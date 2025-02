“Dreams (Sex Love)” guanya l’Ós d’Or del Festival de Berlín 2025

El Jurat Internacional i el de la Crítica Internacional s’han posat d’acord a premiar la tercera part de la trilogia “Sex Dreams Love”. El palmarès ha reconegut també els títols que més n’havien destacat els enviats especials, atorgant-los un o altre guardó, llevat de la pel·lícula de Hong Sang-soo, que se n’ha anat de buit.

En aquest apunt enllisto la totalitat dels premis oficials de la 74a edició de la Berlinale:

El Jurat de la 75 edició del Festival de Berlín, presidit pel nord-americà Todd Haynes i del qual formen part Nabil Ayouch (Marroc/França), Bina Daigeler (Alemanya), Fan Bingbing (Xina), Rodrigo Moreno (Argentina), Amy Nicholson (EUA) i Maria Schrader (Alemanya), ha concedit els premis següents:

Ós d’Or a la Millor Pel·lícula.

De Dag Johan HAUGERUD, “Dreams (Sex Love)” / “Drømmer”.

Producció: Noruega. Any: 2024. Durada: 1h50.

Sinopsi: La Johanne és una noia que s’enamora perdudament de la professora de francès, experimentant el seu primer enamorament intens. En un esforç per preservar els sentiments, documenta les emocions i experiències per escrit. Quan la seva mare i la seva àvia llegeixen el que ha escrit, tot primer reaccionen amb sorpresa davant d’aquell contingut íntim, però aviat queden captivades per les seves qualitats literàries. Mentre debaten sobre la moralitat i les possibles conseqüències de publicar els escrits de la Johanne, aquesta navega pel contrast entre els ideals romàntics i la realitat, submergint-se en un viatge a través de les intenses emocions de l’autodescobriment, l’amor i la sexualitat

Amb Ella Øverbye (Johanne), Selome Emnetu (Johanna), Ane Dahl Torp (Kristin), Anne Marit Jacobsen (Karin).

Guió: Dag Johan Haugerud.

Informació: Estrena internacional (prèviament estrenada a Noruega). Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. DF: Pyramide. EF: Aviat. DI: Wanted. EI: 06.03.2025. | RESSONS |

Director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Novel·lista, guionista i cineasta, conegut especialment perquè el 2024, va dirigir Sex, primer lliurament de la nova trilogia “Sex Dreams Love”, que va ser seleccionada a la secció Panorama del 74è Festival Internacional de Cinema de Berlín i Love, la segona entrega de la trilogia, que va ser seleccionada per competir pel Lleó d’Or al 81è Festival Internacional de Cinema de Venècia. Filmografia disponible: a FilminCat, a Filmin.

Gran Premi del Jurat.

De Gabriel MASCARO, “O último azul” / “The Blue Trail”.

Producció: Brasil, Mèxic, Xile, Països Baixos. Any: 2025. Durada: 1h26.

Sinopsi: En un futur proper, les persones grans hauran de traslladar-se a colònies remotes de jubilació perquè les generacions més joves puguin fer la seva feina sense molèsties. La Tereza, de 77 anys, s’hi nega i s’embarca en un viatge per l’Amazones que li canvia la vida.

Amb Denise Weinberg (Tereza), Rodrigo Santoro (Cadu), Miriam Socorrás (Roberta), Adanilo (Ludemir).

Guió: Gabriel Mascaro i Tibério Azul, amb la col·laboració de Munilo Hauser i Heitor Lorega.

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. VI: Lucky Number. | RESSONS | L’entranyable i delirant aventura d’una dona gran que vol ser lliure, al film “O último azul”, del brasiler Gabriel Mascaro |

Director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Artista visual brasiler que, havent començat al cinema com a documentalista, va debutar en la ficció amb Ventos de Agosto (2014), que va obtenir una Menció Especial al Festival de Locarno i a la qual va seguir Boi neon (2015), premi especial del Jurat a Orizzonti de Venècia, i Divino amor (2019). Filmografia (de ficció, sencera) disponible: a Filmin.

Premi del Jurat.

D’Iván FUND, “El mensaje” / “The Message” / “Die Nachricht”.

Producció: Argentina, Espanya, Uruguai. Any: 2025. Durada: 1h31.

Nota sinòptica: A la ruralia argentina, el do especial d’una nen de 9 anys dóna als seus tutors oportunistes la idea d’oferir consultes amb un mèdium animal per guanyar-se la vida. Sinopsi: En plena crisi econòmica, una nena de 9 anys té el do de comunicar-se amb els animals i és així que els seus oportunistes tutors sobreviuen oferint-la, per a consultes, com a mèdium de mascotes. La família, itinerant, haurà d’enfrontar la seva pròpia incomunicació mentre viatja en un petit ‘motorhome’ pel camp argentí, per a visitar la mare de la nena, internada en una institució psiquiàtrica. Una ‘road movie’ emocional que, entre camins polsegosos, revela que la innocència és un tresor. Un negoci sobrenatural, on el transcendental val monedes i l’oportunisme frega la veritat. Sigui do o estafa, una cosa és certa: el servei és real, i ningú no està sol.

Amb Mara Bestelli, Marcelo Subiotto, Anika Bootz, Betania Cappato.

Guió: Iván Fund i Martín Felipe Castagnet.

Informació: Estrena mundial. Avalat per WIM Latan, Festival de Sant Sebastià. Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. VI: Luxbox. | RESSONS |

Director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Argentí, freqüent als festivals argentins, si bé va tenir Los labios (2010) a Un Certain Regard de Canes, Piedra noche (2021) a les Jornades dels Autors de Venècia i a Sant Sebastià.

Millor Direcció.

HUO Meng, per “Living the Land” / “Sheng xi zhi di”.

Producció: Xina. Any: 2025. Durada: 2h12.

Sinopsi: Amb els dos pares treballant lluny, en Chuang, de deu anys, està sent criat per la família al seu poble natal, on milers de anys de tradició rural xoquen amb els canvis socioeconòmics de la Xina a començament dels anys noranta.

Amb Wang Shang, Zhang Chuwen, Zhang Yanrong, Zhang Caixia, Cao Lingzhi.

Guió: Huo Meng.

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. | Atenció a “Living the Land”, la revelació a Berlín 2025 d’un cineasta xinès prometedor | RESSONS |

Director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. A l’Àsia es va remarcar el seu film anterior Crossing the bordes – Zhaoguan (2018) en què un nen queda a cura de l’avi quan el seu pare acompanyi la mare a donar a llum el nou membre de la família, i és així que avi i nét emprenen junts un viatge que els canviarà la vida.

Millor Interpretació Principal.

Rose Byrne, per: De Mary BRONSTEIN, “If I Had Legs I’d Kick You”

Producció: EUA. Any: 2024. Durada: 1h53.

Sinopsi: Amb la vida enfonsant-se al seu voltant, la Linda brega amb la misteriosa malaltia de la seva filla, el marit absent, una persona desapareguda i una relació cada cop més hostil amb el seu terapeuta.

Amb Rose Byrne (Linda), A$AP Rocky, Conan O’Brien, Danielle Macdonald, Ivy Wolk.

Guió: Mary Bronstein.

Informació: Estrena internacional (presentada anteriorment a la secció Premieres del Festival de Sundance 2025). Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. D-EUA: A24. | RESSONS |

Directora: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Segona pel·lícula d’aquesta cineasta (que també és actriu) que va debutar amb la pel·lícula ‘mumblecore‘ Yeast (2008)

Millor Interpretació Secundària.

Andrew Scott, per: De Richard LINKLATER, “Blue Moon”

Producció: EUA, Irlanda. Any: 2025. Durada: 1h40.

Sinopsi: La nit del 31 de març de 1943, el llegendari lletrista Lorenz Hart s’enfronta a la destrossada confiança en si mateix al bar de Sardi mentre el seu antic col·laborador Richard Rodgers celebra la nit d’estrena del seu èxit musical innovador “Oklahoma!“.

Amb Ethan Hawke (Lorenz Hart), Margaret Qualley (Elizabeth Weiland), Bobby Cannavale, Andrew Scott (Richard Rodgers), Simon Delaney (Oscar Hammerstein II), Andrew Scott (Richard Rodgers).

Guió: Robert Kaplow.

Informació: Estrena mundial. Nova col·laboració entre Richard Linklater i Ethan Hawke (Before sunrise, The Newton Boys, Before sunset, Before Midnight, Boyhood). Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. | RESSONS |

Director: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Filmografia disponible: a FilminCat, a Filmin.

Millor Guió.

Radu Jude, per: De Radu JUDE, “Kontinental ’25”

Producció: Romania. Any: 2025. Durada: 1h49.

Sinopsi: L’Orsolya és agutzil de Cluj, la principal ciutat de Transsilvània. Un dia ha de desallotjar un home sense sostre d’un celler, una acció amb tràgiques conseqüències que desencadenen una crisi moral que Orsolya ha de superar com pugui.

Amb Eszter Tompa (Orsolya), Gabriel Spahiu (Ion), Adonis Tanța (Fred), Oana Mardare, Șerban Pavlu.

Guió: Radu Jude.

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. | RESSONS |

Director: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Cineasta satíric, provocador… que, després de guanyar el Premi Especial del Jurat al Festival de Locarno amb No esperis massa de la fi del món (2023), retorna a la Berlinale, en què n’és habitual i on va guanyar l’Ós d’Or a la Millor pel·lícula amb Un clau desafortunat o porno boig (2021), havent-s’hi endut prèviament el premi a Millor Director amb Aferim! (2015). Filmografia disponible: a FilminCat, a Filmin.

Millor Contribució Artística.

L’equip creatiu de: De Lucile HADŽIHALILOVIĆ, “La Tour de Glace” / “The Ice Tower”.

Producció: França, Alemaya. Any: 2025. Durada: 1h58.

Sinopsi: ‘Més fred que el gel, el seu petó travessa el cor…’ Anys 70, la Jeanne, una noia fugitiva, cau sota l’encís de Cristina, l’enigmàtica estrella de ‘La reina de les neus’, una pel·lícula que s’està rodant a l’estudi on s’ha refugiat la Jeanne.

Amb Marion Cotillard (Cristina / La reina de les neus) | Clara Pacini (Jeanne), August Diehl, Gaspar Noé.

Guió: Lucile Hadžihalilović, Geoff Cox. (‘La reina de les neus‘, conte de Hans Christian Andersen).

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Wikipedia, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. VI: Goodfellas. DF: Metropolitan Filmexport*. | RESSONS |

Directora: a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Treballa en la indústria del cinema des dels anys 80, com a directora, editora, escriptora i actriu tant en curts com en llargmetratges. Hadzihalilovic és més coneguda per “Earwig” (2021), “Evolution” (2015), “Innocence” (2004) i “La bouche de Jean-Pierre” (1996), films centrats en infants i primera adolescència. També ha col·laborat amb el seu marit, Gaspar Noé, a qui va ajudar a escriure “Enter The Void” (2009). Filmografia disponible: a FilminCat, a Filmin.

***

El Jurat de la secció Perspectives, format per Meryam Joobeur (Tunísia / Canadà), Aïssa Maïga (França /Mali) i María Zamora (Espanya), ha concedit els premis següents:

Millor Òpera Prima.

D’ Ernesto MARTÍNEZ BUCIO, “El Diablo Fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)” / “The Devil Smokes (and Saves the Burnt

Matches in the Same Box)”.

Producció: Mèxic. Any: 2025. Durada: 1h37.

Sinopsi: Mèxic, a mitjan anys noranta. Les pors de cinc germans estoics abandonats pels seus pares es barregen amb les de la seva àvia esquizofrènica amb qui han anat a parar, desdibuixant i dissolvent gradualment la frontera entre la realitat i la imaginació.

Amb Mariapau Bravo Aviña (Elsa), Rafael Nieto Martínez (Tomás), Regina Alejandra (Marisol), Donovan Said Martínez (Víctor), Laura Uribe Rojas (Vanessa).

Guió: Ernesto Martínez Bucio, Karen Plata.

Informació: Estrena mundial. Òpera prima. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. | RESSONS |

Director: a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Autor de diversos curtmetratges i muntador, debuta en el llarg.

Menció Especial.

D’Arnaud DUFEYS i Charlotte DEVILLERS, “On vous croit” / “We Believe You”.

Producció: Bèlgica. Any: 2025. Durada: 1h18.

Nota sinòptica: Una mare ha de defensar la custòdia dels seus propis fills. Avui, l’Alice es presenta davant d’una jutge, sabent que no hi ha marge per a errors. Ha de parlar pels seus fills, ja que és la seva custòdia la que està en qüestió. Pot protegir-los del pare abans que sigui massa tard?

Sinopsi: La baralla d’Alice, una mare de 40 anys. Davant de la jutge, no té marge d’error: ha d’aconseguir com sigui fer sentir les paraules dels seus fills, aterrits davant la idea de tornar a veure el seu pare. Però avui, més que el pare, és a l’Alícia a qui la justícia demana comptes… Un tema ultra contemporani i una pel·lícula que narra la història de la qüestió de la veu de les dones i de l’atenció per part de la justícia a la violència familiar i domèstica.

Amb Myriem Akheddiou (Alice), Laurent Capelluto, Natali Broods, Ulysse Goffin, Adèle Pinckaers.

Guió: Arnaud Dufeys, Charlotte Devillers.

Informació: Estrena mundial. Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies. | RESSONS |

Directors: Arnaud DUFEYS (a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies) és autor de curtmetratges (havia tingut Un invincible été a Generation- Berlinale 2024) que debuta en el llarg amb aquest film; Charlotte DEVILLERS (a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies) debuta en aquest film. No entenc perquè el festival no qualifica “On vous croit” d’òpera prima.

***

El Jurat dels Curtmetratges, format per l’expert en curts Jing Haase (Dinamarca), el compositor cinematogràfic Dascha Dauenhauer (Alemanya) i el director Phạm Ngọc Lân (Vietnam), ha concedit els premis següents:

Ós d’Or al Millor Curtmetratge:

De Lesley LOKSI CHAN, “Lloyd Wong, Unfinished“.

Premi del Jurat:

De Yoriko MIZUSHIRI, “Ordinary Life” / “Futsu no seikatsu”

CUPRA Filmmaker Award:

De Quenton MILLER, “Koki, Ciao“.

***

El Jurat dels Documentals, format per Petra Costa (Brasil), Lea Glob (Dinamarca) i Kazuhiro Soda (Japó), ha concedit els premis següents:

Millor Documental.

De la secció Forum…

De Brandon KRAMER, “Holding Liat“.

Especial Menció 1.

De la seció Forum…

De Tatiana FUENTES SADOWSKI, “La memoria de las mariposas”.

Especial Menció 2.

De Gianluca DE SERIO, “Canone effimero“.