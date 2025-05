Declaracions del Jurat del Festival de Canes 2025

Abans de presentar-se en societat, guarnits de gala, a la cerimònia d’inauguració de la 78a edició del Festival de Canes, els membres del Jurat de la Competició han comparegut davant de la premsa acreditada. En recullo algunes declaracions, publicades per Manon Durand, al web del Festival de Canes:

FOTO: Juliette Binoche (© Brigitte Lacombe).

Juliette Binoche, sobre la relació entre el Festival de Cinema de Canes i el món actual: El Festival segueix un moviment. El moviment de la vida social i política, dels canvis que s’estan produint al món. De vegades n’és un precursor i de vegades el segueix. Trobo que el Festival està cada cop més en línia amb el que està passant avui dia. L’onada ‘#MeToo’ ha trigat una mica a arribar, però últimament s’hi ha anat estenent amb molta força.

FOTO: Leila Slimani (© Francesca Mantovani).

Leïla Slimani, sobre el paper del Festival de Cinema de Canes: El paper del Festival és destacar artistes, destacar històries, personatges, capturar alguna cosa del que és la vida humana, en els seus aspectes més horribles, però també més bells. Per explicar aquesta contradicció que existeix dins nostre. Sí, l’ànima humana està feta de monstruositats, però malgrat tot ens aixequem, ens vestim, eduquem els nostres fills, fem pel·lícules, riem, fins i tot quan una part del món està a les fosques. Crec que això és part del que hem de fer aquí. Continuar defensant la bellesa, la poesia i, sobretot, les ganes de viure.

FOTO: Halle Berry (© Randy Holmes).

Halle Berry, sobre les seves expectatives: Espero veure algunes pel·lícules meravelloses. No espero res d’especial. Tots tenim les nostres pròpies perspectives, les nostres pròpies anàlisis. Ningú té una sola veritat. Tinc moltes ganes de veure què diuen els meus companys, això és el bo del cinema. Tots venim de cultures, edats i gèneres diferents, així que tinc moltes ganes de veure què ens uneix, però també en què podem estar en desacord!.

FOTO: Jeremy Strong (©Paola Kudacki).

Jeremy Strong, sobre el seu paper a The Apprentice (2024): Crec que en Roy Cohn [el seu personatge a la pel·lícula] va ser un dels inventors de les notícies falses i la veritat alternativa tal com la coneixem avui. Avui, quan la veritat està sota atac i particularment en perill, les pel·lícules i el cinema ens permeten exercitar el nostre pensament crític. Aquest any, com a membre del jurat, estic contrabalançant la visió d’en Roy Cohn d’alguna manera….

FOTO: Carlos Reygadas (© DR).

Carlos Reygadas sobre la presència del cinema sud-americà a la Selecció: El que més em preocupa és el que produïm com a éssers humans. No m’identifico necessàriament amb un nivell nacional o regional. Per descomptat, estic encantat que els cineastes llatinoamericans ofereixin coses interessants. Crec que hauríem d’assumir més riscos de manera creativa. En definitiva, no m’importa d’on provenen les coses, sempre que tinguin sentit en la nostra experiència vital.

No s’han recollit declaracions d’altres membres, també molt estimables, d’aquest jurat engrescador:

FOTOS, d’esquerra a dreta: Alba Rohrwacher (©Stephanie Gengotti), Dieudo Hamadi (© Gertrude), Hong Sang-soo (© DR), Payal Kapadia (©Ranadir Das).

Però podem veure el vídeo: Roda de premsa inicial del Jurat dels Llargmetratges del Festival de Canes 2025.

***

FOTO DE L’APUNT: El Jurat Internacional arribant a la cerimònia inaugural de Canes 2025 (Festival de Canes)