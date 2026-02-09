Dimarts 10 de febrer, en sessió especial, “L’edat imminent”, en català, a Perpinyà

A les 20.30h, dimarts 10.02.2026, Cinema Castillet (Perpinyà): sessió especial de L’edat imminent, en català (subtitulada en francès), al marc de l’anomenat Cicle de Cinema Català ESPIA! (una selecció de produccions catalanes recents, subtitulades al francès. Amb el suport de l’OPLC, Oficina pública de la llengua catalana).
Sinopsi: En Bruno, un noi de 17 anys (a punt de fer-ne 18) i la seva àvia, la Nati, amb qui viu i a qui cuida, en un barri de Barcelona. El xicot passa les hores cuidant l’àvia, xalant amb els amics de la batucada, treballant repartint pizzes amb bicicleta. Un dia rep la trucada d’una residència d’avis, que hi ha disponible una plaça pública, sol·licitada per l’assistent social fa 3 anys. Què ha de fer? L’àvia és la família que té, està avesat a tenir-ne cura, però la dona és cada cop més dependent i el xicot també comença a viure coses de l’edat…Què ha de fer? Què han de fer?
Amb: Miquel Mas Martínez (Bruno), Antonia Fernández Mir (Nati), Nunu Sales (Andy), Tessa Dela Merced (Gloria), Jan Mediavilla (Max), Claudia Jara (Paula), Albert Caro Aguilera (Samu).
De Col·lectiu Vigília, Clara Serrano Llorens i Gerard Simó Gimeno, L’edat imminent.
Informació: el Col·lectiu Vigília, format per alumnes de la Universitat Pompeu Fabra, l’integren Laura Corominas Espelt, Laura Serra Solé, Clara Serrano Llorens , Gerard Simó Gimeno, Ariadna Ulldemolins Abad i Pau Vall Capdet, que s’han repartit diverses funcions en la producció i realització del film, que compta amb el suport de l’ICEC – Institut Català de les Empreses Culturals, Verkami, Fundació Víctor Grífols i Lucas, Ecosistema ARSENAL ENTER de la Universitat Pompeu Fabra, DAMA, Institut Ramon Llull i l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles.
Enllaços: Productora Ringo Media, Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, ICAA, Universitat Pompeu Fabra.
Mercat francès, Distribuïdora: Outplay Films, Estrena comercial: 12.03.2025
Fitxa de la pel·lícula | Comentari sobre L’edat imminent | Recull d’articles d’altri sobre el film | “L’edat imminent”, del col·lectiu Vigilia, s’estrena al mercat francès el 12 de març de 2025.
