Cròniques en català de Sitges 2026

Deixeu que ho digui: No m’interessa gens, però gens ni mica, el Festival de Cinema de Sitges. Tinc tanmateix el ‘vici’ que m’agrada llegir el que escriuen els nostres cronistes destacats a festivals de cinema i és així, que, a partir d’avui miraré d’anar recollint el que, en català, es vagi publicant sobre això que es fa a Sitges (i mira que la vila de Sitges m’agrada, molt!)
De Sitges 2026, serà (vaja, preveig que serà) d’aquests mitjans i cronistes: El Punt Avui · Jordi Camps Linnell | Ara · Xavi Serra | cinemacatala·net · Joan Millaret Valls | Digital Núvol · Diversos cronistes| El Periódico · Diversos cronistes | 3Cat · Pendent | La Vanguardia · Astrid Meseguer | Filmtopia · Pendent |
Les cròniques assenyalades amb el signe β són d’enllaç obert i les marcades amb el signe ⊄ són d’enllaç per a subscriptors. D’altra banda, quan s’hi esmenta el títol de la pel·lícula projectada a Sitges, aquest títol l’he remarcat en negreta i enllaçat amb la corresponent pàgina de la web oficial del Festival.
09.10.2026 | Territori monstruós. «La monstruositat és un concepte abstracte. I a Sitges és un territori abonat on la trobem present en moltes formes. La humana, per exemple, tot just començar el festival, amb la pel·lícula inaugural, Found alive, de Carlota Pereda (Cerdita). Protagonitzada per Chloë Grace Moretz i Rupert Friend, veiem com la víctima en el passat d’un sàdic pedòfil tornarà a participar, sense voler-ho, en un joc mortal quan s’avé a ajudar les joves víctimes que passen els mateixos traumes quan un altre segrestador abusa d’elles. La pel·lícula, que no deixa de ser un telefilm amb pressupost, ens endinsa en format de thriller de supervivència en els terrors que pateixen les dones víctimes d’éssers pertorbats que creuen que les nenes poden ser mascotes (així les qualifiquen) i que poden fer d’elles el que vulguin. Repulsiu, no admet altres qualificatius» | «D’altra banda, en la primera jornada del festival no hi va faltar la monstruositat animal, amb Boiúna: La leyenda del Amazonas, de Mike P. Nelson, una típica i entretinguda monster movie que, en aquest cas, ens endinsa en el cor de la selva amazònica per mostrar com una serp gegant i voraç s’encarrega de posar ordre i equilibri quan, ves per on, els humans en tornen a fer una de les seves i porten la maldat i les desgràcies a les comunitats o fan malbé la natura» | «(..) passem a l’Evangeli apòcrif de sant Tomàs, que ha servit d’inspiració a un film de terror bíblic, The carpenter’s son, que té Nicolas Cage com a principal reclam (per a aquells qui encara el veneren), basat en la suposada infància de Jesús i en com un altre tipus d’ésser malèfic sobrenatural pretén fer-lo caure en la temptació. No, no hi ha Martin Scorsese per salvar els mobles en aquesta ocasió» | «En canvi, els que ens vam atrevir a veure Her private hell, la nova proposta del danès Nicolas Winding Refn (Drive), havent llegit les crítiques de Canes, ves per on hi vam trobar el més estimulant del dia: un descens als inferns molt a l’estil propi de l’univers pop de NWR (amb molta empremta del gran David Lynch) que ens aporta una experiència cinematogràfica captivadora, tot i que li agrairíem una millor connexió entre la sèrie d’escenes grotesques, violentes i eròtiques… i alguna d’ideal per fer la becaina»
09.10.2026 | Sitges, el festival que no té por de fer-se gran. «La infància i l’adolescència, amb les seves pors i ferides, es converteixen en un dels fils d’una programació que va arrencar ahir | Aquesta edició ve marcada per la presència de cineastes i intèrprets de la talla de Peter Jackson, Robert Eggers, Kevin Bacon i Danny DeVito»
08.10.2026 | Nicolas Winding Refn: “L’art és un acte de violència, t’ha de penetrar la ment, el cos i l’ànima”. Entrevista al cineasta «[XS:] Recuperat de l’operació a cor obert que va salvar-li la vida, Nicolas Winding Refn (Copenhaguen, 1970) manté el seu característic somriure irònic, però el seu discurs és més directe i urgent. El director ha viatjat al Festival de Sitges per presentar-hi Su propio infierno, que divendres arriba als cinemes. És el seu film més estilitzat i radical, un conte simfònic de terror que s’endinsa de la mà de Sophie Thatcher i Charles Melton en una distopia urbana de neons rosa on un assassí mata amb impunitat i un soldat busca la seva filla desapareguda. Una obra fascinant d’un fill pròdig de Sitges que, inevitablement, ha eclipsat la inauguració oficial del festival, Found alive, de Carlota Pereda. Abans de rodar Su propio infierno el van operar per un problema cardíac i va estar a punt de morir… [NWR:] Vaig estar mort 25 minuts. [XS:] Tenir aquesta experiència ha canviat la seva manera d’acostar-se i representar la violència, que sempre ha estat un dels puntals del seu cinema? [NWR:] No crec que hagi canviat la meva manera d’acostar-m’hi, o almenys no en soc conscient. Estic segur que els crítics no ho veuen així, però jo sempre he pensat que l’art és un acte de violència. L’art t’ha de violar. Això no significa que sigui una experiència negativa, però és una forma de penetrar la ment, el cos i l’ànima. Ho pots fer de manera amable o agressiva, però l’art és un acte de violència. No sé si el que em va passar ha canviat el meu treball, però sí que ha canviat la meva percepció del temps. (..)»
08.10.2026 | Sitges revalida un any més la capitalitat del terror mundial. Perspectiva d’aquesta 59a edició del certamen.
30.09.2026, Agus Izquierdo | 10 ensurts per Sitges 2026. «Sitges ha tancat la programació de la seva 59a edició i nosaltres (Victor, Belit i servidor) hem decidit obsequiar-vos (o, depèn per a qui, el contrari) amb un grapat de recomanacions que creiem que us seran útils a l’hora d’acabar de decidir el vostre itinerari en el tren de la bruixa. Samurais, psicòpates, fantasmes, invocacions, animació, hospitals i vampirs. Tothom hi té cabuda, a la vila infernal del senyor (..)»
27.07.2026, Ignasi Serra | Sitges 2026 recupera Carrie i reivindica el passat i el futur del cinema fantàstic. «La 59a edició del Festival de Sitges, que se celebrarà del 8 al 18 d’octubre, presenta les primeres cartes d’una programació que combinarà grans clàssics restaurats, noves veus del fantàstic i una mirada especial cap al cinema asiàtic»
08.10.2026, Rafel Tapounet | Les directores espanyoles per fi irrompen en el cine de terror. «La inusual presència d’autoria femenina autòctona en la programació del certamen, que obre les portes avui, amb quatre pel·lícules a la secció oficial, constata l’acostament de les dones a un gènere del qual havien estat excloses | “Com en la ciència o el futbol, són importants els referents, diu Garcia Massagué | Ángeles Huerta: “L’experiència femenina del cos i la família és un terreny fèrtil” | «El programa Woman In Fan busca visibilitzar i incorporar creadores al gènere».
07.10.2026, Juan Manuel Freire | Les 20 pel·lícules que no et pots perdre a Sitges 2026. «Seleccionem els títols més atractius de la ja imminent 59a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya»
07.10.2026, Ismael Martín Amorós | Les propostes imprescindibles del Festival de Sitges més mastodòntic, amb 442 projeccions. «El monstre cinematogràfic de Sitges té sempre moltes cares, dimensions enormes i programació extensa i inabastable. Però els tentacles de la bèstia aquest any ja són directament mastodòntics. Segurament els més immensos dels seus 59 anys d’història. Ha arrencat aquest dijous i hi haurà 442 projeccions, 14 seccions, 290 llargmetratges, 127 curts i, atenció, 645 convidats, sobretot de les pel·lícules que s’hi presenten. Unes xifres que no recordem, ni tan sols en una edició tan remarcable com la del 2017, la dels 50 anys de festival, amb Susan Sarandon al capdavant. I el públic de Sitges, una parròquia d’una fidelitat inqüestionable, sembla que està acudint en massa a la convocatòria, amb un augment en els primers dies de venda d’entrades respecte del 2025 de prop del 20%. Molts d’ells atrets per grans figures del cinema de gènere que faran seu el certamen, com ara tot un Sir Peter Jackson, que rebrà el Gran Premi Honorífic. O actors i directors com Danny DeVito, Kevin Bacon, Amy Irving o Casey Affleck. I Nicolas Winding Refn, Robert Eggers, Na Hong-jin, Noomi Rapace, Alejandro Amenábar, Rick Baker o Duncan Jones. Entre la ingent oferta, mirem de destil·lar ara només 10 títols que ens semblen imprescindibles: (..)»
09.10.2026 | Carlota Pereda: “Cal més suport perquè les cineastes fem gènere” . Entrevista a la cineasta. «[Astrid Meseguer:] Carlota Pereda va inaugurar ahir el certamen de cinema fantàstic amb Found alive, un thriller psicològic inspirat en la novel·la The edge of normal , de Carla Norton, que indaga en la història de supervivència d’una jove traumatitzada per haver patit un segrest de petita. Rodada als Estats Units i protagonitzada per Chloë Grace Moretz i Rupert Friend, el film suposa el debut en anglès de la directora madrilenya (..)»
Pendent.
Pendent.
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PORTADA: Cartell del certamen
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