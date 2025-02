El curt “Juanita”, en català i espanyol, es projectarà a la Berlinale 2025

Es tracta d’el curt de Karen JOAQUÍN i Uliane TATIT, “Juanita“, una producció catalana de 20 minuts de durada, parlat en català i espanyol, que, segons Bernat Salvà (“El Punt Avui”) explica la història d’una nena llatina de dotze anys que intenta créixer sota les expectatives de la bellesa femenina i somia amb poder viure amb la llibertat de la dona europea. I es presentarà a la Secció Generation, del Festival de Berlín 2025 el proper dia 19 de febrer.

Sinopsi: La Juanita, de dotze anys, va néixer a la República Dominicana però ara viu en un petit poble prop de Barcelona. Com moltes noies d’Amèrica Llatina, sempre ha somiat amb créixer amb totes les llibertats de què gaudeixen les dones europees. Però fins i tot en el seu nou entorn, aparentment obert de ment, encara sent que el seu cos no s’ajusta als estàndards de bellesa que s’espera de les dones. Quan la conviden a una festa a la piscina, la Juanita s’adona que no és capaç d’escapar de la pressió social i acabarà fent el que calgui per intentar desfer-se de la principal causa de la seva inseguretat: els pèls de les cames. Els seus amics, el seu enamorat, la seva mare, tots tenen alguna cosa a dir sobre la seva decisió. Però per a la Juanita, que sempre porta pantalons llargs fins i tot a l’estiu, és impensable no afaitar-se les cames abans de la festa. No perquè ho hagi pensat detingudament, sinó perquè creu que és l’única opció.

Amb Leire Bravo, Laura Gómez, Joana Belmonte, Sofia Bordon, Eli Iranzo