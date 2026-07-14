El Col·lectiu de Crítics de Girona deixa de programar, gestionar i dinamitzar el Cinema Truffaut

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El Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona comunica que en data d’avui 14 de juliol de 2026 s’ha vist en l’obligació de donar per finalitzada la prestació del servei de programació, dinamització i gestió d’aquest servei públic municipal de cinema en versió original “Cinema Truffaut”.
Aquesta decisió ve motivada per la constatació sobrevinguda de la manca de garanties jurídiques de l’ordre de continuïtat per la prestació del servei emesa per l’Alcalde en data 17 d’abril de 2026 (amb efectes 19 d’abril de 2026), un cop finalitzat el contracte de serveis vigent des del dia 19 d’abril de 2022.
Durant aquests gairebé tres mesos, el Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona ha actuat en tot moment amb la màxima responsabilitat, prioritzant l’interès de la ciutadania i tenint present el caràcter essencial del servei públic.
Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona
Girona, 14 de juliol de 2026
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