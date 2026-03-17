El cartell de la Quinzena de Canes 2026

La Quinzena dels Cineastes de Canes ha fet públic avui el cartell de la seva 58a edició (13-23 de maig de 2026):
I ho ha fet amb aquest text:
«Al cor d’un bosc bucòlic, un home va nu per entre els arbres. El seu cos és molsut, terrenal, carnal. Acaba de fer un bon àpat? Busca un refugi per a un somni? Perdut en un univers meravellós, podria ser un personatge de conte. Un bard, potser, que avança cantant, després d’haver collit ‘dourougne’ —aquesta planta salvatge de la qual aquí s’obté una beguda anomenada ‘brigoule’.
La imatge tremola amb un lleu desenfocament; el fullatge amaga allò que revela a mitges. Entre allò visible i allò ocult, el desig circula en aquesta fotografia d’Alain Guiraudie, procedent de la seva darrera sèrie exposada a la galeria Crèvecœur de París. Com en el seu cinema, la natura esdevé un espai de desig, de relat i de deriva imaginària: un lloc de passejades sensuals i de metamorfosis, un territori on el real es tenyeix de mitologia.
Després de Ce vieux rêve qui bouge — , Pas de repos pour les braves — i — Le Roi de l’évasion — , tots tres revelats a la Quinzaine, ens fa molt feliços retrobar Alain Guiraudie, una de les veus més singulars del cinema francès contemporani, autor de set llargmetratges i de quatre novel·les.
El cartell de la 58a edició de la Quinzaine des Cinéastes és una invitació a perdre’s en uns boscos misteriosos i antics, allà on un raig de sol travessa el fullatge i sembla traçar un camí, directe fins al matí»
