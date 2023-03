“Demà ho deixem” i “Ara crema”, premis VOC 2023

“Demà ho deixem“, de David Moragas, i “Ara crema“, de Núria Gascón, s’han emportat els premis del jurat al millor curt de ficció i documental, respectivament, de la 7a edició dels Premis VOC (..) 2023. La menció especial del jurat ha estat per “L’art de l’antídot“, d’Aina Palomer, segons una nota que ha publicat Òmnium Cultural, en què també s’informa que: (..) Per altra banda, Robert Muñoz, amb el documental “Dancing with Rosa“, ha estat guardonat amb el Premi del jurat jove Filmin i amb el Premi del públic al millor curtmetratge documental. El curt “Sisè primera“, d’Albert Carbó, i que s’estrenava a la mostra VOC, s’ha endut el Premi del públic al millor curtmetratge de ficció.

FOTO: “Ara crema”, de Núria Gascón

Segueix la nota: (..) El jurat del certamen encarregat d’atorgar els premis a millor curt de ficció i el millor curt documental, ha estat integrat per Nathalie Modigliani, cofundadora i codirectora de MODIband; Tono Folguera, productor de cinema a Lastor Media; Anna Giralt Gris, cineasta i investigadora; Macià Florit, realitzador i productor audiovisual a Elsabeth; i, Pol Roig, cineasta i programador. Els integrants del jurat han decidit atorgar el premi al millor curt de ficció a “Demà ho deixem“, de David Moragas, per l’aparent senzillesa amb que retrata la complexitat de les relacions de parella, amb una brillant posada en escena i una naturalitat en la direcció d’actors remarcable. El premi al millor curt documental ha anat a parar a mans de Núria Gascon per “Ara crema” per una proposta valenta i arriscada que aconsegueix dir molt en molt poc. Alhora, el jurat ha volgut atorgar una menció especial a “L’art de l’antídot“, d’Aina Palomer, per descobrir-nos una colpidora història a través d’un punt de vista inusual que ens recorda la fragilitat de la vista humana. Els premis del jurat estan valorats en 4.000€ cadascun. Com cada any, el públic ha pogut votar els diferents curtmetratges seleccionats i guardonar un curtmetratge de ficció i un de documental, amb uns premis valorats en 1.000€ cadascun. La novetat d’aquesta edició ha estat el Premi Jurat Jove Filmin, fruït de la col·laboració amb el Manlleu Film Festival (..).

David Moragas, sempre artista i sempre militant LGTBI+ ha piulat: Gràcies #premisvoc @omnium. Aquest reconeixement a l’equip i a la feina ens fa molta il·lusió. A mi especialment m’emociona veure pel·lis de maricons que s’estimen en català. Seguim.

FOTO: David Moragas i el premi VOC.

FOTO DE L’APUNT: “Demà ho deixem”, de David Moragas.