El 20 de febrer s’estrena “Balandrau, vent salvatge”

N’arriba la pel·lícula de ficció (Balandrau, vent salvatge). Situem-nos: «El 30 de desembre del 2000, el massís del Balandrau va ser escenari d’una de les pitjors tragèdies de muntanya ocorregudes al Pirineu català. Una tempesta sobtada d’intensitat excepcional sorprengué excursionistes i esquiadors, provocant un torb amb ventades de més de 150 km/h i temperatures extremes. El fenomen meteorològic causà fins a set víctimes mortals al Balandrau, dues més a la Coma de l’Orri i una altra a Port Ainé, esdevenint la tragèdia de muntanya més greu viscuda al Pirineu català. Les tasques de recerca i rescat es van veure dificultades per les condicions meteorològiques i la poca visibilitat. El 18 de maig de 2021 s’estrenà a TV3 el documental Balandrau, infern glaçat, que narra el succés des del relat d’alguns dels supervivents. L’estrena del documental a la televisió pública catalana tingué 523.000 espectadors, una audiència acumulada de 900.000 vidents i una quota d’audiència del 21,5%, i va liderar la seva franja horària» Això ho podem llegir a Viquipèdia. I ara, el 20 de febrer, s’estrena la pel·lícula que s’inspira en aquells fets: una de les produccions en català més importants de l’any, en què s’han implicat a fons les productores Lastor Media (els de Forastera, El mestre que va prometre el mar, Creatura, Suro, Mediterráneo, Libertad, La mort de Guillem…), Vilaüt Films (Alcarràs…), Goroka Contents (Crims…), a més del 3Cat i d’altres… i està adreçada al gran públic.
Basada en el llibre Tres nits de torb i un cap d’any de Jordi Cruz i amb guió de Danielle Schleif (Mediterráneo), aquesta història (d’amor, amistat i superació) la protagonitzen Álvaro Cervantes (en el paper d’en Josep Maria), Bruna Cusí (en el paper de la Mònica) i Marc Martínez (en el paper d’en Siscu), encapçalant-ne el repartiment, en què trobarem també Edu Lloveras (Oriol), Pep Ambrós, Francesc Garrido (Artur), Àgata Roca (Matilde), Anna Moliner (Elena) i Jan Buxaderas (Bernat), entre d’altres.
Sinopsi: El 30 de desembre del 2000, una colla d’amics es disposa a fer l’ascens al Balandrau. El sol acompanya aquests muntanyencs fins que, en qüestió de minuts, tot canvia de manera imprevisible. Un vent salvatge conegut com a torb desencadena la pitjor tempesta de la història dels Pirineus.
Informen que «La pel·lícula s’ha rodat en espais naturals de la Vall de Boí, Camprodón i a les estacions d’esquí de Boí Taüll, Vallter 2000 i Port Ainé. Per a recrear les seqüències més impactants s’ha comptat amb la col·laboració dels bombers i l’assessorament d’experts en rescats. Així mateix, la recreació de la tempesta ha comptat amb els millors professionals del sector, sent un dels rodatges de major complexitat tècnica del cinema català.»
Ha assumit el repte professional de dirigir-ho, en Fernando Trullols: director i guionista format a la Pompeu Fabra, que aquí debuta en el llargmetratge, tot i que ha participat, en alguna o altra tasca de direcció en més de 25 films d’aquest format, entre els quals: ajudant de direcció a, Un monstruo viene a verme, Anita no perd el tren, Food of Love, Amor idiota, Rottweiler, The Secret Life of Words, El juego del ahorcado, V.O.S., Los ojos de Júlia..; director de segona unitat: Mediterráneo, Intemperie, La Tribu. Va guanyar un Goya al Millor Curtmetratge de Ficció amb El barco pirata i ha realitzat capítols de sèries com Cucut, Bosé, L’Acadèmia o Hache.
Distribuïdora: Filmax. Vendes Internacionals: Filmax International Sales*.
