El cinema a la platja del Festival de Canes 2025

Cada dia a les 21:30, el Festival de Cinema de Canes es reinventa quan entra la foscor, transformant la platja de Macé a la Croisette, situada davant de l’Hotel Majestic, en un cinema a l’aire lliure. Juntament amb les projeccions, les reunions i els esdeveniments de la Selecció Oficial que tenen lloc al Palais des Festivals, aquesta és una altra manera, oberta a tothom, de participar en la gran festa del cinema!

El 78è Festival comptarà amb equips de rodatge a l’escenari, estrenes i clàssics del cinema mundial. Des de l’acció de Hong Kong fins a pel·lícules italianes íntimes, animació japonesa i clàssics de Hollywood, en una gira mundial cinèfila que conclourà amb “Mélodie en sous-sol” / “Any Number Can Win” / “Gran jugada en la Costa Azul” / “Colpo grosso al Casinò”… a la sorra de Canes!

Aquesta cita, ja tradicional, està obert als assistents al festival i a tot el públic, amb un “escalfament” a escollir cada nit: el duet TwinSelector. Rock, pop, soul, funk, punk, mambo, electro, bandes sonores de pel·lícules, jazz, disco, música psicodèlica, hip-hop, garage, per posar les cames en moviment abans de la projecció!

És el: CINEMA A LA PLATJA 2025.

Projecció a la platja el dia: dt 13.05.2025.

De Terrence MALICK, “A Hidden Life” / “Vida oculta” / “Une vie cachée” / “La vita nascosta”.

Producció: Anglaterra, Alemanya, Estats Units. Any: 2019. Durada: 2h54.

Sinopsi: En Franz Jägerstätter, un camperol austríac, es nega a lluitar al costat dels nazis. Declarat culpable de traïció pel règim de Hitler, s’enfronta a la pena de mort. Però impulsat per la seva fe indestructible i l’amor per la seva dona, Fani, i els seus fills, en Franz continua sent un home lliure. Nota: La commovedora història de l’objector de consciència austríac Franz Jägerstätter, magnificada pel guardonat director de Canes Terrence Malick. Pel·lícula seleccionada a la competició del Festival de Cinema de Canes 2019.

Amb: August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon, Karin Neuhäuser, Tobias Moretti, Matthias Schoenaerts, Michael Nyqvist, Franz Rogowski.

Enllaços: Imdb, AlloCiné, Letterboxd. DF: UGC.

***

Projecció a la platja el dia: dc 14.05.2025.

De John WOO, “Hard Boiled” / ”À toute épreuve”

Producció: Hong Kong. Any: 1992. Durada: 2h08.

Sinopsi: Un policia que perd el seu company en un tiroteig amb traficants d’armes s’embarca en una missió per agafar-los. Per tal d’apropar-se als líders de la xarxa, uneix forces amb un agent de policia encobert que treballa com a sicari. Estan recorrent a tots els mètodes de força excessiva per trobar-los.

Amb: Chow Yun-Fat, Tony Leung, Anthony Wong, Teresa Mo, Philip Chan, Phillip Kwok.

Enllaços: Wikipedia, Imdb, AlloCiné, Letterboxd.

***

Projecció a la platja el dia: dj 15.05.2025.

De François LETERRIER, “Les mauvois coups” / “Naked Autumn” / “Los malos golpes” / “I cattivi colpi“.

Producció: França. Any: 1961. Durada: 1h38.

Sinopsi: En Milan és un expilot de Fórmula 1 que ara viu amb la seva dona Roberte en un petit poble rural. Però no està satisfet, així que la Roberte fomenta una aventura entre ell i una noia anomenada Helene. En Milan no es decideix i finalment arriba la tragèdia. Aleshores, en Milan torna a pilotar a la Fórmula 1. Nota: Una presentació de Pathé. Restauració en 4K, a partir dels negatius originals. Treball realitzat al laboratori L’Image Retrouvée (París-Bolonya), amb el suport del CNC. Amb la presència de Sophie Seydoux, presidenta de la Fundació Jérôme Seydoux-Pathé.

Amb: Simone Signoret, Reginald Kernan, Alexandra Stewart, Marcello Pagliero, Serge Rousseau, José Luis de Vilallonga.

Enllaços: Imdb, AlloCiné, Letterboxd. DF: Pathé.

***

Projecció a la platja el dia: dv 16.05.2025.

De King VIDOR, “Duel in the Sun” / “Duelo al sol” / “Duel au soleil” / “Duello al sole”

Producció: EUA. Any: 1946. Durada: 2h25.

Sinopsi: La bella mestissa Pearl Chavez esdevé la pupil·la del primer amor del seu difunt pare i es troba dividida entre els seus fills, un de bo i l’altre de dolent. Nota: Una presentació i una restauració de Walt Disney Studios en associació amb la Film Foundation, amb la participació del George Eastman Museum i Museum of Modern Art. Amb agraïment a Martin Scorsese i Steven Spielberg. En presència de Margaret Bodde, directora general de The Film Foundation.

Amb: Jennifer Jones, Joseph Cotten, Gregory Peck, Lionel Barrymore, Herbert Marshall, Lillian Gish.

Enllaços: Imdb, AlloCiné, Letterboxd.

***

Projeccions a la platja el dia: ds 17.05.2025.

D’ Alexis VELLER, “La Légende de la Palme D’or… Continue” / “The Legend Of The Palme D’or Continues…”

Producció: França. Any: 2025. Durada: 0h50.

Nota: Una producció de BELLEP Films, amb el suport de Chopard. Deu anys després del primer documental, la llegenda de la Palma d’Or… continua. Els nous guanyadors del trofeu de Canes reviuen, per a nosaltres, els moments tan especials que envolten el lliurament de la Palma d’Or. Testimonis íntims i commovedors, records gravats o enlluernadors: tantes històries sensibles que, juntes, continuen forjant la llegenda de la Palma d’Or. La pel·lícula compta amb confessions de Claude Lelouch, Bong Joon-ho, Ken Loach, Ruben Östlund, Hirokazu Kore-eda, Costa-Gavras, Nuri Bilge Ceylan i Jerry Schatzberg. Amb la presència d’Alexis Veller.

Documental.

Enllaços: Imdb, Letterboxd.

***

De Billy WILDER, “Sunset Boulevard” / “El crepúsculo de los dioses” / “Boulevard du crépuscle” / “Viale del tramonto”

Producció: EUA. Any: 1950. Durada: 1h50.

Sinopsi: Un guionista mediocre escriu un guió per a una antiga estrella del cinema mut que ha caigut en l’oblit de Hollywood. Nota: Una presentació de Paramount Pictures. Meticulosament restaurada en 4K a partir de material d’arxiu poc comú, “Sunset Boulevard” torna amb una claredat visual inigualable i una nova mescla de so 5.1. Utilitzant tecnologia d’àudio d’avantguarda i impressions de dècades d’antiguitat, aquesta restauració homenatja cada fotograma de l’obra mestra de Billy Wilder. Restauració supervisada per Charles Stepczyk, Charlotte Barker i Elizabeth Kirsckey.

Amb: William Holden, Gloria Swanson, Erich von Stroheim, Nancy Olson, Fred Clark, Lloyd Gough, Jack Webb.

Enllaços: Imdb, AlloCiné, Letterboxd.

***

Projecció a la platja el dia: dg 18.05.2025.

De Nanni MORETTI, “Palombella Rossa” / “Red Wood Pigeon”

Producció: Itàlia. Any: 1989. Durada: 1h28.

Sinopsi: En Michele és un diputat comunista que perd la memòria en un accident de cotxe, tot i que ningú sembla adonar-se’n. Durant un partit de waterpolo abans del dia de les eleccions, comença a recordar la seva vida passada, revelant la imatge d’un home la crisi d’identitat personal i política del qual reflecteix la del comunisme italià. Nota: Una presentació de Malavida. La restauració digital en 4K de “Palombella Rossa”, duta a terme pel Centro Sperimentale di Cinematografia i la Cineteca Nazionale (Cinemateca Nacional Italiana) a partir dels negatius d’imatge i so originals posats a disposició per Sacher Film, va ser supervisada per Nanni Moretti amb la col·laboració de Giuseppe Lanci per a l’etalonatge del color. Tot el treball es va dur a terme al laboratori Augustus Color de Roma. Estrenada als cinemes per Malavida el 3 de setembre de 2025 i en edició física per LCJ. Edició física i vendes internacionals a tot el món LCJ, excepte Itàlia: Fundació Nanni Moretti. En presència d’Anne-Laure Brénéol i Lionel Ithurralde (Malavida).

Amb: Nanni Moretti, Silvio Orlando, Asia Argento.

Enllaços: Imdb, AlloCiné, Letterboxd.

***

Projecció a la platja el dia: dl 19.05.2025.

D’ Alain BERLINER, “Bardot“.

Producció: França, Bèlgica. Any: 2025. Durada: 1h30.

Nota: Una producció de TimpelPictures, WonderTime Studios, Agent Double i Featuristic Films, amb la participació de Pathé Live, en associació amb Fremantle. Brigitte Bardot va ser la primera icona del cinema francès a assolir fama mundial. Alhora musa, estrella adorada i activista compromesa, encarna una dona lliure però de vegades incompresa. Sobreestimada o no, passa pels focus d’atenció abans de retirar-se a La Madrague, fugint de les mirades i els escàndols. Avui, recorda una vida plena de contrastos: el seu ascens meteòric, el seu estatus icònic, les seves declaracions de vegades massa radicals en la seva lluita per la causa animal… Avantguardista en els seus compromisos, va revolucionar la imatge de les dones i va anticipar batalles ecològiques, que avui dia ressonen encara més. En presència d’Alain Berliner i l’equip de rodatge..

Amb: Brigitte Bardot, Claude Lelouch, Naomi Campbell.

Enllaços: Imdb, AlloCiné, Letterboxd. DF: Pathé Live. EF: 17.09.2025.

***

Projecció a la platja el dia: dt 20.05.2025.

De Mamoru OSHII, “Angel’s Eggs” / “Tenshi No Tamago” / “El huevo del ángel” / “L’œuf de l’ange” / “L’uovo dell’angelo”

Producció: Japó. Any: 1985. Durada: 1h11.

Sinopsi: En un món desolat i fosc ple d’ombres, viu una nena que sembla no fer res més que recollir aigua en gerres i protegir un ou gran que porta a tot arreu. Un home misteriós entra a la seva vida… i parlen del món que els envolta. Nota: 40è aniversari d’una llegendària pel·lícula d’animació. Primera col·laboració entre el mestre Mamoru Oshii i l’il·lustrador Yoshitaka Amano que va donar lloc a una obra estranya i onírica alhora. Una obra mestra de l’anime molt esperada.

Film d’animació amb les veus de: Keiichi Noda, Mako Hyodo, Jinpachi Nezu.

Enllaços: Imdb, AlloCiné, Letterboxd.

***

Projecció a la platja el dia: dc 21.05.2025.

De John SCHLESINGER, “Darling” / “Darling chérie”.

Producció: Anglaterra. Any: 1965. Durada: 2h08.

Sinopsi: El Londres vibrant de principis dels seixanta. Bella però superficial, la Diana Scott és una model de publicitat professional, una actriu fracassada, una dona vocacionalment avorrida, que juga amb l’afecte de diversos homes mentre guanya fama i fortuna. Nota: Una presentació de Studiocanal. Restauració 4K produïda a partir dels millors elements disponibles del negatiu original de 35 mm per Filmfinity (Regne Unit). Estrena als cinemes a França el 18 de juny per Tamasa. Amb la presència de Juliette Hochart, directora del catàleg, i Céline Defremery, cap de catàleg França de Studiocanal.

Amb: Julie Christie, Dirk Bogarde, Laurence Harvey, José Luis de Vilallonga, Roland Curram, Basil Henson.

Enllaços: Imdb, AlloCiné, Letterboxd.

***

Projecció a la platja el dia: dj 22.05.2025.

De Tony GATLIF, “Ange”

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h37.

Sinopsi: L’Ange, un músic solter, sent la necessitat vital de trobar i fer les paus amb el seu vell amic Marco. La Solea, filla del seu antic amor, en plena rebel·lió contra el seu temps, s’invita a si mateixa en aquest viatge. Junts, trobaran de nou el camí cap a l’alegria. Nota: Una presentació de Princes Production. La première mundial de la nova pel·lícula de Tony Gatlif, ANGE, al Cinéma de la Plage anirà precedida d’un concert dels músics de la pel·lícula, entre els quals hi ha l’Arthur H. La pel·lícula és una invitació irresistible a la música i la festa.

Amb: Arthur H., Suzanne Aubert, Mathieu Amalric, Maria de Medeiros, Christine Citti.

Enllaços: Imdb, AlloCiné, Letterboxd. DF: Les Films du Losange. EF: 25.06.2025.

***

Projecció a la platja el dia: dv 23.05.2025.

PEL·LÍCULA SORPRESA.

***

Projecció a la platja el dia: ds 24.05.2025.

De Henri VERNEUIL, “Mélodie en sous-sol” / “Any Number Can Win” / “Gran jugada en la Costa Azul” / “Colpo grosso al Casinò”.

Producció: França, Itàlia. Any: 1963. Durada: 1h58.

Sinopsi: En Charles, acabat de sortir de la presó, rebutja el pla de la seva dona de portar una vida tranquil·la i respectable en un entorn burgès. Recluta un antic company de cel·la, en Francis, perquè l’ajudi a aconseguir un objectiu final: un assalt curosament planificat a la caixa forta d’un casino de Canes. Nota: Una presentació de GAUMONT d’una nova còpia digital 2K, produïda per GP Archives.

Amb: Jean Gabin, Alain Delon, Claude Cerval, Maurice Biraud, Viviane Romance, Henri Virlogeux, Jean Carmet, José Luis de Vilallonga, Rita Cadillac, Dominique Davray.

Enllaços: Imdb, AlloCiné, Letterboxd.

***

FOTO: Cinema a la platja Macé, de Canes (Festival de Canes).