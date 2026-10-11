Crítiques i articles de ‘‘Naza’ (Yuval Abraham i Rachel Szor, 2026)

Hi ha pel·lícules, com passa amb Naza, que esdevenen allò que en diríem “més que una pel·lícula”, en tot cas, una d’aquelles aportacions que ens conviden a llegir-ne, a parlar-ne, a reflexionar (encara més, si cal) sobre el present (i el passat…). I és d’un altíssim valor ètic, cívic, intel·lectual, el que, en particular, desfermen en la crítica cinematogràfica. Per això, permeteu que us recomani la lectura, si més no, dels textos que algunes firmes han escrit sobre i a partir del que, a Naza, revelen els directors israelians Yuval Abraham i Rachel Szor, sobre la inhumana acció assassina de l’exèrcit israelià contra els palestins, a Gaza.
Amb el signe β són d’enllaç obert Amb el signe ⊄ són d’enllaç per a subscriptors
«El documental que, produït i així avalat pel diari The Guardian, [recull] el testimoni anònim de membres del servei d’intel·ligència israelià que expliquen com, després de la matança comesa per Hamas el 7 d’octubre del 2023, han participat en operacions militars a Gaza fetes amb la consciència dels seus “danys col·laterals”: la mort de civils palestins com a conseqüència “inevitable” dels bombardejos amb l’objectiu d’eliminar membres de Hamàs. (..)
El govern de Netanyahu no només ha apel·lat com sempre a la propagació d’una informació falsa, tot i que no deixa de reconèixer-ne la veracitat del contingut en denunciar que s’hi revelen secrets d’Estat, sinó que ha anunciat la seva voluntat de retirar la ciutadania israeliana a Yuval Abraham i Rachel Szor (..)
(..) En tot cas, un aspecte interessant de Naza és que, a més de sustentar-se en una investigació periodística rigorosa amb un contingut publicat prèviament a ‘The Guardian’, és la seva posada en escena»
«A primers dels setanta, David Perlov va començar a filmar amb una càmera de 16 mm moments de vida al seu apartament a Tel-Aviv i també què veia des de les finestres. Ho va seguir fent, i amb altres imatges rodades fora del pis, va configurar un Diari (1973/1983) cinematogràfic en sis capítols. El IV transcorre l’any 1982 en què l’exèrcit israelià va ocupar el Líban i va haver-hi la matança de refugiats palestins a Sabra i Xatila. Perlov mostra i comenta, sovint indignat, imatges televisives transmissores del discurs oficial.
Vaig pensar en el Diari de Perlov, potser el primer cineasta israelià que va qüestionar les operacions de l’exèrcit del seu país, veient Naza , documental de Yuval Abraham i Rachel Szor que recull el testimoni anònim de vint-i-quatre membres de la unitat 8200 (agència tecnològica de seguretat) de Tsahal (Forces de Defensa d’Israel) sobre els atacs aeris a Gaza (..)»
«Dirigida pels periodistes i cineastes israelians Yuval Abraham i Rachel Szor, Naza dissecciona la màquina de mort desplegada per l’exèrcit israelià per perpetrar el genocidi de Gaza. Els protagonistes del documental són 24 soldats que ofereixen testimonis directes d’una campanya bèl·lica executada a distància mitjançant sistemes d’intel·ligència artificial. Una crònica de l’horror que sorprèn per la fredor dels cronistes, que semblen aliens al drama humà contingut en les seves paraules (..).
Abraham i Szor miren a la cara els operaris de la barbàrie, tot i que en aquest cas els soldats apareixen amb la veu i la cara distorsionades per evitar represàlies governamentals. En aquest sentit, el rodatge nocturn als terrats de Tel-Aviv reflecteix la dimensió clandestina de Naza, mentre que les imatges d’arxiu de la història de l’estat israelià perfilen una terrible paradoxa històrica. Confrontat amb la memòria de la Segona Guerra Mundial, un soldat israelià identifica en el genocidi palestí la banalitat del mal que es va desfermar durant l’Holocaust. Per la seva banda, Abraham i Szor evoquen també una altra història, la del cinema, quan mostren que la filmoteca israeliana dedica una retrospectiva a Claude Lanzmann, l’autor del monumental documental Shoah, que va convertir la paraula en el contenidor més ressonant i punyent de la memòria d’un poble»
«Cal dir que, més enllà de la rigorosa exploració dels mètodes empleats per les Forces de Defensa d’Israel, Naza aconsegueix transcendir la denúncia de la barbàrie bèl·lica, i ofereix un lúcid i terrorífic retrat de la cara més sinistra del món contemporani, marcada per l’amenaça que la intel·ligència artificial suposa per a les nocions més bàsiques d’empatia, democràcia i humanitat.
Naza segueix els passos de La veu de la Hind i No other land, el documental guanyador de l’Oscar en què ja van participar, com a codirectors, Abraham i Szor. Però ho fa adoptant una perspectiva nova. “Com a israelians, hem sentit el deure d’utilitzar la nostra posició i el nostre accés a certes informacions”, ha explicat Abraham en la roda de premsa de presentació del film a Venècia. “Hem volgut ensenyar, des d’una perspectiva interior, com funciona el sistema d’assassinats de l’exèrcit israelià”, ha afegit. En aquest sentit, Naza colpeja l’espectador amb una contundència particular perquè no ofereix cap refugi emocional.
Paradoxalment, a la tragèdia que descriu del film no hi ha lloc per al drama: cap crit de dolor, cap demanda desesperada de redempció, cap confessió catàrtica o amarada de decència. El que trobem són els terribles testimonis de 24 membres de la “intel·ligència militar”, homes que, durant el genocidi de Gaza, assassinaven desenes de persones cada dia, des d’oficines de Tel-Aviv, mentre continuaven amb la seva vida quotidiana. “Com No other land, Naza retrata la dimensió sistèmica dels crims comesos per l’estat israelià, uns assassinats possibles gràcies a un sistema de vigilància massiva”, assegura Abraham.
Abraham i Szor presenten un treball de gran valor periodístic: els salvatges testimonis dels soldats es contraposen amb imatges d’arxiu en què el primer ministre Benjamin Netanyahu afirma que està “fent tot el possible per evitar la mort de civils”. Però la pel·lícula també conté troballes de gran valor cinematogràfic. El rodatge nocturn als terrats de Tel-Aviv encapsula la dimensió clandestina del projecte, mentre que les preguntes incisives, però no insidioses, d’Abraham van orientant la pel·lícula cap a l’exposició de poderoses tesis de fons. (..)»
«¿Com es perpetra un genocidi? ¿Com ho ha de fer un país per aconseguir que els seus soldats matin dones i nens en nom de l’Estat? Promoure el fanatisme nacionalista o religiós és essencial, però també és important amagar, reconfigurar, maquillar o eliminar significats a través del llenguatge. Naza –acrònim de l’expressió hebrea nezek agavi, que significa dany col·lateral– és el terme que l’Exèrcit israelià va inventar per referir-se al nombre estimat de morts de civils causades per un atac aeri a Gaza. Dit d’una altra manera, un eufemisme que els eximeix de parlar de “víctimes”, “persones” o “innocents”. L’equivalent lèxic de la deshumanització (..)»
«L’acrònim NAZA, (..) a partir d’ara, serà utilitzat sobretot amb referència al demolidor documental homònim que “detalla des de dins com funciona la màquina de matar” d’Israel. (..) Al llarg dels tres últims anys, el seu país ha matat 73.000 gazians mentre destruïa infraestructures essencials i el 90% dels habitatges, i que en el dia d’avui segueix en funcionament.
(..) El documental deixa en evidència l’eficiència dels sistemes utilitzats pel servei d’intel·ligència per identificar possibles agents del grup terrorista Hamàs i després eliminar-los a casa, independentment que existeixi la possibilitat que nens i altres familiars també morin en l’atac. Les Forces de Defensa d’Israel (IDF) consideren 20 víctimes civils un preu acceptable per eliminar un objectiu militar, tot i que un dels entrevistats esmenta que van arribar a matar 500 NAZA per acabar amb un presumpte terrorista. Els criteris, en qualsevol cas, es van tornar difusos després dels atemptats perpetrats per Hamàs el 7 d’octubre del 2023, que van provocar la mort de 1.200 israelians i van estendre entre la població del país la creença que tots els gazians eren, d’alguna manera, còmplices del que havia passat.
Les entrevistes de NAZA tenen lloc en terrats de Tel-Aviv des dels quals es veu els seus habitants a través de les finestres de casa seva, sopant o davant televisors en els quals Netanyahu defensa la matança pontificant sobre la lluita “del bé contra el mal”. Per gaudir d’aquesta normalitat quotidiana, tan diferent del patiment dels gazians, aquests ciutadans han optat per mirar cap a una altra banda. “Els que callen sobre els crims són tan còmplices com els que els justifiquen”, va dir Abraham. “Hem fet la pel·lícula perquè creiem que sentir els testimonis dels que van dissenyar el sistema d’aniquilació fa que el silenci sigui més difícil de mantenir”»
«La mort de civils a Gaza està àmpliament assumida als càlculs de l’exèrcit israelià. L’única precaució és canviar el nom als éssers humans. En el llenguatge cínic de la guerra, les víctimes innocents dels bombardejos reben una sigla: Naza, danys col·laterals que poca cosa tenen de casuals.
(..) Sense cap concessió retòrica, la pel·lícula explica el sistema que permet matar civils a Gaza. “Sí, és un genocidi”, reconeix un militar israelià. El balanç ja supera els 70.000 morts i, malauradament, encara és provisional. “Els crims continuen fins i tot mentre som aquí, en aquest festival”, adverteix Abraham. La pel·lícula és el resultat de tres anys de feina i ha estat produïda per The Guardian amb JW Films.
(..) Amb la veu alterada per preservar-ne l’anonimat, [els testimonis entrevistats, membres de l’exèrcit i dels serveis d’intel·ligència israelians] descriuen detalladament com funciona el mecanisme per bombardejar edificis a la franja. Les converses són íntimes i, alhora, estremidores pel nivell de detall. Sovint agafen un bolígraf i dibuixen esquemes en un bloc mentre parlen.
Bona part del sistema es basa en el seguiment dels telèfons de pràcticament tots els habitants de Gaza. Quan els sistemes d’intel·ligència artificial assenyalen un presumpte membre de Hamàs –sovint un militant de baix rang o, fins i tot, un simple afiliat–, s’espera que torni a casa per bombardejar l’edifici. La presència de familiars, incloent-hi nens i nadons, expliquen els militars, és perfectament coneguda. Però no impedeix l’atac.
Els serveis ho senten tot. Fins i tot els plors i els crits dels nens poc abans de morir. L’alerta es pot activar quan en una conversa hi apareixen determinades frases, com “El pare està tornant a casa”. Llavors s’enlaira el dron amb la bomba. “I després potser resulta que ni tan sols ha tornat a casa”, explica un dels entrevistats.
La tesi del documental és precisament aquesta: no es tracta d’excessos aïllats ni d’errors comesos sobre el terreny, sinó d’un sistema que assumeix un nombre elevat de víctimes civils. Els testimonis també descriuen atacs contra civils a prop de punts de distribució d’aliments i la destrucció de barris sencers quan encara hi podria haver persones refugiades.
(..) Naza manté sempre la mirada lluny de Gaza i fixa la càmera a Tel-Aviv. A través de les finestres dels edificis es distingeixen televisors encesos amb els informatius mentre Benjamin Netanyahu difon la seva propaganda. Però a les teulades s’hi explica una altra història.
Com es conviu amb tot això? La pel·lícula també introdueix un delicat paral·lelisme amb l’ Holocaust. “ Primo Levi va explicar com un ésser humà es pot deshumanitzar”, afirma Abraham. “Soc israelià i jueu. Al món d’avui veiem la memòria de l’ Holocaust i també com es pot utilitzar per justificar el que s’ha fet a Gaza. Quan diem mai més, hem d’estudiar els patrons del nostre present. No dic que sigui el mateix ni res semblant, però hem de reconèixer els mecanismes de deshumanització” (..)»
«Magnífic reportatge periodístic. Val a dir que el documental és pobre, cinematogràficament parlant, però el seu valor rau a haver aconseguit que una vintena de soldats i agents secrets del seu país expliquin com es perpetra l’aniquilació d’un poble. Impactant.
Amb el signe β són d’enllaç obert Amb el signe ⊄ són d’enllaç per a subscriptors
«(..) L’espectador que es disposi a veure aquesta obra de documentació (implacable i colpidora) ha de saber que no anirà al cinema a divertir-se.
Es trobarà davant d’una successió d’imatges nocturnes (..). Un flux d’imatges fixes, amb un únic enquadrament en total, suficient per recollir els testimonis de 25 soldats de l’exèrcit israelià i de tècnics dels serveis secrets israelians. (..) No es tracta, doncs, d’una successió d’imatges, sinó d’un doll de paraules que expliquen més aviat una experiència que no pas un testimoni.
Tampoc no cal cap acompanyament musical, que resultaria innecessàriament retòric. El muntatge és mínim, essencial, i el moviment el proporcionen els zooms sobre els edificis de l’horitzó urbà de Tel Aviv, que mostren detalls d’algunes finestres dels habitatges confortables dels habitants de la capital israeliana, immersos en la rutina monòtona dels costums domèstics, així com algunes insercions de noticiaris televisius que recullen declaracions del cap de Govern destinades a motivar i justificar les actuacions. Una pel·lícula d’investigació que combina periodisme i cinema; un documental nascut de la voluntat de denúncia de diversos mitjans de comunicació d’arreu del món, entre els quals ‘The Guardian’, que ha participat en la producció.
El relat és esfereïdor no només pel contingut de les revelacions, sinó també per la diversitat de posicions que adopten els entrevistats davant d’una tragèdia que els obliga a posicionar-se. Hi ha qui manifesta el seu malestar, qui es justifica declarant que ha complert amb el seu deure, qui ha silenciat la pròpia consciència per sobreviure i qui, finalment, ha sentit l’horror d’haver participat personalment en una catàstrofe monstruosament inhumana. Les víctimes palestines no són visibles als nostres ulls, però les evoquen les imatges que s’han anat acumulant en el nostre imaginari personal, alimentat per la ingent quantitat de material que, des d’aquell tràgic 7 d’octubre de 2023, ens han servit gairebé durant tres anys totes les televisions i els diaris del món.
La destrucció i la mort queden fora de camp, però les respostes dels entrevistats produeixen el mateix efecte, potser encara més inquietant, perquè no hi traspuen cap emoció ni cap torbament evident. A la seva manera, els entrevistats també són víctimes: de l’omnipotència de qui els ha enganyat amb relats convincents, però mancats de racionalitat humana i de qualsevol possibilitat de confrontació; i de la morfina que no aconsegueix despertar la seva indignació ni la de tot un poble, sinó que, al contrari, les adorm. Aflora una veritat coneguda, però alhora ignorada; o, més ben dit, una veritat a la qual no es presta atenció per no haver de remoure els sentiments de culpa ni despertar una responsabilitat adormida.
Aquesta veritat coneguda, conscient i controlada,t remet a l’expressió de Francisco Goya, que el 1799, a ‘L’estampa 43’ de ‘Los Caprichos’, va escriure la cèlebre frase «El somni de la raó produeix monstres». El pintor espanyol, en plena època negra, dominada pels tons foscos, fa recordar l’home contemporani, fascinat per la intel·ligència artificial i vigilat per una xarxa invasiva i omnipresent, que, quan la consciència i la racionalitat s’apaguen o s’adormen, l’intel·lecte abandonat per la raó desencadena els malsons, la ignorància i els monstres delirants de la ment. Les revelacions dels membres dels serveis secrets posen de manifest una estratègia diabòlica de control i eliminació que no distingeix les persones segons els seus papers i responsabilitats, l’edat o les circumstàncies, ni tan sols segons si van armades o no. Ni tan sols se n’escapen els que busquen menjar per sobreviure.
Com no establir una comparació entre la Shoah, patida tràgicament pel poble jueu, i el genocidi que pateix la població de Gaza? La pel·lícula hi fa referència, i qui ens ho recorda és precisament un dels entrevistats, d’origen polonès, que ha heretat la memòria d’aquella devastadora destrucció a través dels records dels seus familiars. El nazisme, amb raó, ha estat i continua sent presentat com el mal. Però avui, de quina banda és el mal? I la veritat, on la podem trobar?
La pel·lícula ens ajuda a reconsiderar aquestes reflexions i a adoptar una posició èticament honesta. I cal preguntar-se per què el dolor no genera compassió, diàleg, comprensió… pau. Que difícil que ens resulta als humans exercir aquesta capacitat de comunicació intrínseca i innata que és el fonament de qualsevol relació humana. (..)
Dos minuts, els dos últims i esquinçadors minuts de la pel·lícula, ens donen la mesura d’una tragèdia indescriptible que continua desenvolupant-se inexorablement. Són els únics minuts que transcorren a Gaza, a plena llum del dia, entre les runes materials i interiors d’una humanitat ja anestesiada pels interessos i les estratègies de poder. (..)
«(..) Si a la monumental Shoah, [Claude] Lanzmann es negava a mostrar imatges de l’extermini (o, més ben dit, de les seves conseqüències directes), Abraham i Szor, que semblaven seguir l’exemple del mestre, acaben traint la seva pròpia posada en escena en mostrar un pare que busca els seus fills entre la runa, seguit d’una filera de peus d’infants que sobresurten de sota les pedres.
Potser no calia: la massacre està documentada a bastament i, segurament, la nostra imaginació ja havia fabricat fotogrames encara més esfereïdors. Potser, després d’haver-s’hi jugat tant com sembla que s’hi han jugat, els directors no es podien permetre el luxe de deixar a la imaginació de l’espectador la magnitud d’aquests crims de guerra, valgui la redundància. En qualsevol cas, no és només una pel·lícula valenta i necessària, que torna a situar el cinema en la conversa política, sinó també un artefacte exemplar, llevat d’aquests plans finals»
«”La meva pel·lícula no mostra un assassí, sinó que l’amaga”. Aquestes paraules, que el cineasta Avi Mograbi feia servir per definir el dispositiu del seu documental Z32, es podrien aplicar a Naza. El testimoni de Mograbi era un soldat israelià que havia mort un policia palestí sense cap motiu aparent. Per convèncer-lo que parlés davant de la càmera, li va cobrir el rostre amb una màscara digital —sense trets ni cap expressió— que n’ocultava la identitat, però feia que la seva presència resultés encara més inquietant. El dispositiu permetia que el culpable fos i alhora no fos visible. Amagar-lo, en definitiva, era l’única manera de mostrar-lo.
Quan els directors de Naza decideixen entrevistar 24 membres de l’elit militar israeliana als terrats nocturns de Tel Aviv, amb la veu modificada i la silueta enfosquida, posen en pràctica un dispositiu molt semblant al de Mograbi. És també una manera d’obrir un parèntesi en aquella ‘zona d’interès’ —per fer servir un terme propi de la cultura antisemita— que els israelians han creat en una ciutat situada a seixanta quilòmetres de Gaza. Les atrocitats que relaten aquests membres dels serveis d’intel·ligència militar posen veu a la normalitat de la vida urbana, aliena, llevat de les sirenes que alerten dels míssils enemics, al genocidi de Gaza.
És d’agrair que les preguntes siguin directes, sense circumloquis, i que els testimonis concebin aquest espai d’interrogació com un confessionari. En aquesta zona d’interès s’obre una zona de desinterès: aquí no es tracta de crear una bombolla de benestar en què la barbàrie es normalitzi, sinó de fer-la esclatar. Seria francament pedagògic comparar algunes de les declaracions, que expliquen amb una fredor metòdica la massacre indiscriminada de civils palestins en nom de la venjança pels atemptats terroristes del 7 d’octubre de 2023, amb l’argumentari dels nazis. “Has de confiar en el sistema” o “el meu perfil era únicament tècnic” són les excuses que esgrimeixen els militars per justificar haver fet volar edificis sencers amb dones i infants a dins. Aquests ‘naza’, aquests danys col·laterals, són l’eufemisme d’una nova solució final que la pel·lícula aborda a través d’un relat oral angoixant, en què l’empatia i el penediment sovint triguen a expressar-se amb paraules. És en aquest sentit que Naza, fins i tot més que No Other Land, l’anterior documental d’Abraham i Szor, és una pel·lícula imprescindible per entendre els vaivens paradoxals de la història i la necessitat de prendre partit per les víctimes.
El millor: La simplicitat eficaç del dispositiu i la valentia del projecte a l’hora de denunciar un genocidi que converteix els seus perpetradors en víctimes. El pitjor: No estem segurs que el pla final fos necessari»
«(..) Tal com va fer Basilio Martín Patino amb els botxins del règim franquista a l’imprescindible Queridísimos verdugos, Abraham i Szor miren cara a cara els executors de la barbàrie. A Naza, entrevisten 24 membres de l’exèrcit israelià que apareixen en pantalla amb el rostre enfosquit i la veu distorsionada —el risc de represàlies és extrem—. Els seus testimonis són brutals. En parlar de les víctimes palestines, un soldat jove assenyala: «L’objectiu és la quantitat, no la qualitat».
També s’hi descriu amb gran detall el funcionament d’una eina d’intel·ligència artificial anomenada «Lavender», amb la qual l’exèrcit israelià va elaborar una llista d’entre 60.000 i 70.000 dispositius telefònics suposadament vinculats a Hamàs. El més petit indici detectat per la IA serveix per ordenar un atac en què hi pot haver nombroses Naza. Però què és una Naza? Doncs una unitat de mesura que comptabilitza el nombre de víctimes civils que causarà un atac militar (..).
Com passava al documental The Act of Killing, de Joshua Oppenheimer —sobre els botxins de la purga anticomunista d’Indonèsia als anys seixanta del segle passat—, Naza explora l’empremta de l’horror des de la perspectiva insensibilitzada dels perpetradors. I només necessita 80 minuts per fer-ho d’una manera tan rigorosa com contundent. El grau d’alienació dels soldats és esfereïdor. Un d’ells descriu la seva participació en el genocidi com el trànsit per una «realitat invisible»: una realitat en què els éssers humans, reduïts a factors numèrics, a poc més que uns quants píxels en una pantalla digital, poden ser aniquilats prement un botó. Després, un altre testimoni, que s’expressa amb una sinceritat demolidora, reconeix que participar en els atacs «era una diversió demencial».
Si L’ofici de les armes, d’Ermanno Olmi, es pot considerar la gran pel·lícula sobre les implicacions de l’aparició de les armes de foc en un context bèl·lic, Naza podria esdevenir la primera gran obra sobre l’horror de les guerres modernes, orquestrades sota la batuta deshumanitzadora de la intel·ligència artificial. Cal dir, però, que Naza no oblida l’home que hi ha darrere del genocidi palestí, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que apareix en unes imatges d’arxiu afirmant: “Estem fent tot el que podem per evitar matar civils” (..) ».
«(..) És un dels documents més importants de la nostra època. NAZA és el testimoni dels crims més atroços contra la humanitat. NAZA és una prova més del genocidi palestí a Gaza. (..) Una pel·lícula directa i clara com el mecanisme d’una politja: perfecta, eficaç i senzilla perquè no necessita cap disfressa per explicar allò que explica. (..)
[L’eina d’IA] ‘Lavender’ s’encarrega d’assenyalar els objectius que cal eliminar. A Israel sembla importar-li ben poc si són infants o adults. Matar es converteix en un videojoc, i s’aprofiten de la fam i la desesperació dels habitants de Gaza per acabar amb ells. “No recollíem els cadàvers. Se’ls menjaven els gossos”, afirma un dels soldats.
NAZA és repulsiva, horrible, violenta i descoratjadora. I, en 80 minuts, no necessita res més que uns quants testimonis per ser tot això»
«La polèmica irritant al voltant de No Other Land [2024] arran de la seva victòria tant en el premi al millor documental de la Berlinale com en els Oscars no va girar mai, en realitat, al voltant de la pel·lícula. No era ni de bon tros el primer documental contundent que posava el focus en la política oficial d’Israel de neteja ètnica, i no hi havia cap revelació per descobrir. Però, tot just quatre mesos després de l’atac de Hamàs del 7 d’octubre, les tensions eren màximes, la desinformació campava arreu i la confusió, alimentada durant dècades per Israel, entre antisionisme i antisemitisme s’havia instal·lat profundament en l’imaginari occidental. Articles mediàtics simplistes es meravellaven que cineastes palestins i israelians treballessin plegats, mentre que festivals de cinema que afirmaven «no prendre partit» podien amagar-se darrere de la seva programació i jugar a dues bandes. La distància entre aleshores i ara està amarada de la sang de més de 73.000 persones, tot i que les xifres de víctimes no arriben a reflectir el trauma infligit deliberadament als qui sobreviuen. Aquest és l’espai que Naza busca omplir i, amb la seva manera sistemàtica i de to neutre de transmetre informació sobre la política d’Israel i la perpetració de crims de guerra genocides que se’n deriva, és un documental més eficaç i urgent que No Other Land. També té sentit que estigui dirigit únicament per la meitat israeliana de l’equip de directors d’aquella pel·lícula, Yuval Abraham i Rachel Szor, que han assumit la responsabilitat de revelar les activitats ocultes del seu govern d’una manera que hauria estat impossible si els seus companys de rodatge també hi haguessin participat»
«És difícil descriure totes les sensacions que provoca veure una pel·lícula com NAZA, de Yuval Abraham i Rachel Szor. Indignació, sens dubte. Impotència, també. I, sobretot, una profunda repugnància envers l’actual règim israelià i el seu primer ministre, Bibi Netanyahu. Tanmateix, aquesta investigació demolidora, sòbria i exhaustivament documentada també deixa una sensació d’ensopiment, com si la humanitat hagués perdut tota esperança. Aquest no és, evidentment, l’objectiu d’aquesta pel·lícula valenta i imprescindible, que mereixeria entrar en el registre històric de la mateixa manera que Shoah, de Claude Lanzmann, un fragment de la qual veiem reproduït en una pantalla davant de la Filmoteca de Tel-Aviv. Totes dues obres donen testimoni d’actes de genocidi —aquest és el terme que fa servir un oficial de les IDF [Israel Defense Forces] a la pel·lícula— i totes dues recorren a un rigorós procés d’entrevistes per aconseguir que les persones parlin de l’innombrable. La principal diferència és que NAZA se centra exclusivament en els perpetradors, i no en les víctimes»
Amb el signe β són d’enllaç obert Amb el signe ⊄ són d’enllaç per a subscriptors
Pendent.
—
PORTADA: ‘Naza’ | Foto, gentilesa de la Mostra de Venècia 2026
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!