Club 7 Cinema

Un blog de Salvador Montalt

  • Qui soc?
    • 2 de setembre de 2026
    62.04. Ressons de Venècia
    0 comentaris

    Cròniques i altres articles de Venècia 2026

    La peça central del seguiment de Venècia 2026 en aquest blog és aquest apunt, perquè hi vull recollir els enllaços amb totes les cròniques i altres articles que publiquin els mitjans que ens són de referència (com explico aquí).

    Està estructurat per les diferents seccions del festival venecià: les més que hi he dedicat un article específic, amb informació sobre tots els films que s’hi han programat. Aquí, el títol de cada sessió enllaça precisament amb el corresponent article que n’he publicat.

    En aquest apunt d’ara, dins de cada secció, hi ha (ordenades per ordre del cognom del director) el detall de cadascuna de les seves pel·lícules, seguit d’un brevíssim apartat informatiu (en general, la pàgina web oficial del certamen sobre el film i la de la base de dades Imdb), per donar pas tot seguit al reguitzell d’enllaços a les cròniques i altres articles que vagin publicant els diferents mitjans esmentats.

    Quan d’un mitjà se’n veu el nom en negre és que encara o no n’han publicat res o soc jo que no he arribat a enllaçar-ho.

    Serà a partir d’aquest material que, durant la Mostra 2026 (2-12 de setembre), si m’és possible penjaré algun article dedicat a algun títol que destaqui per un o altre motiu. I, en qualsevol cas, ens permetrà tenir localitzats aquestes crítiques i altres articles per més endavant, quan s’estrenin als nostres cines o siguin notícia.

    Al final d’aquest apunt, hi ha l’apartat ‘Altres cròniques i articles’ en què pretenc recollir l’enllaç als que facin referència a fets del festival o a pel·lícules de les Jornades dels Autors, Setmana de la Crítica o dels projectats en seccions de la Mostra a les quals no he dedicat apunt específic.

    Comse sol dir: bon festival!

    Nota: per raons pràctiques, de facilitar l’accés més ràpid al que aquí interessa, en aquest apunt no hi ha imatges.

    Cròniques i altres articles de Venècia 2026

    Concurs

    De Yuval ABRAHAM i Rachel SZOR, Naza.

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Casey AFFLECK, Company.

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    D’ Ali ASGARI, A bit of light — Kami nour

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Marco BECHIS, Volver a Buenos Aires — Ritorno a Buenos Aires — Back to Buenos Aires

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Danny BOYLE, Ink

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articlesDiari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cinematografo → Roda de premsa del film | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Stéphane BRIZÉ, Un bon petit soldat

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    D’ Edoardo DE ANGELIS, Il fuoco che ti porti dentro

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De May el-TOUKHY, Woman Unknown — Kvinde Ukendt

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Werner HERZOG, Bucking Fastard

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Cédric KAHN, 15/18 — A Place To Heal

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    D’ Ilya KHRZHANOVSKY, Dau

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De KORE-EDA Hirokazu, Look Back — Rukku Bakku

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De LEE Chang-dong, Possible love — Ga-neung-han sa-rang

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Martin McDONAGH, Wild Horse Nine

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Nanni MORETTI, Succederà questa notteSucederá esta noche — It Will Happen Tonight

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Catalan Films, Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Lance OPPENHEIM, Primetime

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    D’ Andrea PALLAORO, The Echo Chamber

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Nicolas PARISER, Un peu avant minuit — One Minute To Midnight

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Paolo STRIPPOLI, L’estranea — The Spiral

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Shinya TSUKAMOTO, Mr. Nelson, Did You Kill People? — Nelson san, anata wa hito wo koroshimashitaka?

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Florian ZELLER, Bunker

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    Fora de concurs

    Ficcions

    De Gianni AMELIO, Nessun dolore — No Pain

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Lav DIAZ, Let us through, dear ancestors — Makikiraan po

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Barthélémy GROSSMANN, Father Joe

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Mario MARTONE, Scherzetto — Trick

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Kornél MUNDRUCZÓ, Place to be

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Halkawt MUSTAFA, No paradise if you are killed by a woman

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De SABU, Arrested Memory

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Paul SCHRADER, The Basics of Philosophy

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Tristan SÉGUÉLA, Un bon avocat

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    D’ Alexandre SMIA, Jupiter

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Giovanni VERONESI, Dio ride — God laughs

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs ·Film de Cloenda de la Mostra 2026 | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    No ficcions.

    De Francesco CARROZZINI, Be Brave

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Russell CROWE, What Love Builds

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Michael DWECK i Gregory KERSHAW, Burgundy

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Michael Dweck→ Burgundy, Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    D’ Alex GIBNEY, Musk

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    D’ Amos GITAÏ, The road to Jericho

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    D’ Ahmed HASSOUNA, Citizen Osama — Al mowaten Osama

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Barbara KOPPLE, Union Town

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Victor KOSSAKOVSKY, Holy Wood Dust

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de ConcursCatalanFilms, Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    D’ Andrei KUTSILA, Letters from the Silenced Country — Listy

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Mariano LLINÁS, Biografía de Jorge Luis Borges — Life of Jorge Luis Borges

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Julia LOKTEV, My Undesirable Friends: Part II – Exile

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | New York Film Festival 2026 | Imdb |. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Luke LORENTZEN, Boatbuilders

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Sergei LOZNITSA, Imperium

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Takashi MIIKE, Shumei: The living legacy of Kabuki — Shumei

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Theo ROLLASON, Queer Edward II

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Web oficial, Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Dylan SOUTHERN i Will LOVELACE, Oasis: Don’t Look Back in Anger

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De TSAI Ming-liang, Dust — Dust (La Deriva) — Weichen

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    D’ Elizabeth Chai VASARHELYI i Jimmy CHIN, Everest: The Other Side

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Wim WENDERS, From Inside Out – The Architecture of Peter Zumthor

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    Films sobre cinema

    De Karen Di PORTO, Juso per ferie

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Walter FASANO, Nino – Un film su Nino Rota

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Sophie FIENNES, The Pervert’s Guide to Utopias

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Luca GUADAGNINO, Joie de vivre. Appunti, pensieri, parole, riflessioni, volti, visioni su Bernardo Bertolucci e la cinefilia del 20° secolo che non esiste più — Joie de vivre

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    D’ Yves MONTMAYEUR, Twist & Shoot Mister Suzuki

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De YONFAN, Intermission

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    Orizzonti

    De Phuttiphong AROONPHENG, The Burning Giants — Les ogres en feu — Yak mai

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Grzegorz DĘBOWSKI, What belongs to others — Cudze rzeczy

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    D’ Anna FOGLIETTA, Una storia — A Common Story

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti, Toronto IFF 2026 · DiscoveryImdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    D’ Edoardo GABBRIELLINI, La città dei vivi — The city of the living

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti, Toronto IFF 2026 · Centrepiece | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Mohsen GHARAEI, Falling House — Moragheb

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Robert GREENE, Too Much Sugar

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Rubaiyat HOSSAIN, The Difficult Bride

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · OrizzontiToronto IFF 2026 · Centrepiece | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    D’ Auguste Bernard KOUEMO YANGHU, La maison du vent

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Tommaso LANDUCCI, I figli della scimmia

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Jacqueline LENTZOU, A day in the life of Jo: Chapter Phaedra — Mia mera sti zoi tis tzo: kefalaio Faidra

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Jannis LENZ, Oasis — Oase

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Jelena MAKSIMOVIĆ, Until the day ends — Do kraja dana

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    D’ Alina MARAZZI, La ragazza con la Leica

    Informació: Guió lliurement inspirat en la novel·la La noia amb la Leica, d’Helena Janeczek (sobre la mítica fotògrafa Gerda Taro) | Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cinematografo → informació i declaracions | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Jérôme PIERRAT, La Moula

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    D’ Anuparna ROY, Lovers in the Blue Night

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    D’ Ann SIROT i Raphaël BALBONI, Un détour par Diane — Diane in the Loop

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Xavier TERA, The Color of the Sun

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Manuel WETSCHER, Eklipse

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti, Toronto IFF 2026 · Centre piece + TIFF Next Wave Selects | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Michelle ZHOU, Big Little Things — Huangyan shenghuo

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Orizzonti | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    Focus Venècia (Venezia Spotlight)

    De Muayad ALAYAN, Conversation With The Sea — Hiwar ma’ albahr

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Venezia Spotlight | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Roberto De PAOLIS MAINO, Serpenti — Snake

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Venezia Spotlight | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Gael GARCÍA BERNAL, Hombre al agua

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Venezia Spotlight | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Rami KODEIH, Furies

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Venezia Spotlight, Toronto IFF 2026 · Centerpiece | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Levan KOGUASHVILI, Guria

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Venezia Spotlight | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Gábor REISZ, Ground floor — Földszint

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Venezia Spotlight | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    D’ Alina ŞERBAN, I Matter — Eu contez

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Venezia Spotlight | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    D’ Erik SHIRAI, Sumo: Spirit Weighs Nothing

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Venezia Spotlight | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    Curtmetratges

    Secció Venice Open – Furi Concorso

    De Maggie GYLLENHAAL, Flesh Impact

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs · Curtmetratges | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    D’ Avi MOGRABI, Wild Asparagus — Halayon

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs · Curtmetratges | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Laura POITRAS i Rachel Lauren MUELLER, They’re Here

    Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs · Curtmetratges | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    Secció Orizzonti · Curtmetratges a concurs

    De Tommaso ACQUARONE, Angelo azzurro

    Informació: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Lydia CORNETT, Test Track — Pista di prova —  Tesztpálya

    Informació: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Jessica DiCOSTA, Mothmama

    Informació: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    D’ Alba GAVIRAGHI, Una fortaleza

    Informació: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Salim JALLER, Los poderes

    Informació: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Shannon LEE, Head of a Camel

    Informació: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Stavros MARKOULAKIS, Tropic of the mourning gecko — Le Dernier chant du gecko — Tropikos tou thrinountos gkeko

    Informació: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    D’ Amir Houshang MOEIN, Bleu au loin

    Informació: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Virginia MORI, Sasso, carta, forbici

    Informació: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    D’ Annie NING, Man made lake — Réngonghú

    Informació: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Saoirse RONAN, Paper Plane

    Informació: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Shaden SAFIEDDINE TAZI, Quelques instants de bonheur

    Informació: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Pavlo SHPEGUN, Silence — Tysha

    Informació: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    Secció Orizzonti · Curtmetratges fora de concurs

    D’ Alessandro INGARIA i Simone MASSI, Il senso della Terra — The sense of earth

    Informació: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges fora de concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    De Nathan SILVER, Sounds from home

    Informació: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges fora de concurs | Imdb. Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara | Diari El Periódico | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo  | Cineuropa | Variety | The Hollywood Reporter.

    Altres cròniques i articles

    George Clooney, Lleó d’Or a la CarreraDiari Ara | Cinematografo | Cinematografo → Riflettori |

    Roda de premsa del Jurat, en inaugurar-se el festivalCinematografo |

    El director artístic del festival, a la roda de premsa d’inauguració de Venècia 2026Cinematografo |

    PORTADA: Interior de la Sala Grande del Palazzo del Cinema | Foto, gentilesa de la Mostra de Venècia 2026

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!