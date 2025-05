Cada dia, entre el 13 i el 24 de maig de 2025 vaig publicant aquesta mena d’apunts, en què enllisto les pel·lícules que es projecten per primer cop, a la jornada en qüestió, i oficialment en alguna de les seccions del Festival de Canes, a la Quinzena dels Cineastes, a la Setmana de la Crítica i a l’ACID. I, atenció si sou seguidors del Club 7 Cinema, que enguany és en aquest mateix article que hi afegiré les cròniques que, des de Canes, vagin enviant els enviats especials.

Divendres, 16 de maig, a Canes 2025.

COMPETICIÓ.

FOTO: “Eddington” (I Wonder Pictures)

D’ Ari ASTER, “Eddington“.

Producció: EUA. Any: 2024. Durada: 2h25.

Gènere: western, comèdia negra, thriller. Sinopsi: El maig del 2020, a Eddington, petita localitat de Nou Mèxic, l’enfrontament entre el xèrif i l’alcalde desferma el caos i provoca que els veïns s’enfrontin els uns contra els altres. Tràiler: VO.

Amb: Joaquin Phoenix (el xèrif, Joe Cross), Pedro Pascal (l’alcalde, Ted García), Emma Stone,(Louise Cross), Austin Butler (Vernon Jefferson), Luke Grimes (Guy),

A Canes: Festival de Canes 2025 – Competició | En aquest blog, més informació: Competició.

FOTO: “La petite Dernière” (© 2025 June films, Katuh studio, Arte France, mk2films – Ad Vitam).

De Hafsia HERZI, “La Petite Dernière” / “The Little Sister”.

Producció: França, Alemanya. Any: 2025. Durada: 1h46.

Sinopsi: La Fàtima, amb 17 anys, és la filla més jove d’uns immigrants algerians. Viu als afores amb les seves germanes, en aquesta família que és feliç i amorosa. Bona estudiant, s’incorpora a una facultat de filosofia a París i hi descobreix tot un món nou. Entre creuar la frontera social, el seu desig per les dones que li costa d’acceptar i la seva fe musulmana que s’hi oposa, la Fàtima haurà d’enfrontar-se a les seves múltiples identitats. A mesura que s’allunya de la tradició familiar i comença la seva vida de jove, descobreix nous codis….

Amb: Nadia Melliti (Fatima), Park Ji-Min (Ji-Na), Amina Ben Mohamed (Kamar), Rita Benmannana (Dounia), Melissa Guers (Nour).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Competició | En aquest blog, més informació: Competició.

CANNES PREMIÈRE.

FOTO: “La ola” (© Diego Araya – Festival de Canes).

De Sebastián LELIO , “La ola” / “The Wave“ / “La vague”.

Producció: Xile, EUA. Any: 2025. Durada: 2h09.

Gènere: Drama musical. Sinopsi: Onades de canvi esclaten al campus, i entre les ocupacions i manifestacions hi ha la Julia, una estudiant de música que s’uneix a la causa per denunciar l’assetjament i els abusos que els estudiants han patit durant massa temps. Però mentre canta i balla al ritme de les cançons, un episodi misteriós la persegueix: una trobada desconcertant amb en Max, l’assistent del seu professor de cant. Què va passar aquella nit? Només era una cita més? En va donar ella el consentiment? O era molt pitjor?Atrapada per l’eufòria col·lectiva i els seus propis fantasmes, la Julia es converteix en el cor del moviment. El seu testimoni, íntim i complex, esdevé una onada que sacseja, trastoca i redefineix una societat polaritzada.

Amb: Daniela López (Julia), Avril Aurora (Luna), Thiare Ruz, Lola Bravo (Rafa), Paulina Cortés (Tamara), Amparo Noguera.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Cannes Première | En aquest blog, més informació: Cannes Première.

SESSIONS ESPECIALS.

FOTO: “Arco” (Diaphana).

D’ Ugo BIENVENU, “Arco“.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h28. Òpera prima.

Gèneres: Ciència-ficció, aventures, animació. Sinopsi: L’Arco, de 12 anys, viu en un futur llunyà. Durant el seu primer vol amb el seu vestit arc de Sant Martí, perd el control i cau al passat. La Iris, una nena de la seva edat del 2075, el veu caure. El rescata i intenta per tots els mitjans enviar-lo de tornada a la seva època.

Amb: amb les veus de Swann Arlaud (Tom/Mikki), Alma Jodorowsky (Jeanne/Mikki), Margot Ringard Oldra (Iris), Oscar Tresanini (Arco), Vincent Macaigne (Dougie), Louis Garrel (Stewie), William Lebghil (Frankie), Oxmo Puccino (Dom).

Festivals: Canes 2025 – Sessions Especials | Annecy 2025 | En aquest blog, més informació: Sessions Especials.

CINEMA DE MITJANIT.

FOTO: “Sons of the Neon Night” (Festival de Canes).

De Juno MAK, “‘Sons of the Neon Night” / “Feng Lin Huo Shan” (“風林火山”).

Producció: Hong Kong. Any: 2025. Durada: 2h12.

Gènere: Thriller criminal.

Sinopsi: Ambientada en una Hong Kong surrealista i coberta de neu, la pel·lícula comença al cor concorregut de la ciutat, il·luminat amb els seus neons, on homes armats disparen a l’atzar contra la multitud de vianants. Una sèrie d’accidents aparentment aleatoris provoquen la mort del president d’una empresa farmacèutica —que també és en secret el padrí del narcotràfic—, en una explosió a l’hospital on està reclòs. Hi ha caos per tota la ciutat, la policia està paralitzada i el negoci familiar està en crisi. El fill petit, fermament decidit a trencar amb el passat desprestigiós de la seva família, succeirà naturalment al lideratge del grup, tret que el seu germà gran fugitiu i els partidaris del seu difunt pare se li interposin en el camí. El títol xinès de la pel·lícula, Feng (Vent) Lin (Bosc) Huo (Foc) Shan (Muntanya), està extret del llibre clàssic d’estratègia militar de Sun Tzu, L’art de la guerra. A la pel·lícula, la família és, de fet, el camp de batalla per excel·lència.

Amb: Takeshi Kaneshiro (l’”hereu”), Sean Lau (policia de doble cara), Louis Koo (Ching Man-sing, assassí amb un passat complicat), Tony Leung Ka-fai (psicòleg al servei de la policia), Gao Yuanyuan (terapeuta jubilat).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Sessions de Mitjanit | En aquest blog, més informació: Fora de Competició i Mitjanit.

UN CERTAIN REGARD.

FOTO: “The Chronology Of Water” (Les Films du Losange).

De Kristen STEWART, “The Chronology Of Water“.

Producció: EUA, França, Letònia. Any: 2025. Durada: 1h30. Òpera prima.

Nota sinòptica: Biopic de la nedadora Lidia Yuknavitch, convertida en artista, que explora els problemes de la sexualitat, el dolor i l’addicció. Sinopsi: Lidia Yuknavitch és una dona que va trobar la salvació, després d’una infància i joventut marcats pels abusos i addiccions, en la literatura i la natació i va acabar convertint-se en una exitosa mestra, mare i escriptora.

Amb: Imogen Poots (Lidia Yuknavitch), Thora Birch (Claudia), Tom Sturridge, Michael Epp, Earl Cave, Susannah Flood, Kim Gordon, Jim Belushi (Ken Kesey).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Un Certain Regard | En aquest blog, més informació: Un Certain Regard.

FOTO: “The Plague” (Festival de Canes)

De Charlie POLINGER, “The Plague“.

Producció: Romania, EUA. Any: 2025. Durada: 1h35. Òpera prima.

Gènere: terror psicològic. Sinopsi: En un campament de waterpolo masculí, un nen de dotze anys és marginat pels seus companys de classe segons una cruel tradició que dicta que un d’ells és portador d’una malaltia que anomenen “la pesta”. A mesura que la línia entre el joc i la realitat es torna cada cop més borrosa, comença a témer que l’acudit amagui alguna cosa real.

Amb: Joel Edgerton (el pare), Everett Blunck (Ben), Lucas Adler (Logan), Kenny Rasmussen (Eli), Kayo Martin (Jake), Kolton Lee (Corbin), Caden Burris (Matt).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Un Certain Regard | En aquest blog, més informació: Un Certain Regard.

FOTO: “L’inconnu de la Grande Arche” (Julien Panie ©2025 Agat Films, Le Pacte).

De Stéphane DEMOUSTIER, “L’inconnu de la Grande Arche” / “The Great Arch” / “El Gran Arco”.

Producció: França, Dinamarca. Any: 2025. Durada: 1h45.

Sinopsi: El concurs d’arquitectura més gran de la història, un concurs tant anònim com obert, que es va posar en marxa a principis dels anys vuitanta sota la direcció d’un nou president socialista (François Mitterrand). Cobejat per totes les lluminàries internacionals de l’arquitectura, aquest concurs va ser guanyat per sorpresa de tothom per un desconegut: Johan Otto von Spreckelsen, professor d’arquitectura a Copenhaguen. Fins aleshores, aquest home de cinquanta anys només havia construït 4 edificis: la seva casa i tres petites capelles. D’un dia per l’altre, l’ “Spreck” va ser impulsat al primer pla, al centre de tota l’atenció i sobretot al capdavant d’un projecte colossal: la construcció del Grande Arche de la Défense.

Amb: Claes Bang (Johan Otto von Spreckelsen), Sidse Babett Knudsen (Liv von Spreckelsen), Swann Arlaud (Paul Andreu), Michel Fau (François Mitterrand), Xavier Dolan (Jean-Louis Subilon).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Un Certain Regard | En aquest blog, més informació: Un Certain Regard.

QUINZENA DELS CINEASTES.

FOTO: “The President Cake” (Doha Film Institute).

De Hasan HADI, “The President’s Cake” / “Mamlaket al-Qasab”.

Producció: Iraq, Qatar, EUA. Any: 2025. Durada: 1h42. Òpera prima.

Sinopsi: A l’Iraq de Saddam Hussein, la Lamia, de 9 anys, rep la difícil tasca de fer un pastís per celebrar l’aniversari del president. La seva recerca d’ingredients, acompanyada del seu amic Saeed, li capgira la vida quotidiana.

Amb: Banin Ahmad Nayef (Lamia), Sajad Mohamad Qasem (Saeed), Waheed Thabet Khreibat (Bibi), Rahim AlHaj (Jasim).

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 | En aquest blog, més informació: Quinzena-llargs.

FOTO: Que ma volonté soit faite” (New Story).

De Julia KOWALSKI, “Que ma volonté soit faite“ / “Her Will Be Done”.

Producció: França, Polònia. Any: 2025. Durada: 1h35.

Sinopsi: La jove Nawojka, que viu amb el pare i els germans a la granja familiar, amaga un terrible secret: un poder monstruós, que creu que ha heretat de la seva difunta mare, se li desperta cada vegada que experimenta desig. Quan la Sandra, una dona d’aquell indret, lliure i sensual, torna al poble, la Nawojka en queda fascinada i els seus poders es manifesten sense que ella hi pugui fer res per a controlar-los.

Amb: Maria Wróbel (Nawojka), Roxane Mesquida (Sandra), Wojciech Skibiński (Henryk), Kuba Dyniewicz (Bogdan), Przemysław Przestrzelski (Tomek).

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 | En aquest blog, més informació: Quinzena-llargs.

SETMANA DE LA CRÍTICA DE CANES.

FOTO: “Kika” (Setmana de la Crítica).

D’ Alexe POUKINE, “Kika“.

Producció: Bèlgica, França. Any: 2025. Durada: 1h48. Òpera prima.

Sinopsi: Estant embarassada, la Kika s’enfronta a la mort sobtada del seu company. Completament arruïnada i amb el cor trencat, prioritza les seves prioritats: 1. trobar diners ràpidament 2. sortir d’aquesta merda. Les calces brutes, els consoladors i els pares neuròtics hi ajudaran. Contra tot pronòstic.

Amb: Manon Clavel (Kika), Makita Samba, Thomas Coumans, Thierry Hellin.

A Canes: Setmana de la Crítica de Canes 2025 | En aquest blog, més informació: Setmana-llargs.

FOTO: “Baise-en-ville” (Le Pacte).

De Martin JAUVAT, “Baise-en-ville“.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h37.

Gènere: Comèdia. Sinopsi: L’Sprite, un noi de 25 anys, torna a casa, a Chelles, després d’una ruptura. Ha de trobar feina tant si com no, entre altres coses, per a satisfer els pares. Per treballar, necessites una llicència i per pagar la llicència, necessites una feina. El contracta Allo Nettoyo, una empresa especialitzada en la neteja de xalets acabades les festes; però, com pots arribar a la feina a altes hores de la nit sense transport públic en un barri mal comunicat? Seguint el consell de Marie-Charlotte, la seva instructora de l’autoescola, es registra en una aplicació basada en el “baise-en-ville” , és a dir per a seduir dones joves que visquin a prop del seu lloc de treball. L’únic problema: l’Sprite no és exactament un seductor.

Amb: Martin Jauvat (Sprite), Emmanuelle Bercot, William Lebghil, Anaïde Rozam, Sébastien Chassagne.

A Canes: Setmana de la Crítica de Canes 2025 – Sessió Especial | En aquest blog, més informació: Setmana-llargs.

ACID CANNES.

FOTO: “Laurent dans le vent” (© Arizona Distribution).

D’ Anton BALEKDJIAN, Léo COUTURE i Mattéo EUSTACHON, “Laurent dans le vent“ / “Drifting Laurent”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h50.

Sinopsi: Amb 29 anys, en Laurent busca un sentit a la vida. Sense feina ni habitatge, aterra en una estació d’esquí deserta fora de temporada i s’immergeix en la vida dels pocs habitants de l’indret que hi coneix. Quan arriben els turistes a l’hivern, en Laurent ja no se’n pot anar.

Amb: Baptiste Perusat (Laurent), Béatrice Dalle (Sophia), Djanis Bouzyani, Thomas Daloz, Monique Crespin, Suzanne de Baecque.

A Canes: ACID CANNES 2025 | En aquest blog, més informació: ACID.

CANNES CLASSICS.

FOTO: “Stars” (Festival de Canes).

De Konrad WOLF, “Stars” / “La estrella de David” / “Étoiles” / “La stella di David” / “Sterne”.

Producció: Alemanya (RDA), Bulgària. Any: 1959. Durada: 1h33.

Sinopsi: Una professora jueva i un oficial alemany s’enamoren en un camp búlgar on els jueus grecs esperen ser deportats a Auschwitz el 1943. El seu amor és destruït pel feixisme, l’odi i la discriminació en una de les primeres pel·lícules que demana a Alemanya que reconegui el seu paper en l’Holocaust. Basat en les experiències de l’escriptor búlgar Angel Wagenstein (1922-2023).

Amb: Sasha Krusharska, Jürgen Frohriep, Erik S. Klein, Stefan Pejchev, Georgi Naumov, Ivan Kondov .

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies restaurades. En aquest blog, més informació: Cannes Classics.

FOTO: “Hard Boiled” (Festival de Canes).

De John WOO, “Hard Boiled” / ” À toute épreuve”.

Producció: Hong Kong. Any: 1992. Durada: 2h08.

Sinopsi: Un policia que perd el seu company en un tiroteig amb traficants d’armes s’embarca en una missió per agafar-los. Per tal d’apropar-se als líders de la xarxa, uneix forces amb un agent de policia encobert que treballa com a sicari. Estan recorrent a tots els mètodes de força excessiva per trobar-los. Vídeo: Tràiler.

Amb: Chow Yun-Fat, Tony Leung Anthony Wong, Teresa Mo, Philip Chan, Phillip Kwok, Kwan Hoi-San, Au-Yeung Tsan-Wah, Lau Kong, John Woo.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies Restaurades. En aquest blog, més informació: Cannes Classics.

FOTO: “Sunshine” (Festival de Canes).

D’ Istvan SZABO, “Sunshine“.

Producció: Canadà, Alemanya, Hongria, Àustria. Any: 1999. Durada: 3h01.

Sinopsi: ressegueix el destí de tres generacions d’una família jueva hongaresa, enfrontades a l’antisemitisme, els trastorns de l’assimilació, el feixisme, la guerra, el comunisme i després la revolució. Ralph Fiennes hi interpreta un home, el seu fill i el seu nét, que abasta un segle d’història europea.

Amb: Ralph Fiennes, Rosemary Harris, Rachel Weisz, Jennifer Ehle, Deborah Kara Unger, William Hurt, Molly Parker, James Frain, David de Keyser, John Neville, Miriam Margolyes, Rüdiger Vogler, Mark Strong, Bill Paterson, Trevor Peacock.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies restaurades. En aquest blog, més informació: Cannes Classics.

CINEMA A LA PLATJA.

FOTO: “Duel in the Sun” (Festival de Canes).

De King VIDOR, “Duel in the Sun” / “Duelo al sol” / “Duel au soleil” / “Duello al sole”

Producció: EUA. Any: 1946. Durada: 2h25.

Sinopsi: La bella mestissa Pearl Chavez esdevé la pupil·la del primer amor del seu difunt pare i es troba dividida entre els seus fills, un de bo i l’altre de dolent. Nota: Una presentació i una restauració de Walt Disney Studios en associació amb la Film Foundation, amb la participació del George Eastman Museum i Museum of Modern Art. Amb agraïment a Martin Scorsese i Steven Spielberg. En presència de Margaret Bodde, directora general de The Film Foundation.

Amb: Jennifer Jones, Joseph Cotten, Gregory Peck, Lionel Barrymore, Herbert Marshall, Lillian Gish.

A Canes: Festival de Canes – Cinema a la platja. En aquest blog, més informació: Platja.

