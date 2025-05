Cada dia, entre el 13 i el 24 de maig de 2025 vaig publicant aquesta mena d’apunts, en què enllisto les pel·lícules que es projecten per primer cop, a la jornada en qüestió, i oficialment en alguna de les seccions del Festival de Canes, a la Quinzena dels Cineastes, a la Setmana de la Crítica i a l’ACID. I, atenció si sou seguidors del Club 7 Cinema, que enguany és en aquest mateix article que hi afegiré les cròniques que, des de Canes, vagin enviant els enviats especials.

Per tal d’evitar que l’apunt sigui encara més llarg del que resultarà, hi he escapçat la informació de cada pel·lícula, deixant-hi tan sols allò essencial per a identificar-la i em permeto assenyalar-vos que per a trobar la fitxa més completa de cada film i el perfil del director corresponent només cal que aneu a l’enllaç TOT CANES 2025 i hi navegueu per la secció escaient, perfectament identificada aquí, per a cada pel·lícula. També, al final de les dades de cada pel·lícula de les d’avui, podeu trobar l’enllaç amb l’apunt d’aquest blog dedicat a la corresponent categoria.

A més a més de les cròniques o enllaços de ressenyes recollits aquí (a mesura que vagin arribant i jo hi tingui accés), vaig editant alguns apunts específics, de Ressons de Canes sobre films dels quals, per la seva importància o acollida, valgui la pena fer-ne una remarca especial.

Dilluns 19 de maig, a Canes 2025.

COMPETICIÓ.

FOTO: “Alpha” (© Mandarin & Compagnie Kallouche Cinema Frakas Productions France 3 Cinema – Diaphana).

De Julia DUCOURNAU, “Alpha“.

Producció: França, Bèlgica. Any: 2025. Durada: 2h08.

Sinopsi: L’Alpha, de 13 anys, és una adolescent inquieta que viu sola amb la seva mare. El seu món s’ensorra quan, un dia, ella arriba a casa de l’escola amb un tatuatge al braç..

Amb: Mélissa Boros (Alpha), Emma Mackey (infermera), Golshifteh Farahani (la mare), Tahar Rahim (Amin), Finnegan Olfield (professor d’anglès).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Competició | En aquest blog, més informació: Competició.

FOTO “Les Aigles de la République”(©Yigit Eken – Memento).

De Tarik SALEH, “Les Aigles de la République” / “Eagles of the Republic” .

Producció: Suècia, França, Dinamarca, Finlàndia. Any: 2025. Durada: 2h07.

Sinopsi: D’un dia per altre, l‘actor més adorat d’Egipte, George (Fahmy) El-Nabawy, cau en desgràcia davant les autoritat. A punt de perdre-ho tot, en George es veu obligat a acceptar el paper del President en un biopic hagiogràfic. Aleshores es troba projectat al cercle més tancat del poder i ràpidament s’adona que no només corre el risc de perdre l’ànima, sinó que s’ha llançat literalment a una perillosa dansa de la mort.

Amb: Fares Fares (George El-Nabawy Fahmy), Lyna Khoudri (Donya), Zineb Triki (Suzanne), Amr Waked (Dr. Manssour), Sherwan Haji, Suhaib Nashwan, Cherien Davis, Hassan El Sayed (bisbe copte).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Competició | En aquest blog, més informació: Competició.

CANNES PREMIÈRE.

FOTO: “Splitsville” (Festival de Canes)

De Michael Angelo COVINO, “Splitsville“.

Producció: EUA. Any: 2024. Durada: 1h40.

Gènere: Comèdia. Nota sinòptica: L’Ashley li demana el divorci i en Carey, de bon humor, corre cap als seus amics, Julie i Paul, per demanar-los suport. Està sorprès en descobrir que el secret de la felicitat d’aquesta parella és un matrimoni obert; això fins que en Carey es passa de la ratlla i du totes les seves relacions al caos.

Amb: Dakota Johnson (Julie), Adria Arjona (Ashley), Michael Angelo Covino (Paul), Kyle Marvin (Carey).

A Canes: Festival de Canes 2025 – Cannes Première | En aquest blog, més informació: Cannes Première.

SESSIONS ESPECIALS.

FOTO: “Dites-lui que je l’aime” (© Escazal Films).

De Romane BOHRINGER, “Dites-lui que je l’aime“ / “Tell Her That I Love Her”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h32.

Nota sinòptica: Romane Bohringer adapta al cinema el llibre de Clémentine Autain consagrat a la seva mare, per a enfrontar-se al seu passat i a la seva pròpia mare, Marguerite Bohringer, que la va abandonar quan tenia nou mesos. Les històries similars de Clementine Autain i Romane Bohringer, a la recerca de les seves mares desaparegudes, es fusionen, portant-les totes dues de la ira al perdó.

Amb: Romane Bohringer (Romane), Clémentine Autain (Clémentine), Eva Yelmani (Dominique/Maguy), Josiane Stoléru, Liliane Sanrey-Baud, Raoul Rebbot-Bohringer, Philippe Rebbot,

A Canes: Festival de Canes 2025 – Sessions Especials | En aquest blog, més informació: Sessions Especials.

FORA DE COMPETICIÓ.

FOTO: “Highest 2 Lowest“ (Festival de Canes).

De Spike LEE, “Highest 2 Lowest“.

Producció: EUA. Any: 2024. Durada: 2h13.

Nota sinòptica: Quan un magnat de la música (Denzel Washington), conegut per tenir la “millor oïda del negoci”, és objectiu d’un complot de rescat, es veu immers en un dilema moral de vida o mort. Una reinterpretació del thriller policíac del gran cineasta Akira Kurosawa, High and Low, ara ambientat als carrers malvats de la ciutat moderna de Nova York. Vídeo: Tast.

Amb: A$AP Rocky, Denzel Washington, Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera, Ice Spice, Dean Winters, Michael Potts.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Fora de Competició | En aquest blog, més informació: Fora de Competició i Mitjanit.

UN CERTAIN REGARD.

FOTO: “Once Upon A Time In Gaza“ (The Party Film Sales)

D’ Arab NASSER i Tarzan NASSER, “Once Upon A Time In Gaza“ / “Il était une fois à Gaza”.

Producció: França, Portugal, Palestina, Alemanya, Qatar, Jordània. Any: 2025. Durada: 1h30.

Sinopsi: Hi havia una vegada a Gaza, l’any 2007. En Yahya, un estudiant somiador, fa amistat amb l’Osama, un traficant de drogues carismàtic amb un gran cor. Junts, munten una xarxa de narcotràfic, amagada a la seva modesta botiga de falàfels. Però topen amb un policia corrupte, ego desmesurat, que ve a frustrar el seu pla.

Amb: Nader Abd Alhay (Yahya), Majd Eid, Ramzi Maqdisi, Is’haq Elias.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Un Certain Regard | En aquest blog, més informació: Un Certain Regard.

FOTO: “Meteors” (Pyramide).

D’Hubert CHARUEL, “Meteors“.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h51.

Sinopsi: Diagonal del buit. Tres nois que són amics de fa molt de temps. En Tony s’ha convertit en el rei de la construcció, en Mika i en Dan en els reis de res. Tenen molts somnis i poca sort. Després d’un altre pla fallit, han de treballar per a Tony en un abocador nuclear. Fins ara tot malament….

Amb: Paul Kircher (Mickaël Wassy, en Mika), Idir Azougli (Daniel Mezziani, en Daniel), Salif Cissé (Tony Mathurin, en Tony), Elsa Bouchain, Stéphane Rideau, Alexis Bessin.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Un Certain Regard | En aquest blog, més informació: Un Certain Regard.

FOTO: “Un poeta” (Luxbox).

De Simón MESA SOTO, “Un poeta” / “Un poète” / ” A poet”.

Producció: Colòmbia, Alemanya, Suècia. Any: 2025. Durada: 2h.

Sinopsi: L’obsessió d’Oscar Restrepo per la poesia no li ha reportat cap glòria. Envellit i erràtic, ha sucumbit al clixé del poeta a l’ombra. Conèixer la Yurlady, una adolescent d’arrels humils, i ajudar-la a cultivar el seu talent aporta una mica de llum als seus dies. Però arrossegar-la al món dels poetes potser no és el camí.

Amb: Ubeimar Rios, Rebeca Andrade, Guillermo Cardona, Allison Correa, Margarita Soto, Humberto Restrepo.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Un Certain Regard | En aquest blog, més informació: Un Certain Regard.

QUINZENA DELS CINEASTES.

FOTO: “Classe Moyenne” (Tandem).

D’Antony CORDIER, “Classe Moyenne” / “The Party’s Over!”

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h35.

Gènere: Comèdia. Sinopsi: En Mehdi té previst passar un estiu tranquil a la sumptuosa casa dels sogres. Però a la seva arribada, esclata un conflicte entre la família de la seva promesa i la parella que cuida la vil·la. Com que en Mehdi prové d’un entorn modest, creu que pot liderar les negociacions entre les dues parts i fer que tothom torni a la raó. Tanmateix, tot s’enverina…

Amb: Laurent Lafitte (Philippe Trousselard), Élodie Bouchez (Laure Trousselard), Laure Calamy (Nadine Azizi), Ramzy Bedia (Tony Azizi), Noée Abita (Garance Trousselard), Sami Outalbali (Mehdi El Glaoui), Mahia Zrouki (Marylou Azizi).

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 | En aquest blog, més informació: Quinzena-llargs.

FOTO: “Lucky Lu” (Tmdb)

De Lloyd LEE CHOI, “Lucky Lu“.

Producció: EUA, Canadà. Any: 2025. Durada: 1h43. Òpera prima.

Sinopsi: Un repartidor a Nova York descobreix que li han robat la bicicleta elèctrica. Després d’anys d’estar-ne lluny, la seva família hi ve de camí, i ara ha d’enfrontar-se a una ciutat implacable i lluitar per preservar la vida fràgil que s’ha passat tants anys construint.

Amb: Chang Chen (Lu Jia Cheng), Fala Chen (Si Yu), Carabelle Manna Wei (Yaya), Alex Veadov (Alexander, el botiguer), Laith Nakli (Markos), Perry Yung (Zhang).

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 | En aquest blog, més informació: Quinzena-llargs.

FOTO: Fragment del cartell de “Girl on Edge” (Tmdb).

De Jinghao ZHOU, “Girl on Edge” / “Hua yang shao nv sha ren shi jian” (花漾少女杀人事件).

Producció: Xina. Any: 2025. Durada: 1h48. Òpera prima.

Sinopsi: La Jiang Ning, que ha crescut en una família monoparental, s’entrena dur per a l’última oportunitat de la seva carrera. Inesperadament, l’aparició d’una talentosa oponent, la Zhong Ling, li treu el favor de la seva mare i entrenadora Wang Shuang. La relació entre totes tres comença a complicar-se i a ser confusa mentre un accident fatal d’”assassinat” es desenvolupa silenciosament…

Amb: Zhang Zifeng (Jiang Ning), Ma Yili (Wang Shuang), Ding Xiangyuan (Zhong Ling).

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 | En aquest blog, més informació: Quinzena-llargs.

SETMANA DE LA CRÍTICA DE CANES.

FOTO: “Ciudad sin sueño” (BTeam).

De Guillermo GARCÍA LÓPEZ (GALOE), “Ciudad sin sueño” / “Sleepless City”.

Producció: Espanya, França. Any: 2025. Durada: 1h37. Òpera prima.

Sinopsi: En Toni, un noi gitano de 15 anys, viu al barri marginal il·legal més gran d’Europa, als afores de Madrid. Orgullós de pertànyer a la seva família de ferrallers, segueix el seu avi a tot arreu. Però a mesura que casa seva esdevé botí d’enderrocadors, la família es divideix: mentre alguns opten per anar-se’n a la ciutat, l’avi es nega a abandonar la seva terra. A mesura que passen les nits, en Toni ha de prendre una decisió: llançar-se a un futur incert o aferrar-se al món de la seva infància.

Amb: Antonio « Toni » Fernández Gabarre (Ramón), Bilal Sedraoui, Jesús « Chule » Fernández Silva.

A Canes: Setmana de la Crítica de Canes 2025 | En aquest blog, més informació: Setmana-llargs.

Curtmetratges en competició, programa 1:

FOTO: “Alișveriș” (Setmana de la Crítica).

De Vasile TODINCA, “Alișveriș”.

Producció: Romania. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: En atur, la Tatiana es passa els dies venent les seves pertinences personals per sobreviure. Avui, l’espera un venciment important i es podria veure obligada a vendre part del seu cos per mantenir un sostre sobre el seu cap.

Amb: Florentina Năstase, Ilinca Manolache, Gabriel Spahiu, Cătălina Romaneț.

A Canes: Setmana de la Crítica de Canes 2025 – Curts – Competició | En aquest blog, més informació: Setmana-curts.

FOTO: “L’mina” (Setmana de la Crítica).

De Randa MAROUFI, “L’mina”.

Producció: Marroc, França, Itàlia, Qatar. Any: 2025. Durada: 0h26.

Sinopsi: Jerada és una ciutat minera del Marroc on la mineria del carbó, tot i que oficialment es va aturar el 2001, continua informalment fins avui. La pel·lícula recrea el treball real als pous mitjançant una escenografia dissenyada en col·laboració amb els residents del poble, que s’escenifiquen en els seus propis papers.

Amb: Amine Mkallech, Laid Erramly.

A Canes: Setmana de la Crítica de Canes 2025 – Curts – Competició | En aquest blog, més informació: Setmana-curts.

FOTO: “Bleat!” (Setmana de la Crítica).

D’ Ananth SUBRAMANIAM, “Bleat!” / “கத்து!”.

Producció: Malàsia, Filipines, França. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: Una parella tàmil-malàisiana d’edat avançada descobreix que la seva cabra, destinada a una ofrena ritual, està embarassada. Entre la seva fe i les expectatives de la seva comunitat, dubten entre realitzar el sacrifici o afrontar la ira dels déus.

Amb: pendent.

A Canes: Setmana de la Crítica de Canes 2025 – Curts – Competició | En aquest blog, més informació: Setmana-curts.

FOTO: “Wonderwall” (Setmana de la Crítica).

De Róisín BURNS, “Wonderwall”.

Producció: França, Anglaterra. Any: 2025. Durada: 0h27.

Sinopsi: Liverpool, agost de 1995, els estibadors estan de vaga. La Siobhan, de 9 anys, i el seu germà gran Rory estan esperant només una cosa: esbrinar si aquesta nit els Oasis guanyaran la batalla de Britpop contra els Blur. Però la Siobhan es discuteix amb el seu germà i fuig, trobant-se sola en la foscor. Decidida a trobar una manera de veure la batalla del segle a la televisió, passeja per la ciutat i s’endinsa en l’estrany món dels adults. Al decurs del seu vagareig, la ciutat en decadència pren un aspecte irreal.

Amb: Tammy Winter, Braden Lane, Aidan Pearson, Roman Amos-Smith, Blake Silcock, Faye McCutcheon, John Michael Rooke.

A Canes: Setmana de la Crítica de Canes 2025 – Curts – Competició | En aquest blog, més informació: Setmana-curts.

FOTO: “Dieu est timide” (Setmana de la Crítica).

De Jocelyn CHARLES, “Dieu est timide” / “God is shy”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: Durant un viatge en tren, l’Ariel i en Paul s’ho passen bé dibuixant les seves pors més grans quan la Gilda, una estranya passatgera, es convida en les seves confidències. La seva experiència de por, però, no sembla tan innocent com els seus dibuixos.

Amb: Danièle Evenou, Alba Gaia Bellugi, Anthony Bajon..

A Canes: Setmana de la Crítica de Canes 2025 – Curts – Competició | En aquest blog, més informació: Setmana-curts.

CANNES CLASSICS.

FOTO: “Para Vigo me voy!” (Festival de Canes).

De Lírio FERREIRA i Karen HARLEY, “Para Vigo me voy!” / “To Vigo I Go !” / “À Vigo je vais!”.

Producció: Brasil. Any: 2025. Durada: 1h39.

Sinopsi: és un documental que explora l’obra de Carlos Diegues, un dels més grans cineastes brasilers de tots els temps, que ha retratat la història i l’ànima del Brasil des del 1961. La pel·lícula es mou entre les seves pel·lícules i les seves idees mitjançant fragments de les seves obres i entrevistes amb ell durant els darrers 60 anys, mostrant l’evolució de totes dues. Aquest diàleg es complementa amb imatges inèdites de l’últim dia de rodatge de Diegues, una projecció de Bye Bye Brasil a la Favela do Vidigal, en la seva presència, i una darrera trobada personal entre Carlos Diegues i els artistes que el van acompanyar durant tot el seu viatge..

Amb: Carlos Diegues, Renata Magalhães, Antonio Pitanga.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Documentals sobre el cinema. En aquest blog, més informació: Cannes Classics.

FOTO: “Days and Nights in the Forest” (Festival de Canes).

De Satyajit RAY, “Days and Nights in the Forest” / “Des jours et des nuits dans la fôret” / “Giorni e notti nella foresta” / “Aranyer Din Ratri”.

Producció: Índia. Any: 1969. Durada: 1h56.

Sinopsi: La història de quatre nois descarats de la ciutat que emprenen un viatge als boscos de Jharkhand per escapar de les seves monòtones vides urbanes, sense saber que això desafiarà la seva perspectiva de la vida i l’amor i sacsejarà la seva autoestima. L’arrogant Asim se sent atret per la freda i elegant Aparna, que aixafa el seu orgull amb una subtilesa despietada. En Sanjoy, tímid i inhibit, no té el coratge per respondre als avenços de la Jaya. L’atlètic Hari intenta oblidar el seu mal de cor enamorant-se d’una sensual noia tribal, mentre que en Shekhar, l’ànima de la festa, sembla impertorbable per les tensions subjacents i la turbulència interna dels seus amics..

Amb: Soumitra Chatterjee, Samit Bhanja, Subhendu Chatterjee, Sharmila Tagore, Pahadi Sanyal, Kaberi Bose, Simi Garewal, Rabi Ghosh, Aparna Sen.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies Restaurades. En aquest blog, més informació: Cannes Classics.

CINEMA A LA PLATJA.

FOTO: Retall del cartell de “Bardot” (Festival de Canes).

D’ Alain BERLINER, “Bardot“.

Producció: França, Bèlgica. Any: 2025. Durada: 1h30.

Nota: Brigitte Bardot va ser la primera icona del cinema francès a assolir fama mundial. Alhora musa, estrella adorada i activista compromesa, encarna una dona lliure però de vegades incompresa. Sobreestimada o no, passa pels focus d’atenció abans de retirar-se a La Madrague, fugint de les mirades i els escàndols. Avui, recorda una vida plena de contrastos: el seu ascens meteòric, el seu estatus icònic, les seves declaracions de vegades massa radicals en la seva lluita per la causa animal… Avantguardista en els seus compromisos, va revolucionar la imatge de les dones i va anticipar batalles ecològiques, que avui dia ressonen encara més. En presència d’Alain Berliner i l’equip de rodatge..

Amb: Brigitte Bardot, Claude Lelouch, Naomi Campbell.

A Canes: Festival de Canes – Cinema a la platja. En aquest blog, més informació: Platja.

FOTO DE L’APUNT: “Alpha” (©Mandarin & Compagnie Kallouche Cinema Frakas Productions France 3 Cinema – Diaphana)