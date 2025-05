Dia de catalans a Canes 2025

Coincideixen avui, a Canes 2025, Carla Simón, que, a la Competició del Festival de Canes, hi estrena mundialment Romería; la projecció de Per bruixa i metzinera, en català, de l’andorrà Marc Camardons, i, a la Quinzena dels Cineastes, en Vicenç Altaió dóna vida al personatge d’un professor, a Luynes, de Dorian Jesper.

FOTO: “Romería” (© QuimVives_ElasticaFilms – Ad Vitam).

De Carla SIMÓN, “Romería“.

Producció: País Valencià, Espanya, Alemanya. Any: 2025. Durada: 1h55. Llengües: espanyol, català, gallec, francès

Sinopsi: La Marina té 18 anys i viatja a Vigo per conèixer la família del seu pare biològic, que va morir de sida, igual que la seva mare, quan ella era molt petita. A través de les trobades amb els oncles, les tietes i els avis, la noia intenta reconstruir un relat dels seus pares, però tots senten massa vergonya cap als conflictes de drogues de la parella, cosa que la Marina els fa present amb la seva presència. Serà la història d’amor adolescent que viu amb el seu cosí la que permet reimaginar els seus pares i connectar-hi. D’aquesta manera, inventa un conte, gràcies al diari de la seva mare, que l’allibera de l’estigma que la seva família sent per ells i compleix el desig d’entendre el passat…



Amb: Llúcia García (Marina), Mitch (Nuno), Tristán Ulloa (Lois), Alberto Gracia (Iago), Miryam Gallego (Olalla), Janet Novás (Xulia), José Ángel Egido (l’avi), Marina Troncoso (l’àvia), Sara Casasnovas (Virxinia), Celine Tyll (Denise).

Guió: Carla Simón. Muntatge: Sergio Jiménez, Ana Pfaff. Fotografia: Hélène Louvart. Música: Ernest Pipó. Càsting (de la Marina): Irene Roqué. Càsting: María Rodrigo. Vestuari: Anna Aguilà. Direcció de producció: Elisa Sirvent Aguierre.

Informació: Pel·lícula sobre la (pròpia) memòria familiar que tanca la trilogia de la directora composta per Estiu 1993 i Alcarràs. A la producció, Maria Zamora. Anteriorment, en aquest blog: Notícia de “Romería”, la nova pel·lícula de Carla Simón després d’”Alcarràs”| Un rumor situa “Romería”, de Carla Simón, a Canes 2025.

Enllaços: Wikipedia, Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Vilaweb, 3Cat, La Voz de Galícia, Cineuropa, Academia espanyola de cinema. VI: MK2. DE: Elástica. EE: 05.09.2025. DF: Ad Vitam.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Competició | Ressons |

Sobre la directora: a Viquipèdia, a Wikipedia, a Tmdb, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd.

Directora: a la Berlinale 2022, Ós d’Or per Alcarràs (2022); a Jornades dels Autors Venècia 2022, el curtmetratge Carta a mi madre para mi hijo (2022); a la Berlinale, Millor Òpera Prima, per Estiu 1993 (2017), projectada a la secció Generation. Nascuda a Barcelona el 1986, els seus pares van morir quan tenia 6 anys (de la SIDA) -fet que ha marcat molt la seva filmografia- i és així que se’n va anar a viure amb els oncles i una cosina a Les Planes d’Hostoles (Garrotxa). Graduada en Comunicació Audiovisual a la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2009, després de fer una estada a la Universitat de Califòrnia, on va fer els seus primers curtmetretges. El 2010 va fer un màster en Innovació i Qualitats Televisives, organitzat per Televisió de Catalunya i el 2011, amb el suport d’una beca de l’Obra Social de la Caixa, va anar a estudiar a la London Film School, on va escriure i dirigir el curt documental Born positive (2012) —sobre joves nascuts amb el VIH— i els curts Lipstick (2013) —on dos nens s’enfronten a la mort de l’àvia— i Les petites coses (2015) —en què narra la relació entre la seva àvia i la seva tia-. Encara, abans de debutar en el llargmetratge, va signar l’experimental Llacunes (2016) -fet a partir de les cartes de la seva mare, Neus Pipó-. Per a crear consciència sobre la malaltia de la SIDA alhora que informar-ne va realitzar el curt Después también (2019), que va ser nominat als Gaudí. I amb la cineasta Domino Sotomayor va establir una cinematogràfica Correspondència (2020) -en què ambdues reflexionen sobre la memòria, la maternitat, la família i el cinema, amb els records més íntims sobre el passat entremesclant-se amb preocupacions compromeses amb el present-. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

FOTO: “Per bruixa i metzinera” (Festival de Canes)

De Marc CAMARDONS, “Per bruixa i metzinera”.

Escola de cinema: ESCAC, Catalunya. Any: 2024. Durada: 0h24.

Sinopsi: La Cebriana està segura que anit va veure un foc a la muntanya. Però no hi ha rastre de brases ni testimonis que ho corroborin. La seva padrina, una antiga trementinaire, intentarà fer-li veure més enllà de les flames.

Vídeo: Tast.

Amb: Karin Barbeta (Cebriana), Neli Lladó (la padrina).

Guió: Marc Camardons, Rita Acebron. Muntatge: Alícia Tapounet. Fotografia: Jaume Roma. Música: Farnaz Tabatabaee.

En aquest blog, també: El curtmetratge de l’ESCAC “Per bruixa i metzinera”, seleccionat a la Cinef del Festival de Canes 2025.

A Canes: Festival de Canes 2025 – La Cinef |

FOTO: “Loynes“ (Quinzena dels Cineastes).

De Dorian JESPERS, “Loynes“.



Producció: Macedònia del Nord, Anglaterra, Bèlgica, França. Any: 2025. Durada: 0h25.

Nota sinòptica: A Liverpool, segle XIX, jutgen un cadàver. Sinopsi: Ambientada al Liverpool del segle XIX, un drama judicial kafkià explica la història del judici d’un cadàver sense nom ni passat. Desenes de persones es rteuneixen per a aquesta absurda cerimònia.

Amb: Elaine Collins (advocada), Vicenç Altaió (professor), Johan Opstaele (professor), Sheila Breen Rickerby (jutge), Margaret O’Kell (jutge auxiliar), Brian Philips (locutor), Terry Briscoe (poeta)

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 – Curtmetratges | En aquest blog, més informació: Quinzena-curts.

***

FOTO DE L’APUNT: Vicenç Altaió (© Àngel García – Vilaweb)