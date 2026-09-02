Cròniques i altres articles de Venècia 2026

La peça central del seguiment de Venècia 2026 en aquest blog és aquest apunt, perquè hi vull recollir els enllaços amb totes les cròniques i altres articles que publiquin els mitjans que ens són de referència (com explico aquí).
Està estructurat per les diferents seccions del festival venecià: les més que hi he dedicat un article específic, amb informació sobre tots els films que s’hi han programat. Aquí, el títol de cada sessió enllaça precisament amb el corresponent article que n’he publicat.
En aquest apunt d’ara, dins de cada secció, hi ha (ordenades per ordre del cognom del director) el detall de cadascuna de les seves pel·lícules, seguit d’un brevíssim apartat informatiu (en general, la pàgina web oficial del certamen sobre el film i la de la base de dades Imdb), per donar pas tot seguit al reguitzell d’enllaços a les cròniques i altres articles que vagin publicant els diferents mitjans esmentats.
Quan d’un mitjà se’n veu el nom en negre és que encara o no n’han publicat res o soc jo que no he arribat a enllaçar-ho.
Serà a partir d’aquest material que, durant la Mostra 2026 (2-12 de setembre), si m’és possible penjaré algun article dedicat a algun títol que destaqui per un o altre motiu. I, en qualsevol cas, ens permetrà tenir localitzats aquestes crítiques i altres articles per més endavant, quan s’estrenin als nostres cines o siguin notícia.
Al final d’aquest apunt, hi ha l’apartat ‘Altres cròniques i articles’ en què pretenc recollir l’enllaç als que facin referència a fets del festival o a pel·lícules de les Jornades dels Autors, Setmana de la Crítica o dels projectats en seccions de la Mostra a les quals no he dedicat apunt específic.
Comse sol dir: bon festival!
Nota: per raons pràctiques, de facilitar l’accés més ràpid al que aquí interessa, en aquest apunt no hi ha imatges.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cinematografo → Roda de premsa del film | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Catalan Films, Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Ficcions
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs ·Film de Cloenda de la Mostra 2026 | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
No ficcions.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Michael Dweck→ Burgundy, Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | CatalanFilms, Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | New York Film Festival 2026 | Imdb |. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Web oficial, Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Films sobre cinema
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti, Toronto IFF 2026 · Discovery | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti, Toronto IFF 2026 · Centrepiece | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti, Toronto IFF 2026 · Centrepiece | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Guió lliurement inspirat en la novel·la La noia amb la Leica, d’Helena Janeczek (sobre la mítica fotògrafa Gerda Taro) | Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cinematografo → informació i declaracions | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti, Toronto IFF 2026 · Centre piece + TIFF Next Wave Selects | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Venezia Spotlight | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Venezia Spotlight | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Venezia Spotlight | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Venezia Spotlight, Toronto IFF 2026 · Centerpiece | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Venezia Spotlight | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Venezia Spotlight | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Venezia Spotlight | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Venezia Spotlight | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Secció Venice Open – Furi Concorso
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs · Curtmetratges | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs · Curtmetratges | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs · Curtmetratges | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Secció Orizzonti · Curtmetratges a concurs
Informació: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Secció Orizzonti · Curtmetratges fora de concurs
Informació: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges fora de concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
Informació: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges fora de concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.
George Clooney, Lleó d’Or a la Carrera ⇒ Diari Ara | Cinematografo | Cinematografo → Riflettori |
Roda de premsa del Jurat, en inaugurar-se el festival ⇒ Cinematografo |
El director artístic del festival, a la roda de premsa d’inauguració de Venècia 2026 ⇒ Cinematografo |
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PORTADA: Interior de la Sala Grande del Palazzo del Cinema | Foto, gentilesa de la Mostra de Venècia 2026
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