No vaig al D’A Festival de Cinema de Barcelona, perquè no solc anar al cap-i-casal, i no en faig un particular seguiment en aquest blog, essencialment perquè disposen d’un web magnífic en català que ja permet anar-lo pamant.

L’inaugurarà el dia 23.03.2023, en VOSC, “Chronique d’une liaison passagère”, d’Emmanuel Mouret -que ve del Festival de Canes 2022 – Cannes Premières. I el clourà el dia 1 i 2 d’abril, “20.000 especies de abejas asesinas”, de la basca Estíbaliz Urresola Solaguren, que es va presentar fa poques setmanes al Festival de Berlín, on guanyà el Premi a la Millor Interpretació.

Foto: “Master Gardener”, de Paul Schraeder.

A la secció ‘Direccions‘, destaquen alguns títols:

De Paul Schraeder, “El maestro jardinero” / “Master Gardener”.

De Sébastien Lifshitz, “Casa Susanna”.

D’ Alexander Sokurov, “Fairytale” -es podrà veure a Filmin, en VOSC-.

De Christophe Honoré, “Dialogando con la vida” / “Winter Boy” / ” Le Lycéen”.

De João Pedro Rodrigues, “Fuego Fatuo”.

De Valeria Bruni Tedeschi, “La gran juventud” / “Forever Young” / “Les Amandiers”.

De Kirill Serebrennikov, “La mujer de Tchaikovsky” / “Zhena Chaikovskogo”.

De Mark Cousins, “Marcia su Roma”.

De Hong Sang-soo, “Walk Up” / “Tab”-en VOSC-.

De Lav Díaz, “When the Waves Are Gone” / “Kapag wala nang mga alon”.

Foto: “Un sol radiant”, de Mònica Cambra i Ariadna Fortuny.

De la secció ‘Talents‘, en remarco:

De Mònica Cambra i Ariadna Fortuny, “Un sol radiant” -VOC-.

De Georgia Oakley, “Blue Jean”.

D’Erige Sehiri, “Entre figueres” / “Under the Fig Trees” / “Taht alshajra” -en VOSC-.

De Helena Wittmann, “Human Flowers of Flesh” -en VOSC-.

D’Andrés Ramírez Pulido, “La jauría”.

D’Alexandru Belc, “Metronom” -VOSC i VOSA-.

De Chie Hayakawa, “Plan 75” -en VOSC-.

Foto: “Les pires”, de Lise Akoka i Romane Gueret.

De la secció ‘Transicions‘, en destaco alguns films de Canes 2022:

De Lise Akoka i Romane Gueret, “Los peores” / “Les pires”.

De Lucien Castaing-Taylor i Verena Paravel, “De humani corporis fabrica”.

Foto: “Unicorns”, d’Àlex Lora.

Hi ha també la secció “Especial“, en què trobem, entre d’altres, “Unicorns”, d’Àlex Lora -parlada en espanyol i català- i “Suzhou River”, de Lou Ye.

La secció ‘Focus‘ se centra en la filmografia de Joanna Hog -alguns títols, en VOSC-.

A la secció que du el desafortunat nom d’‘Un impulso colectivo‘, s’hi podrà veure un film en català, “Dos dies i l’eternitat”, de Marc Esquirol, i alguns film en català compartit amb altres idiomes: “Soc vertical però m’agradaria ser horitzontal”, de Maria Anton Cabot, -en català, espanyol i anglès- i “Alteritats”, d’ Alba Cros i Nora Haddad, -també en català, espanyol i anglès-.

Foto: del curtmetratge “La herida luminosa”, de Christian Avilés.

I els curts s’agrupen a la secció ‘Un Impulso Colectivo – Curts‘.