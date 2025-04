El curtmetratge de l’ESCAC “Per bruixa i metzinera”, seleccionat a la Cinef del Festival de Canes 2025

El curtmetratge Per bruixa i metzinera, treball de final de màster de Marc Camardons i un equip de graduats de l’ESCAC, ha estat seleccionat per a participar en la secció Le Cinef del Festival de Canes.

Aquesta és la quarta ocasió, que un curtmetratge de ESCAC Films és seleccionat per a participar en aquesta prestigiosa secció que cada any selecciona entre 15 i 20 curtmetratges i migmetratges realitzats per estudiants d’escoles de cinema de tot el món. En dues ocasions, els curts de la ESCAC han estat reconeguts en el palmarès del Festival de Canes.

Per bruixa i metzinera és un curtmetratge d’aire fantàstic que ens situa en els Pirineus Catalans, per a explicar-nos la història d’una llenyataire aclaparada per una estranya visió. La peça aprofundeix en la memòria rural i les llegendes populars, posant el focus en la tradició familiar i la reinterpretació d’un passat col·lectiu. S’ha rodat en diferents localitzacions de l’Alt Urgell, El Solsonès i Oliana, i compta amb un equip tècnic de joves professionals formats a l’ESCAC.

FOTO: “Per bruixa i metzinera” (ESCAC)

De Marc CAMARDONS, “Per bruixa i metzinera“.

Producció: Catalunya. Any: 2025. Durada: 0h23min40seg.

Amb: Karin Barbeta, Neli Lladó.

Sinopsi: La Cebriana està segura d’haver vist un foc de nit a la muntanya. No hi ha restes de brases, ni testimonis que en corroborin la visió. La seva padrina, una antiga trementinaire, intentarà fer-li veure més enllà de les flames.

Guió: Marc Camardons, Rita Acebron. Muntatge: Alícia Tapounet. Fotografia: Jaume Roma. Música: Farnaz Tabatabaee.

Director: Marc Camardons (2000, Andorra la Vella) és director i productor de cinema. Es va formar a l’ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya), on va cursar el Grau en Cinematografia (2017-2020) i posteriorment es va especialitzar en el Màster en Direcció Cinematogràfica (2020-2022). Des del 2023, forma part de l’equip directiu del festival UllNu, un certamen dedicat a la difusió del talent audiovisual emergent i la creació contemporània. Paral·lelament, compagina la seva tasca com a cineasta amb la docència, impartint classes sobre cinema i teoria ‘queer’ en l’audiovisual, àmbit en què també centra bona part de la seva investigació i producció artística. Va iniciar la seva trajectòria audiovisual amb el curtmetratge Estàtua de sal (2021), on reflexiona sobre el desig de pertinença i el descobriment personal a través de la sexualitat, temes recurrents en la seva filmografia. Amb els seus següents projectes, Crisàlides (2022), Traca (2024) i L’últim mort (2024), experimenta amb noves formes narratives, posant un èmfasi especial en el territori d’origen i les arrels familiars. L’exploració de la identitat ‘queer’ i la reivindicació de la diferència esdevenen fils conductors en la seva obra, amb personatges que transiten espais de transformació i descoberta personal. Actualment, treballa en el desenvolupament del guió del seu primer llargmetratge (ESCAC).

