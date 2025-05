Cada dia, entre el 13 i el 24 de maig de 2025 vaig publicant aquesta mena d’apunts, en què enllisto les pel·lícules que es projecten per primer cop, a la jornada en qüestió, i oficialment en alguna de les seccions del Festival de Canes, a la Quinzena dels Cineastes, a la Setmana de la Crítica i a l’ACID. I, atenció si sou seguidors del Club 7 Cinema, que enguany és en aquest mateix article que hi afegiré les cròniques que, des de Canes, vagin enviant els enviats especials.

Dijous 22 de maig, a Canes 2025.

COMPETICIÓ.

FOTO: “Woman and child” (Diaphana)

De Saeed ROUSTAEE, “Woman And Child“ / “Zan O Bacheh”.

Producció: Iran, França. Any: 2025. Durada: 2h11.

Sinopsi: La Mahnaz, infermera de 45 anys, cria els seus fills sola. Mentre es prepara per casar-se amb el seu xicot Hamid, expulsen de l’escola el seu fill Aliyar. Quan un tràgic accident ho capgira tot, la Mahnaz s’embarca en una recerca de justícia i reparació…

Amb: Parinaz Izadyar (Mahnaz), Payman Maadi (Hamid), Soha Niasti (Mehri), Hassan Pourshirazi (l’avi), Fereshteh Sadr Orafaee (la mare), Maziar Seyedi (Samkhanian), Sahar Goldoost.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Competició

FOTO: “Resurrection” (Les Films du Losange).

De Bi GAN, “Resurrection” / “Kuang ye shi dai”.

Producció: Xina, França. Any: 2025. Durada: 2h40.

Sinopsi: L’any 2068, una dona es desperta d’una operació cerebral i es troba que és l’únic ésser viu en un món en ruïnes, llevat d’un biònic mig home, mig robot. Cada vespre, com Scheherazade, somia una història per a ell, un conte metafòric que relata gairebé un segle de solitud per a la Xina. Al final de les seves històries, ha de triar: tornar al món real o quedar-se sola amb aquest ésser biònic, per a qui ha començat a tenir sentiments reals.

Amb: Shu Qi, Jackson Yee, Mark Chao, Li Gengxi, Huang Jue, Chen Yongzhong.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Competició

CANNES PREMIÈRE.

FOTO: “Love on Trial” (Mk2).

De Kôji FUKADA, “Love on Trial“ / “Renai Saiban”.

Producció: Japó. Any: 2025. Durada: 2h04.

Sinopsi: La Mai, una ídol emergent del J-Pop, finalment és a punt de tenir el seu gran moment quan s’enamora inesperadament. Però en una indústria traïdora on els joves cantants han de mantenir una imatge d’una puresa impecable, l’amor està prohibit. Quan la seva relació queda al descobert, l’agència de Mai pren mesures dràstiques, arrossegant la parella als tribunals, per la clàusula de “no amor” del seu contracte, llançant-los la vida al caos. Davant d’una màquina implacable, però, els dos amants decideixen lluitar, no només pel seu futur, sinó per defensar el dret més simple i universal: el d’estimar.

Amb: Erika Karata (Mai), Yuki Kura, Kenjiro Tsuda, Kyoko Saito.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Cannes Première

FOTO: Fanta Kebe i Shirel Nataf, protagonistes de “Ma frère”, en una imatge de la web serie ‘Tu préfères’ (2020), també de Lise Akoka i Romane Guéret ©Arte

De Lise AKOKA i Romane GUERET, “Ma frère“ / “Summer Beats”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h52.

Sinopsi: París, en un barri obrer del 19è districte. Shai i Djeneba tenen 19 anys i són amigues des de sempre. Una està atabalada per una família nombrosa, atapeïda. L’altra pateix massa soledat. Durant un estiu, com a líders d’una colònia de vacances, lluny de les torres als peus de les quals van créixer, són oficialment responsables d’una tribu de nens d’entre 6 i 10 anys. A l’alba de l’edat adulta, hauran de prendre decisions per créixer i reinventar la seva amistat.

Amb: Shirel Nataf (Shai), Fanta Kebe (Djenebe), Zakaria-Tayeb Lazab, (Ismaël), Mouctar Diawara (Aladi).

A Canes: Festival de Canes – Cannes Première

SESSIONS ESPECIALS.

FOTO: “L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme” (© Pauline Maillet –Festival de Canes)

De Pierre RICHARD, “L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme“.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h28.

Gènere: Comèdia. Nota sinòptica:: En Grégoire i en Michel no són de la mateixa generació, però els uneix l’amistat, l’amor per la natura i un gran afecte per un ós que s’ha escapat d’un circ. Sinopsi: Un poble del sud de França. En Michel és un noi amb síndrome d’Asperger. Boig per la poesia, contempla el món sense prejudicis i amb una simplicitat desarmant. En Grégoire viu com un ermità en una cabana. Va fugir de la seva família i de la idea de ser un patriarca. Sovint somia amb l’heroi que li hauria agradat ser. Tot i que els separen diverses dècades, en Michel i en Grégoire estan units per una amistat extraordinària, tan capritxosa com inquebrantable. Un dia, un circ proper informa que el seu ós s’ha escapat. Mentre el poble entra en pànic, els dos amics veuen l’oportunitat d’acollir un dels seus al seu món: un fugitiu.

Amb: Pierre Richard (Grégoire), Timi-Joy Marbot (Michel), Gustave Kerven (Nanoche), Louis-Do De Lencquesaing (Christos), Anny Duperey.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Sessió Especial: homenatge a Pierre Richard

FORA DE COMPETICIÓ.

FOTO: “La Venue de l’avenir” (Festival de Canes).

De Cédric KLAPISCH, “La Venue de l’avenir” / “Coulours Of Time”.

Producció: França, Bèlgica. Any: 2025. Durada: 2h04.

Gènere: Comèdia dramàtica. Sinopsi: Reunits per l’herència inesperada d’una casa a Normandia, quatre cosins que no s’havien conegut mai abans van a descobrir la història de la seva família. Escorcollant aquesta casa, abandonada des dels anys 40, reconstrueixen la vida de la seva avantpassat Adèle Vermillard, una dona de 20 anys que hi vivia el 1895. El final del segle XIX, un període ric en diversos invents, va veure el naixement tant de la fotografia com del moviment impressionista, que va canviar profundament la pintura. Anant endavant i endarrere entre el 1895 i el 2025, troben en els vestigis del passat allò que els permetrà visualitzar millor el seu propi futur. Tràiler: VOF.

Amb: Abraham Wapler (Seb), Zinedine Soualem (Abdel), Julia Piaton (Céline), Vincent Macaigne (Guy), Suzanne Lindon (Adèle), Paul Kircher (Anatole), Vassili Schneider (Lucien), Cécile de France (Calixte de La Ferrière), Olivier Gourmet.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Fora de Competició

UN CERTAIN REGARD.

FOTO: “Testa o croce?” (01 Dist.)

D’ Alessio RIGO de RIGHI i Matteo ZOPPIS, “Testa o croce?” / “Heads or Tails?” / “Pile ou face?”/ [traducció: Cara o creu?]

Producció: Itàlia, EUA. Any: 2024. Durada: 1h47.

Sinopsi: A principis del segle XX, l’espectacle del Far West de Bufflo Bill arriba a Itàlia, venent el mite de la frontera americana i despertant la imaginació de la Rosa, una jove atrapada en un matrimoni sufocant amb un terratinent poderós i violent. Quan un rodeo entre cowboys americans i ‘butteri’ italians acaba en tragèdia, la Rosa fuig amb en Santino, l’atrevit genet local que ha derrotat els americans. Però en un món on la justícia es ven al millor postor, el mateix Buffalo Bill, entre d’altres, s’uneix a la cacera de recompenses per en Santino. El somni de llibertat de la Rosa topa llavors frontalment amb el pes de la realitat i, com en qualsevol bona balada de l’oest, el destí acaba jugant el seu paper.

Amb: Nadia Tereszkiewicz (Rosa), Alessandro Borghi (Santino), John C. Reilly (Buffalo Bill), Peter Lanzani, Mirko Artuso, Gabriele Silli, Gianni Garko.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Un Certain Regard

FOTO: “Karavan” (Alpha Violet).

De Zuzana KIRCHNEROVÁ, “Karavan“ / “Caravan”.

Producció: Txèquia, Eslovàquia, Itàlia. Any: 2025. Durada: 1h40. Òpera prima.

Sinopsi: L’Ester, de 45 anys, ha dedicat la seva vida a cuidar del seu fill David, que té síndrome de Down i autisme. El seu vincle és intens, però també ho és el seu esgotament. Mentre visiten uns amics a Itàlia, les tensions augmenten: el comportament d’en David inquieta la llar i els demanen que dormin en una caravana. Aquella nit, l’Ester se’n va. A la vella autocaravana que serpenteja pel sud d’Itàlia, l’Ester s’atreveix a voler més de la vida. Però en David també comença a canviar: s’obre gradualment al món i a la Zuza, una vibrant rodamón que es converteix en la seva companya. Junts, el trio descobreix una alegria fràgil, un nou ritme i la possibilitat de llibertat.

Amb: Anna Geislerová (Ester), David Vodstrčil (David), Juliana Oľhová (Zuza), Jana Plodková, Mario Russo, Giandomenico Cupaiuolo.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Un Certain Regard

LA CINEF -competició de curts d’escoles de cinema-.

Programa 4:

FOTO: “Talk Me” (Festival de Canes).

De Joecar HANNA, “Talk Me”

Escola de cinema: NYU, EUA. Any: 2025. Durada: 0h19. Nota: parlat en part en català.

Sinopsi: En un món on les paraules substitueixen la intimitat, un foraster d’un poble espanyol ha d’escollir entre un matrimoni sense amor i la promesa d’una veritable connexió amb una ànima bessona. Vídeo: Tràiler.

Amb: Joecar Hanna, Melanie Smith, Carlos Gorbe, Albert Carbó.

A Canes: Festival de Canes 2025 – La Cinef | En aquest blog, també: El noi criat a València que té un curt seleccionat per la Cinef del Festival de Canes | Cinema AMB català al Festival de Canes 2025

FOTO: “Qui sait en mars” (Festival de Canes).

De Mikkel Bjørn KEHLERT, “Qui sait en mars” / “Måske I Marts”.

Escola de cinema: “Super16”, Dinamarca. Any: 2025. Durada: 0h24.

Sinopsi: En algun lloc del camp danès, una casa espera el seu comiat. Una família aguanta la respiració. I alguna cosa se li escapa. Vídeo: Tràiler.

Amb: Michael Brostrup (Aksel), Noa Viktor Risbro Hjerrild (Allan), Petrine Agger (Ingeborg), Siff Vintersol (Lene).

A Canes: Festival de Canes 2025 – La Cinef

FOTO: “My Grandmother Is a Skydriver” (Festival de Canes).

De Polina PIDDUBNA, “My Grandmother Is a Skydriver” / “Ma grand-mère fait du saut en parachute”.

Escola de cinema: Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, Alemanya. Any: 2025. Durada: 0h13.

Sinopsi: A l’Àsia Central dels anys seixanta, l’Alfyia, una noia que combina estudis d’obstetrícia i paracaigudisme, rep una trucada de la seva néta Polina de l’any 2022. Enmig de la invasió d’Ucraïna, la Polina intenta recuperar la seva identitat i trencar amb el trauma generacional. Vídeo: Tràiler.

Film d’animació, amb les veus de: Polina Piddubna (Polina), Mahla Mosahaneh (Alfyia).

A Canes: Festival de Canes 2025 – La Cinef

FOTO: “First Summer” (Festival de Canes).

De HEO Gayoung, “First Summer”.

Escola de cinema: KAFA, Corea del Sud. Any: 2025. Durada: 0h30.

Sinopsi: La Yeongsun prefereix anar a la missa pel seu amic difunt, Haksu, més que no pas anar al casament de la seva néta. Vídeo: Tràiler.

Amb: Heo Jin (Yeongsun), Jeong Ingi (Haksu), Shin Miyoung (Seoni), Kim Mi-Hyang (Deokhui), Jang Gyeongho (Gyeongcheol), Lee Kum-Ju (Seokyun).

A Canes: Festival de Canes 2025 – La Cinef

18.00h Palmarès de la Cinef 2025.

QUINZENA DELS CINEASTES.

FOTO: “Yes” (Les Films du Losange).

De Nadav LAPID, “Yes!” / “Oui!” / “Kent!”.

Producció: Israel, Xipre, França, Alemanya. Any: 2025. Durada: 2h29.

Sinopsi: Israel l’endemà del 7 d’octubre. En Y., un músic de jazz precari, i la seva dona Jasmine, una ballarina, lliuren el seu art, la seva ànima i el seu cos al millor postor, portant plaer i consol al seu país sagnant. Aviat, a en Y. li fan un encàrrec de la màxima importància: posar música a un nou himne nacional.

Amb: Ariel Bronz, Efrat Dor, Naama Preis, Alexey Serebryakov.

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025

Curtmetratges, programa 2:

FOTO: “+10K“ (Quinzena dels Cineastes).

De Gala HERNÁNDEZ LÓPEZ, “+10K“.

Producció: França, Catalunya, Espanya. Any: 2025. Durada: 0h33.

Sinopsi: En Pol té 21 anys i viu amb la seva àvia. Somia viure a Miami i generar +10k al mes (més de 10.000 dòlars al mes). Assisteix a esdeveniments de desenvolupament personal, segueix ‘coaches’ en línia i inverteix en criptomonedes. En Pol no sap quan aconseguirà els seus objectius de convertir-se en la millor versió de si mateix. L’única cosa que sap és que algun dia ho farà.

Amb: Pol Gasco Robles (Pol), Lidia Aparicio. Informació: A la producció, entre d’altres, Carlota Coloma i Adrià Lahuerta.

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 – Curtmetratges | En aquest blog, també: Un curt amb coproducció catalana, a la Quinzena dels Cineastes de Canes

FOTO: “Le pain se lève” (Quinzena dels Cineastes).

D’ Alex BOYA, “Bread Will Walk” / “Le pain se lève”.

Producció: Quebec. Any: 2025. Durada: 0h11.

Nota sinòptica: Sàtira frenètica i surrealista en pla-seqüència que qüestiona la deshumanització de la nostra societat. Sinopsi: Una germana devota fuig amb el seu germà, un noi benèvol, que s’ha convertit en zombi-pa. Una multitud la persegueix, amb la boca oberta. Els carrers es tornen laberints, la raó es dissol, la fam regna. Pot l’amor desafiar la gana?. Vídeo: Tast.

Film d’animació amb: Jay Baruchel (tots els personatges).

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 – Curtmetratges

FOTO: “The Body” (Quinzena dels Cineastes).

De Louris VAN DE GEER, “The Body“.

Producció: Austràlia. Any: 2025. Durada: 0h12.

Sinopsi: La Jane interpreta un cadàver en un programa de televisió policíac. A mesura que fa els moviments al plató, el paper comença a filtrar-se en la seva vida privada.

Amb: Laura Wheelwright (Jane), Susie Dee (director), Lee Beckhurst (actor masculí), Trudy Hellier (detectiu principal), Liam Seymour (detectiu ajudant), Leone White (forense).

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 – Curtmetratges

FOTO: “Karmash” (Quinzena dels Cineastes).

D’ Aleem BUKHARI, “Karmash” / “کرمش”.



Producció: Pakistan. Any: 2025. Durada: 0h20.

Nota sinòptica: Un curt experimental i de terror. Sinopsi: L’últim hereu de la tribu Karmash recorda les seves tradicions ancestrals, ara oblidades. Vaga per records fragmentats del seu passat, del seu llinatge i de la ciutat, que s’esvaeixen lentament entre les ruïnes de la seva consciència. Un retrat d’un home a la vora de la bogeria familiar.

Amb: Irfan Noor K (com a besnét de Babak Karmash, últim hereu de la tribu Karmash).

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 – Curtmetratges

FOTO: “Nervous Energy“ (Quinzena dels Cineastes).

D’ Eve LIU, “Nervous Energy“.

Producció: EUA. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: Comèdia dramàtica en què, a la cúspide de l’èxit o del fracàs, dues cineastes en crisi decideixen trencar amb els seus xicots i prendre la decisió més agosarada de les seves vides.

Amb: Lucie Zhang (Jay), Sonia Yuan (Kiki), Ramzi Bashour (Will), Keisuke Asano (Keisuke), Hudson Oz (Thomas), Wai Ching Ho (narració), Eleven Lee (Addy), Yuki Kawahisa (Miu), Emily May Jampel.

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 – Curtmetratges

19.00h Cloenda de la Quinzena 2025.

FOTO: “Sorry, Baby” (A24).

D’ Eva VICTOR, “Sorry, Baby“.

Producció: EUA. Any: 2025. Durada: 1h43.

Sinopsi: L’Agnes ha de superar les seqüeles d’un esdeveniment traumàtic mentre intenta trobar el camí cap al benestar. Intentarà fer-ho amb el suport de la millor amiga, la veïna i un petit gatet. Així intentarà tornar a connectar amb la vida quotidiana. Un sandvitx preparat amb afecte es converteix en l’inesperat consol en el procés de recuperació. Gràcies a petits gestos d’amor i amistat, Agnes intenta superar el seu dolor, tot recordant que, encara que les cicatrius es quedin, la vida continua endavant.

Amb: Eva Victor (Agnes), Naomi Ackie (Lydie), Lucas Hedges (Gavin), Louis Cancelmi (Preston Decker), Kelly McCormack (Natasha), John Carroll Lynch (Pete), Hettienne Park (Eleanor Winston).

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 – Film de Cloenda

SETMANA DE LA CRÍTICA DE CANES.

Curtmetratges: invitació al Festival de Morelia.

FOTO: “Aguacuario” (Setmana de la Crítica).

De Jose Eduardo CASTILLA PONCE, “Aguacuario”.

Producció: Mèxic. Any: 2024. Durada: 0h20.

Sinopsi: Sota el sol abrasador d’un port remot de Veracruz, Mèxic, un nen de 10 anys que treballa al costat del seu germà gran repartint aigua en un vell tricicle es creua amb una nena de la seva edat. Aleshores s’enfronta a un dilema: complir amb les seves responsabilitats o desobeir el seu germà i embarcar-se en una aventura sobre tres rodes.

A Canes: Invitació Setmana de la Crítica al Festival de Morelia.

FOTO: “Ser semilla” (Setmana de la Crítica).

De Julia GRANILLO TOSTADO, “Ser semilla”.

Producció: Mèxic. Any: 2025. Durada: 0h06.

Sinopsi: Un grup de dones lluita contra la violència que se les campa per la seva ciutat. Tot de dones estan desapareixent.

A Canes: Invitació Setmana de la Crítica al Festival de Morelia.

FOTO: “Spiritum” (Setmana de la Crítica).

D’ Adolfo MARGULIS, “Spiritum”.

Producció: Mèxic. Any: 2025. Durada: 0h24.

Sinopsi: En Ramiro, un noi drogoaddicte, ingressa en un centre de desintoxicació. Tot i que inicialment es manté allunyat dels altres, els intercanvis i les paraules d’altres pacients el confronten gradualment amb la seva pròpia realitat.

A Canes: Invitació Setmana de la Crítica al Festival de Morelia.

FOTO: “Buscando un burro” (Setmana de la Crítica).

De Juan VINCENTE MANRIQUE, “Buscando un burro”.

Producció: Mèxic, Veneçuela. Any: 2025. Durada: 0h17.

Sinopsi: En un petit poble dels Andes veneçolans, dos bombers filmen un ruc com si fos el president de Veneçuela visitant el seu parc de bombers en ruïnes. El mateix dia, els bombers van ser enviats a la presó; pel que fa al ruc, no està clar què li va passar.

A Canes: Invitació Setmana de la Crítica al Festival de Morelia.

CANNES CLASSICS.

FOTO: “Dogma” (Festival de Canes).

De Kevin SMITH, “Dogma“.

Producció: EUA. Any: 1999. Durada: 2h10.

Sinopsi: Dogma (1999), dirigida per Kevin Smith, és una comèdia satírica sobre dos àngels caiguts, en Bartleby (Ben Affleck) i en Loki (Matt Damon), que busquen tornar al Cel explotant una llacuna legal de la doctrina catòlica. No obstant això, el seu pla podria destruir l’univers. La Bethany Sloane (Linda Fiorentino), una catòlica desil·lusionada, és l’escollida per aturar-los. A ella s’uneixen en Jay (Jason Mewes), en Silent Bob (Kevin Smith), en Rufus (Chris Rock) i en Metatron (Alan Rickman), que revelen veritats profundes sobre la fe i el propòsit de la vida. La pel·lícula explora la religió, el dogma i l’espiritualitat amb humor i sàtira, qüestionant les creences i l’autoritat divina.

Amb: Ben Affleck, Matt Damon, Linda Fiorentino, Salma Hayek Pinault, Jason Lee, Jason Mewes, Alan Rickman, Chris Rock, George Carlin, Bud Cort, Alanis Morissette, Jeff Anderson.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies Restaurades.

FOTO: “La course en tête” (Festival de Canes).

De Joël SANTONI, “La course en tête” / “Leading the Race”.

Producció: França. Any: 1974. Durada: 1h50.

Sinopsi: documental que tracta sobre les competicions i la vida privada del ciclista professional de carretera i pista Eddy Merckx i que és un dels pilars del cinema sobre ciclisme.

Documental, amb: Eddy Merckx.

A Canes: Festival de Canes – Cannes Classics – Còpies Restaurades.

CINEMA A LA PLATJA.

FOTO: “Ange” (Les Films du Losange).

Projecció a la platja el dia: dj 22.05.2025.

De Tony GATLIF, “Ange”

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h37.

Sinopsi: L’Ange, un músic solter, sent la necessitat vital de trobar i fer les paus amb el seu vell amic Marco. La Solea, filla del seu antic amor, en plena rebel·lió contra el seu temps, s’invita a si mateixa en aquest viatge. Junts, trobaran de nou el camí cap a l’alegria. Nota: Una presentació de Princes Production. La première mundial de la nova pel·lícula de Tony Gatlif, ANGE, al Cinéma de la Plage anirà precedida d’un concert dels músics de la pel·lícula, entre els quals hi ha l’Arthur H. La pel·lícula és una invitació irresistible a la música i la festa.

Amb: Arthur H., Suzanne Aubert, Mathieu Amalric, Maria de Medeiros, Christine Citti.

A Canes: Festival de Canes – Cinema a la platja.

