Cada dia, entre el 13 i el 24 de maig de 2025 vaig publicant aquesta mena d’apunts, en què enllisto les pel·lícules que es projecten per primer cop, a la jornada en qüestió, i oficialment en alguna de les seccions del Festival de Canes, a la Quinzena dels Cineastes, a la Setmana de la Crítica i a l’ACID. I, atenció si sou seguidors del Club 7 Cinema, que enguany és en aquest mateix article que hi afegiré les cròniques que, des de Canes, vagin enviant els enviats especials.

Per tal d’evitar que l’apunt sigui encara més llarg del que resultarà, hi he escapçat la informació de cada pel·lícula, deixant-hi tan sols allò essencial per a identificar-la i em permeto assenyalar-vos que per a trobar la fitxa més completa de cada film i el perfil del director corresponent només cal que aneu a l’enllaç TOT CANES 2025 i hi navegueu per la secció escaient, perfectament identificada aquí, per a cada pel·lícula. També, al final de les dades de cada pel·lícula de les d’avui, podeu trobar l’enllaç amb l’apunt d’aquest blog dedicat a la corresponent categoria.

A més a més de les cròniques o enllaços de ressenyes recollits aquí (a mesura que vagin arribant i jo hi tingui accés), vaig editant alguns apunts específics, de Ressons de Canes sobre films dels quals, per la seva importància o acollida, valgui la pena fer-ne una remarca especial.

Diumenge 18 de maig, a Canes 2025.

COMPETICIÓ.

FOTO: “The Phoenician Scheme“ (Focus Features)

De Wes ANDERSON, “The Phoenician Scheme“ / “La trama fenicia”.

Producció: EUA, Alemanya. Any: 2024. Durada: 1h41.

Gènere: ‘Thriller’ (comèdia?) d’espionatge.

Nota sinòptica: Història fosca d’espionatge que segueix la tensa relació pare-filla dins d’una empresa familiar. Els girs de la trama giren al voltant de la traïció i les opcions moralment grises. Tràiler: VO.

Amb: Benício Del Toro (Zsa-zsa Korda, el pare), Mia Threapleton (la filla,monja), Michael Cera (Bjorn Lund), Tom Hanks (Leland), Bryan Cranston (Reagan), Riz Ahmed (príncep Farouk), Scarlett Johansson (cosina), Hope Davis, Benedict Cumberbatch (oncle Nubar).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Competició

FOTO: “O Agente Secreto” (© VictorJuca – Ad Vitam).

De Kleber MENDONÇA FILHO, “O Agente Secreto” / “The Secret Agent” / “L’agent secret”.

Producció: Brasil, França, Alemanya, Països Baixos. Any: 2025. Durada: 2h38.

Sinopsi: 1977. En un Brasil turmentat per la dictadura militar, en Marcelo, un home d’uns quaranta anys que fuig d’un passat problemàtic, arriba a la ciutat de Recife on espera construir una nova vida i retrobar-se amb la seva família. Això sense tenir en compte les amenaces de mort que s’amaguen i planen sobre el seu cap.

Amb: Wagner Moura (Marcelo), Maria Fernanda Cândido (Elza), Gabriel Leone (Bobbi), Carlos Francisco (Seu Alexandre), Alice Carvalho (Fatima), Udo Kier (Hans).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Competició

CANNES PREMIÈRE.

FOTO: “Magalhães” (Andergraun).

De Lav DÍAZ, “Magalhães” / “Magallanes” / “Magellan”.

Producció: Catalunya, Portugal, Filipines, França, Taiwan. Any: 2025. Durada: 2h36. Llengües: espanyol i portuguès.

Gènere: Drama històric. Nota sinòptica: En Magallanes és un capità que es rebel·la contra el poder del rei, perquè és humanista i creu en la justícia. Però quan finalment aconsegueixi el comandament de la flota de les espècies, amb la qual farà la primera circumnavegació de la Terra, què descobrirà sobre si mateix? Vídeo: Tast.

Amb: Gael García Bernal (Fernão de Magalhães), Dario Yazbek Bernal (Duarte Barbosa), Roger Alan Koza (Alfonso de Albuquerque), Amado Arjay Babon (Enrique),

Informació: A la producció, Andergraun Films (Montse Triola, Albert Serra).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Cannes Première

FOTO: “The Love That Remains” (©Hlynur Pálmason – Jour2fête).

De Hlynur PÁLMASON, “The Love That Remains” / “L’amour qu’il nous reste” / “Ástin sem eftir er”

Producció: Islàndia, França, Dinamarca, Suècia. Any: 2025. Durada: 1h49.

Sinopsi: La trajectòria íntima d’una família els pares de la qual se separen. Al llarg d’un any, entre la lleugeresa del moment i la profunditat dels sentiments, es teixeix un retrat agredolç de l’amor, interromput per fragments tendres, alegres, de vegades melancòlics. Una mirada sensible a la bellesa discreta de la vida quotidiana i al flux de records que es despleguen amb el ritme de les estacions. Vídeo: Tast.

Amb: Saga Garðarsdóttir (Anna), Sverrir Gudnason (Magnús), Ída Mekkín Hlynsdóttir (Ída), Þorgils Hlynsson (Þorgils), Grímur Hlynsson (Grímur).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Cannes Première

SESSIONS ESPECIALS.

FOTO: “Mama” (Intramovies)

D’ Or SINAI, “Mama“.

Producció: Israel, Polònia, Itàlia. Any: 2025. Durada: 1h31. Òpera prima.

Sinopsi: Després de molts anys treballant lluny de casa, la Mila es veu obligada a deixar temporalment la seva mansió costanera —i el seu amor secret— per tornar amb la seva família en un remot poble polonès. Però la tan esperada reunió queda lluny del que s’havia imaginat. A mesura que les tensions afloren, la Mila lluita per reparar el que va perdre, confrontant-se amb el cost de les seves decisions i la dona en què s’ha convertit.

Amb: Evgenia Dodina (Mila), Arkadiusz Jakubik, Katarzyna Łubik, Dominika Bednarczyk, Martin Ogbu.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Sessions Especials

FORA DE COMPETICIÓ.

FOTO: “La Femme la plus riche du Monde” (Festival de Canes)

De Thierry KLIFA, “La Femme la plus riche du Monde” / “The Richest Woman In The World” / “La mujer más rica del mundo”.

Producció: França, Bèlgica. Any: 2025. Durada: 2h01.

Gènere: Comèdia dramàtica. Sinopsi: La Marianne, la dona més rica del món: la seva bellesa, la seva intel·ligència, el seu poder. En Pierre-Alain, un ‘dandy’, escriptor-fotògraf conegut pel ‘Tout Paris’: la seva ambició, la seva insolència, la seva bogeria. Es coneixen en una sessió de fotos i esdevenen inseparables: el llampec que se’ls enduu. La seva amistat romàntica sorprèn, diverteix, intriga, fa parlar i després acaba desconcertant l’entorn personal i professional de la multimilionària. La seva filla sobretot pateix aquesta complicitat sobtada entre la mare i aquest noi: una hereva sospitosa que lluita per ser estimada (la mare, que estima com probablement no l’ha estimada mai…). Un majordom vigilant que sap més del que diu. Secrets familiars. Donacions astronòmiques. Una guerra on tot s’hi val.

Amb: Isabelle Huppert (Marianne Farrère), Marina Foïs (la filla), Laurent Lafitte (Pierre-Alain), Raphaël Personnaz, André Marcon, Mathieu Demy, Joseph Olivennes, Micha Lescot, Yannick Renier, Patrick Sobelman, Paul Gasnier, Paul Beaurepaire.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Fora de Competició

CINEMA DE MITJANIT.

FOTO: “Exit 8” (©Story Inc., Aoi Pro. Inc – Goodfellas).

De Genki KAWAMURA, “Exit 8” / “8-ban deguchi” (“8番出口”)

Producció: Japó. Any: 2025. Durada: 1h35.

Nota sinòptica: Genki Kawamura torna amb una pel·lícula de terror laberíntica basada en el videojoc d’èxit mundial Exit 8. Sinopsi: Un home atrapat en un passadís de metro interminable i estèril sense fi vol trobar-ne la sortida 8. Les regles de la seva recerca són senzilles: no menystenir res que sigui estrany. Si descobreix una anomalia, ha de tornar enrere immediatament. Si no, ha de seguir. Aleshores haurà d’agafar la sortida 8. Però un sol descuit el tornarà al començament. Aconseguirà mai el seu objectiu i podrà escaparse d’aquest passadís infinit? Tràiler: VOSA.

Amb: Kazunari Ninomiya (l’home perdut), Yamato Kochi (l’home que camina), Nana Komatsu, Naru Asanuma, Kotone Hanase.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Sessions de Mitjanit

UN CERTAIN REGARD.

FOTO: “Pillion” (A24).

De Harry LIGHTON, “Pillion“.

Producció: Anglaterra, Irlanda. Any: 2025. Durada: 1h43. Òpera prima.

Nota: Un ‘pillion’ és un coixí o seient secundari darrere del seient principal o de la sella d’una motocicleta o ciclomotor. Es diu que un passatger en aquest seient “viatja com a passatger”. Nota sinòptica: Un home tímid queda bocabadat quan un motorista enigmàtic i increïblement guapo l’accepta com a submís.

Amb: Alexander Skarsgård (Ray), Harry Melling (Colin), Zamir Mesiti (Usher), Georgina Hellier (Reese), Brian Martin (Colton).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Un Certain Regard

FOTO: “My Father’s Shadow” (Festival de Canes).

D’Akinola DAVIES, “My Father’s Shadow“.

Producció: Nigèria, Anglaterra, Irlanda. Any: 2025. Durada: 1h34. Òpera prima.

Nota sinòptica: film semi-autobiogràfic que es desenvolupa en un sol dia a la capital nigeriana, Lagos, després de la crisi electoral de 1993. Sinopsi: En Remi i l’Akin són germans i petits. Poden passar un dia amb el seu desconegut pare, en Folarin. Junts, van de viatge a Lagos i prenen consciència de la magnitud colossal de la ciutat, així com de les lluites diàries del seu pare. Tot això passa durant la crisi electoral nigeriana de 1993 i el malestar polític els posa en perill el viatge de retorn a casa.

Amb: Sope Dirisu (Folarin), Godwin Egbo, Chibuike Marvellous Egbo, Efon Wini (Bola).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Un Certain Regard

QUINZENA DELS CINEASTES.

FOTO: “Kokuho” (font: X).

De LEE Sang-il, “Kokuho“.

Producció: Japó. Any: 2025. Durada: 2h54.

Sinopsi: Després de la mort del seu pare, el líder d’una banda yakuza, a en Kokuo l’acull el famós actor de kabuki, Hanjiro Hanai. Se’n converteix en deixeble juntament amb Shunsuke, l’únic fill de Hanjiro. Els dos nois han decidit dedicar la vida a l’art del Kabuki. Al llarg de cinquanta anys d’història, viuen la glòria i la caiguda, els escàndols i els triomfs, l’amistat i la traïció.

Amb: Ryô Yoshizaba (Kikuo Tachibana), Ryusei Yokohama (Shunsuke), Mitsuki Takahata (Harue Fukuda), Shinobu Terajima (Sachiko Ogaki).

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025

FOTO: “Amour Apocalypse” (Quinzena dels Cineastes – IndieWire).

D’ Anne ÉMOND, “Amour Apocalypse” / “Peak Everything”.

Producció: Quebec. Any: 2025. Durada: 1h40.

Gènere: Comèdia romàntica. Sinopsi: L’Adam, de 45 anys, és un bondadós propietari d’una gossera. Hipersensible i a la vora de la depressió, amaga les seves pors existencials al seu pare, que en defuig l’afecte, i deixa que el seu jove ajudant se n’aprofiti, de la seva bondat. Per a combatre la seva ansietat ecològica, l’Adam encarrega una làmpada solar terapèutica. A través de la línia d’assistència tècnica del proveïdor de la làmpada, coneix la Tina, una dona radiant amb una veu que calma totes les seves preocupacions. Aquesta trobada inesperada ho canvia tot: la Terra tremola i els cors exploten… És amor!

Amb: Patrick Hivon (Adam), Piper Perabo (Tina), Connor Jessup (Tom), Gord Ran (Scott), Eric K. Boulianne (Frank).

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025

SETMANA DE LA CRÍTICA DE CANES.

FOTO: “Nino” (Setmana de la Crítica).

De Pauline LOQUÈS, “Nino“.

Producció: França. Any: 2025: Durada: 1h36. Òpera prima.

Sinopsi: D’aquí a tres dies, en Nino haurà d’afrontar una gran prova. Fins aleshores, els metges li han donat dues missions. Dos imperatius que conduiran el jove a través de París, empenyent-lo a reconnectar amb els altres i amb ell mateix.

Amb: Théodore Pellerin (Nino), Salomé Dewaels, Jeanne Balibar, Younès Boucif, William Lebghil.

A Canes: Setmana de la Crítica de Canes

Curtmetratges, Sessió Especial:

FOTO: “Eraserhead in a Knitted Shopping Bag” (Setmana de la Crítica).

De Lili KOSS, “Eraserhead in a Knitted Shopping Bag” / “Eraserhead dans un Filet à Provisions”.

Producció: Bulgària. Any: 2025. Durada: 0h19.

Sinopsi: Durant un estiu lent i enganxós a finals dels 90 a l’Europa de l’Est, la Ro, de 12 anys, s’embarca en una recerca per trobar una còpia pirata d’”Eraserhead”, de David Lynch. El seu recorregut, entre amistats que es disgreguen, cigarrets robats i jocs de poder de l’era VHS, es desenvolupa en un món on la infància es converteix lentament en alguna cosa diferent, i el cinema esdevé l’única escapatòria possible..

Amb: Elena Zdravkova.

A Canes: Setmana de la Crítica de Canes 2025 – Curts – Sessió Especial

FOTO: “Une Fugue” (Setmana de la Crítica).

D’ Agnès PATRON, “Une Fugue” / “To the Woods”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: La germana recorda que el germà tenia els ulls foscos, els cabells com els seus, les espatlles tan primes com les ales d’un ocell i que se sabia el camí cap al riu de memòria. Del germà, la germana no n’ha oblidat res.

Film d’animació.

A Canes: Setmana de la Crítica de Canes 2025 – Curts – Sessió Especial

FOTO: “No skate!” (Setmana de la Crítica).

De Guil SELA, “No skate!”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 0h24.

Sinopsi: París, Jocs Olímpics de 2024. L’Isaac és un home-sandvitx. La Cleo és una dona-sandvitx. Un dia, l’Isaac veu la Cleo llançant un monopatí a l’aigua.

Amb: Michael Zindel, Raïka Hazanavicius.

A Canes: Setmana de la Crítica de Canes 2025 – Sessió Especial

ACID CANNES.

FOTO: “Drunken Noodles” (ACID CANNES).

De Lucio CASTRO, “Drunken Noodles”.

Producció: EUA, Argentina. Any: 2025. Durada: 1h22.

Sinopsi: L’Adnan, jove estudiant d’art, arriba a Nova York per passar-hi l’estiu. Està fent unes pràctiques en una galeria on exposa un artista atípic i més gran d’edat que ja coneixia d’abans. A mesura que moments del seu passat i del seu present s’entrelliguen, una sèrie de trobades —tan artístiques com eròtiques— obren bretxes en la seva realitat quotidiana.

Amb: Laith Khalifeh (Adnan), Matthew Risch (Iggie), Joel Isaac (Yariel), Ezriel Kornel (Sal Salandra).

A Canes: ACID CANNES 2025.

CANNES CLASSICS.

FOTO: “Más allá del olvido” (Festival de Canes).

D’ Hugo DEL CARRIL, “Más allá del olvido” / “Beyond Oblivion” / “Au-delà de l’oubli”.

Producció: Argentina. Any: 1955. Durada: 1h34.

Sinopsi: Fernando de Arellana (Hugo del Carril), un home adinerat, perd a la seva jove esposa Blanca (Laura Hidalgo), morta d’una greu malaltia, i després d’un llarg període de depressió coneix en un cabaret francès a la Mónica (interpretada també per Laura Hidalgo), que és idèntica en aspecte a la seva difunta esposa però diferent en molts aspectes. Ella i en Fernando es casen, mentre que en Luis (Eduardo Rudy), l’examant i proxeneta de la Mónica, planeja una venjança en contra d’ella per haver-lo denunciat abans d’anar-se’n.

Amb: Laura Hidalgo, Hugo del Carril, Gloria Ferrandiz, Ricardo Galache, Pedro Laxalt, Francisco López Silva.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies restaurades.

FOTO: “Slauson Rec” (Festival de Canes).

De Leo Lewis O’NEIL, “Slauson Rec“.

Producció: EUA. Any: 2025. Durada: 2h25.

Sinopsi: Slauson Rec examina la fina línia entre la mentoria i la manipulació en la recerca de la creació artística dins d’un col·lectiu de teatre experimental. El 2018, Shia LaBeouf va obrir una escola d’interpretació gratuïta al Slauson Rec Center de South Central, Los Angeles. El que va començar com un taller obert i igualitari va evolucionar ràpidament en intensos assajos diaris dirigits per Shia, que van portar els participants al límit. El cineasta Leo Lewis O’Neil, que va ser present en aquest taller des del primer dia, s’ha passat tres anys documentant el complex viatge dels participants cap a l’ensenyament, la influència i l’impacte que va deixar en aquest grup divers.

Amb: Shia LaBeouf.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Documentals sobre el cinema.

FOTOS: Alexandre Desplat (© Stephane Cardinale – Corbis) i Guillermo Del Toro (© Valery Hache – AFP).

14.00h La lliçó de música: trobada amb el compositor Alexandre Desplat i el cineasta Guillermo Del Toro.

Més informació de l'acte: Les trobades del Festival de Canes 2025.

CINEMA A LA PLATJA.

FOTO: “Palombella Rossa” (Festival de Canes).

De Nanni MORETTI, “Palombella Rossa” / “Red Wood Pigeon”

Producció: Itàlia. Any: 1989. Durada: 1h28.

Sinopsi: En Michele és un diputat comunista que perd la memòria en un accident de cotxe, tot i que ningú sembla adonar-se’n. Durant un partit de waterpolo abans del dia de les eleccions, comença a recordar la seva vida passada, revelant la imatge d’un home la crisi d’identitat personal i política del qual reflecteix la del comunisme italià.

Amb: Nanni Moretti, Silvio Orlando, Asia Argento.

A Canes: Festival de Canes – Cinema a la platja.

FOTO DE L’APUNT: “Magalhães” (Andergraun).