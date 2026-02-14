El català Francesc Vilallonga, jurat al Forum de Berlín 2026

Paco Vilallonga, cap de programació del Cinema Truffaut (Girona) -i actual president del Col·lectiu de Crítics que gestiona aquest cine municipal de la capital de l’Onyar- és un dels tres components del Jurat de la Confederació Internacional de Cines d’Art i Assaig (CICAE) al Forum de la Berlinale 2026, conjuntament amb Tatenda Jamera i Patryk Chromik.
Doctor en Comunicació social per la Universitat Ramon Llull (2015), Vilallonga va rebre el Premi Extraordinari de Doctorat 2016 per la tesi doctoral L’exhibició cinematogràfica a Catalunya (2000-2013). Evolució i anàlisi. És autor (2019) de l’Estudi sobre l’exhibició cinematogràfica a la província de Barcelona i l’accés del públic a les pel·lícules de producció catalana i al cinema en català (2013-2017) -Diputació de Barcelona, Acadèmia del Cinema Català-. En la seva prolífica activitat docent, remarco que, al Grau en Comunicació Audiovisual de la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna (URL), imparteix l’assignatura Estructura de la Indústria del Cinema. A l’abril de 2024, va ser nomenat vocal de la Comissió per a l’Ajut a la Producció de Llargmetratges i Curtmetratges de l’Instituto de la Cinematografía y de las Artes Visuales (ICAA), del Ministeri de Cultura espanyol.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)-Branca periodisme (1986-1992), va col·laborar, com a redactor, amb el diari El Punt, entre 1987 i 1993. I, des de 1994, està vinculat a Blanquerna (URL), als graus en Periodisme i Comunicació Corporativa, Publicitat, RR.PP i Màrqueting i Comunicació Audiovisual. Incloent-hi els Màsters Oficials Ficció en cinema i televisió i Producció i Gestió cultural i del Postgrau en Moda 080-Barcelona Fashion de la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Ha ocupat diferents càrrecs dins de Blanquerna: Director del Grau en Comunicació Audiovisual, Secretari Acadèmic, Coordinador del Postgrau en Guió i Realització de Programes d’Humor per a ràdio i TV Blanquerna-Minoria Absoluta.
Membre fundador del Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona -en què hi ha assumit diverses tasques organitzatives-, ha estat fortament implicat, des del primer moment, en la programació del Cinema Truffaut i en l’estreta relació de la sala amb xarxes com Europa Cinemas i Promio, així com amb la iniciativa d’exhibidors independents Proyecto Viridiana, a més a més de treballar a fons -en tots els fronts possibles- per a la potenciació de la VOSC o, gran amant de l’òpera, d’apostar per oferir importants concerts d’òpera en aquest cine.
—
FOTO DE PORTADA: Francesc Vilallonga.
