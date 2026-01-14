El cineclub porta a Malgrat pel·lícules d’or!

La nova i exitosa pel·lícula de Jim Jarmusch, Father mother sister brother, Lleó d’Or de la Mostra de Venècia, guardó que la va consagrar com la millor del veterà certamen; l’aclamada Palma d’Or del Festival de Canes, Un simple accident, del contestatari i humanista iranià Jafar Panahi; el Grand Prix de Canes, l’esperada i impressionant Valor sentimental, de Joachim Trier; el Gran Premi del Jurat de Venècia, la impactant La veu de la Hind, de Kaouter Ben Hania… una autèntica desfilada del millor cinema dels darrers mesos, que tindrem a Malgrat entre febrer i maig d’aquest any i… encara més: la preciosa, estimulant òpera prima de Jaume Claret Muxart, Estrany riu (estrenada mundialment a Venècia, curulla de nominacions als Gaudí i amb 2 significatives candidatures als Goya -Millor Nou director i Millor Actor Revelació-), 2 films del festival Americana, més un títol pendent de programar (al moment que escric aquest apunt) i, a tall de final de temporada, festa cinèfila ben grossa, amb la simpàtica, joiosa Nouvelle Vague, de Richard Linklater. Complementant aquestes sessions de divendres a les 21.30h, al Centre, el Cineclub Garbí s’ha confabulat amb la Regidoria de joventut de l’Ajuntament de Malgrat de Mar i oferiran, en diumenges, a les 18.30h, també al Centre, un Cicle d’Anime (cinema d’animació japonès), amb títols tan destacats com la gran Akira, de Katsuhiro Ôtomo; Los niños lobo, de Mamoru Osoda, premiada a l’Anima’t del Festival de Sitges; la meravellosa El viatge de Chihiro, del mestre Hayao Miyazaki, i Millenium actress, del molt guardonat Satoski Kon.
Divendres, 6 de febrer, a les 21.30h, al Centre, de Malgrat:
De Jafar Panahi, Un simple accident – Un simple accidente – Un semplice incidente – It Wast Just An Accident – یک تصادف ساده.
Producció: Iran, França, Luxemburg. Any: 2025. Durada: 1h45. Versió original: en persa, azerbaidjanès. Projecció: en VOSE.
Sinopsi: El que comença com un accident sense importància desencadenarà una sèrie de conseqüències cada cop més grans. Tràiler: VOSE.
Amb: Vahid Mobasser (Vahid), Mariam Afshari (Shiva), Ebrahim Azizi (Eghbal), Hadis Pakbaten (Golrokh), Madjid Panahi (el nuvi), Mohamad Ali Elyasmehr (Hamid).
Festivals i premis: Canes 2025 – Competició (Palma d’Or) | Sant Sebastià 2025 – Perlak | Globus d’Or (4 nominacions: Millor Pel·lícula, Millor Direcció, Millor Film de Parla No Anglesa, Millor Guió) | Premis del Cinema Europeu -EFA- (3 nominacions: Millor Pel·lícula, Millor Direcció, Millor Guió) | Goya (1 nominació: Millor film Europeu) | National Board of Film Review (Millor Pel·lícula Internacional) | Associació de Crítics de Nova York (Millor Direcció) | Associació nord-americana de crítics de cinema (Millor Guió) | Altres reconeixements.
Diumenge, 15 de febrer, a les 18.30h, al Centre, de Malgrat:
De Katsuhiro Ôtomo, Akira.
Producció: Japó. Any: 1988. Durada: 2h04. Film d’animació. Versió original: en japonès.
Sinopsi: El 16 de juliol del 1988 una explosió enorme destrueix Tòquio i origina la Tercera Guerra Mundial. El 2019, 31 anys després de l’explosió, la ciutat ha estat reconstruïda i rebatejada amb el nom de Neo-Tòquio. A Neo-Tòquio, en Shotarō Kaneda és el cap dels “Càpsules”, una banda de motoristes (bōsōzoku) que es baralla amb una banda rival anomenada els “Clowns” (Pallassos). Durant una d’aquestes baralles en Tetsuo Shima, el millor amic d’en Kaneda, té un accident i queda ferit quan es creua amb en Takashi, un “esper”, un individu amb poders de percepció extrasensorial i amb aspecte de patir de progèria. Tràiler: VOSE.
Amb les veus de: Mitsuo Iwata (Shôtarô Kaneda), Nozomu Sasaki (Tetsuo Shima), Mami Koyama (Kei), Tarô Ishida (coronel Shikishima), Mizuho Suzuki (doctor Ônishi), Tesshô Genda (Ryûsaku), Kôichi Kitamura (Miyako).
Guió: Katsuhiro Ôtomo, Izô Hashimoto, basat en el manga Akira, de Katsuhiro Ôtomo.
Informació: Primer títol del Cicle Anime (Cineclub Garbí i Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Malgrat de Mar). El manga (còmic d’origen japonès) Akira, escrit i dibuixat per Katsuhiro Ôtomo entre 1982 i 1990, va revolucionar la narrativa i l’estil visual del còmic japonès. La pel·lícula, dirigida pel mateix Ôtomo, va marcar un abans i un després en l’anime (cinema d’animació japonès) a escala mundial, sobretot en la ciència-ficció cyberpunk.
Divendres, 20 de febrer, a les 21.30h, al Centre, de Malgrat:
De Jaume Claret Muxart, Estrany riu – Strange River.
Nota: El director de la pel·lícula, Jaume Claret Muxart i la crítica cinematogràfica Imma Merino seran presents al Centre Cultural de Malgrat, per a presentar-la.
Producció: Catalunya (Alma Cinema*), Alemanya (Schuldemberg Films*). Any: 2025. Durada: 1h40. Versió original: en català (principal idioma), anglès i alemany. Projecció: en versió original.
Sinopsi: En Dídac (15 anys) viatja en bicicleta pel Danubi amb la seva família durant un estiu. Inicia el viatge on neix el riu, a Alemanya. Però aviat, comença a trobar una figura estranya. És l’Alexander (de 18 anys), que apareix i desapareix entre les aigües del riu, pels indrets per on passen… En Dídac nota que alguna cosa està canviant en ell i en la relació amb la seva família… Tràiler: VOC.
Amb: Nausicaa Bonnín (Monika, la mare), Jordi Oriol (el pare), Jan Monter (Dídac) Bernat Solé (Biel), Francesco Wenz (Alexander), Roc Colell (Guiu).
Festivals i premis: 8 nominacions als Premis Gaudí (Millor Pel·lícula, Millor Direcció Novella, Millor Actriu Secundària -Nausicaa Bonnín-, Millor Interpretació Revelació -Jan Monter Palau,Bernat Solé Palau-, Millor Fotografia -Pablo Paloma-, Millor Música Original -Nika Son-, Millor Direcció de Producció) | 2 nominacions als Goya (Millor Direcció Novella i Millor Actor Revelació -Jan Monter-) | Venècia 2025 – Orizzonti | Sant Sebastià 2025 – Zabaltegi | Busan 2025 | Reykjavik International Film Festival 2025 (Millor Pel·lícula) | Altres reconeixements.
Diumenge, 1 de març, a les 18.30h, al Centre, de Malgrat:
De Mamoru Osoda, Los niños Lobo – Les Enfants Loups, Ame & Yuki – Wolf Children – Ôkami kodomo no Ame to Yuki.
Producció: Japó. Any: 2012. Durada: 1h57. Film d’animació. Versió original: en japonès.
Sinopsi: Quan era poc més que una adolescent, la Hana es va enamorar d’un home-llop. Pot semblar estrany, però durant anys van ser immensament feliços i van tenir dos fills: la Yuki i l’Ame, que també van néixer amb la capacitat de convertir-se en llops. Després de la mort sobtada de la seva parella, la Hana decideix traslladar-se al camp per criar els seus fills en un entorn pacífic, on les seves característiques extraordinàries no seran descobertes. Tanmateix, a mesura que creixen, en Yuki i l’Ame han de decidir si volen viure com a humans o com a llops. Tràiler: VOSE.
Amb les veus de: Haru Kuroki (Yuki), Yukito Nishii (Ame), Aoi Miyazaki (Hana), Takao Osawa (home-llop), Momoka Ohno (Yuki, de petita), Amon Kabe (Ame, de petit).
Guió: Mamoru Osoda, Satoko Okudera, basat en una història de Mamoru Osoda.
Festivals i premis: Sitges – Anima’t 2012 (Millor Film d’Animació) | Altres reconeixements.
Informació: Segon títol del Cicle Anime (Cineclub Garbí i Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Malgrat de Mar).
Divendres, 6 de març, a les 20.30h, al Centre, de Malgrat:
De Joachim TRIER, Valor sentimental – Valeur sentimentale – Sentimental Value – Affeksjonsverdi.
Producció: França, Noruega, Alemanya, Suècia, Dinamarca. Any: 2025. Durada: 2h15. Versió original: en noruec, anglès, francès. Projecció: en VOSE.
Sinopsi: Quan la seva mare mor, la Nora i l’Agnès veuen com el pare, en Gustav, reapareix a les seves vides. Havent estat un reconegut director de cinema, ha escrit un guió del qual li agradaria que la Nora, actriu, en fes el paper principal, però aquesta s’hi nega categòricament. Durant una retrospectiva que li dedica un festival francès, en Gustav coneix una jove estrella de Hollywood que, aclaparada per una de les seves pel·lícules, li expressa el desig de treballar amb ell. Li ofereix el paper escrit inicialment per a la Nora, veient-ho com una oportunitat inesperada per rellançar la seva carrera. Filmar a Noruega es converteix en una oportunitat per a en Gustav d’enfrontar-se als seus dimonis i li dóna una darrera oportunitat de retrobar-se amb les seves filles. Tráiler: VOSE.
Amb: Renate Reinsve (Nora Borg), Inga Ibsdotter Lilleaas (Agnes Borg Pettersen), Stellan Skarsgård (Gustav Borg), Elle Fanning (Rachel Kemp), Cory Michael Smith, Catherine Cohen (Nicky), Bjørn Alexander (Stian), Pia Borgli (Thea), Jonas Jacobsen (Anders).
Festivals i premis: Canes 2025 – Competició (Grand Prix) | Sant Sebastià 2025 – Perlak | Toronto 2025 | BIFA 2025 (Millor film Internacional) | Globus d”Or 2026 (1 premi actor -Skarsgard- i 7 nominacions: pel·lícula dramàtica, pel·lícula internacional, director, guió, actriu -Reinsve-,2 actrius secundàries -Fanning i Inga Ibsdotter Lilleaas-) | Goya 2026 (Nominada a Millor Film europeu) | EFA 2026(8 nominacions: pel·lícula, director, guió, actriu -Reinve-, actor secundari -Skarsgard-, música, càsting, disseny de producció) | Altres reconeixements.
Divendres, 20 de març, a les 21.30h, al Centre, de Malgrat:
Pendent de programar.
Dissabte, 21 de març, a les 18.30h, al Centre, de Malgrat:
Pendent de programar.
Divendres, 10 d’abril, a les 21.30h, al Centre, de Malgrat:
De Jim JARMUSCH, Father mother sister brother.
Producció: EUA, Irlanda, França. Any: 2025. Durada: 1h50. Versió original: en anglès, francès. Projecció: en VOSE.
Sinopsi: El retrobament de membres d’una família. Uns germans ja adults es tornen a ajuntar després d’anys sense veure’s, forçats a enfrontar-se a tensions no resoltes i a reavaluar les seves tibants relacions amb uns pares emocionalment distants. Pel·lícula dividida en tres actes, és doncs un tríptic, en què cadascuna de les tres històries té lloc a l’actualitat i en un país diferent: “Father” està ambientada al Nord-Est dels EUA, “Mother” a Dublín, i “Sister Brother” a París. Una sèrie de retrats íntims, observats sense judici, en què la comèdia s’entrellaça amb subtils moments de malenconia. Tràiler: VOSE.
Amb: Tom Waits (Father), Adam Driver (Jeff), Mayim Bialik (Emily), Charlotte Rampling (Mother), Cate Blanchett (Timothea), Vicky Krieps (Lilith), Sarah Greene (Jeanette), Indya Moore (Skye), Luka Sabbat (Billy).
Festivals i premis: Venècia 2025 – Concurs (Lleó d’Or com a Millor Pel·lícula) | Nova York 2025 | Londres 2025 | Valladolid 2025 – Projeccions Especials | Altres reconeixements.
Diumenge, 19 d’abril, a les 18.30h, al Centre, de Malgrat:
De Hayao Miyazaki, El viatge de Chihiro – El viaje de Chihiro – Le voyage de Chihiro – La città incantata – Spirited Away – Sen to Chihiro no kamikakushi.
Producció: Japó. Any: 2001. Durada: 2h04. Film d’animació. Versió original: en japonès.
Sinopsi: La Chihiro i els seus pares es muden a un petit poble japonès al camp, per a gran consternació de la Chihiro. De camí a la nova llar, el pare de la noieta fa un gir equivocat i condueix per una carretera solitària d’un sol carril que acaba davant d’un túnel. Els pares decideixen aturar-se i explorar la zona. Passen pel túnel i troben un parc d’atraccions abandonat a l’altra banda, amb el seu petit poble. Quan els pares veuen un restaurant amb menjar que fa olor molt bo però sense personal, decideixen menjar i pagar més tard. Tot i això, la Chihiro es nega a menjar i decideix explorar una mica més el parc temàtic. Coneix un nen anomenat Haku que li diu que ella i els seus pares estan en perill i han d’anar-se’n immediatament. Corre al restaurant i descobreix que els pares s’han convertit en porcs. A més, el parc temàtic és un poble habitat per dimonis, esperits i déus malvats. Al centre del poble hi ha una casa de banys on aquestes criatures es relaxaran. La propietària de la casa de banys és la malvada bruixa Yubaba, que té la intenció de mantenir tots els intrusos com a treballadors captius, inclosa la Chihiro. És així que la noieta ha de confiar en Haku per salvar els pares amb l’esperança de tornar al seu món. Tràiler: VOSE.
Amb les veus de: Rumi Hiiragi (Chihiro), Miyu Irino (Haku), Mari Natsuki (Yubaba/Zeniba), Takashi Naitô (el pare), Yasuko Sawaguchi (la mare), Tatsuya Gashûin (Aogaeru), Ryunosuke Kamiki (Boh).
Festivals i premis: Oscar 2003 (Millor Film d’Animació) | Berlín 2002 (Ós d’Or com a Millor Pel·lícula, exaequo) | Sitges 2002 (Menció Especial a Hayao Miyazaki) | Altres reconeixements.
Divendres, 24 d’abril, a les 21.30h, al Centre, de Malgrat:
Pendent de programar.
Divendres, 8 de maig, a les 21.30h, al Centre, de Malgrat:
De Kaouther Ben Hania, La veu de la Hind / La voz de Hind / La voix de Hind Rajab / La voce di Hind Rajab / The Voice of Hind Rajab / Sawt al-Hind Rajab.
Producció: Tunísia, França, Anglaterra, Itàlia, Xipre, Aràbia Saudí, Països Baixos, EUA. Any: 2025. Durada: 1h29. Versió original: en àrab i anglès. Projecció: en VOSC.
Sinopsi: 29 de gener de 2024. Els voluntaris de la Mitja Lluna Roja reben una trucada d’emergència. Una nena de 6 anys està atrapada en un cotxe atacat bèl·licament a Gaza, suplicant que la rescatin. Mentre intenten mantenir-la al telèfon, fan tot el possible per enviar-hi una ambulància. El seu nom, Hind Rajab. Tràiler: VOSE.
Amb: Motaz Malhees (Omar A. Alqam), Saja Kilani (Rana Hassan Faqih), Amer Hlehel (Mahdi M. Aljamal), Clara Khoury (Nisreen Jeries Qawas), Nesbat Serhan (Leila).
Festivals i premis: Venècia 2025 – Competició (Gran Premi del Jurat i 8 altres guardons) | Sant Sebastià 2025 – Perlak (Premi del Públic Ciutat de Donostia) | Toronto 2025 – Special Presentations | Londres 2025 – Secció Oficial | Globus d’Or (Nominada a Millor Film de parla No Anglesa) | Premis del Cinema Europeu (2 nominacions: Millor Pel·lícula i Millor Disseny de So) | Altres reconeixements.
Diumenge, 17 de maig, a les 18.30h, al Centre, de Malgrat:
De Satoshi Kon, Millennium actress – Sennen joyû.
Producció: Japó. Any: 2001. Durada: 1h27. Film d’animació. Versió original: en japonès.
Sinopsi: El cineasta de documentals Genya Tachibana ha localitzat la llegendària actriu Chiyoko Fujiwara, que va desaparèixer misteriosament en el punt àlgid de la seva carrera. Quan li presenta una clau que ella havia perdut i que creia que havia desaparegut per sempre, el cineasta no hauria pogut imaginar que no només desxifraria els secrets de tota la vida de la Chiyoko… sinó també els seus propis. Tràiler: VOSE.
Amb les veus de: Miyoko Shoji (Chiyoko Fujiwara, als 70), Mami Koyama (Chiyoko Fujiwara , als 20-40), Fumiko Orikasa (Chiyoko Fujiwara, als 10-20), Showko Tsuda (Eiko Shimao), Shôzô Îizuka (Genya Tachibana), Masaya Onosaka (Kyouji Ida), Masane Tsukayama (l’home de la cicatriu), Kôichi Yamadera (l’home de la clau), Hisako Kyôda (la mare de la Chiyoko), Tomie Kataoka (Mino).
Festivals i premis: Sitges 2001 -Orient Express (Premi a Satoshi Kon) | Altres reconeixements.
Divendres, 22 de maig, a les 21.30h, al Centre, de Malgrat:
De Richard LINKLATER, Nouvelle Vague.
Producció: França (ARP), EUA. Any: 2025. Durada: 1h45. Versió original: en francès i alguna cosa en anglès i en italià.
Nota sinòptica: Tracta de la Nouvelle Vague francesa i se centra en la producció del film de Jean-Luc Godard À bout de souffle (1959). Sinopsi: Relat de la gènesi i del rodatge d’ À bout de souffle, en l’estil i l’esperit amb què Godard va crear-la. Tràiler: VOSE. Projecció: en VOSE.
Amb: Guillaume Marbeck (Jean-Luc Godard), Zoey Deutch (Jean Seberg), Aubry Dullin (Jean-Paul Belmondo), Bruno Dreyfürst (Georges de Beauregard), Benjamin Cléry (Pierre Rissient), Matthieu Penchinat (Raoul Coutard), Adrien Rouyard (François Truffaut), Antoine Besson (Claude Chabrol), Alix Bénézech (Juliette Gréco), Côme Thieulin (Eric Rohmer), Laurent Mothe (Roberto Rossellini), Jean-Jacques Le Vessier (Jean Cocteau), Roxane Rivière (Agnès Varda), Jonas Marmy (Jacques Rivette), Jodie Ruth-Forest (Suzanne Schiffman), Jade Phan-Gia (Phuong Maittret, maquilladpra de Jean Seberg).
Festivals i premis: Canes 2025 – Competició | Telluride 2025* | Toronto 2025 | Sant Sebastià 2025 – Perlak | Globus d’Or (1 nominació: Millor Pel·lícula Musical o Comèdia) | Altres reconeixements.
