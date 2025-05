Cada dia, entre el 13 i el 24 de maig de 2025 vaig publicant aquesta mena d’apunts, en què enllisto les pel·lícules que es projecten per primer cop, a la jornada en qüestió, i oficialment en alguna de les seccions del Festival de Canes, a la Quinzena dels Cineastes, a la Setmana de la Crítica i a l’ACID. I, atenció si sou seguidors del Club 7 Cinema, que enguany és en aquest mateix article que hi afegiré les cròniques que, des de Canes, vagin enviant els enviats especials.

Divendres 23 de maig, a Canes 2025.

COMPETICIÓ.

De Jean-Pierre i Luc DARDENNE, “Jeunes mères” / “Young Mothers”.

Producció: Bèlgica, França. Any: 2025. Durada: 1h44.

Sinopsi: En un refugi per a mares joves, cinc dones (Jessica, Perla, Julie, Naïma i Ariane), criades en circumstàncies difícils, breguen per un futur millor per a elles mateixes i els seus fills. Vídeo: Tràiler.

Amb: Babette Verbeek (Jessica), Elsa Houben (Julia), Janaina Halloy Fokan (Ariane), Lucie Laruelle (Perla), Samia Hilmi (Naïma), Jef Jacobs (Dylan).

De Kelly REICHARDT, “The Mastermind“.

Producció: EUA. Any: 2025. Durada: 1h50.

Sinopsi: En un racó tranquil de Massachusetts, cap al 1970, en JB Mooney (Josh O’Connor), un fuster a l’atur convertit en lladre d’obres d’art aficionat, planeja el seu primer gran atracament. Quan tot es descontrola, la vida se li ensorra.

Amb: Josh O’Connor (James Blaine Mooney), Alana Haim (Terry Mooney), John Magaro (Fred), Hope Davis (Sarah Mooney), Bill Camp (Bill Mooney), Gaby Hoffman (Maude), Amanda Plummer.

FORA DE COMPETICIÓ.

De Martin BOURBOULON, “13 Jours, 13 Nuits” / “13 days, 13 nights: In the Hell of Kabul” / “13 días, 13 noches”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h51.

Sinopsi: Kabul, 15 d’agost de 2021. Mentre que les tropes americanes es preparen a abandonar el territori, els talibans prenen per assalt la capital i s’apoderen del poder. Enmig del caos, el comandant Mohamed Bida i els seus homes asseguren la seguretat de l’ambaixada de França, encara oberta. Atrapat, el comandant Bida decideix negociar amb els talibans per organitzar un comboi de l’última oportunitat amb l’ajuda d’Eva, una jove humanitària francoafganesa. Comença llavors una carrera contra-rellotge per conduir els evacuats fins a l’aeroport i fugir de l’infern de Kabul abans que sigui massa tard. Tràiler: VOSF.

Amb: Roschdy Zem (comandant Mohammed Bida), Lyna Khoudri (Eva), Sidse Babett Knudsen (Kate), Christophe Montenez (Martin), Yan Tual (JC), Fatima Adoun (Amina).

CINEMA DE MITJANIT.

D’Ethan COEN, “Honey Don’t!“.

Producció: EUA, Anglaterra. Any: 2025. Durada: 1h30.

Sinopsi: Comèdia fosca de viatge per carretera, en què Margaret Qualley és una investigadora privada homosexual que investiga una secta que dirigeix Chris Evans i Aubrey Plaza hi encarna una ‘dona misteriosa’.

Amb: Margaret Qualley (Honey O’Donahue), Aubrey Plaza, Chris Evans, Charlie Day, Billy Eichner.

UN CERTAIN REGARD.

COMPETICIÓ DE CURTMETRATGES (Festival).

QUINZENA DELS CINEASTES.

CANNES CLASSICS.

De Vincent GLENN, “Dis pas de bêtises“.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h21.

Sinopsi: Quina és la connexió entre una llei de pensions i el motociclisme, entre el Louvre i la tendresa, entre un fènix i la professió d’operador de càmera, entre l’abandonament i la crueltat, entre l’alcohol i el record? Hi ha aquesta pel·lícula, trenada com un assaig o com un viatge… o un viatge en forma de judici. Al principi, hi va haver una operació de cor que va sortir malament. La seqüela va ser escrita com una tragicomèdia, que porta un pare i un fill a una destinació desconeguda. Una escapada lluminosa, plena de clarobscurs, colors manifestos i fotos en blanc i negre. Alguna cosa afirmativa? Pot passar que els vells conflictes portin a parlar del futur i de la improbable eternitat.

Amb: Pierre-William Glenn.

De Mohamed LAKHDAR HAMINA, “Crònica dels anys de brasa” / “Chronicle of the Years of Fire” / “Chronique des années de braise” / “Cronaca degli anni di brace” / “Waqai Sinin Al-Djamr”

Producció: Algèria. Any: 1975. Durada: 2h51.

Sinopsi: L’Ahmed, un pagès pobre, deixa el seu poble per anar a la ciutat a la recerca d’una vida més fàcil. Coneix en Miloud, un boig visionari, i sobretot la pobresa i la injustícia. Crònica dels esdeveniments de la història d’Algèria, des de la conquesta francesa fins al 1954, data de l’esclat de la Guerra d’Alliberament Nacional, la pel·lícula relata, a través de la vida d’una família i d’uns quants individus simbòlics, la resistència de tot el poble algerià a l’expropiació de les seves terres i a la desculturació.

La Crònica dels Anys de Brasa està composta de 6 parts: els Anys de Cendra, els Anys de Brasa, els Anys de Foc, l’Any del Carro, l’Any de la Càrrega, l’1 de novembre de 1954.

Amb: Yorgo Voyagis, Leila Shenna, Mohammed Lakhdar-Hamina.

De Diane KURYS, “Moi qui t’aimais”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h58.

Sinopsi: Ella l’estimava més que a qualsevol altra cosa, ell l’estimava més que a totes les altres. La Simone Signoret i l’Yves Montand van ser la parella més famosa del seu temps. Turmentada per l’afer del seu marit amb la Marilyn Monroe i ferida per totes les que la van seguir, la Signoret sempre es va negar a fer de víctima. El que sabien era que mai no es deixarien l’un a l’altre.

Amb: Roschdy Zem (Yves Montand), Marina Foïs (Simone Signoret), Thierry de Peretti (Serge Reggiani).

Homenatge Pierre Angénieux à Dion Beebe (ACS & ASC).

De Stanley KUBRICK, “Barry Lyndon“.

Producció: Anglaterra, Estats Units. Any: 1974. Durada: 3h04.

Sinopsi: Per obrir-se camí en el món corrupte de l’Anglaterra del segle XVIII, un noi bo, pobre, tendre i lleial es converteix en un formidable canalla. Amant i després marit d’una jove molt rica i no menys titulada, conquereix la glòria, l’amor i els diners… Però per a ell, la caiguda serà molt dura. Esplendor fosca d’escenes íntimes, sumptuositat d’escenaris i vestuari, tremolor de llums canviants, trobem el món pintat per Gainsborough: comèdia humana tumultuosa, galeria de retrats on brillen la bellesa enlluernadora de Marisa Berenson i la vigorosa personalitat de Ryan O’Neal. “Barry Lindon” és una obra important, d’una magnificència visual inigualable, puntuada per un acompanyament musical inoblidable, manllevat de Bach, Händel, Mozart i Vivaldi..

Amb: Ryan O’Neal, Marisa Berenson, Patrick Magee, Hardy Krüger, Steven Berkoff, Gay Hamilton, Marie Kean, Diana Körner.

CINEMA A LA PLATJA.

