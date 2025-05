Cada dia, entre el 13 i el 24 de maig de 2025 vaig publicant aquesta mena d’apunts, en què enllisto les pel·lícules que es projecten per primer cop, a la jornada en qüestió, i oficialment en alguna de les seccions del Festival de Canes, a la Quinzena dels Cineastes, a la Setmana de la Crítica i a l’ACID. I, atenció si sou seguidors del Club 7 Cinema, que enguany és en aquest mateix article que hi afegiré les cròniques que, des de Canes, vagin enviant els enviats especials.

Per tal d’evitar que l’apunt sigui encara més llarg del que resultarà, hi he escapçat la informació de cada pel·lícula, deixant-hi tan sols allò essencial per a identificar-la i em permeto assenyalar-vos que per a trobar la fitxa més completa de cada film i el perfil del director corresponent només cal que aneu a l’enllaç TOT CANES 2025 i hi navegueu per la secció escaient, perfectament identificada aquí, per a cada pel·lícula. També, al final de les dades de cada pel·lícula de les d’avui, podeu trobar l’enllaç amb l’apunt d’aquest blog dedicat a la corresponent categoria.

A més a més de les cròniques o enllaços de ressenyes recollits aquí (a mesura que vagin arribant i jo hi tingui accés), vaig editant alguns apunts específics, de Ressons de Canes sobre films dels quals, per la seva importància o acollida, valgui la pena fer-ne una remarca especial.

Dimarts 20 de maig, a Canes 2025.

COMPETICIÓ.

FOTO : “Un simple accident” (Memento).

De Jafar PANAHI, “Un simple accident” / “It Wast Just An Accident” / “یک تصادف ساده”.

Producció: Iran, França, Luxemburg. Any: 2025. Durada: 1h45.

Sinopsi: El que comença com un petit accident posa en marxa una sèrie de conseqüències creixents

Amb: Vahid Mobasser (Vahid), Mariam Afshari (Shiva), Ebrahim Azizi (Eghbal), Hadis Pakbaten (Golrokh), Madjid Panahi (el nuvi), Mohamad Ali Elyasmehr (Hamid)

A Canes: Festival de Canes 2025 – Competició | En aquest blog, més informació: Competició.

FOTO: “Fuori” (©Mario Spada-01 Dist).

De Mario MARTONE, “Fuori”.

Producció: Itàlia, França. Any: 2025. Durada: 1h55.

Nota sinòptica: Biopic sobre l’actriu i escriptora italiana Goliarda Sapienza. Sinopsi: Roma, 1980. L’escriptora Goliarda Sapienza acaba a la presó per haver robat unes joies, però la trobada amb unes joves recluses li resulta ser una experiència de renaixement. Un cop fora de la presó, en un calorós estiu romà, les dones continuen trobant-se i la Goliarda estableix un profund vincle amb Roberta, una delinqüent habitual i activista política. Una relació que ningú de fora pot entendre però gràcies a la qual Goliarda redescobreix l’alegria de viure i l’impuls d’escriure. Vídeos: Tràiler VO, Clip.

Amb: Valeria Golino (Goliarda Sapienza), Matilda De Angelis (Roberta), Elodie (Barbara), Sylvia De Fanti (Silvia), Corrado Fortuna.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Competició | En aquest blog, més informació: Competició.

CANNES PREMIÈRE.

FOTO: “La Disparition de Josef Mengele” (Festival de Canes)

De Kirill SEREBRENNIKOV, “La Disparition de Josef Mengele” / “Das Verschwinden Des Josef Mengele” / “The Disappearance Of Joseph Mengele”.

Producció: França, Rússia, Mèxic, Alemanya. Any: 2024. Durada: 2h15.

Sinopsi: Els anys de fuga de Josef Mengele (August Diehl), el famós metge nazi que va trobar refugi a Sud-amèrica (del Paraguai a la selva brasilera) al final de la Segona Guerra Mundial i mai va ser capturat, explicats des del seu punt de vista. Un retrat dur i complex d’un botxí que intenta escapar del seu destí, mentre que al seu voltant el món evoluciona i pren consciència dels crims nazis.

Amb: August Diehl (Josef Mengele), Paula Beer (Martha Mengele), Max Bretschneider, David Ruland, Dana Herfurth, Burghart Klaußner.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Cannes Première | En aquest blog, més informació: Cannes Première.

SESSIONS ESPECIALS.

FOTO: “Amélie et la métaphysique des tubes” (Haut et Court).

De Maïlys VALLADE i Liane-Cho HAN, “Amélie et la métaphysique des tubes” / “Little Amélie or the Character of Rain”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h16. Òpera prima.

Sinopsi: L’Amélie és una nena belga nascuda al Japó. Gràcies a la seva amiga Nishio-san, el món és ple d’aventures i descobriments. Però el dia del seu tercer aniversari, un esdeveniment li canvia el curs de la vida. Perquè a aquella edat per a l’Amélie tot està en joc: la felicitat i també la tragèdia.

Film d’animació, amb: Loïse Charpentier (Amélie), Victoria Grobois (Nishio-San), Yumi Fujimori (Kashima-San), Cathy Cerda (Claude, l’àvia), Marc Arnaud (Partick, el pare), Laetitia Coryn (Daniele, la mare).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Sessions Especials | En aquest blog, més informació: Sessions Especials.

FORA DE COMPETICIÓ.

FOTO: “Vie Privée” (©George Lechaptois- Ad Vitam).

De Rebecca ZLOTOWSKI, “Vie Privée” / “A Private Life” / “Vida privada”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h45.

Sinopsi: Quan la reconeguda psiquiatra Lilian Steiner s’assabenta de la mort d’un dels seus pacients, en queda profundament preocupada. Convençuda que ha estat un assassinat, decideix investigar-ho.

Amb: Jodie Foster (Lilian Steiner), Daniel Auteuil (Gabriel Haddad), Virginie Efira (Paula Cohen-Solal), Mathieu Amalric (Simon Cohen-Solal), Vincent Lacoste (Julien Haddad-Park).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Fora de Competició | En aquest blog, més informació: Fora de Competició i Mitjanit.

UN CERTAIN REGARD.

FOTO: “Love Me Tender” (Tandem).

D’Anna CAZENAVE CAMBET, “Love Me Tender“.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 2h14.

Sinopsi: Advocada i casada, la Clémence decideix deixar-ho tot per dedicar-se a escriure i viure la seva homosexualitat sense traves. Però és inquietant. Particularment el seu exmarit, que vol treure-li la custòdia del fill, Paul, manipulant-lo i jugant amb el temps legal. Aleshores, la Clémence comença una batalla a llarg termini per intentar recuperar el fill. Però des de cites impedides per l’exmarit fins a les visites mediatitzades en un lloc de trobada, la relació amb en Paul s’esvaeix. La Clémence haurà de renunciar al vincle matern per poder (sobreviure)?



Amb: Vicky Krieps (Clémence), Antoine Reinartz (Laurent), Monia Chokri (Sarah), Viggo Ferreira Redier (Paul), Park Ji-Min (Victoire).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Un Certain Regard | En aquest blog, més informació: Un Certain Regard.

FOTO: “Eleanor The Great” (Sony Pictures Classics).

De Scarlett JOHANSSON, “Eleanor The Great“.

Producció: EUA. Any: 2024. Durada: 1h38.

Sinopsi: L’Eleanor Morgenstein, de 90 anys, intenta refer la vida després de la mort de la seva millor amiga. Torna a Nova York després de viure dècades a Florida. Fer nous amics als noranta resulta difícil; però es fa amiga d’un estudiant de 19 anys.

Amb: June Squibb (Eleanor Morgenstein), Chiwetel Ejiofor, Jessica Hecht, Erin Kellyman, Greg Kaston, Will Price.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Un Certain Regard | En aquest blog, més informació: Un Certain Regard.

FOTO: “Aisha Cant’ Fly Away” (MAD World Film)

De Morad MOSTAFA, “Aisha Can’t Fly Away“.

Producció: Egipte, Tunísia, Qatar, Aràbia Saudí, França. Any: 2025. Durada: 2h03.

Sinopsi: L’Aisha és una cuidadora sudanesa de 26 anys que viu en un barri al cor del Caire, on presencia la tensió entre els seus companys migrants africans i les bandes locals. Atrapada entre una relació indefinida amb un jove cuiner egipci, un gàngster que li fa xantatge per aconseguir un tracte poc ètic a canvi de seguretat i una nova casa on ha de treballar, l’Aisha lluita per afrontar les seves pors i batalles perdudes, cosa que fa que els seus somnis es creuin amb la realitat i la porta a un carreró sense sortida.

Amb: Buliana Simon Arop (Aisha), Ziad Zaza, Emad Ghoneim, Mamdouh Saleh, Maha Mohammed Al-Adwani, Mohamed Abd El Hady, Achai Ayom.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Un Certain Regard | En aquest blog, més informació: Un Certain Regard.

LA CINEF -competició de curts d’escoles de cinema-.

Programa 1:

FOTO: “The Lightning Rod” (Festival de Canes)

De Helmi DONNER, “The Lightning Rod” / “Matalapaine”.

Escola de cinema: AALTO University, Finlàndia. Any: 2025. Durada: 0h21.

Sinopsi: La Irina, una mare jove, fuig d’una relació tòxica. Ella creu que està fora de perill a casa de la seva àvia, però descobreix que la seva àvia també té les seves pròpies ferides. Vídeo: Tast.

Amb: Oksana Lommi (Irina), Janina Berman (dona gran), Samuel Kujala (Juho), Roxani Mitros (Jade), Ilkka Heiskanen (home gran).

A Canes: Festival de Canes 2025 – La Cinef | En aquest blog, més informació: La Cinef.

FOTO: “Bimo” (Festival de Canes).

D’ Oumnia HANADER, “Bimo”.

Escola de cinema: CinéFabrique, França. Any: 2025. Durada: 0h23.

Sinopsi: La Sihem intenta navegar fins a França tant com pot quan rep una trucada de la seva mare que li comunica que el seu germà ha salpat per reunir-s’hi. Vídeo: Tràiler.

Amb: Oumnia Hanader (Sihem), Mohamed Bouchoucha (Shams), Damane Agal (Hamid), Samira Cheranti (Sam), Radia Hariti (la mare).

A Canes: Festival de Canes 2025 – La Cinef | En aquest blog, més informació: La Cinef.

FOTO: “Winter in March” (Festival de Canes).

De Natalia MIRZOYAN, “Winter in March”.

Escola de cinema: Estonian Academy of Arts, Estònia. Any: 2025. Durada: 0h16.

Sinopsi: Impotents davant d’un Estat repressiu, una jove parella fuig del país, una fugida que es converteix en un malson surrealista. Vídeo: Tràiler.

Film d’animació.

A Canes: Festival de Canes 2025 – La Cinef | En aquest blog, més informació: La Cinef.

FOTO: “Tres” (Festival de Canes).

De Juan Ignacio CEBALLOS, “Tres” / “Three” / “Trois”.

Escola de cinema: UCINE, Argentina. Any: 2024. Durada: 0h24.

Sinopsi: Una tarda com qualsevol altra en una casa de pagès, en Mario i la Belén planegen sorprendre en Danilo, el germà de la Belén. L’arribada de la Paula provoca un sopar incòmode. Vídeo: Tràiler.

Amb: Gastón Cocchiarale (Mario), Maru Blanco (Belén), Pedro Risi (Danilo), Lara Crespo (Paula).

A Canes: Festival de Canes 2025 – La Cinef | En aquest blog, més informació: La Cinef.

QUINZENA DELS CINEASTES.

FOTO: “Indomptables” (© Why Not Productions – Pan Distribution)

De Thomas NGIJOL, “Indomptables“ / “Untamable”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h21.

Gènere: Policíac. Sinopsi: A Yaoundé, el comissari Billong investiga l’assassinat d’un agent de policia. Tant al carrer com dins de la seva família, lluita per mantenir l’ordre. Home de principis i tradició, s’acosta al punt de ruptura.

Amb: Thomas Ngijol (Billong), Danilo Melande (Étamé), Bienvenu Roland Mvoe (Patou), Thérèse Ngono (Odette).

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 | En aquest blog, més informació: Quinzena-llargs.

14.30h. Film Sorpresa triat per Alain Chabat i 16.30h Conversa amb Alain Chabat. convidat d’honor.

SETMANA DE LA CRÍTICA DE CANES.

FOTO: “Imago” (Setmana de la Crítica).

De Déni Oumar PITSAEV, “Imago“.

Producció: França, Bèlgica. Any: 2025. Durada: 1h48. Òpera prima.

Sinopsi: He rebut unes terres a Pankisi, Geòrgia, una vall adossada al Caucas, a l’altra banda de Txetxènia, on vaig néixer. Exiliat, tinc previst construir una casa en aquesta regió aïllada poblada per descendents del meu clan txetxè. Com podria viure en un lloc així?.

Documental autobiogràfic.

A Canes: Setmana de la Crítica de Canes 2025 | En aquest blog, més informació: Setmana-llargs.

Curtmetratges en competició, programa 2:

FOTO: “Critical Condiion” (Setmana de la Crítica).

De Mila ZHLUKTENKO, “Critical Condition”/ “Критичне Становище”.

Producció: Alemanya. Any: 2025. Durada: 0h24.

Sinopsi: Inspirada en la vida de Lev Rebet, escriptor i editor del diari a l’exili ‘Ukrainian Independentist’, amb seu a Munic, “Critical Condition” descriu el destí de la diàspora ucraïnesa del passat i del present.

Amb: Yevgen Bondarskyy, Oleksandr Pozharskyi, Gustl, Jasper, Ihor Shulha, Vita Smachelyuk, Sebastian Anton, Lisa Moskalenko, Volodymyr Melnyk, Pnema, Valeriia Berezovska, Valeriia Kuzmenk..

A Canes: Setmana de la Crítica de Canes 2025 – Curts – Competició | En aquest blog, més informació: Setmana-curts.

FOTO: “Samba Infinito” (Setmana de la Crítica).

De Leonardo MARTINELLI, “Samba Infinito” / “Samba Infinie”.

Producció: Brasil, França. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: Durant el Carnaval de Rio, un netejador de carrers s’enfronta a la pèrdua de la seva germana mentre compleix amb les seves obligacions professionals. Enmig de les festes, troba un nen perdut a qui decideix ajudar..

Amb: Alexandre Amador, Miguel Leonardo, Gilberto Gil, Camila Pitanga..

A Canes: Setmana de la Crítica de Canes 2025 – Curts – Competició | En aquest blog, més informació: Setmana-curts.

FOTO: “Erogenesis” (Setmana de la Crítica).

De Xandra POPESCU, “Erogenesis”.

Producció: Alemanya. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: De resultes d’un misteriós desastre, els pocs humans supervivents es troben incapaços de perpetuar l’espècie. Tota l’esperança recau en cinc dones que han desenvolupat una tecnologia capaç de crear vida humana fora del cos. Però els investigadors no es poden posar d’acord sobre els avantatges i els mètodes del seu desplegament. En absència de consens, s’immergeixen de tot cor en l’estudi del plaer.

Amb: Valerie Renay, Yuko Kaseki, Estelle Widmaier, Greta Markurt, Sasha Deckinger, Cécile Perrot, Helene Albrecht, Leo Silva, Masuod Hossaini, Till Sandkühler, Johannes Weinbacher, Daniel Alonso Fuentealba Pinilla, Xandra Popescu..

A Canes: Setmana de la Crítica de Canes 2025 – Curts – Competició | En aquest blog, més informació: Setmana-curts.

FOTO: “Glasses” (Setmana de la Crítica).

De YUMI Joung, “Glasses” / “An-Gyeong”.

Producció: Corea del Sud. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: A la Yujin se li trenquen les ulleres i va a una òptica. Durant l’examen ocular, veu una casa en un camp i s’hi troba transportada. A dins, coneix tres ombres d’ella mateixa, s’hi reconcilia i canvia de punt de vista. Aleshores surt de la casa i rep unes ulleres noves.

Film d’animació.

A Canes: Setmana de la Crítica de Canes 2025 – Curts – Competició | En aquest blog, més informació: Setmana-curts.

FOTO: “Donne Batterie” (Setmana de la Crítica).

De Carmen LEROI, “Donne Batterie” / “Free Drum Kit”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 0h25.

Sinopsi: La Lila rep a casa la seva amiga Agathe, que hi ve a compartir pis. La Lila també s’ha de desfer d’una bateria voluminosa que li va deixar el seu ex. Vendre-ho o regalar-ho, donar-ho a qui i com? L’Agathe i la Lila en parlen. La Lila decideix fer un gest generós donant-la a una plataforma en línia, però aquesta donació la porta a viure aventures que mai no hauria ni sospitat.

Amb: Marie Rosselet Ruiz, Clara Choï, Nicolas Pietri, Lyes Salem.

A Canes: Setmana de la Crítica de Canes 2025 – Curts – Competició | En aquest blog, més informació: Setmana-curts.

CANNES CLASSICS.

FOTO: “Floating Clouds” (Festival de Canes).

De Mikio NARUSE, “Floating Clouds“/ “Nubes flotantes” / “Nuages flottants” / “Nubi fluttuanti“/ “Ukigumo”.

Producció: Japó. Any: 1955. Durada: 2h03.

Sinopsi: magistral exploració de l’amor obsessiu de Mikio Naruse, la pel·lícula segueix la Yukiko (Hideko Takamine), una dona que torna al Japó després de treballar a la Indoxina francesa durant la guerra. Amb l’esperança de reprendre una aventura amb un home casat, Tomioka (Masayuki Mori), es troba atrapada en un cicle destructiu de desig, traïció i desesperació. Ambientada en els paisatges bombardejats d’un Japó devastat, la pel·lícula oscil·la entre records dolorosos i la cruel realitat, i arriba a una de les conclusions més commovedores de Naruse.

Amb: Hideko Takamine, Masayuki Mori, Mariko Okada, Isao Yamagata, Chieko Nakakita, Daisuke Katō.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies restaurades. En aquest blog, més informació: Cannes Classics.

FOTO: “Amores perros” (Festival de Canes)

D’ Alejando G. IÑÁRRITU, “Amores perros“.

Producció: Mèxic. Any: 2000. Durada: 2h34.

Sinopsi: Mèxic. Un tràgic accident de cotxe. Tres històries radicalment diferents xoquen i revelen el costat fosc de la naturalesa humana. Un adolescent que ha decidit fugir amb la dona del seu germà. Un home que ho deixa tot per anar a viure amb una top model. Un assassí a sou amb una història per descobrir. El cercle no es tanca mai: el dolor també és un camí cap a l’esperança.

Amb: Emilio Echevarría, Gael García Bernal, Vanessa Bauche, Goya Toledo, Álvaro Guerrero, Jorge Salinas, Marco Pérez.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies Restaurades. En aquest blog, més informació: Cannes Classics.

CINEMA DE LA PLATJA.

FOTO: “Angel’s Eggs” (Festival de Canes).

De Mamoru OSHII, “Angel’s Eggs” / “Tenshi No Tamago” / “El huevo del ángel” / “L’œuf de l’ange” / “L’uovo dell’angelo”

Producció: Japó. Any: 1985. Durada: 1h11.

Sinopsi: En un món desolat i fosc ple d’ombres, viu una nena que sembla no fer res més que recollir aigua en gerres i protegir un ou gran que porta a tot arreu. Un home misteriós entra a la seva vida… i parlen del món que els envolta. Nota: 40è aniversari d’una llegendària pel·lícula d’animació. Primera col·laboració entre el mestre Mamoru Oshii i l’il·lustrador Yoshitaka Amano que va donar lloc a una obra estranya i onírica alhora. Una obra mestra de l’anime molt esperada.

Film d’animació amb les veus de: Keiichi Noda, Mako Hyodo, Jinpachi Nezu.

A Canes: Festival de Canes – Cinema a la platja. En aquest blog, més informació: Platja.

FOTO DE L’APUNT: “Love Me Tender” (Tandem).