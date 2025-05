Cada dia, entre el 13 i el 24 de maig de 2025 vaig publicant aquesta mena d’apunts, en què enllisto les pel·lícules que es projecten per primer cop, a la jornada en qüestió, i oficialment en alguna de les seccions del Festival de Canes, a la Quinzena dels Cineastes, a la Setmana de la Crítica i a l’ACID. I, atenció si sou seguidors del Club 7 Cinema, que enguany és en aquest mateix article que hi afegiré les cròniques que, des de Canes, vagin enviant els enviats especials.

Per tal d’evitar que l’apunt sigui encara més llarg del que resultarà, hi he escapçat la informació de cada pel·lícula, deixant-hi tan sols allò essencial per a identificar-la i em permeto assenyalar-vos que per a trobar la fitxa més completa de cada film i el perfil del director corresponent només cal que aneu a l’enllaç TOT CANES 2025 i hi navegueu per la secció escaient, perfectament identificada aquí, per a cada pel·lícula. També, al final de les dades de cada pel·lícula de les d’avui, podeu trobar l’enllaç amb l’apunt d’aquest blog dedicat a la corresponent categoria.

A més a més de les cròniques o enllaços de ressenyes recollits aquí (a mesura que vagin arribant i jo hi tingui accés), vaig editant alguns apunts específics, de Ressons de Canes sobre films dels quals, per la seva importància o acollida, valgui la pena fer-ne una remarca especial.

Dissabte 17 de maig, a Canes 2025.

COMPETICIÓ.

FOTO: “Die, My Love” (Festival de Canes)

De Lynne RAMSAY, “Die My Love“.

Producció: EUA, Canadà. Any: 2024. Durada: 1h58.

Gènere: Terror, comèdia fosca. Sinopsi: Una dona que viu en una zona rural apartada voreja la bogeria pel matrimoni i la maternitat.

Amb: Jennifer Lawrence (Grace), Robert Pattinson (Jackson), LaKeith Stanfield (Karl), Nick Nolte (Harry), Sissy Spacek (Pam).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Competició | En aquest blog, més informació: Competició.

FOTO: “Nouvelle Vague” (©JeanLouisFernandez – ARP).

De Richard LINKLATER, “Nouvelle Vague“.

Producció: França (ARP), EUA. Any: 2025. Durada: 1h45.

Nota sinòptica: Tracta de la ‘Nouvelle Vague’ francesa i se centra en la producció del film de Jean-Luc Godard À bout de souffle (1959). Sinopsi: Relat de la gènesi i del rodatge d’ “À bout de souffle”, en l’estil i l’esperit amb què Godard va crear-la .

Amb: Guillaume Marbeck (Jean-Luc Godard), Zoey Deutch (Jean Seberg), Aubry Dullin (Jean-Paul Belmondo), Benjamin Cléry (Pierre Rissient), Adrien Rouyard (François Truffaut), Antoine Besson (Claude Chabrol), Alix Bénézech (Juliette Gréco), Côme Thieulin (Eric Rohmer), Laurent Mothe (Roberto Rossellini), Jean-Jacques Le Vessier (Jean Cocteau), Roxane Rivière (Agnès Varda), Jonas Marmy (Jacques Rivette).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Competició | En aquest blog, més informació: Competició.

FOTO: “Renoir” (Goodfellas).

De Chie HAYAKAWA, “Renoir” / “ルノワール”.

Producció: Japó, França, Filipines, Singapur, Indonèsia. Any: 2025. Durada: 1h56.

Sinopsi: Al Tòquio suburbà de 1987. El pare de la Fuki, d’11 anys, Keiji, lluita contra el càncer i entra i surt de l’hospital. La seva mare, Utako, està constantment estressada per tenir cura d’en Keiji mentre manté una feina a temps complet. La Fuki queda sola amb la seva rica imaginació, fascinada per la telepatia i entrant cada cop més en el seu propi món de fantasia…. Vídeo: Tast.

Amb: Yui Suzuki (Fuki Okita), Hikari Ishida (Utako Okita), Lily Franky (Keiji Okita), Ayumu Nakajima (Toru Omaezaki), Yuumi Kawai (Kuriko Kita).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Competició | En aquest blog, més informació: Competició.

CANNES PREMIÈRE.

FOTO: “Orwell: 2+2=5” (©Velvet Film – Festival de Canes)

De Raoul PECK, “Orwell: 2+2=5“.

Producció: França, EUA. Any: 2025. Durada: 1h59.

Nota sinòptica: Es presenta com el llargmetratge documental definitiu sobre el visionari autor George Orwell. Sinopsi: 1949. George Orwell acaba la que serà la seva última però més famosa novel·la, 1984. Aquest potent i provocador documental s’endinsa en els darrers mesos d’Orwell i la seva obra visionària per explorar les arrels dels conceptes vitals i inquietants que va revelar al món en la seva obra mestra distòpica… El doblepensar, el crim del pensament, la neollengua, l’espectre omnipresent del Gran Germà… veritats inquietants que ressonen cada cop amb més força avui en dia.

Documental, amb: Damian Lewis (George Orwell).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Cannes Première | En aquest blog, més informació: Cannes Première.

SESSIONS ESPECIALS.

FOTO: “Marcel et Monsieur Pagnol” (© 2025 What the Prod -Mediawan Kids & Family Cinéma -Bidibul Productions -Walking the Dog – Wild Bunch)

De Sylvain CHOMET, “Marcel et Monsieur Pagnol” / “The Magnificent Life of Marcel Pagnol” (“A Magnificient Life”).

Producció: França, Bèlgica, Luxemburg. Any: 2025. Durada: 1h30.

Gènere: Film biogràfic d’animació. Sinopsi: El 1955, Marcel Pagnol (dramaturg, novel·lista i cineasta que va créixer en una llar de classe mitjana a Marsella i es va convertir en un dels artistes més inventius i prolífics del món des de la dècada de 1930 fins a la de 1950) és ben reconegut. Quan la revista ‘Elle’ li encarrega una columna sobre la seva infantesa, ho veu com una oportunitat per tornar als seus inicis: escriure. Adonant-se que la memòria li falla i afectat pel poc èxit mixt de les seves últimes obres, en Pagnol comença a dubtar. Fins que el petit Marcel -el nen que va ser- se li apareix com per art de màgia. Junts, exploren el seu passat i en recuperen els records més estimats.

Amb les veus de: Laurent Lafitte (Marcel Pagnol, adult), Géraldine Pailhas (Augustine Pagnol), Thierry Garcia, Noa Staes (Marcel Pagnol, de nen), Olivia Gotanègre (Jacqueline Pagnol), Sophie Maréchal (Simone Pagnol).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Sessions Especials | En aquest blog, més informació: Sessions Especials.

CINEMA DE MITJANIT.

FOTO: “Le Roi Soleil” (© Jacobson-Roques – Srab Films – Easy Tiger – Festival de Canes).

De Vincent Maël CARDONA, “Le Roi Soleil” / “No One Will Know”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h55.

Sinopsi: Al “Roi Soleil”, un bar tronat dels afores de París, a primera hora del matí, uns quants clients prenen una última copa o un primer cafè, quan del no-res un dels habituals guanya la loteria de 294 milions d’euros. Però un altre client decideix el contrari: es treu una pistola, hi ha trets i el guanyador s’ensorra, deixant el bitllet sense propietari. Els clients restants es tanquen a porta tancada i veuen l’oportunitat d’inventar la història perfecta per encobrir el crim, i després tots anar-se’n milionaris. Però mentre els imprevistos conspiren contra ells, la seva temptació els du a una sagnant espiral descendent.

Amb: Pio Marmaï (Livio), Sofiane Zermani (Reda), Panayotis Pascot Abel), Lucie Zhang (Esmé), Joseph Olivennes (Erwan), Maria de Medeiros (Picon-Lafayette), Némo Schiffman (Comar), Patrice Tepasso, Sylvain Baumann, Aurélie Garault, Xianzeng Pan (Nico), Etienne Guillou-Kervern.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Sessions de Mitjanit | En aquest blog, més informació: Fora de Competició i Mitjanit.

UN CERTAIN REGARD.

FOTO: “Urchin” (Ad Vitam)

De Harris DICKINSON, “Urchin“.

Producció: Anglaterra. Any: 2024. Durada: 1h39. Òpera prima.

Sinopsi: A Londres, en Mike viu al carrer, passant de feines esporàdiques a petits robatoris, fins al dia que l’empresonen. En sortir de la presó, amb l’ajuda dels serveis socials, intenta refer la vida lluitant contra els seus vells dimonis.

Amb: Frank Dillane (Mike), Megan Northam, Karyna Khymchuk, Shonagh Marie, Amr Waked.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Un Certain Regard | En aquest blog, més informació: Un Certain Regard.

FOTO: “O riso e a faca” (Météore Films).

De Pedro PINHO, “O riso e a faca” / “Le rire et le couteau” / “Tomorrow Will Be Another Day”.

Producció: Portugal, Brasil, França, Romania. Any: 2025. Durada: 3h31.

Sinopsi: En Sérgio és un enginyer ambiental portuguès que decideix canviar de vida i se’n va a una metròpolis de l’Àfrica Occidental (una ciutat imaginària i futurista entre Guinea Bissau i Luanda) per treballar com a enginyer ambiental en la construcció d’una carretera entre el desert i el bosc. Mogut per l’hostilitat dels elements, la calor opressiva i la solitud, coneix dos habitants de la ciutat, la Diára i en Gui, en una relació íntima però desequilibrada. El vincle entre tots tres esdevé per a en Sérgio l’única garantia de salut mental enmig d’un procés de brutalització i barbàrie generalitzada que s’estén entre els seus companys expatriats, des de l’obra fins a les oficines de les ONG. Aviat s’assabenta que un enginyer italià, afectat a la mateixa missió que ell alguns mesos abans, ha desaparegut misteriosament.

Amb: Sérgio Coragem (Sérgio), Cleo Diára (Diára), Jonathan Guilherme (Gui), Jorge Quintino Biague, Renato Sztutman, Bruno Zhu, Kody McCree, Everton Dalman.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Un Certain Regard | En aquest blog, més informació: Un Certain Regard.

QUINZENA DELS CINEASTES.

FOTO: “Miroirs No.3“ (Christian Schulz © Schramm Film – Les Films du Losange).

De Christian PETZOLD, “Miroirs No.3“.

Producció: Alemanya. Any: 2025. Durada: 1h26.

Sinopsi: Durant un cap de setmana al camp, la Laura una estudiant de Berlín, sobreviu miraculosament a un accident de cotxe. Salvada físicament però profundament commocionada, l’acull la la Betty, que ha presenciat l’accident i la cuida afectuosament. De mica en mica, el marit i el fill de la Betty superen les seves primeres reticències i en aquella casa s’instal·la una tranquil·litat gairebé familiar. Però aviat, ja no poden ignorar el seu passat i la Laura ha d’afrontar la seva pròpia vida…

Amb: Paula Beer (Laura), Barbara Auer (Betty), Matthias Brandt (Richard), Enno Trebs (Max).

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 | En aquest blog, més informació: Quinzena-llargs.

FOTO: “Dangerous animals” (© Mark Taylor-The Jokers Films).

De Sean BYRNE, “Dangerous animals“.

Producció: Austràlia. Any: 2025. Durada: 1h38.

Gènere: Terror. Sinopsi: A la Zephyr, surfista audaç, d’esperit lliure i amb gran intuïció, la segresta un assassí en sèrie amb una inquietant dèria pels taurons. Captiva en un vaixell aïllat, descobreix que aquest captor planeja sacrificar-la com a part d’un macabre ritual per alimentar els taurons. Amb el temps corrent-li en contra, la Zephyr ha de recórrer a la seva astúcia i habilitats per fugir abans que l’assassí compleixi el seu recargolat propòsit. En un joc de supervivència i ment, ella lluita per la vida, enfrontant tant l’home com els monstres de l’oceà. Vídeo: Tràiler VO, Tast.

Amb: Hassie Harrison (Zephyr), Jai Courtney (Tucker), Josh Heuston (Moses), Ella Newton (Heather), James Munn, Rob Carlton (Dave), Liam Greinke (Greg), Jon Quested.

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 | En aquest blog, més informació: Quinzena-llargs.

FOTO: “La danse des renards” (© Helicotronc i Les Films du Poisson – Jour2fête).

De Valéry CARNOY, “La danse des renards“ / “Wild Foxes”.

Producció: Bèlgica, França. Any: 2025. Durada: 1h32. Òpera prima.

Sinopsi: En un internat esportiu, a en Camille, jove boxejador virtuós, el salva ‘in extremis’ d’un accident mortal el seu millor amic Matteo. Després d’una ràpida recuperació, li agafa gradualment un dolor inexplicable, amenaçant-li tant els somnis de grandesa com la pròpia relació amb l’equip. Al ring i en el món d’un home, no hi ha lloc per a la debilitat.

Amb: Samuel Kircher (Camille), Fayçal Anaflous (Matteo), Jef Jacobs (LPF), Anna Heckel (Yas).

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 | En aquest blog, més informació: Quinzena-llargs.

SETMANA DE LA CRÍTICA DE CANES.

mana de la Crítica.

FOTO: “Des preuves d’amour” (Tandem).

D’ Alice DOUARD, “Des preuves d’amour” / “Love Letters”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h36. Òpera prima.

Sinopsi: Comèdia dramàtica que gira al voltant de la Céline. França 2014, la Céline, de 32 anys, està esperant l’arribada del seu primer fill. Però la Céline no està embarassada. D’aquí a tres mesos, és la seva dona, la Nadia, qui donarà a llum la seva filla. Per llei, la Céline ha de reunir testimonis que garanteixin que serà un pare competent per adoptar el nen. Mentre ho fa, s’enfrontarà a la seva pròpia definició del que és una “bona mare”.

Amb: Ella Rumpf (Céline), Monia Chokri (Nadia), Noémie Lvovsky (Marguerite), Félix Kysyl, Anne Le Ny, Julien Gaspar-Oliveri, Édouard Sulpice, Eva Huault.

A Canes: Setmana de la Crítica de Canes 2025 – Sessió Especial | En aquest blog, més informació: Setmana-llargs.

FOTO: “A Useful Ghost” (Setmana de la Crítica).

De Ratchapoom BOONBUNCHACHOKE, “A Useful Ghost” / “Un Fantôme Utile” / “Pee Chai Dai Ka” (“ผีใช้ได้ค่ะ”).

Producció: Tailàndia, França, Singapur, Alemanya. Any: 2025. Durada: 2h10. Òpera prima.

Sinopsi: En March està de dol per la recent mort de la seva dona Nat, víctima de la contaminació per pols. Descobreix que el seu esperit ha tornat prenent possessió del seu aspirador. Pertorbada per un fantasma que va aparèixer després de la mort d’un treballador i que va causar el tancament de la fàbrica, la seva família rebutja l’estranya relació entre un home i un fantasma. Intentant convèncer-los del seu amor, la Nat s’ofereix a netejar la fàbrica. Per convertir-se en un fantasma útil, primer ha d’eliminar els que no serveixen per a res.

Amb: Witsarut Himmarat (March), Davika Hoorne (Nat), Apasiri Nitibhon (Suman), Wanlop Rungkumjad (Krog), Wisarut Homhuan, Wachara Kanha, Teepisit Mahaneeranon.

A Canes: Setmana de la Crítica de Canes 2025 | En aquest blog, més informació: Setmana-llargs.

ACID CANNES.

FOTO: “Entroncamento” (ACID CANNES).

De Pedro CABELEIRA, “Entroncamento”.

Producció: Portugal, França. Any: 2025. Durada: 2h11.

Sinopsi: Fugint d’un passat turbulent, la Laura es refugia a Entroncamento per refer la seva vida i estableix vincles amb un noi desil·lusionat no pas tan diferent d’ella. Pot el treball honest competir amb l’atractiu del crim? La violència, la desgràcia, la cobdícia i la lleialtat se les campen pels carrers: tothom vol una vida millor.

Amb: Ana Vilaça, Cleo Diára, Rafael Morais, Tiago Costa, Sérgio Coragem, André Simões, Henrique Barbosa.

A Canes: ACID CANNES 2025. En aquest blog, més informació: ACID.

FOTO: “La Vie après Siham” (© Namir Abdel Messeeh / Oweda Films / Les Films d’Ici / Ambient Light / Red Star Films).

De Namir Abdel MESSEEH, “La Vie après Siham” / “Life After Siham”.

Producció: França, Egipte. Any: 2025. Durada: 1h16.

Sinopsi: Quan la Siham va morir, en Namir no va entendre que se n’havia anat per sempre. A la ment d’una criatura, les mares són immortals… Per mantenir viva la seva memòria, en Namir investiga la història de la seva família entre Egipte i França. Amb el cinema de Youssef Chahine com a company, pren forma una història d’exili i sobretot d’amor.

Documental.

A Canes: ACID CANNES 2025. En aquest blog, més informació: ACID.

CANNES CLASSICS.

FOTO: “The Girls” (Festival de Canes).

De Sumitra PERIES, “The Girls” / “Gehenu Lamai ”

Producció: Sri Lanka. Any: 1978. Durada: 1h50.

Sinopsi: Ambientada a la zona rural de Sri Lanka, la primera pel·lícula de Sumitra Peries és una obra delicada i poètica que explica la història commovedora de dues germanes, els somnis i les aspiracions de les quals es veuen frustrats per barreres de classe insuperables. La Kusum, una xicota devota, s’enamora d’en Nimal, un noi de classe alta, a casa del qual treballa. La mare d’en Nimal s’indigna quan descobreix aquesta relació, ja que la Kusum pertany a una classe baixa, i l’acomiada, cosa que fa que la Kusum trenqui tot contacte amb en Nimal. Els somnis de la seva germana Soma de convertir-se en reina de bellesa es trenquen quan es queda embarassada i dóna a llum un fill il·legítim.

Amb: Vasanthi Chathurani, Joe Abeywickrama, Ajith Jinadasa, Jenita Samaraweera, Shayama Ananda, Trelicia Gunawardene.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies Reastaurades. En aquest blog, més informació: Cannes Classics.

FOTO: “The Arch” (Festival de Canes).

De T’ANG Shushuen, “The Arch” / “L’Arche” / “Dong fu ren”.

Producció: Hong Kong. Any: 1968. Durada: 1h35.

Sinopsi: Presentada primer de tot al Festival de Cinema de San Francisco de 1968, The Arch és una de les primeres pel·lícules d’art i assaig de Hong Kong i una de les seves primeres produccions independents. Adaptant un conte popular xinès sobre una vídua dividida entre els seus desitjos romàntics i les seves obligacions morals, la pel·lícula examina els papers dels homes i les dones en la societat tradicional xinesa, on aquesta situació poques vegades s’ha afrontat obertament. Madame Tung (Lisa Lu), una vídua devota, serà honrada per la cort amb l’establiment d’una arca de castedat en el seu nom. No obstant això, comença a desenvolupar sentiments pel capità Yang (Roy Chiao), que s’està allotjant a la seva oficina i per qui la seva filla (Hilda Chou) també sent afecte.

Amb: Lisa Lu, Hilda Chow Hsuen, Roy Chiao, Lee Ying, Tang Shu-Shuen, Man Sau, Leung Yui, Man Lei, Wu Chiun, Susan Tang Shu-Chen, Zhao Si-Yun, Shu Zan, Wu Por, Chang Yu-Chuan.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies restaurades. En aquest blog, més informació: Cannes Classics.

FOTO: “My Mom Jayne: A Film by Mariska Hargitay” (Festival de Canes).

De Mariska HARGITAY, “My Mom Jayne: A Film by Mariska Hargitay“.

Producció: EUA. Any: 2025. Durada: 1h46. Òpera prima.

Sinopsi: Mariska Hargitay només tenia tres anys quan la seva mare, la llegenda de Hollywood Jayne Mansfield, va morir tràgicament en un accident de cotxe amb Mariska al seient del darrere. My Mom Jayne segueix la Mariska Hargitay en la seva recerca de respostes sobre la seva mare, la icona banyada en flaix, l’artista, la mare que mai va conèixer. A través d’una sèrie d’entrevistes íntimes amb familiars i amics, així com una àmplia gamma de fotos i vídeos familiars mai vistos, descobrim amb la Mariska qui era la Jayne, no només per al públic, sinó també per a les persones més properes a ella.

Amb: Jayne Mansfield (imatges d’arxiu), Mariska Hargitay, Mickey Hargitay Jr, Zoltan Hargitay, Ellen Hargitay, Rusty Strait.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Documentals sobre el cinema. En aquest blog, més informació: Cannes Classics.

FOTO: “I love Peru” (Festival de Canes).

De Raphaël QUENARD i Hugo DAVID, “I love Peru“.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h08.

Sinopsi: Llançat a una cursa frenètica cap a l’èxit, un peculiar còmic abandona els seus aliats més fidels. Sol davant de si mateix, una visió inquietant el colpeja. Viatja al Perú per a una aventura espiritual.

Amb: Raphaël Quenard, Hugo David.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Documentals sobre cinema. En aquest blog, més informació: Cannes Classics.

CINEMA A LA PLATJA.

FOTO: “La Légende de la Palme D’or… Continue” (Festival de Canes).

Projeccions a la platja el dia: ds 17.05.2025.

D’ Alexis VELLER, “La Légende de la Palme D’or… Continue” / “The Legend Of The Palme D’or Continues…”

Producció: França. Any: 2025. Durada: 0h50.

Nota: Una producció de BELLEP Films, amb el suport de Chopard. Deu anys després del primer documental, la llegenda de la Palma d’Or… continua. Els nous guanyadors del trofeu de Canes reviuen, per a nosaltres, els moments tan especials que envolten el lliurament de la Palma d’Or. Testimonis íntims i commovedors, records gravats o enlluernadors: tantes històries sensibles que, juntes, continuen forjant la llegenda de la Palma d’Or. La pel·lícula compta amb confessions de Claude Lelouch, Bong Joon-ho, Ken Loach, Ruben Östlund, Hirokazu Kore-eda, Costa-Gavras, Nuri Bilge Ceylan i Jerry Schatzberg. Amb la presència d’Alexis Veller.

Documental.

A Canes: Festival de Canes – Cinema a la platja. En aquest blog, més informació: Platja.

FOTO: “Sunset Boulevard” (TM & Copyright © 2002 by Paramount Pictures. All Rights Reserved)

De Billy WILDER, “Sunset Boulevard” / “El crepúsculo de los dioses” / “Boulevard du crépuscle” / “Viale del tramonto”

Producció: EUA. Any: 1950. Durada: 1h50.

Sinopsi: Un guionista mediocre escriu un guió per a una antiga estrella del cinema mut que ha caigut en l’oblit de Hollywood. Nota: Una presentació de Paramount Pictures. Meticulosament restaurada en 4K a partir de material d’arxiu poc comú, “Sunset Boulevard” torna amb una claredat visual inigualable i una nova mescla de so 5.1. Utilitzant tecnologia d’àudio d’avantguarda i impressions de dècades d’antiguitat, aquesta restauració homenatja cada fotograma de l’obra mestra de Billy Wilder. Restauració supervisada per Charles Stepczyk, Charlotte Barker i Elizabeth Kirsckey.

Amb: William Holden, Gloria Swanson, Erich von Stroheim, Nancy Olson, Fred Clark, Lloyd Gough, Jack Webb.

A Canes: Festival de Canes – Cinema a la platja. En aquest blog, més informació: Platja.

***

FOTO DE L’APUNT: “Die, My Love” (Festival de Canes)