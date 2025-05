Cada dia, entre el 13 i el 24 de maig de 2025 vaig publicant aquesta mena d’apunts, en què enllisto les pel·lícules que es projecten per primer cop, a la jornada en qüestió, i oficialment en alguna de les seccions del Festival de Canes, a la Quinzena dels Cineastes, a la Setmana de la Crítica i a l’ACID. I, atenció si sou seguidors del Club 7 Cinema, que enguany és en aquest mateix article que hi afegiré les cròniques que, des de Canes, vagin enviant els enviats especials.

Per tal d’evitar que l’apunt sigui encara més llarg del que resultarà, hi he escapçat la informació de cada pel·lícula, deixant-hi tan sols allò essencial per a identificar-la i em permeto assenyalar-vos que per a trobar la fitxa més completa de cada film i el perfil del director corresponent només cal que aneu a l’enllaç TOT CANES 2025 i hi navegueu per la secció escaient, perfectament identificada aquí, per a cada pel·lícula. També, al final de les dades de cada pel·lícula de les d’avui, podeu trobar l’enllaç amb l’apunt d’aquest blog dedicat a la corresponent categoria.

A més a més de les cròniques o enllaços de ressenyes recollits aquí (a mesura que vagin arribant i jo hi tingui accés), vaig editant alguns apunts específics, de Ressons de Canes sobre films dels quals, per la seva importància o acollida, valgui la pena fer-ne una remarca especial.

Dimecres 21 de maig, a Canes 2025.

COMPETICIÓ.

FOTO: “Romería” (© QuimVives_ElasticaFilms – Ad Vitam).

De Carla SIMÓN, “Romería“.

Producció: País Valencià, Espanya, Alemanya. Any: 2025. Durada: 1h55. Llengües: espanyol, català, gallec, francès

Sinopsi: La Marina té 18 anys i viatja a Vigo per conèixer la família del seu pare biològic, que va morir de sida, igual que la seva mare, quan ella era molt petita. A través de les trobades amb els oncles, les tietes i els avis, la noia intenta reconstruir un relat dels seus pares, però tots senten massa vergonya cap als conflictes de drogues de la parella, cosa que la Marina els fa present amb la seva presència. Serà la història d’amor adolescent que viu amb el seu cosí la que permet reimaginar els seus pares i connectar-hi. D’aquesta manera, inventa un conte, gràcies al diari de la seva mare, que l’allibera de l’estigma que la seva família sent per ells i compleix el desig d’entendre el passat…



Amb: Llúcia García (Marina), Mitch (Nuno), Tristán Ulloa (Lois), Alberto Gracia (Iago), Miryam Gallego (Olalla), Janet Novás (Xulia), José Ángel Egido (l’avi), Marina Troncoso (l’àvia).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Competició | En aquest blog, també : Notícia de “Romería”, la nova pel·lícula de Carla Simón després d’”Alcarràs”| Un rumor situa “Romería”, de Carla Simón, a Canes 2025 | Cinema AMB català al Festival de Canes 2025 | I més informació: Competició.

FOTO: “Sentimental Value” (Kasper-Tuxen – Memento ).

De Joachim TRIER, “Sentimental Value ” / “Valeur sentimentale” / “Affeksjonsverdi”.

Producció: França, Noruega, Alemanya, Suècia, Dinamarca. Any: 2025. Durada: 2h15.

Sinopsi: Quan la seva mare mor, la Nora i l’Agnès veuen com el pare, en Gustav, reapareix a les seves vides. Havent estat un reconegut director de cinema, ha escrit un guió del qual li agradaria que la Nora, actriu, en fes el paper principal, però aquesta s’hi nega categòricament. Durant una retrospectiva que li dedica un festival francès, en Gustav coneix una jove estrella de Hollywood que, aclaparada per una de les seves pel·lícules, li expressa el desig de treballar amb ell. Li ofereix el paper escrit inicialment per a la Nora, veient-ho com una oportunitat inesperada per rellançar la seva carrera. Filmar a Noruega es converteix en una oportunitat per a en Gustav d’enfrontar-se als seus dimonis i li dóna una darrera oportunitat de retrobar-se amb les seves filles.

Amb: Renate Reinsve (Nora Borg), Inga Ibsdotter Lilleaas (Agnes Borg Pettersen), Stellan Skarsgård (Gustav Borg), Elle Fanning (Rachel Kemp), Cory Michael Smith.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Competició | En aquest blog, més informació: Competició.

FOTO: “The History Of Sound” (Festival de Canes).

D’ Oliver HERMANUS, “The History Of Sound“.

Producció: Anglaterra, EUA. Any: 2025. Durada: 2h07.

Sinopsi: En Lionel, un jove i talentós cantant de Kentucky, va créixer escoltant les cançons que el seu pare cantava a les escales de casa seva. El 1917, va deixar la granja familiar per assistir al Conservatori de Boston, on va conèixer en David, un brillant i atractiu estudiant de composició, però el seu vincle incipient es va trencar bruscament quan en David va ser reclutat al final de la guerra. El 1920, reunits durant un hivern, en Lionel i en David van anar pels boscos i les illes de Maine per recollir i preservar cançons populars amenaçades per l’oblit. Aquest interludi marcarà per sempre en Lionel. Durant les dècades següents, en Lionel assoleix reconeixement, èxit i altres històries d’amor mentre viatja per Europa. Però els records d’en David encara el persegueixen, fins que un dia ressorgeix un rastre de la seva feina compartida i li revela quant va ressonar aquesta relació amb més força que totes les altres.

Amb: Paul Mescal (Lionel), Josh O’Connor (David), Chris Cooper (Lionel, de vell), Samuel H. Levine (amic), Molly Price (la mare d’en Lionel), Alison Bartlett (Samantha).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Competició | En aquest blog, més informació: Competició.

CANNES PREMIÈRE.

FOTO: “Connemara” (© Jean-François Hamard – Festival de Canes).

D’Alex LUTZ, “Connemara“.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h52.

Gènere: comèdia dramàtica. Sinopsi: l’Hélène, eixida d’un entorn modest, va deixar els Vosges fa molt de temps. Avui té quaranta anys. Un esgotament sobtat la va obligar a deixar París i tornar al lloc on havia crescut, entre Nancy i Épinal. Es va mudar amb la seva família, va trobar una bona feina i, en definitiva, una qualitat de vida… Un vespre, a l’aparcament d’un restaurant franquiciat, va veure una cara familiar, en Christophe Marchal, el guapo jugador d’hoquei dels seus anys d’institut. En Christophe, aquest objecte distant del desig, un enllaç que Hélène no havia vist venir… En la seva abraçada, són dues Frances, dos mons ara desconeguts que somien amb estimar-se. Els serà possible aquest idil·li, aquesta illa?

Amb: Mélanie Thierry (Hélène), Bastien Bouillon (Christophe), Jacques Gamblin (Gérard), Bruno Sanches (Marco), Eliot Giraud (Gabriel), Grégory Montel (Philippe).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Cannes Première | En aquest blog, més informació: Cannes Première.

SESSIONS ESPECIALS.

FOTO: “The Six Billion Dollar Man“ (Festival de Canes).

D’ Eugene JARECKI, “The Six Billion Dollar Man“.

Producció: Estats Units, Alemanya, França. Any: 2025. Durada: 2h06.

Sinopsi: Ser periodista mai ha estat més perillós que avui, en un món on la defensa de la veritat està sent atacada des de tots costats. Aquesta pel·lícula retrata la saga de Julian Assange, una figura emblemàtica contemporània del dret a la informació, el recent alliberament del qual ha revifat el debat mundial sobre la llibertat de premsa. Amb accés privilegiat a imatges i arxius de Wikileaks i a proves mai vistes abans, aquest documental pren la forma d’un thriller internacional d’alta tecnologia.

Documental, amb: Julian Assange, Pamela Anderson, Edward Snowden, Naomi Klein, Chris Hedges, Jeremy Scahill, Daniel Ellsberg.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Sessions Especials | En aquest blog, més informació: Sessions Especials.

UN CERTAIN REGARD.

FOTO: “Homebound” (©Dharma Productions)

De Neeraj GHAYWAN, “Homebound“.

Producció: Índia. Any: 2024. Durada: 1h59.

Sinopsi: En un poble del nord de l’Índia, dos amics de la infància intenten aprovar l’examen nacional de policia, una carrera que els podria oferir la dignitat que no gosen ni esperar. Quan tenen a tocar el seu somni, el preciós vincle que els uneix es veu amenaçat per les desil·lusions….

Amb: Ishaan Khatter, Vishal Jethwa, Janhvi Kapoor.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Un Certain Regard | En aquest blog, més informació: Un Certain Regard.

FOTO:”Le città di pianura” (Festival de Canes).

De Francesco SOSSAI, “Le città di pianura” / “The Last One for the Road” / “Un dernier por la route”.

Producció: Itàlia, Alemanya. Any: 2025. Durada: 1h40.

Nota sinòptica: Una road movie a la vasta plana veneciana que viatja a la velocitat amb què hom supera una ressaca Sinopsi: En Carlobianchi i en Doriano, dos de cinquanta-i-tants anys sense diners, vaguen de nit amb el seu cotxe de bar en bar, obsessionats amb la idea d’una última copa, quan es creuen amb en Giulio, un estudiant d’arquitectura tan tímid com ingenu. Entre confidències i ressaques, aquesta trobada inesperada amb aquests dos mentors improbables sacsejarà la visió del món, de l’amor… i del futur de Giulio..

Amb: Filippo Scotti (Giulio), Sergio Romano (Carlobianchi), Pierpaolo Capovilla (Doriano), Roberto Citran (cavaller Fadiga), Andrea Pennacchi (geni).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Un Certain Regard | En aquest blog, més informació: Un Certain Regard.

LA CINEF -competició de curts d’escoles de cinema-.

Programa 2:

FOTO: “Per bruixa i metzinera” (Festival de Canes)

De Marc CAMARDONS, “Per bruixa i metzinera”.

Escola de cinema: ESCAC, Catalunya. Any: 2024. Durada: 0h24. Llengua: català.

Sinopsi: La Cebriana està segura que anit va veure un foc a la muntanya. Però no hi ha rastre de brases ni testimonis que ho corroborin. La seva padrina, una antiga trementinaire, intentarà fer-li veure més enllà de les flames. Vídeo: Tast.

Amb: Karin Barbeta (Cebriana), Neli Lladó (la padrina).

A Canes: Festival de Canes 2025 – La Cinef | En aquest blog, també: El curtmetratge de l’ESCAC “Per bruixa i metzinera”, seleccionat a la Cinef del Festival de Canes 2025 | Cinema AMB català al Festival de Canes 2025 | I més informació: La Cinef.

FOTO: “Ether” (Festival de Canes).

De Vida SKERK, “Ether”.

Escola de cinema: NFTS, Regne Unit. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: Una parella jove passa el dia al camp. Mentre lluiten per posar-se d’acord sobre qüestions de poder i responsabilitat, afloren totes les tensions acumulades. Vídeo: Tràiler.

Amb: Laura Kaliger (Eva), Billy Bolt (Lee).

A Canes: Festival de Canes 2025 – La Cinef | En aquest blog, més informació: La Cinef.

FOTO: “O pássaro de dentro” (Festival de Canes)

De Laura ANAHORY, “O pássaro de dentro” / “The Bird from Within”.

Escola de cinema: Escola das Artes – UCP, Portugal. Any: 2024. Durada: 0h05.

Sinopsi: La història d’una dona i l’ocell que viu dins seu, i com la seva incapacitat per conviure li provoca lesions físiques al cos. Vídeo: Tràiler.

Film d’animació.

A Canes: Festival de Canes 2025 – La Cinef | En aquest blog, més informació: La Cinef.

FOTO: “Ginger Boy” (Festival de Canes).

De Miki TANAKA, “Ginger Boy”.

Escola de cinema: ENBU Seminar, Japó. Any: 2024. Durada: 0h48.

Sinopsi: En Kishida, empleat de banca a província, accepta un ascens inesperat a la seu central de Tòquio. Mentre busca un pis, es queda amb en Kura, el seu amic de l’institut que s’ha convertit en un cineasta d’esperit lliure. Vídeo: Tràiler.

Amb: Kai Fujita (Kishida), Kei Nakafuji (Kura), Akari Shima (Hara), Mizuki Ide (Miho), Ryo Hills (Sakai).

A Canes: Festival de Canes 2025 – La Cinef | En aquest blog, més informació: La Cinef.

Programa 3:

FOTO: “12 moments before The Flag-Raising Ceremony” (Festival de Canes).

De QU Zhizheng, “12 moments before The Flag-Raising Ceremony” / “Lever de drapeau”.

Escola de cinema: Beijing Film Academy, Xina. Any: 2024. Durada: 0h16.

Sinopsi: A Pequín, una escola secundària està preparant una cerimònia d’hissada de la bandera. Però el portador de la bandera, Feng Xiao, se sent superat per una creixent necessitat de retirar-se. Però l’hivern no és amable… Vídeo: Tràiler.

Amb: Li Junyao (periodista), Yan Junbo (Feng Xiao), Lu Qiuyang (Sra. Zhang), Qu Xuezhi (pare).

A Canes: Festival de Canes 2025 – La Cinef | En aquest blog, més informació: La Cinef.

FOTO: “A Doll Made Up Of Clay” (Festival de Canes).

De Kokob Gebrehaweria TESFAY, “A Doll Made Up Of Clay”.

Escola de cinema: Satyajit Ray Film & Television Institute, Índia. Any: 2024. Durada: 0h24.

Sinopsi: Un futbolista nigerià va vendre les terres del seu pare per continuar la seva carrera a l’Índia. Una greu lesió ha acabat amb els seus somnis. Angoixat, busca la salvació en el poder curatiu dels ritus ancestrals. Vídeo: Tràiler.

Amb: Ibrahim Ahmed (Oluwaseyi), Geeta Doshi (Geeta).

A Canes: Festival de Canes 2025 – La Cinef | En aquest blog, més informació: La Cinef.

FOTO: “Milk and Cookies” (Festival de Canes).

D’ Andrei TACHE-CODREANU, “Milk and Cookies” / “Biscuits et Lait” / “Fursecuri Si Lapte”

Escola de cinema: UNATC “I. L. Caragiale”, Romania. Any: 2025. Durada: 0h21.

Sinopsi: La vigília de Nadal, en Sebi troba un missatge al telèfon del seu pare i el llegeix en veu alta. Vídeo: Tràiler.

Amb: Doru Bem (el pare), Diana Anca Roșu (la mare), Rares Prisacariu (el nen), Liviu Chitu (el Pare Noël).

A Canes: Festival de Canes 2025 – La Cinef | En aquest blog, més informació: La Cinef.

De Jules VÉSIGOT-WAHL, “Le continent Somnambule”.

Escola de cinema: La Fémis, França. Any: 2025. Durada: 0h26.

Sinopsi: L’Ivan, un treballador ferroviari d’un tren nocturn sense passatgers, travessa un territori adormit. La seva vida quotidiana i solitària es capgira quan coneix la Liudmila, una somnàmbula que espera incansablement el retorn del seu fill.

Amb: Nikola Parashkevov (Ivan), Anna Bankina (Lyudmila).

A Canes: Festival de Canes 2025 – La Cinef | En aquest blog, més informació: La Cinef.

QUINZENA DELS CINEASTES.

FOTO: “Militantropos“ (Square Eyes).

De Yelizaveta SMIT, Alina GORLOVA i Simon MOZGOVYI, “Militantropos“.

Producció: Ucraïna, França, Àustria. Any: 2025. Durada: 1h51.

Nota sinòptica: Primera pel·lícula del tríptic cinematogràfic “Els dies que voldria oblidar”, investiga el poderós impacte de la guerra en el comportament personal. El gran caos de la guerra va interrompre la vida quotidiana, però gradualment es va anar convertint en part de la vida de la gent. La guerra canvià la seva professió, els seus hàbits, el seu destí i el seu futur. Sinopsi: “Militantropos” captura la condició humana a través de les realitats fracturades per la invasió russa d’Ucraïna. La pel·lícula reconstrueix vides quotidianes transformades per la guerra —els que fugen, els que ho perden tot i els que es queden per resistir i lluitar—, rastrejant tant l’instint de suprvivència com la necessitat de proximitat. Enmig de la devastació i l’atrocitat, l’ésser humà és absorbit per la guerra, i la guerra, al seu torn, esdevé part de l’ésser humà.

Documental.

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 | En aquest blog, més informació: Quinzena-llargs.

FOTO: “Les Filles Désir” (Zinc Film).

De Prïncia CAR, “Les Filles Désir” / “The Girls We Want”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h33. Òpera prima.

Sinopsi: Marsella en ple estiu. Als 20 anys, l’Omar i la seva colla, respectats monitors d’un centre d’esbarjo del barri, classifiquen les noies en dues categories: les que et fots i amb aquelles amb què et cases. El retorn de la Carmen, amiga de la infància i exprostituta, altera i qüestiona el seu equilibri, el paper de cada membre del grup, la seva relació amb el sexe i l’amor.

Amb: Housam Mohamed (Omar), Leia Haichour (Yasmine), Lou Anna Hamon (Carmen), Kader Benchoudar (Tahar), Mortadha Hasni (Ismaël).

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 | En aquest blog, més informació: Quinzena-llargs.

Curtmetratges, programa 1:

FOTO: “Cœur Bleu” (Quinzena dels Cineastes).

De Samuel Frantz SUFFREN, “Cœur Bleu” / “Blue Heart”.

Producció: Haití, França. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: La Marianne i el Pétion viuen esperant les notícies del seu fill, que se n’ha anat als Estats Units. El somni americà, ara una promesa fràgil, sembla que se’ls està esvaint, a mesura que la frontera entre el somni i la realitat es fa cada cop més incopsable.

Amb: Marie Diana Leonce (Marianne), Arnold Joseph Joseph (Pétion), Samuel Frantz Suffren (Samuel), Fontaine Katia.

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 – Curtmetratges | En aquest blog, més informació: Quinzena-curts.

FOTO: “Loynes“ (Quinzena dels Cineastes).

De Dorian JESPERS, “Loynes“.



Producció: Macedònia del Nord, Anglaterra, Bèlgica, França. Any: 2025. Durada: 0h25.

Nota sinòptica: A Liverpool, segle XIX, jutgen un cadàver. Sinopsi: Ambientada al Liverpool del segle XIX, un drama judicial kafkià explica la història del judici d’un cadàver sense nom ni passat. Desenes de persones es rteuneixen per a aquesta absurda cerimònia.

Amb: Elaine Collins (advocada), Vicenç Altaió (professor), Johan Opstaele (professor), Sheila Breen Rickerby (jutge), Margaret O’Kell (jutge auxiliar), Brian Philips (locutor), Terry Briscoe (poeta)

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 – Curtmetratges | En aquest blog, més informació: Quinzena-curts.

FOTO: “La mort du poisson” (Quinzena dels Cineastes).

D’ Eva LUSBARONIAN, “La mort du poisson” / “Death of the Fish”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 0h15.

Nota sinòptica: Una filla intenta salvar la seva mare d’ofegar-se en la depressió després de la mort d’un peix. Sinopsi: L’esdeveniment traumàtic de vegades es reprodueix dins del trivial. La mort d’un peix desperta els dolors de tota la vida. Les grans pèrdues de la Mare prenen cos en forma de dobles, orientant-la cap al centre d’un estany on cristal·litza la seva depressió. La filla fa servir la dansa per agafar-la, ja que les paraules semblen desproveïdes de significat. La figura d’un Agró, simbòlica i ordinària, insta la noia a acceptar la seva impotència i trobar el seu lloc.

Film d’animació. Amb espectacle de dansa de la Companyia Pina Bausch.

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 – Curtmetratges | En aquest blog, més informació: Quinzena-curts.

FOTO: “Before The Sea Forgets“ (Quinzena dels Cineastes).

De Ngoc Duy LÊ, “Before The Sea Forgets“.

Producció: Singapur. Any: 2025. Durada: 0h17.

Sinopsi: A la península de Đà Nẵng, on encara ressonen els ecos de la guerra, una parella de turistes gais emprèn la recerca de la tomba oblidada d’un soldat vietnamita, a l’ombra d’un misteriós grup de patinadors que van obrint el seu propi camí.

Amb: Trần Thế Mạnh, Nguyễn Lê Sơn.

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 – Curtmetratges | En aquest blog, més informació: Quinzena-curts.

FOTO: “When The Geese Flew“ (Quinzena dels Cineastes).

D’ Arthur GAY, “When The Geese Flew“.

Producció: Nova Zelanda. Any: 2025. Durada: 0h19.

Sinopsi: En un intent desesperat per evitar que la seva germana gran se’n vagi de casa, en Cyrus intenta recuperar la seva moto de cross robada.

Amb: Tom Kerr (Cyrus), Lee-Ann Dirks (Sammy), Jack William Parker (Fraser), Jonathan Martin (Kester).

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 – Curtmetratges | En aquest blog, més informació: Quinzena-curts.

SETMANA DE LA CRÍTICA DE CANES.

18.00h Cerimònia de lliurament de premis de la Setmana de la Crítica 2025.

FOTO: “Planètes” (Gebeka Films).

De Momoko SETO, “Planètes” / “Dandelion’s Odyssey”

Producció: França, Bèlgica. Any: 2025. Durada: 1h15. Òpera prima.

Sinopsi: Dendelion, Baraban, Léonto i Taraxa, quatre aquenis de lletsons que han sobreviscut a una sèrie d’explosions nuclears que han destruït la Terra, es troben llançats al cosmos. Després de quedar-se encallats en un planeta desconegut, emprenen la recerca d’un sòl adequat per a la supervivència de la seva espècie. Però els elements, la fauna, la flora, el clima, són tots obstacles que hauran de superar.

Llargmetratge d’animació.

A Canes: Setmana de la Crítica de Canes 2025 – Sessió Especial: Film de Cloenda | En aquest blog, més informació: Setmana-llargs.

ACID CANNES.

FOTO: “Nuit Obscure- “Ain’t I a child?”” (ACID CANNES).

De Sylvain GEORGE, “Nuit Obscure- “Ain’t I a child?”” / “Obscure Night – “Ain’t a child?””.

Producció: França, Suïssa, Portugal. Any: 2024. Durada: 2h44.

Sinopsi: Mostra la trajectòria de joves exiliats a les nits de París. Entre gestos furtius i presències vibrants, esbossa la joventut com una força de l’ésser, i fa emergir, en silenci i durada, altres maneres de ser al món.

Documental.

A Canes: ACID CANNES 2025. En aquest blog, més informació: ACID.

CANNES CLASSICS.

FOTO: “Algú va volar sobre el niu del cucut” (Festival de Canes).

De Milos FORMAN, “Algú va volar sobre el niu del cucut” / “One Flew Over The Cuckoo’s Nest”.

Producció: EUA. Any: 1975. Durada: 2h13.

Sinopsi: A la tardor de 1963, un veterà de la Guerra de Corea i criminal al·lega bogeria i és ingressat en un centre psiquiàtric, on revolta els pacients espantats contra la infermera tirànica.

Amb: Jack Nicholson, Brad Dourif, Louise Fletcher, Danny DeVito, William Redfield, Scatman Crothers, Christopher Lloyd.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies restaurades. En aquest blog, més informació: Cannes Classics.

FOTO: “Magirama” (Festival de Canes).

D’ Abel GANCE, “Magirama“.

Producció: França. Any: 1956. Durada: 1h20.

Sinopsi: Magirama està format per quatre curtmetratges que utilitzen el sistema de polivisió desenvolupat per Abel Gance: Auprès de ma blonde, Fête foraine, Château de nuages, J’accuse. Des de Napoleó el 1928, la triple pantalla ha estat el mitjà que té el director per permetre que el cinema desenvolupi la seva pròpia narrativa, involucrant l’espectador tant a través de la imatge com del so espacial. Amb Nelly Kaplan, Gance revisita el seu J’accuse de 1937, al qual afegeix plans de Napoleó però també de la Fin du monde per construir el discurs pacifista que l’obsessiona des de 1918. La narrativa experimental d’Auprès de ma blonde i l’experiència sensorial de Fête foraine i Château de nuages ​​completen aquest manifest per a un altre cinema.

Amb: Victor Francen, Michel Bouquet, Nelly Kaplan.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies restaurades. En aquest blog, més informació: Cannes Classics.

FOTO: “Merlusse” (Festival de Canes).

De Marcel PAGNOL, “Merlusse“.

Producció: França. Any: 1935. Durada: 1h12.

Sinopsi: Un professor d’institut, en Merlusse, és objecte d’assetjament per part de joves estudiants que se’n burlen sense entendre la preocupació afectuosa que s’amaga sota l’aparença severa i prohibitiva del seu mestre.

Amb: Henri Poupon, André Pollack, Annie Toinon Thommeray.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies restaurades. En aquest blog, més informació: Cannes Classics.

CINEMA A LA PLATJA.

FOTO: “Darling” (Festival de Canes)

De John SCHLESINGER, “Darling” / “Darling chérie”.

Producció: Anglaterra. Any: 1965. Durada: 2h08.

Sinopsi: El Londres vibrant de principis dels seixanta. Bella però superficial, la Diana Scott és una model de publicitat professional, una actriu fracassada, una dona vocacionalment avorrida, que juga amb l’afecte de diversos homes mentre guanya fama i fortuna. Nota: Una presentació de Studiocanal. Restauració 4K produïda a partir dels millors elements disponibles del negatiu original de 35 mm per Filmfinity (Regne Unit). Estrena als cinemes a França el 18 de juny per Tamasa. Amb la presència de Juliette Hochart, directora del catàleg, i Céline Defremery, cap de catàleg França de Studiocanal.

Amb: Julie Christie, Dirk Bogarde, Laurence Harvey, José Luis de Vilallonga, Roland Curram, Basil Henson.

A Canes: Festival de Canes – Cinema a la platja. En aquest blog, més informació: Platja.

***

FOTO DE L’APUNT: “Romería” (© QuimVives_ElasticaFilms – Ad Vitam)