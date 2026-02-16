Divendres, 20 de febrer, Jaume Claret Muxart i Imma Merino presenten “Estrany riu”, a Malgrat

Presentació a càrrec de Jaume Claret Muxart, director d’Estrany Riu, i Imma Merino, crítica de cinema.
El Dídac és un adolescent que passa les vacances viatjant pel Danubi en bicicleta amb la seva família. Un dia, mentre es banya, apareix un noi misteriós al riu, i res tornarà a ser el mateix.
L’òpera prima del català Jaume Claret Muxart és una road movie onírica amb aires de faula. De les profunditats d’un Danubi sempre en moviment sorgeixen uns personatges sempre canviants, que es redescobreixen a si mateixos i també als seus éssers més propers i estimats. Es tracta d’un relat de realisme màgic d’una de les veus més interessants del nou cinema català, que va rodar en 16mm per donar una sensació plàstica al resultat final, com una pintura a l’oli, com una visió natural de l’escena i els actors. Una bellíssima pel·lícula sobre l’adolescència i una de les revelacions de la temporada.
Direcció: Jaume Claret.
Guió: Meritxell Colell i Jaume Claret.
Fotografia: Pablo Paloma.
Música: Nika Son.
Intèrprets: Jan Monter, Nausicaa Bonnín, Jordi Oriol, Bernat Solé, Francesco Wenz, Roc Colell.
Durada: 106 min.
Idioma: català.
Format: 1.66:1.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!