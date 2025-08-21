El cartell d’ Estrany riu”, que passarà per Venècia i Sant Sebastià abans d’estrenar-se el 3 d’octubre

Gairebé al mateix moment que el Festival de Sant Sebastià ha fet públic que Estrany riu, l’esperadíssima òpera prima de Jaume Claret Muxart, ha estat seleccionada a la seva secció Zabaltegi-Tabakalera (on es podrà veure després que s’hagi estrenat mundialment a la competitiva Orizzonti de la Mostra de Venècia), la distribuïdora Elástica n’ha donat a conèixer el cartell (que és en català!).
Apunts anteriors, en aquest blog, sobre la pel·lícula:
“Estrany riu”, de Jaume Claret, a la Mostra de Venècia!
“Estrany riu” s’estrenarà el 3 d’octubre!
Rumor intens: Jaume Claret debutaria a Canes 2025, amb “Estrany riu”
