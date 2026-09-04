Club 7 Cinema

Un blog de Salvador Montalt

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    • 4 de setembre de 2026
    62.04. Ressons de Venècia
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    Danny Boyle, sobre Rupert Murdoch i el mític ‘The Sun’, inaugura Venècia 2026

    «Ink és una pel·lícula que combina la nostàlgia i la urgència en el retrat de la forja de The Sun, el 1969, en mans de l’editor Larry Lamb i del magnat Rupert Murdoch, interpretats per uns inspirats Jack O’Connell i Guy Pearce (..) El film d’inauguració, Ink, de Danny Boyle, utilitza la crònica del naixement del diari sensacionalista britànic The Sun per meditar sobre la devaluació del concepte de veritat», escriu Manu Yáñez, a la seva crònica veneciana per al diari Ara. «Potser perquè continua viu i podria querellar-se, la pel·lícula decideix mostrar genuïna simpatia per Murdoch mentre el converteix en convidat de pedra de la seva pròpia història, i mentrestant es rabeja amb el seu veritable protagonista, Lamb, convertint-lo en un beneit fanàtic i responsabilitzant-lo a ell de la mort del periodisme, de l’ascens dels tecnomagnats, de l’odi propagat a les xarxes socials i de pràcticament tots els mals del nostre present», diu en Nando Salvà, al diari El Periódico.

    De Danny BOYLE, Ink

    Producció: Regne Unit, França, EUA. Durada: 1h56.

    Sinopsi: «Muntanya russa cinematogràfica explosiva sobre un grup de visionaris i inadaptats que van tenir una idea per a una nova manera de donar notícies: una que donés a la gent el que vol i que canviés la fesomia del món en què vivim avui» [§].

    Amb: Jack O’Connell (Larry Lamb), Guy Pearce (Rupert Murdoch), Claire Foy (Jules Davies)

    Informació: Guió de James Graham (que adapta la seva pròpia obra teatral)| Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Film d’inauguració de la 83a Mostra de Venècia, el 2 de setembre de 2026Imdb | Wikipedia (ang).

    L’equip del film, a Venècia 2026 | Foto: Getty Images

    Ressons de Venècia 2026

    Diari Ara -crítica- | Diari El Periódico -crítica- | Fotogramas -article- | Cinematografo -crítica-  | Cinematografo -article (RdP)- | Cineuropa -crítica- | Variety -crítica- | Variety -Article- | Variety -article (Rupert Murdoch vs Guy Pearce)- | The Hollywood Reporter -crítica- | The Hollywood Reporter -article 1- | The Hollywood Reporter -article 2-.

    PORTADA: Ink | Foto, gentilesa de la Mostra de Venècia

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