titllava de manca de diàleg per part de Thiérry Fremaux i el seu equip. No ha tardat el Festival a contestar-li, amb una nota breu, en què el desmenteixen de dalt a baix: La selecció de la pel·lícula “Cerrar los ojos” de Víctor Erice -diuen- va tenir lloc en les condicions habituals del procés de selecció. La invitació de la seva pel·lícula a la secció oficial va ser notificada al director el 12 d’abril –l’espanyol assegurava que se n’havia assabentat l’endemà en veure la roda de premsa que nunciava la selecció oficial-. Des del principi, el diàleg va ser permanent entre Thierry Frémaux i Christian Jeune [màxims responsables dels equips seleccionadors] amb el productor espanyol i el distribuïdor francès, i el mateix Thierry Frémaux va tenir contacte amb Víctor Erice. I afegeixen: El Festival de Canes és el primer sorprès de les consideracions fetes al voltant de la selecció de la pel·lícula perquè està abans que res orgullós i feliç d’haver acollit “Cerrar los ojos” de Víctor Erice en la 76a edició.



De la polèmica se n’ha fet ressò la premsa especialitzada internacional.

Ja vaig comentar ahir que, si bé Erice té motius per estar empipat, no acaba de ser coherent el que diu i, al damunt, amb aquest desmentit del Festival, diria que l’home queda una mica galdós. Esclar, que quan es tracta de no dir ben bé les veritats, ves a saber, és cosa de dos… o tres…