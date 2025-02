El 16 d’abril s’estrena una pel·lícula sobre Jordi Pujol, de títol “Parenostre”

Així ens presenta la pel·lícula, la distribuïdora FILMAX: El llegat polític de Jordi Pujol va quedar en entredit arran de la confessió sobre el seu delicte fiscal. Una llarga trajectòria com a activista, com a President i com a patriarca d’una família que va concentrar poder i influència durant dècades. “Parenostre” és una història de pecats i penitències, de pares i fills, de poder i abús de poder, a l’ombra d’una de les figures més importants de la història contemporània de Catalunya.

Per fer de Jordi Pujol han triat ni més ni menys que Josep Maria Pou i, per a encarnar Marta Ferrussola, l’escollida ha estat Carme Sansa. La resta del repartiment és: Pere Arquillué (Jordi Pujol Ferrussola), Eduardo Lloveras (Oriol Pujol Ferrussola), David Selvas (Artur Mas), Sílvia Abril (Victoria Álvarez), Lluís Soler (mossèn Ballarín), Alberto San Juan (el rei Joan Carles I), Antonio Dechent (José Manuel Villarejo).

El guió ha estat cosa de Toni Soler, que n’és coproductor mitjançant Minoria Absoluta. Els altres productors són Paco Escribano, Tono Folguera, David Felani i Ariadna Dot.

L’ha dirigit Manuel Huerga.

Enllaços: Imdb, Filmaffinity.

La distribuïdora ja en fa córrer el tràiler, si més no, per Facebook: Tràiler a Facebook. Em fa una certa angúnia, però caldrà veure la pel·lícula.