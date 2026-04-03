Dijous, 9 d’abril, la programació del Festival de Canes 2026

Dijous que ve, 9 d’abril, a les 11h, a París, començarà la Roda de Premsa d’Iris Knobloch, presidenta del Festival de Canes, i Thierry Frémaux, delegat general del certamen, en què anunciaran el gruix de la programació de la 79a edició del certamen, que tindrà lloc del 12 al 23 de maig. Un esdeveniment molt esperat per la cinefília mundial, ja que el de Canes passa per ser el més important de tots els festivals i, certament, els avala la pretensió de ser l’aparador de (si més no la gran part) del que serà el cinema (pertot arreu) d’aquest 2026.
Com és habitual (sempre ho fan), ja se n’ha avançat algun títol: a hores d’ara, el film inaugural, La Vénus électrique, de Pierre Salvadori, i l’estrena mundial del primer film dirigit per en John Travolta. I també com és costum, des de fa anys, al decurs de les properes setmanes s’anunciaran el que en diuen ‘Complements de selecció’, és a dir una colla de títols que arrodoneixen la programació i que, no saps ben bé per quina raó, no ho fan saber fins aleshores (en algun cas, es tracta de pel·lícules ‘encara no acabades/no confirmades’ a començament d’abril, però no sempre, no sempre…).
Pel que fa a la Setmana de la Crítica de Canes, no se’n coneix oficialment encara la data que penjaran a les xarxes la seva programació per a aquest 2026; però el costum és que ho facin el dilluns següent a l’anunci del Festival, per la qual cosa podem ben esperar que sigui dilluns 13 d’abril de 2026 (normalment al llarg del matí, orientativament, sobre les 11h).
I la Quinzena dels Cineastes molt probablement (vaja, seguint la tradició) la coneixerem mitjançant la roda de premsa que els seus responsables (segurament) faran el dimarts 14 d’abril de 2026, a les 11h (si no hi ha res de nou).
Quant a l’ACID (associació de directors de cinema que, des de 1992, fomenta la distribució cinematogràfica de pel·lícules independents i el debat entre autors i públic i que, cada any, durant el Festival de Canes, organitzen una sèrie de sessions en què projecten fins a 9 llargmetratges), la ventafocs del maig “cannoise” (però jo diria que, de mica en mica i discretament van fent el seu forat…), solen ser força matiners i aviat sabrem el que presentaran aquest 2026.
FOTO DE PORTADA: signatura gràfica del Festival de Canes 2026 (FdC)
