Crítiques i articles en català d’estrenes de la setmana del 25 de setembre

En aquest apunt, hi ha fragments (i l’enllaç) de crítiques, articles, entrevistes… publicades sobre pel·lícules estrenades als cines la setmana del 25 de setembre de 2026. L’aniré actualitzant, a mesura que en repesqui de nous. A partir d’aquí, editaré aviat reculls d’alguns d’aquests textos, amb transcripció de fragments (els habituals “Altres veus”).
♦ L’enorme expectació popular per veure La bola negra, dels Javis, el recent Premi del Públic que la pel·lícula ha guanyat al Festival de Toronto i la gran acollida que acaba de tenir al Festival de Sant Sebastià fan palès que som davant del que s’anomena un dels films de l’any. Tot apunta que faran soroll del fort a la propera campanya dels Oscar de Hollywood, reblant el que va començar el maig passat a la seva estrena mundial al Festival de Canes, batent rècord amb la durada dels aplaudiments que van seguir a la projecció oficial i amb el Premi a la Millor Direcció (ex-aequo amb Pawel Pawlikowski -per “Fatherland”-). Però la crítica, que en destaca positivament certs aspectes, no es deixa arrossegar per aquests rebomboris i li fa retrets importants, molt dignes de tenir en compte.
Producció: Espanya, França. Any: 2026. Durada: 2h37. Versió original: en espanyol.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, Unifrance, MyMovies.
Informació: Viquipèdia (cat), Wikipedia (esp), Wikipédia (fr), Wikipedia (it), Wikipedia (ang), Variety · Etiqueta ‘La bola negra’ (ang). Festivals: Festival de Sant Sebastià 2026 · Perlak / BFI London FF 2026 · Galas / Festival de Canes 2026 · Competició. DE: Elastica. DF: Le Pacte. DI: Movies Inspired. D EUA: Netflix. Vendes Internacionals: Goodfellas.
Publicacions:
Javier Calvo i Javier Ambrossi firmen el fenomen cinematogràfic de l’any. Al diari Ara, 23.09.2026. Crítica d’Eulàlia Iglesias. «Tan inspirada com irregular, La bola negra confirma la capacitat dels Javis per connectar amb públics majoritaris des d’inquietuds que fins fa no gaire eren marginals. Els Javis filmen un ambiciós fresc històric en què es reivindica una genealogia queer amb la Guerra Civil com a marc condicionant de l’experiència gai. Per fer palès com, malgrat l’obsessió dels feixistes per eliminar Federico García Lorca fins i tot físicament de la memòria col·lectiva, el seu llegat segueix viu a través de generacions i països»
La bola negra: cinema glacé. Al digital de cultura Núvol, 20.09.2026 – Festival de Sant Sebastià. Crítica d’Agus Izquierdo. «Javier Calvo i Javier Ambrossi emeten un insuflat cant a la por, al desconsol, al dolor i l’homofòbia, però, sobretot, a la mort (que pot integrar tots aquests anteriors requisits). Un rèquiem brutalment irregular, que m’ha emocionat a estones i que m’ha traït en d’altres; una muntanya russa conceptual; truita calòrica, barrocament sobrecarregada i pretensiosament erràtica. El film es rendeix aviat a l’excés i als plaers del fetitxisme per acabar subordinat desastrosament al servei d’una estilística impositiva. És un exercici inconnex, que funciona meravellosament en blocs, però no com un corpus homogeni. És a dir, La bola negra es lubrica amb retaules preciosistes, com objectes de museu penjats amb molts metres de separació l’un de l’altre. La sincronització de tot l’equip és espectacular i, per separat, tot funciona esplèndidament. El problema és que, en la seva pròpia fragmentació, s’autocanibalitza per acabar esdevenint una massa uniforme que fa bola (hehe). Falta fil entre escenes, falta voluntat narrativa (recordem que això és cinema, no un clip pensat per al reel). La bola negra és un d’aquells fenòmens que ha d’existir per repartir la paraula progressista i el dogma de la tolerància. Com a gran espectacle, irreprotxable; com a pel·lícula, més discutible».
Agosarada en les pretensions i inapel·lable en els èxits. Al diari El Periódico, 25.09.2026. Crítica de Nando Salvà. «El segon llargmetratge de Javier Ambrossi i Javier Calvo basteix ponts entre generacions d’homes gais espanyols els relats i identitats dels quals han sigut suprimits a causa dels prejudicis sistèmics, la negació o el deteriorament de la memòria. La pel·lícula avança permanentment centrada en la seva agenda temàtica i en el seu dispositiu narratiu, i a estones deixa en evidència les costures tant d’una cosa com de l’altra. No amaga les seves pretensions, sinó que les exhibeix, i inevitablement els seus èxits no arriben a estar a l’altura ni de les seves mastodòntiques ambicions ni, per descomptat, de les expectatives creades al seu voltant a hores d’ara. Mentrestant, mira de funcionar a tres nivells: com una successió d’escenes memorables, com tres històries amb entitat pròpia i distintiva i com un tot cohesionat i significatiu compost de tot l’anterior. Gradualment, apel·lant a la paciència dels espectadors i manejant expertament el ritme, va connectant entre si tots els elements del relat i guanyant-se el dret a estar instal·lada en el maximalisme narratiu, estilístic i emocional per finalment oferir la imatge completa d’una epopeia que uneix elements de drama bèl·lic, de musical, de misteri literari i d’idil·li sumptuós, i que resulta tan excessiva com imponent i aclaparadora». El 21.09.2026, en Nando Salvà, va publicar, al diari El Periódico, des del Festival de Sant Sebastià, la crònica: ‘La bola negra’ arrasa al seu pas per la catifa vermella de Sant Sebastià. «Javier Calvo i Javier Ambrossi (Los Javis) intenten, en va, temperar les expectatives que ha generat la pel·lícula que anirà a la pròxima gala dels Oscars amb el missatge que l’amor entre homes és un amor “universal”. En aquest moment, la pel·lícula és considerada per publicacions especialitzades en la indústria de Hollywood com una de les que arribaran amb més nominacions a la pròxima gala dels Oscars –Variety prediu que n’obtindrà set, i The Hollywood Reporter opina que podrien ser fins a 14–, i ahir va guanyar el Premi del Públic del festival de Toronto, habitualment rebut per títols que després acaben acumulant estatuetes i per tant considerat com un element predictor fiable»
«És un autèntic esdeveniment per a les sales»: ‘La bola negra’ arriba als cinemes convertida ja en un fenomen amb prevendes rècord i sessions ampliades. Al diari El Periódico, 24.09.2026. Article d’Alba Giraldo. «L’expectació pel film dels Javis, que va començar a ser latent després de la seva gran ovació a Canes al maig, s’ha desbordat després de ser assenyalada com una ferma candidata als Oscars i la demanda d’entrades arriba a màxims històrics a tot Espanya»
‘La bola negra’ arrasa abans de l’estrena amb prevendes rècord. Al diari La Vanguardia, 25.09.2026. Article d’ Astrid Meseguer. «Cinemes de Barcelona i Madrid amplien sessions per la gran demanda»
Per fi arriba la monumental “La bola negra”*. Al web 3Cat·Info, 24.09.2026. Crítica de Marc Garriga Reig. «L’habilitat i la seguretat dels Javis per trenar totes tres històries és extraordinària. Aconsegueixen amb recursos de tota mena que el film vagi descobrint quin és el lligam entre elles. A més, cada trama està narrada d’una manera diferent per adaptar-se al relat i cada escena és un prodigi de preparació estètica, musical i interpretativa que fa que el conjunt brilli encara més. Els Javis han volgut superar la seva inspiració almodovariana, amb alguna excepció a la trama més actual, i han creat una pel·lícula amb una ambició desbordant, polièdrica, captivadora, extremadament queer i, finalment, commovedora fins a dir prou. La pel·lícula de l’any»
‘La bola negra’: els Javis reivindiquen Lorca. Al digital El Cinèfil, 22.09.2026. Crítica de Jesús González Notario. «Un film riu que entrecreua històries (amb una sorpresa final de la qual no farem spoiler) per parlar de la condició d’homosexual. El recurs narratiu al que recorren són les accions paral·leles que permet comparar trames però que, sobretot al principi, es fa difícil de seguir. Els Javis presenten tres històries alternades (una mica confusament en algun segment del film) per explicar com ha canviat la percepció de l’homosexualitat a l’estat espanyol (reflex dels canvis en el món en general). I tot i que les tres parts són interessants, l’objectiu de la barreja és aconseguir un clímax emocional més enllà de la pura informació, apel·lar als sentiments de l’espectador. Al film estan totalment barrejades en un interessant treball de muntatge que, no negaré, necessitaria una mica de tisores en el metratge pel tal de reduir la durada i l’acumulació de fets. La ploma dels Javis, la d’escriure guions, no és precisament subtil. Els directors no volen que se’ns escapi cap de les imatges o metàfores del film pecant d’un excès de subratllat narratiu. Aquest subratllat, més vinculat a una falta d’autocontenció de directors principiants, no eclipsa altres valors del film com el tractament dels cossos i bellesa masculina. L’homoerotisme i l’hedonisme són presents a diversos moments de La bola negra amb la presència dels mariners o les escapades dels soldats nacionals a la platja, els focs artificials. Són imatges belles que la pel·lícula, en alguna ocasió sobreexplota. Aquest mirada també està present a cada plà que els Javis dediquen a Miguel Bernadeau, actor molt justet a nivell interpretatiu (fet que lastra el film en les seves aparicions) però que va camí de convertir en el nou sex symbol de moda»
Penélope Cruz: “La nit abans de rodar ‘La bola negra’ em van dir que potser tenia un aneurisma cerebral”. Al diari Ara, 22.09.2026 -Festival de Sant Sebastià. Entrevista amb l’actiu, de Xavi Serra. «Al film, Penélope Cruz (Alcobendas, 1974) interpreta un paper petit però essencial, una mena de cupletista que serveix d’inspiració al soldat gai del bàndol franquista que interpreta Guitarricadelafuente. [Penélope Cruz:] “Sí que penso que a La bola negra li passaran moltes coses bones [als Oscar]. Tenen molts números per estar nominats com a millor directors i fins i tot a millor guió i millor pel·lícula. També la cançó de Guitarricadelafuente. Netflix s’hi ha bolcat i estan enamorats de la pel·lícula, com demostren els 47 dies que deixaran que es projecti en cinemes als Estats Units abans d’estrenar-la en la plataforma. I és d’agrair, perquè és una pel·lícula que s’ha de veure en cinema: els Javis han fet una cosa tan miraculosa que s’ho mereix”»
Els Javis commouen a Canes amb la seva reivindicació de la memòria històrica. Al Diari de Girona, 22.05.2026 – Festival de Canes. Crònica de Paco Vilallonga. «La bola negra és de llarg l’obra més ambiciosa dels Javis i és un al·legat contundent de reivindicació de la memòria històrica, la diversitat sexual i contra els totalitarismes. Un film que, més enllà del seu caràcter de drama històric ambientat essencialment durant la Guerra Civil, té fortes ressonàncies i connexions amb el present, amb un biaix ideològic que és pedra angular del projecte»
“No s’ha explicat prou que el segon autor més important de la literatura espanyola és gai”. Al diari Ara, 22.05.2026 – Festival de Canes. Crònica de Xavi Serra. «La bola negra és un cant al dret d’estimar amb llibertat que entrelliga tres històries situades a Espanya en diferents èpoques: la Granada del 1932, un campament militar franquista a la Cantàbria del 1937 i el Madrid del 2017. Javier Ambrossi i Javier Calvo firmen la seva pel·lícula més ambiciosa, un melodrama històric que parteix de l’imaginari lorquià per construir una saga transgeneracional sobre sexualitats dissidents i afectes reprimits. Amb una direcció més acadèmica que a la sèrie La mesías, els Javis s’apropen als codis del cinema de prestigi europeu en una pel·lícula conscient, de vegades massa, de la seva pròpia importància»
‘La bola negra’ impacta a Canes. Al diari El Punt Avui, 23.05.2026 – Festival de Canes. Crònica d’Imma Merino. «El cas és que La bola negra dels Javis va alternant tres elements narratius: la relació palpitantment amorosa entre Rodríguez Rapún i el seu vigilant, encarnat pel cantautor Guitarricadelafuente, entre finals del 1936 i principis del 1937; la recerca que fa el net de l’imaginari vigilant després que aquest mori, l’any 2017, deixant-li en herència, inesperadament perquè ni el va conèixer, un manuscrit, i, atrevint-s’hi, la història que podria haver explicat Lorca a La bola negra. Amb ells es construeix un trencaclosques fins que aquest es completa encaixant, excessivament, totes les peces. Això perquè, volent-se exhibir sempre una potència visual que acosta el film a la grandiloqüència, tot hi queda massa explicat, massa subratllat, fins perdre’s tot misteri»
Memòria queer espanyola. Al digital cinemacatala·net, 23.05.2026 – Festival de Canes. Crònica de Joan Millaret Valls. «Els Javis han dit que la seva intenció era la d’omplir la manca de referents LGTBIQ+ espanyols i alhora vindicar l’homosexualitat de Lorca que consideren que s’ha amagat i s’ha silenciat premeditadament, titllant aquest tracte d’homòfob. La singularitat gai de la pel·lícula també rau en el fet que els tres protagonistes principals que condueixen els tres trams històrics són gais. Aquesta pel·lícula té moments cinematogràfics espectaculars com la seqüència de l’oci dels soldats per les platges del Cantàbric que desprenen tota una celebració dels cossos i la camaraderia, amb una delectació evident. Però l’estructura tripartida està forçada perquè totes les peces encaixin en un episodi contemporani, de llarg el més fluix i dispers. En conjunt, malgrat encerts i troballes indiscutibles, ‘La bola negra’ no passa de ser un relat convencional»
No soc expert en Lorca i tampoc sé si els Javis ho són. Al digital de cultura Núvol, 23.05.2026 – Festival de Canes. Crítica d’Oscar G. Pinazo. «Primerament, perdoneu-me per no ser un expert en Federico García Lorca. Tampoc no sé si els Javis ho són. No sé si Lorca estava especialment interessat en l’epicitat del dispositiu, en la melodramatització aparatosa del relat o en una estetització i embelliment constants de tot allò que es mostra. Imagino que no. La Bola Negra de Javier Ambrossi i Javier Calvo, sens dubte, sí. Tal com està filmada, la pel·lícula subjuga tots [els seus] motius únicament a l’eix temàtic. En la seva posada en escena hi ha la voluntat d’embellir tot allò que apareix en quadre. Com si fóssim el 1935 veient una pel·lícula de Leni Riefenstahl, l’enaltiment d’una bellesa canònica, gairebé gestàltica, sembla ser la norma de cada pla. En els seus millors moments pot recordar Sorrentino; en els més estetitzats, amb una banda sonora incessant, l’experiència té a veure simplement amb assistir a un culte de la masculinitat blanca —homosexual o no—. En altres paraules, la dissidència de què es fa ostentació en el pla temàtic, en la posada en forma —en el conjunt de la pel·lícula— esdevé una pantomima. Però també hi ha grans problemes temàtics. Que l’obra de Lorca s’hagi de llegir sent conscients de la seva homosexualitat no significa, en cap cas, que la seva homosexualitat sigui tota la seva obra. El plantejament de La Bola Negra, construïda evidentment com un homenatge al poeta, en centrar-se només en aquest aspecte, l’anul·la. Ni el seu art, ni la seva ideologia política, ni el seu republicanisme: només l’homosexualitat sembla tenir importància. I resulta que a Federico García Lorca no el van matar només per homosexual. Ambrossi i Calvo, en canvi, converteixen [els seus personatges ]en instruments artificials al servei d’un propòsit concret, romantitzant-los descontroladament i transformant-los en màrtirs. Ahir [a canes 2026] hi havia crítics comentant que, per fi, a Espanya s’han atrevit a reivindicar el seu passat, present i futur queer. Els convido a mirar qui ha produït la pel·lícula»
♦ El reclam d’en Brad Pitt, la promesa de ser un ‘film d’aventures’ a la sempre atractiva i per què no enigmàtica, salvatge Alaska, amb un gos de coprotagonista n’embolcallen la promoció, però…
Producció: EUA. Any: 2026. Durada: 1h41 Versió original: en anglès.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies.
Informació: Wikipedia (esp), Wikipédia (fr), Wikipedia (it), Wikipedia (ang), Variety · Etiqueta ‘Heart of the Beast’ (ang). Festival: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial · Fora de concurs. DE: Paramount Pictures Spain. DF: Paramount Pictures France. DI: Eagle Pictures.
Publicacions:
Un gos li roba tot el protagonisme a Brad Pitt. Al diari Ara, 25.09.2026. Crítica de María Adell Carmona. «La sensibilitat amb què David Ayer (especialista en cru cinema policíac, i que ja havia dirigit l’actor a Cors d’acer) descriu el profund vincle que pot establir-se entre un ésser humà i el seu gos, subratllat per la química natural sorgida entre Pitt i l’animal, és l’únic que es pot salvar d’un film que transforma el sentit de meravella del cinema d’aventures en una versió de gamma alta d’un ‘reality’ de supervivència»
Una carrera d’obstacles interminable. Al diari El Punt Avui, 24.09.2026 – Festival de Sant Sebastià. Crítica d’Imma Merino. «Brad Pitt ha aportat al festival de Sant Sebastià el glamur de les estrelles que encara perduren en el món del cinema avalant-hi ahir Heart of the beast, en la qual interpreta un oficial retirat de les forces especials de l’exèrcit estatunidenc que, amb el seu antic gos de combat, intenta sobreviure a tota mena d’adversitats en un lloc perdut d’Alaska: una mena d’història molt vista en què, tot i el seu protagonisme absolut encara que compartit amb un gos indestructible, l’actor no transmet quasi res. Filmats els paisatges sense cap poètica, el film es desenvolupa com una carrera d’obstacles interminable: a causa d’un infart, l’exsoldat té un accident amb la seva avioneta, però sobreviu, com el gos, fent esforços físics com si no li hagués passat res al cor; també, entre altres coses per anar-ho allargant, s’enfronta a bèsties salvatges i, caient en un riu, és arrossegat pel corrent d’aigua»
Brad Pitt i el seu gos de combat contra la natura salvatge a Sant Sebastià. Al digital cinemacatala·net, 23.09.2026 -Festival de Sant Sebastià. Crítica de Joan Millaret Valls. «Pel·lícula de supervivència extrema (correcta, funcional, però massa previsible) que fa gala de grans paisatges i escenaris naturals espectaculars que tallen l’alè però, malauradament, la tecnologia digital aplicada en els moments de més ric o perill de mort com els previsibles atacs dels llops o la irrupció d’un os devaluen la peripècia immersiva d’ambdós en la majestuosa naturalesa»
Brad Pitt i Odin. Al diari El Periódico, 25.09.2026. Crítica de Quim Casas. «Els paratges que té Alaska i dues figures habitant en aquest espai. No són poques les pel·lícules que han jugat amb elements semblants, de Caza humana de Joseph Losey (el títol original de la qual es podia traduir per Figures en un paisatge) a El hombre de una tierra salvaje i el remake que d’aquesta va dirigir Alejandro González Iñárritu, El renascut, per explicar una experiència de supervivència al límit lluitant contra totes les inclemències imaginables. Pitt, que també produeix el film, l’ha dissenyat a consciència encarregant la realització a David Ayer, director habituat al thriller i al cine d’acció amb qui ja va col·laborar en la pel·lícula bèl·lica Cors d’acer, amb més d’un paral·lelisme amb En el corazón de la bestia: era una altra pel·lícula de figures en un paisatge de guerra. Aquí, després de l’accident que pateix el protagonista i el seu intent de tornar a la civilització, hi ha fred, dolor, abatiment, ossos trencats, supervivència. Una pel·lícula molt física, com gairebé totes les d’Ayer, amb una trama reduïda a la mínima essència. Concisa i diàfana»
En el corazón de la bestia*. Al web 3Cat·Info, 24.09.2026. Crítica de Marc Garriga Reig. «Brad Pitt segueix en plena forma, encara que protagonitzi un film menor. En aquest cas, una epopeia. El film és tendre i emotiu, tot i que les seves peripècies acaben esgotant. I, tot i així, aquesta història d’amor que valora la lleialtat i la solidaritat val la pena»
Brad Pitt: “Quan passes un mal moment en la vida t’has d’aferrar a les petites victòries”. Al diari Ara, 23.09.2026- Festival de Sant Sebastià. Crònica de Xavi Serra. «En essència, la pel·lícula es planteja com una història de resiliència i superació de les adversitats a càrrec de dos personatges que arrosseguen els seus propis traumes, una circumstància que Pitt ha connectat amb el protagonisme de les guerres i l’odi en el paisatge polític actual. “M’encanta que el film s’estreni en aquest moment, perquè sí, és una història de supervivència, però en última instància és sobretot una història d’amor, que és el que uneix i ens connecta –assegura Pitt–. Podem aprendre a escoltar millor per superar el que ens divideix, i potser començar a tenir cura del que tenim al nostre voltant”»
Brad Pitt: «En els meus dies més foscos, explicar els meus problemes a la família i als amics ho va ser tot». Al diari El Periódico, 23.09.2026 – Festival de Sant Sebastià. Despatx de l’Agència EFE. «Durant la presentació de la seva nova pel·lícula, l’actor ha destacat com la lleialtat i la cura mútua són pilars fonamentals per superar els desafiaments de la vida real»
Brad Pitt desferma la bogeria a Donostia. Al diari La Vanguardia, 24.09.2026. Crònica d’Astrid Messeguer. «L’actor presenta En el corazón de la bestia, un film de supervivència i amor»
‘Heart of the beast’: Brad Pitt i un gos contra la natura salvatge. Al digital El Cinèfil, 08.08.2026. Article informatiu de JR Armadàs.«El guió està signat per Cameron Alexander i té una particularitat curiosa: abans d’arribar a la gran pantalla va formar part de la prestigiosa ‘Black List’ de 2017, la selecció anual dels millors guions de Hollywood encara no produïts. Tot i estar ambientada a Alaska, la pel·lícula es va rodar principalment a Nova Zelanda entre març i maig de 2025. La fotografia corre a càrrec de Mauro Fiore, guanyador de l’Oscar per Avatar»
♦ Film d’animació de la DreamWorks Animation, dirigit pel nominat a l’Oscar (El gat amb botes: L’últim desig) Joel Crawford, que torna a anar de la mà del seu col·lega Januel P. Mercado. La història de dues amigues que es queden encallades al místic món de Nakali, on la seva única escapatòria podria costar-los la vida de records que comparteixen.
Producció: EUA. Any: 2026. Durada: 1h49. Versió original: en anglès, amb algun diàleg en tagalog.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, My Movies.
Informació: Wikipedia (esp), Wikipédia (fr), Wikipedia (it), Wikipedia (ang). Festival: Annecy Animation FF 2026 · Special Events. DE: Universal Pictures International Spain. DF: Universal Pictures International France. DI: Dreamworks.
Publicacions:
La primera ressaca com a aventura iniciàtica. Al diari Ara, 23.09.2026. Crítica de Gerard Casau. «La sinopsi presenta el film com una versió juvenil i màgica de Ressaca a Las Vegas (amb les begudes energètiques substituint altres tipus de substàncies), si bé el seu nucli dramàtic acaba gravitant cap al que van crear Michel Gondry i Charlie Kaufman a Oblida’t de mi. Per la seva banda, les formes fosforescents i ultracinètiques de la proposta també acusen l’assimilació per part del mainstream occidental dels codis de l’anime, un orientalisme que potser resulta un xic genèric per a una pel·lícula que comparteix la il·lusió de les seves protagonistes: fer vibrar el públic amb l’imaginari d’una cultura generalment apartada dels focus d’atenció»
D’estrenes a la Catalunya Nord: PENDENT d’EDITAR
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Producció: França, Bèlgica. Any: 2026. Durada: 1h59. Versió original: en francès.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, Unifrance, MyMovies. Informació: Viquipèdia (cat), Wikipedia (esp), Wikipédia (fr), Wikipedia (it), Wikipedia (ang). Festival: Festival de Canes 2026 · Competició. DF: StudioCanal. Cine (en VOF): Castillet (Perpinyà) → Garance.
Publicacions:
Pendent.
♦ Premi del Jurat d’Un Certain Regard (Canes 2026)
Producció: Nepal, França, Alemanya, Brasil, Noruega. Any: 2026. Durada: 1h43. Versió original: en nepalès.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, Unifrance, MyMovies.
Informació: Viquipèdia (cat), Wikipedia (esp), Wikipédia (fr), Wikipedia (it), Wikipedia (ang). Festival: Festival de Canes 2026 · Un Certain Regard. DF: Les Valseurs /Arizona Distribution. Vendes internacionals: Best Friend Forever. Cine (en VOSTF): Castillet (Perpinyà) → Les Éléphants dans la brume.
Publicacions:
Pendent.
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Producció: Portugal, França, Itàlia, Catalunya (Andergraun Films). Any: 2026. Durada: 1h30. Versió original: en francès.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, Unifrance, MyMovies, Filmitalia. Festival: Festival de Sant Sebastià 2026 · Zabaltegi-Tabakalera / Quinzena dels Cineastes 2026 · Sessió Especial. Informació: Andergraun Films (coproductora),Viquipèdia (cat), Wikipedia (esp), Wikipédia (fr), Wikipedia (it), Wikipedia (ang). DF: Les Films du Losange. Vendes internacionals: Luxbox. Cine (en VOF): Castillet (Perpinyà) → Les Roches Rouges.
Publicacions:
Pendent.
♦ El 2006, en Chris Hansen (Robert Pattinson), el presentador de To Catch a Predator, es proposa escriure una pàgina de la història de la televisió
Producció: EUA. Any: 2026. Durada: 1h50. Versió original: en anglès.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, My Movies.
Informació: Viquipèdia (cat), Wikipedia (esp), Wikipédia (fr), Wikipedia (it), Wikipedia (ang). Festival: Mostra de Venècia 2026 · Concurs. DF: Metropolitan FilmExport. Cine (en VOSTF): Castillet (Perpinyà) → Primetime.
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PORTADA: La bola negra | Foto © Carla Oset, gentilesa de Le Pacte
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