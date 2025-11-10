El Cinema Truffaut, de Girona, celebra els 25 anys, en un acte al Teatre Municipal en què es preestrenarà “Nouvelle Vague”, de Richard Linklater

El Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona hem organitzat l’Acte de Celebració del 25è aniversari del Cinema Truffaut.
L’acte tindrà lloc el dimarts 18 de novembre, a 2/4 de set de la tarda, al Teatre Municipal de Girona i comptarà amb la preestrena del film Nouvelle Vague (2025), de Richard Linklater.
Se’n pot reservar les entrades dirigint-se a l’enllaç anomenat “Entrades”, que us adreçarà directament a la selecció de butaca.
Al final de l’acte es servirà un petit refrigeri. Us hi esperem amb molta il·lusió.
De Richard LINKLATER, “Nouvelle Vague“.
Producció: França (ARP), EUA. Any: 2025. Durada: 1h45.
Nota sinòptica: Tracta de la ‘Nouvelle Vague’ francesa i se centra en la producció del film de Jean-Luc Godard À bout de souffle (1959).
Sinopsi: Relat de la gènesi i del rodatge d’ À bout de souffle, en l’estil i l’esperit amb què Godard va crear-la. Tràiler: VOSE.
Amb: Guillaume Marbeck (Jean-Luc Godard), Zoey Deutch (Jean Seberg), Aubry Dullin (Jean-Paul Belmondo), Bruno Dreyfürst (Georges de Beauregard), Benjamin Cléry (Pierre Rissient), Matthieu Penchinat (Raoul Coutard), Pauline Belle (Suzon Faye), Blaise Pettebone (Marc Pierret), Benoît Bouthors (Claude Beausoleil), Paolo Luka Noé (François Moreuil), Adrien Rouyard (François Truffaut), Antoine Besson (Claude Chabrol), Alix Bénézech (Juliette Gréco), Côme Thieulin (Eric Rohmer), Laurent Mothe (Roberto Rossellini), Jean-Jacques Le Vessier (Jean Cocteau), Roxane Rivière (Agnès Varda), Niko Ravel (Michel Fabre), Jonas Marmy (Jacques Rivette), Jodie Ruth-Forest (Suzanne Schiffman), Jade Phan-Gia (Phuong Maittret, maquilladpra de Jean Seberg).
Guió: Richard Linklater, Vincent Palmo Jr., Holly Gent Palmo, Laetitia Masson, Michèle Pétin. Muntatge: Catherine Schwartz. Fotografia: David Chambille. Música: pendent.
Informació: Primer film de Linklater rodat (força) en francés, amb força actors francesos volgudament poc coneguts. La fotografia és en blanc i negre i amb format 4:3.
Enllaços: Tmdb, Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. VI: Goodfellas. DE: Elástica*. DF: ARP. EF: 08.10.2025.
A Canes: Festival de Canes 2025 – Competició | Resson de Canes i Especial ressons de Canes |
FOTO: Richard Linklater
Sobre Richard Linklater: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Tmdb, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd.
Considerat com un bon representant del renaixement del cinema independent americà de la dècada dels noranta, Linklater està forjant una filmografia polièdrica, marcada al començament per les comèdies personals, fresques, juvenils i (com ben sovint a les seves pel·lícules) ambientades en un sol dia, Slacker (1990) i Dazed and Confused (1993); però sobretot remarcada pel seu tríptic Abans de l’alba / Before Sunrise (1995) i les seves seqüeles Abans de la posta / Before Sunset (2004) i Abans del capvespre / Before Midnight (2013), amb les entranyables i rohmerianes trobades i passejades d’Ethan Hawke i Julie Delpy; això sí, alternades amb algun títol més ‘mainstream’ com el drama criminal amb tocs de western The Newton Boys (1998), cintes d’animació rotoscòpica, autoral -de vocació filosòfica- i per a adults com les fantasioses Walking Life (2001) o A Scanner Darkly (2006), sense oblidar els seus orígens en la comèdia prou jove, amb School of Rock (2003), o la satírica Fast Food Nation (2006). Lluny d’encasellar-se, va impactar amb Boyhood (2014), rodada de manera intermitent al llarg de dotze anys amb el mateix repartiment d’actors, guardonada com a Millor Direcció a la Berlinale 2014 i nominada als Oscar, seguí -entre molts altres films- tot treballant l’autobiografia (més o menys) en clau de ficció, ja sigui amb la comèdia universitària Tots volem alguna cosa (2016), ja sigui amb l’animació rotoscòpica d’ Apolo 10 1/2: Una infancia espacial (2022). Títols, aquests darrers, de resultats desiguals, com poc estimada ha estat la seva recent Hit Man: Assassí per casualitat (2023). Prolífic, aquest 2025 ha encarat 2 festivals: a la Berlinale, Blue Moon, i ara, a Canes, “Nouvelle Vague” -amb la qual segueix el seu ‘viatge cinèfil’ que ja va emprendre amb Orson Welles i jo (2008). Anteriorment, al Festival de Canes. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.
El Cinema Truffaut és un equipament de l’Ajuntament de Girona, gestionat pel Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona. Actualment es troba situat dins de l’equipament cultural El Modern.
Després del tancament de l’antic Cinema Modern i de l’adquisició de l’edifici per part de l’Ajuntament, el Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona va guanyar el concurs per a la gestió del nou Cinema Truffaut. L’any 2001, va passar a formar part de la xarxa més important del cinema europeu, Europa Cinemas. També va esdevenir seu oficial de la FilmoTeca de Catalunya a Girona. L’any 2015, juntament amb altres cinemes d’arreu de l’Estat espanyol, va crear i forma part de la xarxa CineArte.
Des de llavors, el Cinema Truffaut s’ha convertit en espai de referència per a l’estrena i la visibilització de pel·lícules amb marcat caràcter autoral, independents i amb especial atenció a propostes europees. L’aposta per la versió original l’ha convertit en l’únic cinema de Catalunya, fora de la província de Barcelona, que projecta tots els seus films amb subtítols, respectant la llengua pròpia de cada obra.
El Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona el van formar l’any 1990 un grup de persones que exercien la crítica de cinema en mitjans de comunicació de les comarques gironines, amb la intenció de ser un element dinamitzador del fet cinematogràfic, entès com a un element cultural que ultrapassa el simple vessant comercial. Davant la manca de projeccions de cinema en versió original a la ciutat, es van posar en contacte amb les empreses exhibidores i van organitzar, juntament amb els Cinemes Catalunya, dues edicions de la Setmana de la Crítica de Girona, en què es van presentar pel·lícules que havien restat inèdites per al públic de la ciutat.
El 1992, mitjançant un acord amb l’empresa del Cinema Modern, el Col·lectiu passa a programar la sala B del cinema, que queda rebatejada com a Cinema-estudi Truffaut. Des de llavors, la sala ofereix cada setmana una pel·lícula en versió original, en dues sessions diàries. Els membres del Col·lectiu s’encarreguen d’assessorar l’empresa en la programació, d’organitzar les presentacions (de pel·lícules, però també de llibres, de conferències…) que es fan a la sala i d’escriure i editar els programes setmanals, amb el suport de l’Ajuntament de Girona en la part d’impressió.
Es van organitzar actes amb la col·laboració de l’associació Naturalistes de Girona (amb motiu del Dia de la Terra), dels GRAMC (projeccions de cinema dins la Setmana Intercultural), l’Aliança Francesa (projeccions de cinema francès) i el Front d’Alliberament Gai de Catalunya, entre altres.
Dins les activitats del Truffaut s’ha de destacar la inclusió d’un cicle de cinema relacionat amb el fet teatral, dins la programació de Temporada Alta.
L'any 2001, passa a formar part de la xarxa més important del cinema europeu, Europa Cinemas. També esdevé seu oficial de la FilmoTeca de Catalunya a Girona. L'any 2015, juntament amb altres cinemes d'arreu de l'Estat espanyol, crea i forma part de la xarxa CineArte.
El Col·lectiu també col·labora amb l’Ajuntament de Girona en la programació i la presentació del cicle de cinema al carrer Truffaut d’Estiu, que se celebra a la plaça Josep Pla de Girona als mesos de juny i juliol.
Després de 10 anys d’experiència en l’organització d’activitats i en la programació cinematogràfica, el Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona es va constituir legalment l’any 2000 com a associació cultural sense ànim de lucre.
Conformem actualment el Col·lectiu: Guillem Terribas (president), Paco Vilallonga (videpresident i tresorer), Imma Merino (secretària), Àngel Quintana, Anna Bayó, Daniel Pérez, Ingrid Guardiola, Jordi Camps i Linnell, Ramon Girona, Salvador Montalt, Carolina Martínez.
