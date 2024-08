Cròniques en català de la Mostra de Venècia 2024

Poca és la cobertura mediàtica de la Mostra de Venècia a casa nostra. Tanmateix, recullo en aquest apunt l’enllaç amb articles que se’n publiquen aquest 2024.

Manu Yáñez, diari ‘Ara’.

Tim Burton busca la redempció autoral tornant al món de ‘Beetlejuice’. Hi parla de De Tim BURTON, “Beetlejuice, Beetlejuice” / “Bitelchús, Bitelchús”. Producció: EUA, Anglaterra. Durada: 1h44. Guió: Alfred Gough, Miles Millar, basat en els personatges creats per Michael Mcdowell i Larry Wilson, una història d’Alfred Gough, Miles Millar i Seth Grahame-Smith. Fotografia: Haris Zambarloukos. Música: Danny Elfman. Amb Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara, Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti, Jenna Ortega, Willem Dafoe. Sinopsi: Després d’una tragèdia familiar inesperada, tres generacions de la família Deetz tornen a casa a Winter River. Encara obsessionada amb Beetlejuice, la vida de la Lydia es capgira quan la seva rebel filla adolescent, Astrid, descobreix la misteriosa maqueta de la ciutat a les golfes i s’obre accidentalment el portal del més enllà. Amb problemes a l’aguait als dos mons, és només qüestió de temps que algú digui el nom de Beetlejuice tres vegades i el dimoni entremaliat torni per provocar la seva pròpia versió del caos.| EI: 05.09.2024. EE: 06.09.2024. EF: 11.09.2024. Enllaços: IMDB, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies | Pel·lícula (fora de concurs) inaugural de la 81a Mostra de Cinema de Venècia.

Nando Salvà, diari ‘El Periódico’.

Tim Burton viatja al centre de si mateix. Hi parla de: “Beetlejuice, Beetlejuice” / “Bitelchús, Bitelchús”, de la presència del cinema de Hollywood a la Mostra de Venècia i del Lleó d’Or a la carrera que ha rebut Sigourney Weaver.

Bernat Salvà, diari ‘El Punt Avui’.

Venècia obre el nou curs amb Burton, Cuarón, Almodóvar i Guadagnino. Article, editat des de Barcelona, en què es presenta la 81a edició del festival venecià. Permeteu que en remarqui que, a la seva part final, destaca: El festival se celebrarà del 28 d’agost al 7 de setembre. La secció competitiva Orizzonti acollirà la pel·lícula “Marco“, protagonitzada per Eduard Fernández i dirigida per Aitor Arregi i Jon Garaño. El productor català Lluís Miñarro porta dues pel·lícules a Venècia, fora de la secció oficial: el documental “Constel·lació Portabella“, dirigit per Claudio Zulian, i “Desert suite“, dirigida per Fabrizio Ferraro.