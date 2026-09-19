Cròniques i altres articles de Sant Sebastià 2026

La peça central del seguiment de Sant Sebastià 2026 en aquest blog és aquest apunt, perquè hi vull recollir els enllaços amb totes les cròniques i altres articles que publiquin els mitjans que ens són de referència (com explico aquí).
Està estructurat per les diferents seccions del festival donostiarra:
Quan d’un mitjà se’n veu el nom en negre és que encara o no n’han publicat res o soc jo que no he arribat a enllaçar-ho.
Serà a partir d’aquest material que, durant Sant Sebastià 2026 (18-26 de setembre), si m’és possible penjaré algun article dedicat a algun títol que destaqui per un o altre motiu. I, en qualsevol cas, ens permetrà tenir localitzats aquestes crítiques i altres articles per més endavant, quan s’estrenin als nostres cines o siguin notícia.
Al final d’aquest apunt, hi ha l’apartat ‘Altres cròniques i articles’ en què pretenc recollir l’enllaç als que facin referència a fets del festival o dels projectats en seccions del festival a les quals no he dedicat apunt específic.
Com se sol dir: bon festival!
Nota: per raons pràctiques, de facilitar l’accés més ràpid al que aquí interessa, en aquest apunt no hi ha imatges.
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Inauguració · Secció Oficial (a concurs) | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné.
Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui·Imma Merino -crítica- | Diari Ara | Diari El Periódico·Nando Salvà -crítica- | Cinemacatala·net / Amic | Núvol | Filmtopia | Caimán · Àngel Quintana -crítica- (en espanyol) | Diari El Periódico (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines ·Violeta Kovacsics -crítica- (en espanyol) | Micropsia (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial · Projeccions especials · Fora de concurs | Basque Audiovisual, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné.
Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net / Amic | Núvol | Filmtopia | Caimán | Diari El Periódico (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics (en espanyol) | Micropsia (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial · Fora de concurs | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies.
Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net / Amic | Núvol | Filmtopia | Caimán | Diari El Periódico·Agències -article,24.08.2026- (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics (en espanyol) | Micropsia (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial | Imdb, Filmaffinity.
Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net / Amic | Núvol | Filmtopia | Caimán | Diari El Periódico (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics (en espanyol) | Micropsia (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial | Imdb, Filmaffinity, ICAA, AlloCiné.
Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net / Amic | Núvol | Filmtopia | Caimán | Diari El Periódico (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics (en espanyol) | Micropsia (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).
Informació: Guió d’en Fred Cavayé que, òbviament, adapta la novel·la ‘Els miserables’, de Victor Hugo | Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, Unifrance. Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net / Amic | Núvol | Filmtopia | Caimán | Diari El Periódico (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics (en espanyol) | Micropsia (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial / Telluiride FF 2026* / Toronto IFF 2026 · Special Presentations | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné.
Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net / Amic | Núvol | Filmtopia | Caimán | Diari El Periódico (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics (en espanyol) | Micropsia (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).
Informació: Un guió de Nicole Garcia i Jacques Fieschi | Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, Unifrance.
Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net / Amic | Núvol | Filmtopia | Caimán | Diari El Periódico (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics (en espanyol) | Micropsia (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial / Chicago International FF 2026 · New Directors Competition | CatalanFilms, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, Filmitalia.
Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net / Amic | Núvol | Filmtopia | Caimán | Diari El Periódico (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics (en espanyol) | Micropsia (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety·John Hopewell -article- (en anglès).
Informació: Guió de la mateixa Maha Harada (escriptora), basat en una obra seva | Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné.
Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net / Amic | Núvol | Filmtopia | Caimán | Diari El Periódico (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics (en espanyol) | Micropsia (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial / Toronto IFF 2026 · Platform | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné.
Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net / Amic | Núvol | Filmtopia | Caimán | Diari El Periódico (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics (en espanyol) | Micropsia (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety·Marta Balaga -article, amb declaracions de Kernell- (en anglès) |
Informació: Minisèrie de 4 episodis, produïda per Fábula per a Netflix, que es presenta al festival com a llargmetratge | Adaptació de 4 contes de l’autora argentina Mariana Enriquez: ‘Mis muertos tristes’, ‘Cuando hablábamos con los muertos’, ‘Julie’ i ‘Un lugar soleado para gente sombría’, en gran part inclosos al recull Un lugar soleado para gente sombría (Anagrama) | Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné.
Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net / Amic | Núvol | Filmtopia | Caimán | Diari El Periódico (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics (en espanyol) | Micropsia (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial / Telluride FF 2026 / Toronto IFF 2026 · Special Presentations | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné.
Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net / Amic | Núvol | Filmtopia | Caimán | Diari El Periódico (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics (en espanyol) | Micropsia (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).
Informació: Sèrie de 6 capítols, basada en el llibre de no-ficció ‘El proxeneta’, de Mabel Lozano|, que «explica la història real de l’auge de la màfia proxeneta espanyola. Està creada i escrita per Isabel Peña (Saragossa, 1983), coguionista de Que Dios nos perdone (Secció Oficial, 2016), As Bestas (Perlak, 2022) i El ser querido, i Eduardo Villanueva (Madrid, 1981), productor i coguionista d’Antidisturbios (Secció Oficial fora de concurs, 2020)» [§] | Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial · Fora de concurs | Imdb, Filmaffinity.
Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net / Amic | Núvol | Filmtopia | Caimán | Diari El Periódico (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics (en espanyol) | Micropsia (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial / Toronto IFF 2026 · Platform | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné.
Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net / Amic | Núvol | Filmtopia | Caimán | Diari El Periódico (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics (en espanyol) | Micropsia (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).
Informació: Guió de Hans Petter Moland i Gard B. Eidsvold, basat en la novel·la ‘Benedicció de la terra’ (Growth of the Soil), de Knut Hamsun, guanyadora del Premi Nobel de Literatura el 1920 | Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial / Toronto IFF 2026 · Special Presentation | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné.
Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net / Amic | Núvol | Filmtopia | Caimán | Diari El Periódico (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics (en espanyol) | Micropsia (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety·Marta Balaga -article, amb declaracions de Moland- (en anglès) |
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Projeccions especials · Fora de concurs | Imdb, Filmaffinity, ICAA, AlloCiné, Unifrance.
Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net / Amic | Núvol | Filmtopia | Caimán | Diari El Periódico (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics (en espanyol) | Micropsia (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).
Informació: Guió de Benjamín Naishtat, adaptació de la novel·la ‘Glaxo’ (Hernán Ronsino, 2009) | Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial /Toronto IFF 2026 · Special Presentations | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné.
Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net / Amic | Núvol | Filmtopia | Caimán | Diari El Periódico (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle -crítica- (en espanyol) | Micropsia (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Projeccions especials · Fora de concurs | Imdb, Filmaffinity, ICAA, AlloCiné.
Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net / Amic | Núvol | Filmtopia | Caimán | Diari El Periódico (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics (en espanyol) | Micropsia (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Cloenda · Secció Oficial (fora de concurs) / Toronto IFF 2026 · Special Presentations | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, Unifrance.
Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net / Amic | Núvol | Filmtopia | Caimán | Diari El Periódico (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics (en espanyol) | Micropsia (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).
Informació: Un guió de Berto Romero | Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial / Toronto IFF 2026 · Market Screening, Festival de Sitges 2026 | CatalanFilms, Imdb, Filmaffinity, ICAA, AlloCiné.
Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net / Amic | Núvol | Filmtopia | Caimán | Diari El Periódico (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics (en espanyol) | Micropsia (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).
Informació: Minisèrie documental creada per Juan Antonio Bayona i Carlos Torres, relacionada amb La sociedad de la nieve — Society of the Snow, però centrada sobretot en el que va passar després del rescat | Festival de Sant Sebastià 2026 · Projeccions especials · Fora de concurs | Netflix, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné.
Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net / Amic | Núvol | Filmtopia | Caimán | Diari El Periódico (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics (en espanyol) | Micropsia (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).
Informació: Documental | Festival de Sant Sebastià 2026 · Projeccions especials · Fora de concurs | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné.
Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net / Amic | Núvol | Filmtopia | Caimán | Diari El Periódico (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics (en espanyol) | Micropsia (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, Unifrance.
Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net / Amic | Núvol | Filmtopia | Caimán | Diari El Periódico (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics (en espanyol) | Micropsia (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial / TIFF 2026 · Discovery | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné.
Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net / Amic | Núvol | Filmtopia | Caimán | Diari El Periódico (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics (en espanyol) | Micropsia (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Zabaltegi-Tabakalera · Inauguració | Imdb, Filmaffinity.
Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net / Amic | Núvol | Filmtopia | Caimán·Carlos Losilla -crítica- (en espanyol- | Diari El Periódico (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle -crítica- (en espanyol) | Micropsia (en espanyol i anglès) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Zabaltegi-Tabakalera, Festival de Locarno 2026 · Concurs internacional (premi FIPRESCI de la crítica internacional) | CatalanFilms, Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies.
Cròniques i altres articles de Sant Sebastià 2026 ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net / Amic | Núvol | Filmtopia | Caimán·Carlos Losilla -crítica- (en espanyol) | Diari El Periódico (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).
En aquest blog, arran de l’estrena del film a Locarno 2026 ⇒ Meritxell Colell enlaira “Lejos de los árboles”.
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Zabaltegi·Tabakalera, Festival de Canes 2026 · Un Certain Regard · Inauguració UCR | Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies..
Cròniques i altres articles de Sant Sebastià 2026 ⇒ Diari El Punt Avui | Cinemacatala·net / Amic | Núvol | Filmtopia | Caimán·Carlos Losilla -crítica- (en espanyol) | Diari El Periódico (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià)).
En aquest blog, arran de la projecció del film a Un certain Regard, del Festival de Canes 2026 ⇒ Cròniques de “Teenage sex and death at Camp Miasma” — “Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma” (Jane Schoenbrun, 2026).
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · New Directors / Toronto IFF 2026 · Platform | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné.
Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net / Amic | Núvol | Filmtopia | Caimán | Diari El Periódico (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle -crítica- (en espanyol) | Otros Cines ·Violeta Kovacsics (en espanyol) | Micropsia -crítica- (en espanyol) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Projeccions Premi Donostia | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné.
Cròniques i altres articles de Sant Sebastià 2026 ⇒ Diari El Punt Avui·Imma Merino -article, amb declaracions de Herzog- | Diari Ara·Xavi Serra -article, amb declaracions de Herzog- | Diari El Periódico | Cinemacatala·net / Amic | Núvol | Filmtopia | Caimán· Àngel Quintana -crítica- (en espanyol) | Diari El Periódico·Redacció -article, 08.08.2026- (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines ·Violeta Kovacsics -crítica- (en espanyol) | Micropsia -crítica- (en espanyol) | Le Polyester (en francès) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety -article Orlando Bloom, Herzog, una escena, projectes…- (en anglès) |
També: Mostra de Venècia 2026 · Concurs | Imdb. Cròniques i altres articles de Venècia 2026 ⇒ Diari Ara -crítica- | Diari El Periódico -crítica- | Diari La Vanguardia -article- | Diari El Periódico (esp) ·EFE -article- | Diari El Periódico (esp) -crítica- | Fotogramas -crítica- | Fotogramas -article- | Fotogramas -article (Orlando Bloom i Herzog)- | Micropsia | Le Polyester | Cinematografo -crítica- | Cinematografo – article- | Cineuropa -crítica- | Variety -crítica- | Variety -article (RdP)- | Variety -article 2- | The Hollywood Reporter -crítica- | The Hollywood Reporter -article (W Herzog · David Lynch)- | The Hollywood Reporter -article (germanes Mara)- | Apunt, en aquest blog: Rooney i Kate Mara, dues solitàries i inseparables germanes, en mans de Werner Herzog (Venècia 2026)
Informació: Documental | Festival de Sant Sebastià 2026 · Made in Spain · Inauguració, Festival de Locarno 2026 · Fora de concurs | Andergraun Films, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, Unifrance.
Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui·Imma Merino -entrevista a l’Albert Serra- | Diari Ara | Diari El Periódico | Cinemacatala·net / Amic | Núvol | Filmtopia | Caimán | Diari El Periódico (en espanyol) | Fotogramas (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle | Otros Cines ·Violeta Kovacsics (en espanyol) | Micropsia -crítica- (en espanyol) | Le Polyester (en francès) | Cinematografo (en italià) | Cineuropa (en anglès, amb alguns articles disponibles en espanyol, francès i italià) | Variety (en anglès).
En aquest blog, arran de l’estrena del film a Locarno 2026 ⇒Eulàlia Iglesias i Joan Burdeus, sobre Albert Serra.
Produccions catalanes a Sant Sebastià 2026 ⇒ Núvol·Agus Izquierdo -article- | Variety·John Hopewell, Rafa Sales Ross, Roberto Prieto i Callum McLennan -article- (en anglès) | Variety·John Hopewell -article, Cineastes catalans emergents- (en anglès) |
Comiat de José Luís Rebordinos com a director del festival ⇒ Diari Ara·Xavi Serra -entrevista- | El Periódico·EFE -article, amb declaracions d’en Rebordinos (en espanyol)- |
Algunes cròniques prèvies sobre Sant Sebastià 2026 ⇒ El Periódico·EFE -article 17.09.2026- (en espanyol) | El Periódico·Agències -article 04.09.2026 (en espanyol) | Fotogramas·Redacció -article 23.07.2026- (en espanyol) | Le Polyester -article, 17.08.2026- (en francès) | Le Polyester -article, 28.07.2026- (en francès) | Cineuropa -article, 24.08.2026- (en diversos idiomes) | Variety· John Hopewell -article- (en anglès) |
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PORTADA: Cartell promocional del Festival de Sant Sebastià
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