De seguida m’hi posaré…

Vaig endarrerit, no estic actualitzant el blog, des de fa uns dies. Una mica, aviat ho esmenaré. Enfeinat amb un objectiu cultural (no cinematogràfic), no he tingut temps ni de veure pel·lícules, ni de llegir-ne crítiques (i, per tant, no n’he pogut fer reculls), ni de seguir l’actualitat… A partir de divendres, confio a poder reprendre una certa activitat: veure coses que tinc pendents, escriure’n, fer-me ressò d’articles d’altri… Segurament, no podré recuperar el ritme de publicacions que feia en aquest blog, perquè veig a venir que l’esmentat objectiu cultural em continuarà ocupant temps, però vull seguir amb el blog “Club 7 Cinema”.
Tot seguit, penjo un altre apunt, de ràpida execució i que tinc moltes ganes de publicar-lo. Per mi, és com si fos el tret de sortida de la meva represa d’aquest blog.
