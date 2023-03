El cartell de la Setmana de la Crítica de Canes 2023

El cartell de la 62a Setmana de la Crítica de Canes, que tindrà lloc del 17 al 25 de maig de 2023, recull el que sens dubte va ser el més gran trumfo de la passada edició, la pel·lícula “Aftersun“, de Charlotte Wells, un èxit mundial que va nàixer en la humil manifestació paral·lel del Festival de Canes de 2022.

En diuen els organitzadors: Sota l’objectiu de l’artista fotogràfica Sarah Makharine,els protagonistes del film, Paul Mescal i Frankie Corio, s’abracen. Un instant suspès, còmplice i encantador, un gest simple, encisador i tranquil·litzador. Una descoberta i una troballa també: la de dues generacions d’actors espaterrants, dues revelacions la força i la subtilesa interpretativa dels quals supuren en les imatges alhora inèdites i familiars de la pel·lícula.

Des de fa 62 anys, la Setmana de la Crítica comparteix el seu amor pel cinema i conjuga el futur amb el present acompanyant els realitzadors de curts i llargs que cada any ens ofereixen, amb els seus films, noves visions i sensacions fortes.

I Charlotte Wells, la directora d’ “Aftersun” ha declarat:

Després de l’acollida que ha tingut “Aftersun”, es podria pensar que haver-la seleccionat fou una cosa òbvia. En realitat, la Setmana de la Crítica va fer una forta aposta amb aquest film.

Mirant el cartell d’aquest any, la imatge d’en Paul i la Frankie presa per la nostra fotògrafa i col·laboradora Sarah Makharine me’n sento molt orgullosa; orgullosa del que vaig sentir a la sala Miramar quan els títols de crèdit van aparèixer en pantalla el 21 de maig a la 1 del migdia, autèntic catalitzador d’aquest any remarcable; orgullosa d’haver tingut l’oportunitat de presentar el meu primer llargmetratge per primer cop a la selecció de la Setmana de la Crítica.



Agraeixo pregonament Ava [Ava Cahen, delegada general de la Setmana] i el seu equip per haver-nos permès de compartir aquesta pel·lícula amb els espectadors per primer cop i fer-nos el regal d’haver triat una imatge del nostre rodatge per a presentar l’edició d’enguany.