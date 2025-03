El festival D’A 2025 (Barcelona, 27 març – 6 abril) és ben interessant

He estat mirant la programació anunciada del Festival D’A (Barcelona, 27 de març – 6 d’abril de 2025) i de debò que m’ha semblat ben interessant.

Com dic sempre, em sap greu no poder pujar a Barcelona aquests dies, perquè ja em costa desplaçar-me fins al cap-i-casal per a veure cine (i pel que calgui) i perquè són dates que tinc el cap a Canes, preparant-me’l, per a poder-ne fer el seguiment després, el maig (Canes és el meu festival, el que duc al cor, al que vaig anar 25 anys i que segueixo intensament perquè em dóna entrada a bona part del cinema que veurem després.

Si em permeteu, ara reprodueixo la informació ja publicada anteriorment en aquest blog de pel·lícules que projectaran al D’A 2025. Tanmateix us recomano que consulteu el web del D’A 2025, on trobareu (en català) el que cal de tots els films que s’hi han seleccionat, els seus autors, horaris, trobades amb cineastes, etc.

De Dea KULUMBEGASHVILI, “April” (“Those Who Find Me”).

Producció: Geòrgia, França, Itàlia. Any: 2024. Durada: 2h14.

Guió: Dea Kulumbegashvili.

Amb Ia Sukhitashvili, Kakha Kintsurashvili, Merab Ninidze.

Nota sinòptica: La Nina treballa a l’únic hospital d’una localitat de província com a obstetra-ginecòloga. Soltera i abstinent de qualsevol relació personal, es dedica incondicionalment al seu jurament hipocràtic, encara que això signifiqui realitzar avortaments il·legals. Quan un nounat mor uns segons després del part que ella ha supervisat, en posen en dubte la responsabilitat, l’acusen de negligència. Sotmesa a investigació interna, s’escruta cada detall de la vida personal i professional de la Nina. Malgrat els riscos, la Nina continua dedicada al seu deure de metgessa, decidida a fer el que ningú més farà.

Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies | D’A 2025.

D’ Ernesto MARTÍNEZ BUCIO, “El Diablo Fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)” / “The Devil Smokes (and Saves the Burnt

Matches in the Same Box)”.

Producció: Mèxic. Any: 2025. Durada: 1h37.

Sinopsi: Mèxic, a mitjan anys noranta. Les pors de cinc germans estoics abandonats pels seus pares es barregen amb les de la seva àvia esquizofrènica amb qui han anat a parar, desdibuixant i dissolvent gradualment la frontera entre la realitat i la imaginació.

Amb Mariapau Bravo Aviña (Elsa), Rafael Nieto Martínez (Tomás), Regina Alejandra (Marisol), Donovan Said Martínez (Víctor), Laura Uribe Rojas (Vanessa).

Guió: Ernesto Martínez Bucio, Karen Plata.

Informació: Òpera prima. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.| D’A 2025. | RESSONS A LA BERLINALE | Premi: Millor Òpera Prima |

Director: a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Autor de diversos curtmetratges i muntador, debuta en el llarg.

De Matthew RANKIN, “Une langue universelle” / “El idioma universal” / “Universal Language”.

Producció: Quebec. Any: 2024. Durada: 1h29.

Guió: Matthew Rankin, Pirouz Nemati, Ila Firouzabadi.

Repartiment: Rojina Esmaeili (Negin), Saba Vahedyousefi (Nazgol), Mani Soleymanlou (Iraj Bilodeau), Matthew Rankin (Matthew/Massoud), Pirouz Nemati (Massoud/Matthew).

Sinopsi: En una interzona misteriosa i surrealista entre Teheran i Winnipeg, les vides de múltiples personatges s’entrellacen de maneres sorprenents i misterioses. Els alumnes de primària Negin i Nazgol troben una suma de diners congelada al gel de l’hivern i intenten aconseguir-la. Mentrestant, Massoud guia un grup de turistes cada cop més desconcertats pels monuments i llocs històrics de Winnipeg. En Matthew deixa la seva feina significativa en una oficina del govern del Quebec, a Mont-real, i emprèn un viatge enigmàtic per visitar la seva mare malalta a Winnipeg. L’espai, el temps i les identitats personals s’esvaeixen, s’entrellacen i ressonen en una comèdia surrealista de desorientació.

Text de presentació de la pel·lícula a la Quinzena dels Cineastes de Canes 2024: Un home torna al seu Winnipeg natal per a retrobar-se amb la mare, malalta. Dos nens iranians busquen una manera de retirar un bitllet congelat al glaç. Un guia estrany ofereix a un grup de turistes una visita a monuments històrics. L’espai-temps està capgirat en aquesta comèdia absurda i sorneguera, amb la seva arquitectura brutalista, composicions geomètriques dels plans i humor melancòlic. “Une langue universelle” és una barreja acolorida del cinema surrealista de Winnipeg barrejat amb l’univers de les pel·lícules iranianes de l’Studio Kanoun. (..) Una declaració d’amor a la cultura iraniana, però també una meditació sobre l’espai curiós, geogràfic i mental, que representa Canadà, aquest gegant esquiu.

Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies | D’A 2025 | RESSONA A CANES 2024 | Premis: Premi del Públic de la Quinzena.

De Roberto MINERVINI, “Els maleïts” / “Les damnés” / “The Damned”.

Producció: Itàlia, Bèlgica, EUA. Any: 2024. Durada: 1h28.

Guió: Roberto Minervini.

Amb Jeremiah Knupp, René W. Solomon, Cuyler Ballenger, Timothy Carlson, Noah Carlson, Judah Carlson.

Sinopsi: Hivern de 1862. Durant la Guerra Civil, l’exèrcit dels Estats Units envia una companyia de voluntaris a l’Oest per a patrullar regions inexplorades. A mesura que la seva missió canvia de curs, qüestionen el significat del seu compromís.

Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.| D’A 2025.| RESSONS A CANES 2024-només enllaços | Premi Millor Direcció d’Un Certain Regard (ex-aequo amb Rungano Nyoni).

De Noah BAUMBACH, “Frances Ha“.

Producció: RT Features (Brasil), Pine District Pictures (EUA), Scott Rudin Productions (EUA). Any: 2012. Durada: 1h26.

Guió: Noah Baumbach i Greta Gerwig. Fotografia: Sam Levy. Muntatge: Jennifer Lame.

Repartiment: Greta Gerwig (Frances), Mickey Sumner (Shopie), Adam Driver (Lev), Grace Gummer (Rachel), Michael Zegen (Benji).

Sinopsi: La Frances (Greta Gerwig) viu a Nova York, però realment no hi té cap pis. La Frances aprèn dansa en una companyia, però no es pot pas dir que sigui de debò una ballarina. La Frances té una amiga, anomenada Sophie (Mickey Sumner), però realment mai no han parlat. La Frances es capbussa a pleret en els seus somnis, encara que cada cop siguin més lluny de la realitat. La Frances vol molt més del que té, però viu la vida amb inexplicable alegria i lleugeresa.

Enllaç: | D’A 2025.

Recull d’articles sobre la pel·lícula: Altres veus.

D’ India DONALDSON, “Good One“.

Producció: EUA. Any: 2024. Durada: 1h30.

Guió: India Donaldson.

Repartiment: Lily Collias (Sam), James Le Gros (Chris), Danny McCarthy (Matt), Sumaya Bouhbal (Jessie), Diana Irvine (Casey), Sam Lanier (Zach), Peter McNally (Jake), Eric Yates (Andy).

Sinopsi: En aquesta òpera prima, tranquil·la i exasperada alhora, una noia de 17 anys accepta fer una excursió pel bosc amb el seu pare i un vell amic seu. Cap gran revelació, cap gran trauma, però els homes pesen cada cop més. La noia, fins aleshores considerada la “bona”, la criatura sense problemes, ho encaixa però acaba que ja no pot més.

Text de presentació de la Quinzena dels Cineastes de Canes 2024: La primera pel·lícula de l’Índia Donaldson, “Good One” ofereix una caminada pels Catskills amb la jove Sam, de 17 anys, obligada a acompanyar el seu pare i el seu amic durant un cap de setmana. Retrat d’un avenc intergeneracional, aquest relat iniciàtic delicat aconsegueix fer conviure dos mons irreconciliables quedant-se ben a prop dels seus personatges. Una passejada lleugera i bucòlica portada per una actriu formidable.

Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.| D’A 2025. | RESSONS A CANES 2024.

De Louise COURVOISIER, “Vingt Dieux!“ / “Holy Cow”.

Producció: França. Any: 2024. Durada: 1h30.

Guió: Louise Courvoisier, Théo Abadie.

Amb Clément Favreau, Luna Garret, Mathis Bernard, Dimitri Baudry.

Sinopsi: En Totone (Clément Faveau), de 18 anys, passa la major part del temps bevent cerveses i anant a les sales de ball del Jura amb la colla d’amics. Però la realitat el posa al dia: ha de cuidar la seva germana petita de 7 anys i trobar la manera de guanyar-se la vida. Aleshores se li posa al cap de fabricar el millor formatge comté de la comarca, amb el qual guanyaria la medalla d’or al concurs agrícola i 30.000 euros. Informació: Òpera prima.

Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.| D’A 2025.| RESSONA A CANES 2024. | Premi de la Joventut -Un Certain Regard-.

De Bruno DUMONT, “L’imperi” / “L’ Empire” / “The Empire”.

Producció: França, Itàlia, Alemanya, Bèlgica, Portugal. Any: 2024. Durada: 1h50.

Guió: Bruno Dumont.

Amb Lyna Khoudri, Anamaria Vartolomei, Camille Cottin, Fabrice Luchini, Brandon Vlieghe.

Sinopsi: Entre “Ma Loute” i “La Vie de Jésus“, entre el cel i la terra, en Bruno Dumont ens ofereix una visió càustica, cruel et esbojarrada de “La Guerra de les Galàxies”.

Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity.| D’A 2025. | RESSONS A LA BERLINALE 2024| Premis: Premi del Jurat.

De Patricia MAZUY, “La Prisonnière de Bordeaux” / “Visiting Hours”.

Producció: França. Any: 2024. Durada: 1h48.

Guió: Patricia Mazuy, Pierre Courrège, François Bégaudeau, a partir d’una idea original de Pierre Courrège.

Amb Isabelle Huppert (Alma), Hafsia Herzi (Mina), Robert Plagnol, Lionel Dray.

Nota sinòptica: L’Alma, sola a la seva preciosa casa adossada, i la Mina, una mare soltera als suburbis, han organitzat la seva vida al voltant de l’absència dels seus marits, que són reclusos al mateix centre penitenciari. Durant una visita, les dues dones coincideixen i inicien una amistat tan improbable com tumultuosa…

Sinopsi: Dues dones es troben a la sala de visites d’una presó on venen a visitar “el seu home”. Una és una dona rica de classe mitjana, l’altra ha de treballar per alimentar els seus dos fills. La primera ofereix a la segona quedar-se a la seva gran casa, més a prop de la presó. És una amistat, un amor, un pacte?

Text de presentació de la pel·lícula a la Quinzena dels Cineastes : Com un contrapeu de “Bowling Saturne“, Patricia Mazuy signa una pel·lícula sobre l’emancipació femenina i de sororitat amb el rerefons d’informe de classe. En el papers principals, Isabelle Huppert i Hafsia Herzi formeu un tàndem que funciona meravellosament, lligat al voltant d’un desig comú de posar fi al passat i alliberar-se de la dominació masculina. Sense maniqueisme i sense tebiesa.

Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Unifrance (fr), CBO-Box Office (fr) | D’A 2025.| RESSONS A CANES 2024.

De HONG Sang-soo, “La viatgera” / “A Traveler’s Needs” / “Yeohaengjaui pilyo”.

Producció: Corea del Sud. Any: 2024. Durada: 1h30.

Guió: Hong Sang-soo.

Amb Isabelle Huppert, Lee Hyeyoung, Kwon Haehyo, Cho Yunhee, Ha Seongguk.

Sinopsi: Venia de França. Tocava una flauta dolça infantil en un parc. Sense mitjans per mantenir-se, li van aconsellar que ensenyés francès. Es va convertir en professora de dues dones. Li agrada estirar-se a les roques i gaudir del makkeolli, un vi d’arròs coreà.

Enllaços: IMDB, AlloCiné, MyMovies, Filmaffinity.| D’A 2025. | RESSONS A LA BERLINALES 2024| Premis: Gran Premi del Jurat.

De Dag Johan HAUGERUD, “Love” / “Kjærlighet”.

Producció: Noruega. Any: 2024. Durada: 1h59.

Guió: Dag Johan Haugerud.

Amb Andrea Bræin Hovig, Tayo Cittadella Jacobsen, Marte Engebrigtsen, Lars Jacob Holm, Thomas Gullestad, Marian Saastad Ottesen, Morten Svartveit.

Sinopsi: La Marianne, una metgessa pragmàtica, i la Tor, una infermera compassiva, eviten les relacions convencionals. Un vespre, després d’una cita a cegues, la Marianne es troba amb en Tor al ferri. En Tor, que sovint passa la nit allà a la recerca de trobades casuals amb altres homes, li explica experiències d’intimitat espontània i converses importants. Intrigada per aquesta perspectiva, la Marianne comença a qüestionar les normes socials i es pregunta si aquesta intimitat casual també podria ser una opció per a ella. Nota “Love” / “Kjærlighet” forma part de la trilogia ‘Sex Drømmer Kjærlighet’.

Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. | D’A 2025.

Nota d’actualització: El director, Dag Johan Haugerud, acaba de guanyar l’Ós d’Or i el Premi FIPRESCI de la Crítica Internacional de la Berlinale 2025 amb “Dreams (Sex Love)” / “Drømmer”, tercera part d’aquesta trilogia.

De Leos CARAX, “C’est Pas Moi” / “No soy yo” / “It’s not Me”.

Producció: França. Any: 2024. Durada: 0h40.

Guió: Leos Carax. Fotografia: Caroline Champetier.

Amb Denis Lavant, Kateryna Yuspina, Nastya Golubeva Carax, Loreta Juodkaite, Anna-Isabel Siefken, Petr Anevskii, Bianca Maddaluno.

Nota sinòptica: Pel·lícula de format lliure, que és un autoretrat (està escrita en primera persona): Carax hi repassa més de 40 anys de la seva filmografia (envoltat del seu fidel equip) i qüestiona les principals etapes de la seva vida, alhora que recull els tremolors polítics de l’època.

Sinopsi: Per a una exposició que finalment no es va fer, el Museu Pompidou va demanar al cineasta que respongués a la pregunta en imatges: On ets, Leos Carax? Intenta una resposta, plena de preguntes. Sobre ell, el “seu” món. No ho sé. Però si ho sabés, respondria això… (Leos Carax).

Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Les Inrock, Unifrance, altres enllaços. | D’A 2025.| RESSONS A CANES 2024 |

De Rungano NYONI, “On Becoming A Guinea Fowl“.

Producció: Zàmbia, Anglaterra, Irlanda. Any: 2024. Durada: 1h35.

Fotografia: David Gallego.

Nota sinòptica: comèdia dramàtica que explora les relacions humanes a Zàmbia i Guinea.

Sinopsi: En una carretera deserta, enmig de la nit, Shula es troba amb les restes del seu oncle. Mentre es prepara un funeral, Shula i les seves cosines treuen a la llum els secrets enterrats de la seva família de classe mitjana zambiana.

Informació: En aquesta pel·lícula surrealista i vibrant, la cineasta Rungano Nyoni investiga les mentides que ens diem a nosaltres mateixos (Festival de Canes).

Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.| D’A 2025. | RESSONS A CANES 2024 -només enllaços | Premi Millor Direcció d’Un Certain Regard (ex-aequo amb Roberto Minervini).

De Guy MADDIN, Evan JOHNSON i GALEN JOHNSON, “Rumors”.

Producció: Canadà, Alemanya. Any: 2024. Durada: 1h58.

Guió: Evan Johnson.

Amb Cate Blanchett, Alicia Vikander, Roy Dupuis, Charles Dance, Denis Ménochet, Nikki Amuka-Bird, Rolando Ravello, Takehiro Hira, Zlatko Burić, Tomi Kosynus, Alexa Kennedy.

Sinopsi: Els líders de les set nacions que formen el G7 es reuneixen a la seva cimera anual, però es perden al bosc i tanmateix han d’escriure una declaració sobre una crisi global.

Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Wkp (ang), Deadline (ang).| D’A 2025. | RESSONS A CANES 2024.

D’ Ariane LABED, “September Says” (“Sisters”) / “Septiembre dice” / “Soeurs”.

Producció: Anglaterra, Irlanda, Grècia, Alemanya, França. Any: 2024. Durada: 1h38.

Guió: Ariane Labed, adaptació de la novel·la gòtica ‘Sisters‘, de Daisy Johnson.

Amb Mia Tharia, Pascale Kann, Rakhee Thakrar, Barry John Kinsella, Cal O’Driscoll, Niamh Moriarty, Amelia Valentina Pankhania, Shane Connellan.

Nota sinòptica: Dues germanes se’n van a pagès amb la seva mare maníacodepressiva.

Sinopsi: Les germanes July i September són carn i ungla, tot i que molt diferents: la September és protectora i desconfiada dels altres, mentre que la July és oberta i curiosa. La seva dinàmica preocupa a la seva mare soltera, Sheela, que no sap què fer-ne. Quan expulsen la September de l’escola, deixen que la July s’espavili sola i comença a afirmar la seva pròpia independència, cosa que no passa desapercebuda per a September. La tensió entre les tres dones augmenta quan es refugien en una antiga casa de vacances a Irlanda, on la July veu que el seu vincle amb la September canvia de maneres que no pot entendre ni controlar del tot, i una sèrie de trobades surrealistes posen a prova la família fins al límit.

Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.| D’A 2025. | RESSONS A CANES 2024.

De Federico LUIS, “Simón de la montaña” / “Simon of the Mountain”.

Producció: Argentina, Xile, Uruguai. Any: 2024. Durada: 1h38.

Guió: Federico Luis, Tomas Murphy, Agustin Toscano.

Amb Lorenzo Ferro, Pehuén Pedie, Kiara Supini, Laura Nevole, Agustín Toscano, Camila Hirane.

Sinopsi: En Simon té 21 anys. Es presenta com a assistent. Diu que no sap cuinar ni netejar un bany, però sí que sap fer un llit. Fa temps que sembla que s’ha convertit en un altre…

Comentari de la Setmana de la Crítica de Canes 2024: Primer llargmetratge del director argentí Federico Luis, qüestiona la nostra visió de la discapacitat amb rara agudesa. Un drama encarnat, i profundament humà, en el qual la vida bull i es dona empentes, juntament amb una sorprenent història iniciàtica que segueix el circuit dels desitjos límit del protagonista. Una travessia de mons, fora dels camins fressats.

Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.| D’A 2025. | RESSONS A CANES 2024 | Grand Prix de la Setmana de la Crítica 2024.

D’Eva LIBERTAD, “Sorda” / “Deaf”.

Producció: Catalunya, Espanya. Any: 2025.

Sinopsi: L’Ángela, una dona sorda, espera un fill de la seva parella, l’Héctor, que hi sent. L’arribada del nadó provoca una crisi en la seva relació, obligant l’Ángela a afrontar els reptes de criar la filla en un món que no està fet per a ella.

Amb Miriam Garlo, Álvaro Cervantes, Elena Irureta, Joaquín Notario.

Guió: Eva Libertad, que adapta el seu curtmetratge homònim, nominat als Goya 2025.

Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.| D’A 2025. | DE: A Contracorriente. EE: 4 d’abril de 2025. | En aquest blog: La producció catalana “Sorda” s’ha presentat a la Berlinale (i s’estrenarà el 4 d’abril) | RESSONS A LA BERLINALE 2025 | La producció catalana “Sorda”, premi del públic a Panorama de Berlín 2025 | Premis: Premi del Públic de Panorama, Premi CICAE Art Cinema.

De David CRONENBERG, “The Shrouds” / “Les Linceuls”.

Producció: Canadà, França. Any: 2024. Durada: 1h56.

Guió: David Cronenberg.

Repartiment: Vincent Cassel (Karsh), Diane Kruger (Becca / Terry / Hunny), Guy Pearce (Maury), Sandrine Holt (Soo-Min), Elizabeth Saunders (Gray Foner), Jennifer Dale (Myrna Slotnik), Eric Weinthal (Dr. Hofstra), Jeff Yung (Dr. Zhao), Steve Switzman (Dr. Jerry Eckler), Al Sapienza (Luca Difolco).

Nota sinòptica: En Karsh (Vincent Cassel), empresari innovador i vidu de dol, que examina els motius pels quals es fan malbé diverses tombes, inclosa la de la seva dona, en un cementiri, construeix un dispositiu per connectar amb els morts dins d’un sudari.

Sinopsi: En Karsh, de 50 anys, és un reconegut home de negocis. Inconsolable des de la mort de la seva dona, inventa un sistema revolucionari i controvertit, GraveTech, que permet als vius connectar-se amb els seus éssers estimats en els seus sudaris. Una nit, diverses tombes, inclosa la de la seva dona, són vandalitzades. En Karsh es proposa trobar-ne els culpables.

Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, altres enllaços.| D’A 2025.| RESSONS A CANES 2024.

D’ Emmanuel MOURET, “Trois amies” (“Une honnête femme”) / “Tres amigas”.

Producció: França. Any: 2024. Durada: 1h58.

Guió: Emmanuel Mouret, Carmen Leroi.

Amb Camille Cottin, Sara Forestier, India Hair, Damien Bonnard, Grégoire Ludig, Vincent Macaigne.

Nota sinòptica: La Joan, ja no se sent enamorada, deixa en Víctor, la seva parella i pare de la seva filla. Convençuda de la validesa moral de la seva decisió, no obstant això, suporta les terribles conseqüències des que ell desapareix, submergint-la en la culpa. L’Alícia, la seva millor amiga, defensa una forma de matrimoni de conveniència, una relació sense amor però proveïda de tendresa, més suportable per a ella que la passió romàntica. Mentre que la Rebecca, l’amiga de la Joan, creu en l’amor com una aventura, i manté una relació secreta amb el company de l’Alice! Tres dones properes, amb actituds i concepcions morals distants. Tres dones que intenten defensar les seves idees, fer valer les seves eleccions…

Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Wkp, altres enllaços. | D’A 2025.

De Minh Quý TRƯƠNG, “Viêt and Nam“.

Producció: Vietnam, Filipines, Singapur, França, Països Baixos, Itàlia, Alemanya, EUA. Any: 2024. Durada: 2h09.

Nota sinòptica: Dos carboners somien amb un futur millor a la superfície i ultramar.

Sinopsi: En Nam i en Việt s’estimen. Tots dos són miners, treballant a 1.000 metres sota terra, on el perill espera i predomina la foscor. En els breus moments de respir, en l’esgotament dels cossos masculins, es besen. El poble on viuen viu del carbó. La mare d’en Nam recull els residus de carbó de les mines per fer briquetes. El carbó els permet guanyar-se la vida, mentre contamina la terra i el mar. En Nam, com altres joves, tanmateix ha decidit anar-se’n del país. Moltes famílies surten de la pobresa gràcies als diners que reben dels familiars que treballen a l’estranger, la majoria immigrants il·legals. En Nam coneix un agent que pot passar gent a l’estranger en contenidors. El pare d’en Nam, un soldat que va morir a la guerra, visita els somnis de la seva mare per dir-li on va morir. Un matí, en una cova costanera, en Nam sagna quan hi entrae en Việt. Veient la sang, en Nam li diu a en Việt: “Vaig veure el meu pare, un home sense rostre, quan estava a punt d’ejacular”. En Nam, la seva mare i en Viêt van cap al sud, cap a l’antic camp de batalla, per a trobar les restes del seu pare (L’Atelier).

Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Tous les pojets de L’Atelier (fr), IFFR-Introducing “Viet and Nam” (ang).| D’A 2025.| RESSONS A CANES 2024.