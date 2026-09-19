Club 7 Cinema

Un blog de Salvador Montalt

  • Qui soc?
    • 19 de setembre de 2026
    63.04. Ressons de Sant Sebastià
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    Cròniques i altres articles de Sant Sebastià 2026

    La peça central del seguiment de Sant Sebastià 2026 en aquest blog és aquest apunt, perquè hi vull recollir els enllaços amb totes les cròniques i altres articles que publiquin els mitjans que ens són de referència (com explico aquí).

    Està estructurat per les diferents seccions del festival donostiarra:

    • Les que hi he dedicat un article específic, amb informació sobre tots els films que s’hi han programat. Aquí, el títol de cada secció enllaça precisament amb el corresponent article que n’he publicat.
    • Les que no n’he fet apunt específic: els títols  duen directament a la web d’aquestes seccions  i només hi incloc els films que han rebut atenció pels mitjans que segueixo

    Quan d’un mitjà se’n veu el nom en negre és que encara o no n’han publicat res o soc jo que no he arribat a enllaçar-ho.

    Serà a partir d’aquest material que, durant Sant Sebastià 2026 (18-26 de setembre), si m’és possible penjaré algun article dedicat a algun títol que destaqui per un o altre motiu. I, en qualsevol cas, ens permetrà tenir localitzats aquestes crítiques i altres articles per més endavant, quan s’estrenin als nostres cines o siguin notícia.

    Al final d’aquest apunt, hi ha l’apartat ‘Altres cròniques i articles’ en què pretenc recollir l’enllaç als que facin referència a fets del festival o dels projectats en seccions del festival a les quals no he dedicat apunt específic.

    Com se sol dir: bon festival!

    Nota: per raons pràctiques, de facilitar l’accés més ràpid al que aquí interessa, en aquest apunt no hi ha imatges.

    Cròniques i altres articles de Sant Sebastià 2026

    Secció Oficial

    De Fatih AKIN, Ghost Song — Geister

    Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Inauguració · Secció Oficial (a concurs) | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné.

    Cròniques i altres articlesDiari El Punt Avui·Imma Merino -crítica- | Diari Ara | Diari El Periódico·Nando Salvà -crítica- | Cinemacatala·net  / Amic | Núvol | Filmtopia  | Caimán · Àngel Quintana -crítica- (en espanyol) | Diari El Periódico  (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines ·Violeta Kovacsics  -crítica- (en espanyol) | Micropsia  (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).

    De Koldo ALMANDOZ, The Last Goodbye — Último adiós — Azken agurra

    Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial · Projeccions especials · Fora de concurs | Basque Audiovisual, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné.

    Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net  / Amic | Núvol | Filmtopia  | Caimán | Diari El Periódico  (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics  (en espanyol) | Micropsia  (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).

    De David AYER, Heart of the Beast — En el corazón de la bestia — Heart of the Beast·Nel profondo selvaggio

    Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial · Fora de concurs | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.

    Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net  / Amic | Núvol | Filmtopia  | Caimán | Diari El Periódico·Agències -article,24.08.2026-  (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics  (en espanyol) | Micropsia  (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).

    D’ Ah BIAO, Border — Bian jing

    Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial | Imdb, Filmaffinity.

    Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net  / Amic | Núvol | Filmtopia  | Caimán | Diari El Periódico  (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics  (en espanyol) | Micropsia  (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).

    De Roberto BUESO, El mal padre

    Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial | Imdb, Filmaffinity, ICAA, AlloCiné.

    Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net  / Amic | Núvol | Filmtopia  | Caimán | Diari El Periódico  (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics  (en espanyol) | Micropsia  (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).

    De Fred CAVAYÉ, Les Misérables — Los miserables

    Informació: Guió d’en Fred Cavayé que, òbviament, adapta la novel·la ‘Els miserables’, de Victor Hugo | Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, Unifrance. Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net  / Amic | Núvol | Filmtopia  | Caimán | Diari El Periódico  (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics  (en espanyol) | Micropsia  (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).

    De Jesse EISENBERG, The Debut — El debut

    Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial / Telluiride FF 2026* / Toronto IFF 2026 · Special Presentations | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné.

    Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net  / Amic | Núvol | Filmtopia  | Caimán | Diari El Periódico  (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics  (en espanyol) | Micropsia  (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).

    De Nicole GARCIA, 7h40 ce matin-là — Milo

    Informació: Un guió de Nicole Garcia i Jacques Fieschi | Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció OficialImdb, Filmaffinity, AlloCiné, Unifrance.

    Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net  / Amic | Núvol | Filmtopia  | Caimán | Diari El Periódico  (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics  (en espanyol) | Micropsia  (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).

    De Mikel GURREA, Sants — Saints

    Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial / Chicago International FF 2026 · New Directors Competition | CatalanFilms, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, Filmitalia.

    Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net  / Amic | Núvol | Filmtopia  | Caimán | Diari El Periódico  (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics  (en espanyol) | Micropsia  (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety·John Hopewell -article- (en anglès).

    De Maha HARADA, In My Father’s Room — Muyou no hito

    Informació: Guió de la mateixa Maha Harada (escriptora), basat en una obra seva |  Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné.

    Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net  / Amic | Núvol | Filmtopia  | Caimán | Diari El Periódico  (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics  (en espanyol) | Micropsia  (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).

    D’ Amanda KERNELL, Brace Your Heart — Garrat du váimmu

    Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial / Toronto IFF 2026 · Platform | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné.

    Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net  / Amic | Núvol | Filmtopia  | Caimán | Diari El Periódico  (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics  (en espanyol) | Micropsia  (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety·Marta Balaga -article, amb declaracions de Kernell- (en anglès) |

    De Pablo LARRAÍN, Mis muertos tristes — Mes morts tristes — My Sad Dead

    Informació: Minisèrie de 4 episodis, produïda per Fábula per a Netflix, que es presenta al festival com a llargmetratge | Adaptació de 4 contes de l’autora argentina Mariana Enriquez: ‘Mis muertos tristes’, ‘Cuando hablábamos con los muertos’, ‘Julie’ i ‘Un lugar soleado para gente sombría’, en gran part inclosos al recull Un lugar soleado para gente sombría (Anagrama) | Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné.

    Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net  / Amic | Núvol | Filmtopia  | Caimán | Diari El Periódico  (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics  (en espanyol) | Micropsia  (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).

    De Mike LEIGH, Tender Loving Care

    Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial / Telluride FF 2026 / Toronto IFF 2026 · Special Presentations | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné.

    Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net  / Amic | Núvol | Filmtopia  | Caimán | Diari El Periódico  (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics  (en espanyol) | Micropsia  (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).

    D’ Elena MARTÍN GIMENO i Sandra ROMERO, El castillo — The Castle

    Informació: Sèrie de 6 capítols, basada en el llibre de no-ficció ‘El proxeneta’, de Mabel Lozano|, que «explica la història real de l’auge de la màfia proxeneta espanyola. Està creada i escrita per Isabel Peña (Saragossa, 1983), coguionista de Que Dios nos perdone (Secció Oficial, 2016), As Bestas (Perlak, 2022) i El ser querido, i Eduardo Villanueva (Madrid, 1981), productor i coguionista d’Antidisturbios (Secció Oficial fora de concurs, 2020)» [§] | Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial · Fora de concurs | Imdb, Filmaffinity.

    Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net  / Amic | Núvol | Filmtopia  | Caimán | Diari El Periódico  (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics  (en espanyol) | Micropsia  (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).

    De Gabriel MARTINS, Vicentina pede desculpas —Las disculpas de Vicentina — On Behalf of My Son

    Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial / Toronto IFF 2026 · Platform | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné.

    Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net  / Amic | Núvol | Filmtopia  | Caimán | Diari El Periódico  (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics  (en espanyol) | Micropsia  (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).

    De Hans Petter MOLAND, Growth of the Soil — Markens grøde

    Informació: Guió de Hans Petter Moland i Gard B. Eidsvold, basat en la novel·la ‘Benedicció de la terra’ (Growth of the Soil), de Knut Hamsun, guanyadora del Premi Nobel de Literatura el 1920 | Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial / Toronto IFF 2026 · Special Presentation | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné.

    Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net  / Amic | Núvol | Filmtopia  | Caimán | Diari El Periódico  (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics  (en espanyol) | Micropsia  (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety·Marta Balaga -article, amb declaracions de Moland- (en anglès) |

    De Daniel MONZÓN, Ruega por nosotras — Pray for Us

    Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Projeccions especials · Fora de concurs | Imdb, Filmaffinity, ICAA, AlloCiné, Unifrance.

    Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net  / Amic | Núvol | Filmtopia  | Caimán | Diari El Periódico  (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics  (en espanyol) | Micropsia  (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).

    De Benjamín NAISHTAT, Glaxo

    Informació: Guió de Benjamín Naishtat, adaptació de la novel·la ‘Glaxo’ (Hernán Ronsino, 2009) | Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial /Toronto IFF 2026 · Special Presentations | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné.

    Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net  / Amic | Núvol | Filmtopia  | Caimán | Diari El Periódico  (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle -crítica- (en espanyol) | Micropsia  (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).

    De David PÉREZ SAÑUDO, Sacamantecas — The Harvester

    Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Projeccions especials · Fora de concurs | Imdb, Filmaffinity, ICAA, AlloCiné.

    Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net  / Amic | Núvol | Filmtopia  | Caimán | Diari El Periódico  (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics  (en espanyol) | Micropsia  (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).

    De Michaël R. ROSKAM, Le Faux Soir

    Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Cloenda · Secció Oficial (fora de concurs) / Toronto IFF 2026 · Special Presentations | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, Unifrance.

    Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net  / Amic | Núvol | Filmtopia  | Caimán | Diari El Periódico  (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics  (en espanyol) | Micropsia  (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).

    De Javier RUIZ CALDERA, 5 minutos más — 5 More Minutes

    Informació: Un guió de Berto Romero | Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial / Toronto IFF 2026 · Market Screening, Festival de Sitges 2026 | CatalanFilms, Imdb, Filmaffinity, ICAA, AlloCiné.

    Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net  / Amic | Núvol | Filmtopia  | Caimán | Diari El Periódico  (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics  (en espanyol) | Micropsia  (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).

    De Carlos TORRES, Más allá de la sociedad — Beyond Society

    Informació: Minisèrie documental creada per Juan Antonio Bayona i  Carlos Torres, relacionada amb La sociedad de la nieve — Society of the Snow, però centrada sobretot en el que va passar després del rescat | Festival de Sant Sebastià 2026 · Projeccions especials · Fora de concurs | Netflix, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné.

    Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net  / Amic | Núvol | Filmtopia  | Caimán | Diari El Periódico  (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics  (en espanyol) | Micropsia  (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).

    De Fernando TRUEBA, Bajañí

    Informació: Documental | Festival de Sant Sebastià 2026 · Projeccions especials · Fora de concurs | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné.

    Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net  / Amic | Núvol | Filmtopia  | Caimán | Diari El Periódico  (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics  (en espanyol) | Micropsia  (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).

    De Yeşim USTAOĞLU, What Remains — Ce qui nous reste — Artakalan

    Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, Unifrance.

    Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net  / Amic | Núvol | Filmtopia  | Caimán | Diari El Periódico  (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics  (en espanyol) | Micropsia  (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).

    De Ulrike Tony VAHL, Krux

    Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial / TIFF 2026 · Discovery | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné.

    Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net  / Amic | Núvol | Filmtopia  | Caimán | Diari El Periódico  (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics  (en espanyol) | Micropsia  (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).

    Zabaltegi – Tabakalera

    De María ALCHÉ i Benjamín NAISHTAT, Pedro en el país — Pedro in the Land

    Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Zabaltegi-Tabakalera · Inauguració | Imdb, Filmaffinity.

    Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net  / Amic | Núvol | Filmtopia  | Caimán·Carlos Losilla -crítica- (en espanyol- | Diari El Periódico  (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle -crítica- (en espanyol) | Micropsia  (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).

    De Meritxell COLELL APARICIO, Lejos de los árboles — Far From the Trees

    Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Zabaltegi-Tabakalera, Festival de Locarno 2026 · Concurs internacional (premi FIPRESCI de la crítica internacional) | CatalanFilms, Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies.

    Cròniques i altres articles de Sant Sebastià 2026 ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net  / Amic | Núvol | Filmtopia  | Caimán·Carlos Losilla -crítica- (en espanyol) | Diari El Periódico  (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).

    En aquest blog, arran de l’estrena del film a Locarno 2026Meritxell Colell enlaira “Lejos de los árboles”.

    De Jane SCHOENBRUN, Teenage sex and death at Camp Miasma — Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma

    Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Zabaltegi·Tabakalera, Festival de Canes 2026 · Un Certain Regard · Inauguració UCR | Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies..

    Cròniques i altres articles de Sant Sebastià 2026 ⇒ Diari El Punt Avui | Cinemacatala·net  / Amic | Núvol | Filmtopia  | Caimán·Carlos Losilla -crítica- (en espanyol) | Diari El Periódico  (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià)).

    En aquest blog, arran de la projecció del film a Un certain Regard, del Festival de Canes 2026Cròniques de “Teenage sex and death at Camp Miasma” — “Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma” (Jane Schoenbrun, 2026).

    Secció New Directors

    De YOON Dan-bi, The World Before

    Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · New Directors / Toronto IFF 2026 · Platform | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné.

    Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net  / Amic | Núvol | Filmtopia  | Caimán | Diari El Periódico  (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle -crítica- (en espanyol) | Otros Cines ·Violeta Kovacsics  (en espanyol) | Micropsia -crítica-  (en espanyol) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).

    Projeccions Premis Donostia

    De Werner HERZOG, Bucking Fastard

    Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Projeccions Premi Donostia | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné.

    Cròniques i altres articles de Sant Sebastià 2026Diari El Punt Avui·Imma Merino -article, amb declaracions de Herzog- | Diari Ara·Xavi Serra -article, amb declaracions de Herzog- | Diari El Periódico | Cinemacatala·net  / Amic | Núvol | Filmtopia  | Caimán· Àngel Quintana -crítica- (en espanyol) | Diari El Periódico·Redacció -article, 08.08.2026- (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines ·Violeta Kovacsics -crítica- (en espanyol) | Micropsia -crítica-  (en espanyol) | Le Polyester (en francès) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety -article Orlando Bloom, Herzog, una escena, projectes…- (en anglès) |

    També: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles de Venècia 2026Diari Ara -crítica- | Diari El Periódico -crítica- | Diari La Vanguardia -article- | Diari El Periódico (esp) ·EFE -article- | Diari El Periódico (esp) -crítica- | Fotogramas -crítica- | Fotogramas -article- | Fotogramas -article (Orlando Bloom i Herzog)- | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo -crítica- | Cinematografo – article- | Cineuropa -crítica- | Variety -crítica- | Variety -article (RdP)- | Variety -article 2- | The Hollywood Reporter -crítica- | The Hollywood Reporter -article (W Herzog · David Lynch)- |  The Hollywood Reporter -article (germanes Mara)- | Apunt, en aquest blog: Rooney i Kate Mara, dues solitàries i inseparables germanes, en mans de Werner Herzog (Venècia 2026)

    Made in Spain

    D’ Albert SERRA, Seize moments de ma vie — Dieciseis momentos de mi vida — Sixteen Moments of My Life

    Informació: Documental | Festival de Sant Sebastià 2026 · Made in Spain · Inauguració, Festival de Locarno 2026 · Fora de concurs | Andergraun Films, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, Unifrance.

    Cròniques i altres articlesDiari El Punt Avui·Imma Merino -entrevista a l’Albert Serra- | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net  / Amic | Núvol | Filmtopia  | Caimán | Diari El Periódico  (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics  (en espanyol) | Micropsia -crítica- (en espanyol) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).

    En aquest blog, arran de l’estrena del film a Locarno 2026Eulàlia Iglesias i Joan Burdeus, sobre Albert Serra.

    Altres cròniques i articles

    Produccions catalanes a Sant Sebastià 2026Núvol·Agus Izquierdo -article- | Variety·John Hopewell, Rafa Sales Ross, Roberto Prieto i Callum McLennan -article- (en anglès) | Variety·John Hopewell -article, Cineastes catalans emergents- (en anglès) |

    Comiat de José Luís Rebordinos com a director del festivalDiari Ara·Xavi Serra -entrevista- | El Periódico·EFE -article, amb declaracions d’en Rebordinos (en espanyol)- |

    Algunes cròniques prèvies sobre Sant Sebastià 2026El Periódico·EFE -article 17.09.2026- (en espanyol) | El Periódico·Agències -article 04.09.2026 (en espanyol) | Fotogramas·Redacció -article 23.07.2026- (en espanyol) | Le Polyester -article, 17.08.2026- (en francès) | Le Polyester -article, 28.07.2026- (en francès) | Cineuropa -article, 24.08.2026- (en diversos idiomes) | Variety· John Hopewell -article- (en anglès) |

    PORTADA: Cartell promocional del Festival de Sant Sebastià

     

     

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