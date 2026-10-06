Crítiques i articles de ‘Digger’ (Alejandro G. Iñárritu, 2026)

Digger «és un film a mig camí entre la sàtira política i la ciència-ficció que passarà a la història com un dels més grans fracassos tant del director i de l’intèrpret. La premissa és fàcil d’explicar: L’home més ric del món (Tom Cruise) ha provocat un tsunami al planeta per la nul·la cura ecològica amb què funcionen les seves empreses, i ara ha de fer el possible per salvar la situació juntament amb el president dels Estats Units (un John Goodman que s’ha quedat als ossos) i el seu gabinet de crisi. (..) Un híbrid entre comèdia i drama que no funciona en cap moment i que, fins i tot, s’arriba a fer insofrible per com d’exagerat és el plantejament o les actuacions dels protagonistes» (Héctor García [§]).
«Digger és, bàsicament, el que passa quan ajuntes dos egos desmesurats sense que ningú porti les regnes per mantenir a ratlla els seus impulsos més autocomplaents. Pilotada per un Tom Cruise espectacularment irritant, que evidentment es va passar hores cada dia a la cadira de maquillatge per semblar de la seva edat, la versió de Dr. Strangelove que pretén ser la pel·lícula d’Alejandro G. Iñárritu és un escenari cataclísmic d’una obvietat aclaparadora, construït al voltant de la idea, exposada sense embuts, que qualsevol intent d’aturar l’escalfament global a aquestes alçades no és més que pur teatre polític» (David Rooney [§]). «És una pel·lícula que creu que ofereix alguna cosa més gran que un simple missatge. En Tom Cruise, declamant cada frase, actuant amb una fanfarroneria cega i una lluïssor maliciosa de joia de bon jan, converteix Digger en un dibuix animat vivent —una sàtira (desmesurada i més gran que la vida) de l’arrogància nord-americana portada a l’extrem. Una pel·lícula com Digger pràcticament està fent sentir culpable el seu públic. Ens té agafats pels collons (i pel barril de petroli): en el seu extremisme mateix, la pel·lícula ens està dient que la situació a què ens enfrontem és tan greu, que estem tan al caire del desastre, que si mires aquesta pel·lícula i, d’alguna manera, no abraces el seu missatge «visionari» d’un apocalipsi aquí i ara, estàs contribuint al problema» (Owen Gleiberman [§]). «Navegant entre el Dr. Strangelove de Stanley Kubrick (1964) i Don’t Look Up d’Adam McKay (2021), Alejandro González Iñárritu allarga, es repeteix i, sobretot, topa amb un obstacle de primera magnitud: com caricaturitzar persones que ja són caricatures per naturalesa» (Marie Sauvion [§])
«Exaltada i desmesurada, Digger té les coses bones i les dolentes de les pel·lícules que han sigut concebudes amb la intenció de fer una cosa única, monumental, més gran que la vida» (Desirée de Fez [§]). «El millor: Un vistós disseny de producció i un Tom Cruise lliurat a la causa. El pitjor: És una sàtira desinflada, i les seves sorpreses i girs són poc menys que trucs de mal il·lusionista» (Sergi Sánchez [§]). «Tants de girs i sorpreses obeeixen al caprici d’Iñárritu i els seus coguionistes, àvids d’oferir una pel·lícula desafiant i singular» (Jordi Batlle Caminal [§]).
«Digger és tan subtil com un cop de puny a l’estómac, però no pretén ser res més. No dissimula la seva condició de tragèdia grotesca. La seva reflexió sobre el col·lapse climàtic, la cobdícia o la incapacitat dels governs és un crit ja no d’auxili, sinó d’impotència. Tom Cruise aparca les acrobàcies de Missió: Impossible per protagonitzar la pel·lícula més arriscada de l’any» (Roger Salvans [§]). «Una farsa grandiloqüent, una sàtira impertinent. Una posada en escena aclaparadora d’un barroquisme farragós. Personatges caricaturescos en un apocalíptic teatre de putxinel·lis. Absurdament esplendorosa, demencialment meravellosa. Amb un desencadenat Tom Cruise excavant pous d’ambició» (Joan Millaret Valls [§]).«Un film polaritzant. O t’encanta o el menysprees. Però és innegable que es tracta d’una proposta desbordant i portentosa. Brilla en la composició estètica, en el guió punyent i reivindicatiu i en la superba interpretació volgudament carregosa de Tom Cruise. És la sàtira definitiva contra el canvi climàtic» (Marc Garriga [§]). «(..) Això no és una farsa, sinó un comentari sobre el sentit de fer una farsa. Que Digger no tingui gràcia no significa que estigui exempta d’interès. Al contrari, la seva convicció a l’hora d’assumir un caràcter antipàtic resulta fascinant. No obstant això, els darrers minuts del film deixen clar que, darrere de tots els escarafalls grotescos i la lletjor, hi ha dos egos còsmics, els de Cruise i Iñárritu, que no poden dissimular el desig de rebre una ovació final per la seva audàcia» (Gerard Casau [§]). «Al final, un no surt convençut de Digger, surt desconcertat. I potser aquesta és la seva victòria més inesperada. Digger aconsegueix que una pel·lícula que sembla voler anar contra tot, fins i tot contra nosaltres, ens obligui a preguntar-nos si el problema no és que el cinema hagi deixat de saber representar el món, sinó que el món mateix s’ha convertit en una representació tan absurda que només pot ser explicada des de l’excés, la caricatura i el deliri. Digger no demana que l’estimem. Ni tan sols demana que ens agradi. Només demana que acceptem mirar el món des d’un mirall deformat» (Àngel Quintana [§]). «El mirall d’una societat —la nostra— condemnada a cavar-se la pròpia fossa, obstinadament convençuda fins a l’últim moment que pot comprar-se una via de sortida. O un lloc a platea per poder assistir, una vegada més, a la reconstrucció/representació farsesca de la seva pròpia fi: Digger than life…» (Valerio Sammarco [§])
Amb enllaç obert:
«(..) El resultat és un film a mig camí entre la sàtira política i la ciència-ficció que passarà a la història com un dels més grans fracassos tant del director i de l’intèrpret. Les previsions als EUA apunten a una estrena d’uns 12 milions de dòlars sobre un pressupost de 130 (160/180 segons alguns mitjans com Variety a causa de regravacions). Catastròfic.
La premissa de Digger és fàcil d’explicar. L’home més ric del món (Cruise) ha provocat un tsunami al planeta per la nul·la cura ecològica amb què funcionen les seves empreses, i ara ha de fer el possible per salvar la situació juntament amb el president dels Estats Units (un John Goodman que s’ha quedat als ossos) i el seu gabinet de crisi.
Iñárritu ens proposa un híbrid entre comèdia i drama que no funciona en cap moment i que, fins i tot, s’arriba a fer insofrible per com d’exagerat és el plantejament o les actuacions dels protagonistes —en especial, un Cruise irreconeixible sota quilos de maquillatge i molt allunyat de la seva imatge clàssica d’heroi. El cinema estatunidenc sempre ha plantejat films situats en un context de crisi política, i que solen tenir lloc als despatxos, sent el més destacat el Dr. Strangelove del mestre Stanley Kubrick. Aquí el director mexicà intenta replicar al creador de La taronja mecànica actualitzant el seu discurs però, a diferència de Kubrick, se li veu el llautó, especialment quan vol deixar patent que és més intel·ligent que l’espectador a cada línia de diàleg. (..)
(..) un producte de difícil “diggestió”»
«Es pot ser un cineasta grandiós a partir de la contenció o de la megalomania. Alejandro González Iñárritu va optar fa anys per la segona opció i això li ha reportat moltes crítiques. Algunes són justificades i aquesta pel·lícula és un exemple de la suma dels seus excessos visuals, la seva incontinència narrativa i la sobreactuació interpretativa que fomenta.
Això el converteix en un film polaritzant. O t’encanta o el menysprees. Però és innegable que es tracta d’una proposta desbordant i portentosa. Brilla en la composició estètica, en el guió punyent i reivindicatiu i en la superba interpretació volgudament carregosa de Tom Cruise. És la sàtira definitiva contra el canvi climàtic»
« ‘Digger’ d’Alejandro González Iñárritu és una farsa grandiloqüent, una sàtira impertinent. Una posada en escena aclaparadora d’un barroquisme farragós. Personatges caricaturescos en un apocalíptic teatre de putxinel·lis. Absurdament esplendorosa, demencialment meravellosa. Amb un desencadenat Tom Cruise excavant pous d’ambició»
«Hi ha pel·lícules que un no aconsellaria mai a un amic. No perquè siguin dolentes, sinó perquè semblen haver estat concebudes precisament per anar contra tot allò que acostumem a esperar d’una pel·lícula. Són obres que semblen voler fer-se l’harakiri davant del seu propi públic, que no busquen la seva complicitat sinó que el provoquen, l’incomoden i gairebé el conviden a abandonar la sala. Digger de González Iñarritu és una d’aquestes pel·lícules. Podríem situar-la al costat de Joker: Folie à deux, de Todd Phillips, o The Palace, de Roman Polanski, films disposats a dinamitar les expectatives que els envoltaven. Pel·lícules que tenen tots els números per no agradar i que, precisament per això, poden acabar resultant més interessants que aquelles que saben perfectament què volen que sentim davant seu.
Digger té, d’entrada, tot el que cal per provocar rebuig. Tom Cruise apareix més lleig que mai, més lluny que mai del seu propi mite. No hi ha rastre de l’Ethan Hunt de Mission: Impossible: és calb, penjant, arrogant, desagradable i, sobretot, moralment repulsiu. Digger Rockwell és un magnat del petroli que ha convertit el seu poder en una forma de narcisisme absolut. Cruise sembla voler destruir la mateixa idea de Tom Cruise com a estrella carismàtica i invulnerable. Al seu voltant, els altres personatges són caricatures de traç gruixut. John Goodman interpreta un president dels Estats Units caricaturesc i Sandra Hüller queda atrapada en un personatge que sembla disposat a dilapidar tot el prestigi que ha acumulat com a actriu europea. La mateixa pel·lícula juga al lletgisme. Digger és visualment desagradable, els diàlegs s’acceleren fins a fer-se gairebé inintel·ligibles i la seva aparent sàtira geopolítica sembla, d’entrada, un manual elemental sobre el canvi climàtic i el capitalisme salvatge.
Fins i tot les semblances amb la realitat semblen massa evidents per ser interessants. Digger Rockwell podria ser una caricatura d’Elon Musk, mentre que el president de Goodman, amb el seu tumor al cul, remet més a Donald Trump que a l’insípid Joe Biden. Però aquí comença la paradoxa de la pel·lícula. Allò que podria semblar la seva principal feblesa —la seva obvietat— acaba convertint-se en una de les seves armes. Perquè Digger no sembla interessada a explicar-nos que el capitalisme és pervers o que el canvi climàtic existeix. Tot això ja ho sabem. El que li interessa és mostrar fins a quin punt la realitat contemporània ha deixat de poder representar-se mitjançant les formes convencionals del realisme.
La realitat s’ha convertit ella mateixa en caricatura. Els polítics semblen personatges de ficció, els multimilionaris semblen personatges de dibuixos animats i els discursos públics semblen escrits per algú que hagués perdut qualsevol sentit de la mesura. Quan el món ha adquirit aquesta dimensió grotesca, la caricatura ja no és necessàriament una deformació, pot ser una forma de realisme.
És aquí on Digger es converteix en una pel·lícula sobre la representació. El que semblava una catàstrofe política i ambiental acaba revelant-se com una representació dins de la representació, un teatre dins del cinema que obliga a revisar allò que acabem de veure. El naturalisme ja no és possible perquè el món que volem representar ha perdut qualsevol aparença de naturalitat. La catàstrofe mateixa ha estat convertida en espectacle -només cal veure el tractament televisiu dels aiguats d’aquest cap de setmana-, en discurs i en entreteniment. Els polítics actuen, els poderosos actuen, els mitjans actuen i nosaltres també actuem davant d’un món que ja no sabem mirar sense convertir-lo immediatament en imatge.
Aquesta operació afecta especialment Tom Cruise. Durant dècades, Cruise ha construït un dels grans mites físics del cinema contemporani: és el cos que corre, cau, salta i sobreviu. Digger fa exactament el contrari. Agafa aquest cos mític i el converteix en un cos grotesc. L’estrella que salvava el món es converteix en l’home que contribueix a destruir-lo. Iñárritu utilitza així el capital simbòlic de Cruise contra el mateix Cruise. També el director sembla posar en qüestió el seu propi cinema. Des de Babel i Biutiful fins a Birdman i El renacido, Iñárritu ha estat un cineasta de l’excés, un autor que ha volgut convertir els grans conflictes humans en grans dispositius de fals prestigi. A Digger, però, l’excés deixa de ser només un estil per convertir-se en el mateix objecte de la pel·lícula. Només podia parlar d’un món governat per egos desmesurats construint una obra desmesurada. Només podia representar una societat convertida en espectacle construint ell mateix un espectacle grotesc.
D’aquí ve la seva estranya coherència de que tot és “puro teatro”. No perquè el cinema deixi de tenir relació amb la realitat, sinó perquè la realitat contemporània sembla haver-se convertit en una representació permanent. Digger porta aquesta idea fins al límit i, en fer-ho, aconsegueix que allò grotesc deixi de ser simplement una estratègia satírica per convertir-se en una forma de coneixement.
Per això costa defensar Digger en termes convencionals. No és una pel·lícula equilibrada, elegant o subtil. Té moments en què queda atrapada en la seva pròpia retòrica i en un discurs ambiental massa elemental. Però potser el seu valor està precisament a no voler corregir-se. És una obra tensionada, sempre a punt de trencar-se sota el pes de la seva pròpia ambició. Per això Digger pot acabar sent no només la millor pel·lícula d’Iñárritu. És irritant, excessiva, barroera, presumptuosa, lletja i, en molts moments, desesperant. Però aconsegueix convertir aquests defectes en una forma de coherència.
Digger es mira en un mirall còncau i ens retorna una imatge deformada de nosaltres mateixos, però potser la deformació és precisament la seva manera d’aconseguir que reconeguem alguna cosa. Al final, un no surt convençut de Digger, surt desconcertat. I potser aquesta és la seva victòria més inesperada. Digger aconsegueix que una pel·lícula que sembla voler anar contra tot, fins i tot contra nosaltres, ens obligui a preguntar-nos si el problema no és que el cinema hagi deixat de saber representar el món, sinó que el món mateix s’ha convertit en una representació tan absurda que només pot ser explicada des de l’excés, la caricatura i el deliri. Digger no demana que l’estimem. Ni tan sols demana que ens agradi. Només demana que acceptem mirar el món des d’un mirall deformat»
Amb enllaç per a subscriptors:
«Des del maquillatge, que envelleix i fa més lleig Tom Cruise, fins a les interpretacions, els diàlegs, els escenaris i l’argument, tot és desmesurat en la pel·lícula Digger que estrena avui Iñárritu, un cineasta donat a l’excés i al canvi radical en cada nova proposta. Des que va debutar amb Amores perros (2000), ha abordat les grans qüestions humanes (la violència, la mort, el sentit de la vida, l’emigració, la creació…) amb pel·lícules de brillant posada en escena, visualment enlluernadores, que sacsegen l’espectador. 21 grams, Babel, Biutiful, Birdman, El renascut i Bardo, juntament amb Amores perros, constitueixen una de les filmografies de més alt nivell dels darrer quart de segle, que li ha fet guanyar quatre Oscar i incomptables premis internacionals. Com si formés part d’una progressió geomètrica, Digger encara arriba més lluny. No és estrany que les primeres reaccions siguin molt polaritzades»
«(..) un aclariment: això no és una farsa, sinó un comentari sobre el sentit de fer una farsa. (..)
Però que Digger no tingui gràcia no significa que estigui exempta d’interès. Al contrari, la seva convicció a l’hora d’assumir un caràcter antipàtic resulta fascinant (..). No obstant això, els darrers minuts del film deixen clar que, darrere de tots els escarafalls grotescos i la lletjor, hi ha dos egos còsmics, els de Cruise i Iñárritu, que no poden dissimular el desig de rebre una ovació final per la seva audàcia»
«Exaltada i desmesurada, Digger té les coses bones i les dolentes de les pel·lícules que han sigut concebudes amb la intenció de fer una cosa única, monumental, més gran que la vida. El bo és la pretensió de deixar empremta (s’aconsegueixi o no). I la tossuderia a l’hora de forçar les coses per fugir de les dimensions, el relat i les formes convencionals. El dolent és l’antipatia que solen provocar les pel·lícules tan autoconscients, tan enamorades de si mateixes. Digger (..) està just en aquest espai, entre l’ambició i l’arrogància. En relació amb aquesta ambició, s’agraeix el pensament que recorre la pel·lícula sobre el sentit de la ficció i la comèdia en un món trencat: (..). També és interessant com Digger es replanteja, en relació amb el present (i el futur), les possibilitats de l’humor per recrear la història i, atesos els excessos que ens serveix la realitat, què entenem avui per sàtira, paròdia i farsa. El problema és que, perquè la pel·lícula desemboqui en aquesta reflexió, Iñárritu munta una sàtira política (¿o una paròdia o farsa?) amb un problema significatiu: és més irritant que incòmoda i, més important, no té gaire gràcia.
Amb enllaç obert:
«Una pel·lícula tan procliu a explicar-se a si mateixa com Digger troba en l’etimologia la seva raó de ser. La paraula «sàtira» procedeix del llatí satur, que significa «saciat, tip», i de l’expressió lanx satura, o «plat de fruites variades». És a dir, la sàtira funciona per saturació i varietat, desbordament i sorpresa. González Iñárritu i Cruise semblen haver discutit el sentit atàvic de la paraula durant mesos, apostant per una política de secretisme i de creació d’expectatives en el públic que, a jutjar per les violentes reaccions de la crítica nord-americana, ha estat contraproduent. Perquè Digger és una sàtira que ni tan sols confia en la ineludible radicalitat de les seves fórmules, i necessita justificar-se a meitat del metratge mitjançant velles estratègies postmodernes, a tall de disculpes precipitades: allò que va néixer com una relectura irònica, fins i tot paròdica, de [Doctor Strangelove] Teléfono rojo, volamos hacia Moscú en clau d’alerta mediambiental, no té la més mínima gràcia.
Hi ha, abans que res, un problema de posada en escena: González Iñárritu està convençut que la sàtira només es pot servir en safata d’excessos formals, és a dir, en un batibull de grans angulars i contrapicats que, és cert, sadollen la mirada més tolerant. Aquest plantejament estètic s’estén a tot el metratge, fins i tot quan la pel·lícula prefereix analitzar els seus propis bastidors, com si no hi hagués cap diferència entre la teoria i la pràctica. L’únic que sembla disposat a entendre aquesta diferència és Tom Cruise, tot i que hi ha alguna cosa de prefabricat en el gest de participar en un projecte com aquest, una necessitat de demostrar que, després de tantes franquícies d’acció, no ha oblidat ser l’actor circumspecte, disciplinat i digne d’un Oscar que ha treballat amb Stanley Kubrick, Paul Thomas Anderson, Oliver Stone o Steven Spielberg. Aquí es tracta d’intel·lectualitzar la seva sorprenent aparició a Tropic Thunder per després deconstruir-la, i mostrar —hi ha sempre alguna cosa de revelador i autobiogràfic en els papers que Cruise es pren seriosament— l’actor insegur, dubitatiu, que hi ha en ell.
D’altra banda, l’aparatós disseny de producció, que converteix els actors i els personatges que interpreten en titelles, començant pel magnat del petroli de Cruise i acabant per una Sandra Hüller molt desaprofitada, sembla dominar el teatre de l’absurd del capitalisme neoliberal que Iñárritu pretén denunciar. En aquest sentit, Digger tampoc té gaire cosa a dir, tret que considerar l’addicció al petroli, fins i tot per part de tots aquells països que s’enorgulleixen d’onejar la bandera de les energies renovables, com a responsable d’un desastre ecològic sense precedents sigui una novetat. Potser el problema és que la realitat dels telenotícies supera qualsevol ficció, i que tota sàtira és una incongruència quan mirem al nostre voltant. Potser el més greu és que Iñárritu està tan preocupat pel seu ego que ni tan sols ha advertit la ingenuïtat del seu discurs, formulat amb l’ampul·lositat de qui dicta sentència i sent la responsabilitat d’obrir els ulls a un públic ignorant.
El millor: Un vistós disseny de producció i un Tom Cruise lliurat a la causa. El pitjor: És una sàtira desinflada, i les seves sorpreses i girs són poc menys que trucs de mal il·lusionista»
«Alejandro González Iñárritu mai no ha tingut por del pes de l’ambició, ni del desbordament del seu propi ego autoral. Amb Digger, el cineasta mexicà gira cap a territoris on la hipertrofia formal deixa pas al grotesc, a la sàtira política més descarada, al desencís terminal.
Deu anys després de les neus letals de Revenant i quatre anys després de l’incomprès Bardo, Iñárritu torna darrere de la càmera per orquestrar una dansa macabra sobre la fi del món, abordant el desastre imminent no tant amb la gravetat del drama humà, sinó amb la ferocitat cínica de la farsa.
Digger s’escapa obstinadament de les catalogacions: és una distopia ecològica (retrospectiva, ho descobrirem ben aviat) que rebutja el sentimentalisme, una comèdia apocalíptica que flirteja amb El doctor Strangelove de Kubrick, actualitzat, però, a l’era de l’hipercapitalisme fòssil i de la ineptitud institucional.
Al centre d’aquesta hipèrbole narrativa i visual —exaltada per les lents en VistaVision d’Emmanuel Lubezki i per un treball sonor increïble— s’alça la figura mastodòntica i repulsiva de Digger Rockwell, un magnat del petroli tan narcisista com artífex de la seva pròpia extinció (i de la nostra).
Quan una catàstrofe ambiental provocada per ell mateix desencadena el desglaç d’un iceberg gegantesc que es dirigeix cap al nord d’Europa, és el maldestre president dels Estats Units (un John Goodman monumental i demacrat) qui li demana l’impossible: salvar la Terra (o, més ben dit, la narrativa al voltant del desastre) de l’abisme que ell mateix ha excavat. En aquesta paradoxa irresoluble rau l’ànima més negra de la pel·lícula: el botxí cridat a vestir-se amb els hàbits del redemptor (fa somriure pensar en qui, en la realitat dels nostres dies, fa anys que s’autoproposa per al Nobel de la pau…), la supèrbia humana esclafada per una «Mare Natura que estima els fills de puta», per citar la declaració d’intencions del mateix director.
Però Digger —que ofereix a Iñárritu la possibilitat de tornar a jugar amb el metatext del «darrere de les càmeres» (com ja feia a Birdman i a Bardo)— no seria l’obra urticant i espectacular que és sense la presència caníbal d’un Tom Cruise clamorós. Oblideu-vos del somriure enlluernador, de l’heroisme testosterònic i de la fisicitat indestructible d’Ethan Hunt o Pete «Maverick» Mitchell.
Aquí, Cruise duu a terme un acte de deconstrucció radical del seu estatus de gran estrella, oferint la interpretació més complexa i valenta de la seva carrera des dels temps del predicador de Magnolia o de l’obscè Les Grossman de Tropic Thunder. Per interpretar Rockwell, l’actor s’anul·la i es reinventa: treballa de manera maniàtica el cos, la postura maldestra i un maquillatge que és l’extensió plàstica d’una corrupció interior imparable. La seva interpretació esdevé grotescament caricaturesca i, tanmateix, en algun esclat esgarrifós, profundament humana. És l’encarnació d’una arrogància occidental que ha arribat al cap del carrer, un antiheroi que intenta seduir la realitat per sotmetre-la a una voluntat que, de sobte, s’ha tornat impotent. Serà aquesta vegada que guanyi un Oscar (després del de trajectòria de l’any passat)?
Acompanyat d’un repartiment d’excel·lents secundaris (des de la sempre solvent Sandra Hüller fins a l’incisiu Riz Ahmed, engranatges perfectes d’aquest circ de l’absurd), Digger és una obra volgudament desagradable i, en alguns moments, esgotadora, irregular i imperfecta, però innegablement potent i visceral, amb un final que ens recorda que el postapocalipsi ja és entre nosaltres.
El mirall d’una societat —la nostra— condemnada a cavar-se la pròpia fossa, obstinadament convençuda fins a l’últim moment que pot comprar-se una via de sortida. O un lloc a platea per poder assistir, una vegada més, a la reconstrucció/representació farsesca de la seva pròpia fi: Digger than life…»
«(..) és una pel·lícula que creu que ofereix alguna cosa més gran que un simple missatge; creu que ens porta la paraula. (..)
En Cruise, declamant cada frase, actuant amb una fanfarroneria cega i una lluïssor maliciosa de joia de bon jan, converteix Digger en un dibuix animat vivent —una sàtira (desmesurada i més gran que la vida) de l’arrogància nord-americana portada a l’extrem (..). La interpretació té molt a veure amb el que Cruise va fer en la seva aparició, amb un vestit de gras, com el vulgar executiu d’estudi Les Grossman a Tropic Thunder. En un moment donat, Cruise va voler fer una pel·lícula sobre Les Grossman i, en certa manera, Digger és aquella pel·lícula: una oportunitat per deixar-se anar durant dues hores, per oferir una interpretació estilitzada i histriònica que és, essencialment, una caricatura de Saturday Night Live, però executada amb la plenitud del mètode. Per si mateixa, la interpretació de Cruise a Digger està ben construïda i hàbilment perfilada. És divertit —o, en teoria, ho hauria de ser— veure’l desfermar-se. Però el personatge de Les Grossman era una simple ocurrència còmica del món de l’espectacle. Alejandro G. Iñárritu, el director de Digger, té al cap qüestions molt més serioses.
La pel·lícula transcorre en un futur no gaire llunyà, en què en Digger es desperta en una mansió que és tant un búnquer daurat com ho era Xanadú, de Charles Foster Kane. (Dorm amb el seu gat blanc i pelut, que s’està morint i que, per alguna raó, és interpretat per un gat mecànic de mentida.) Tot just despertar-se, en Digger rep una comunicació alarmada del seu home de confiança a Groenlàndia, on sembla que l’exploració petroliera ha topat amb un obstacle. Hi ha una esquerda al gel, de només uns pocs metres d’amplada, però que creix minut a minut. En Digger diu que no hi ha res de què preocupar-se. El seu missatge és el mateix amb què ha dirigit la seva empresa durant dècades: «Perfora, nena, perfora, i que fotin les conseqüències».
Només que aquesta vegada les conseqüències no cooperen. Anys d’abús climàtic, de perforacions temeràries als confins de la Terra, han alliberat una onada de metà, que, pel que fa a la destrucció ambiental, fa que el diòxid de carboni sembli gas hilarant. Una plataforma de gel de 400 milles d’amplada es desprèn de la glacera i comença a surar cap a Europa. Està destinada a xocar contra el continent i provocar un tsunami, una megacatàstrofe i una mortaldat massiva. Encara riem?
Digger, amb el seu escenari de compte enrere cap a l’Armagedon, vol ser el Dr. Strangelove del canvi climàtic. També vol ser el Network del canvi climàtic, i pujar radicalment el llistó respecte de Don’t Look Up, la sàtira d’Adam McKay que assenyala amb el dit els responsables del canvi climàtic. He esmentat que la pel·lícula va sobre el canvi climàtic? Jo em prenc seriosament aquesta qüestió, però a hores d’ara una pel·lícula com Digger pràcticament està fent sentir culpable el seu públic. Ens té agafats pels collons (i pel barril de petroli): en el seu extremisme mateix, la pel·lícula ens està dient que la situació a què ens enfrontem és tan greu, que estem tan al caire del desastre, que si mires aquesta pel·lícula i, d’alguna manera, no abraces el seu missatge «visionari» d’un apocalipsi aquí i ara, estàs contribuint al problema.
Però aquí hi ha el veritable problema: Digger no és divertida. És nerviosa, descarada, aventurera i estrambòtica, d’una manera desbocada i fora de tot esquema. I es percep com una comèdia, perquè està alimentada per la interpretació exagerada i incessant pròpia d’una mala pel·lícula dels germans Coen. Però Dr. Strangelove, construïda al voltant del geni de Peter Sellers, era brillantment divertida. Digger manlleva l’arquitectura apocalíptica de Strangelove, però prescindeix de la seva subtilesa i la substitueix per un espectacle fastuós i sobredimensionat de sermoneig.
Iñárritu, que ha escrit el guió amb Alexander Dinelaris, Nicolás Giacobone i Sabina Berman, ha plantejat la pel·lícula com una peça barroca de fetixisme visual, amb decorats profusament detallats i una vistosa paleta cromàtica monocromàtica que es queda just a un pas del blanc i negre. La pel·lícula deixa clar per tots els mitjans possibles que ofereix al públic alguna cosa diferent d’allò que està acostumat a veure.
Tanmateix, no estic segur que Digger connecti amb el públic, perquè és una pel·lícula massa pagada d’ella mateixa —tan carregada d’importància que acaba sent feixuga. La pel·lícula va costar més de 125 milions de dòlars, i aquesta xifra no només és probablement massa elevada perquè es pugui justificar: és un testimoni de l’arrogància dels cineastes, de la seva convicció que acudirem en massa a veure aquesta solemne lliçó d’absurd.
(..) Digger és aclaparadora, amb un gir brechtià que deixa bocabadat i, alhora, desconcertat. (Penses: «De debò estan fent això?» I després penses: «Per què ho estan fent?»)
Posar en escena una pel·lícula de maximalisme alliçonador i desmesurat no és el mateix que posar en escena una pel·lícula de bogeria satírica desenfadada. A més de Cruise, «Digger» compta amb els aspres teatralismes de John Goodman, que fa el president dels Estats Units amb una mirada torva i una malvolença monocord, un personatge afectat de «càncer al cul» (encara riem?), i també amb Sandra Hüller, com la germanastra furiosa d’en Digger, que dirigeix una empresa mediambiental: hi és per simbolitzar que l’“activisme” és només un os delirant que la indústria petroliera ens llança. (..)
Hi ha una seqüència que et fa bullir la sang, i això és gràcies a la interpretació de Cruise, però també al que està dient l’escena. Quan el món s’encamina cap a la catàstrofe, en Digger compareix davant d’una assemblea mundial (sembla l’ONU del futur) i pronuncia un discurs en què explica per què el món continua sent addicte al petroli. Segons ell, és perquè vosaltres ho voleu així —tots nosaltres, enganxats a mil opcions i hàbits de vida, molt més enllà dels cotxes que funcionen amb gasolina, que en realitat no volem abandonar. És el discurs de Howard Beale de la pel·lícula, i resulta estimulant veure que Digger, si més no durant deu minuts, deixa de culpar els dolents habituals i permet veure com en Cruise transmet aquest missatge amb una alegria de foc i sofre. Però aleshores aquest tema s’esmuny i tornem a l’acusador pessimisme catastrofista de pel·lícula de desastres. I, tot i que no desvetllaré res més sobre la manera com la pel·lícula trenca la quarta paret, deixeu-me dir només això: fa que la pel·lícula, encara que sigui sense voler, sembli tractar sobretot d’en Tom Cruise assumint aquest paper, i d’Iñárritu aixecant tot l’edifici perquè ell s’hi pugui enfilar. I això és un error d’una sordesa tonal considerable. Posa encara més de manifest que mai no resoldrem la crisi del canvi climàtic fins que no aconseguim deslligar-la de l’aire calent de la gent que es dedica a celebrar-se a si mateixa»
«Per fi, una sàtira sobre la crisi climàtica tan pagada d’ella mateixa i tan grandiloqüent que fa que Don’t Look Up, d’Adam McKay, sembli gairebé innòcua. Digger és, bàsicament, el que passa quan ajuntes dos egos desmesurats sense que ningú porti les regnes per mantenir a ratlla els seus impulsos més autocomplaents. Pilotada per un Tom Cruise espectacularment irritant, que evidentment es va passar hores cada dia a la cadira de maquillatge per semblar de la seva edat, la versió de Dr. Strangelove que pretén ser la pel·lícula d’Alejandro G. Iñárritu és un escenari cataclísmic d’una obvietat aclaparadora, construït al voltant de la idea, exposada sense embuts, que qualsevol intent d’aturar l’escalfament global a aquestes alçades no és més que pur teatre polític.
És una pel·lícula que pretén deliberadament generar divisió, i sens dubte molts aplaudiran la seva exhibició extravagant d’allò que passa per la seva audàcia i originalitat. Però jo em compto entre els que definitivament no hi han connectat. Tot i que Iñárritu va saber extreure una veta fèrtil d’humor sardònic a Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) (2014), la comèdia mai no ha estat el fort d’aquest director grandiloqüent. La seva vuitena pel·lícula és tan meta que la mires amb un cansament horrible (..) i després, per a la teva desesperació, t’adones que encara queda una hora més eixordadora per aguantar.
Em va fer pensar en fracassos colossals com Babylon, de Damien Chazelle, i Amsterdam, de David O. Russell, pel·lícules inflades de directors tan embriagats per les seves reputacions enaltides que es van oblidar que hi havia un públic a tenir en compte.
Digger exemplifica la diferència entre una aposta agosarada i una temeritat arrogant més que qualsevol altra pel·lícula des de Megalopolis, de Francis Ford Coppola, un altre intent desmesuradament ambiciós de disseccionar el caos de la realitat contemporània. Però la pel·lícula de Coppola, independentment dels seus defectes i excessos fatals, com a mínim tenia un sentit dins del context de la seva trajectòria. També temperava la seva desesperació davant la humanitat amb espurnes d’esperança il·luminadores.
No hi ha cap mena d’alleujament en la pel·lícula d’Iñárritu, que es redueix a: «Mireu el merder sense esperança en què estem atrapats, hahaha! No ens queda res més que el gran art subversiu». Aquesta última part és discutible.
Després de l’existencialisme autoindulgent i temàticament sobrecarregat de la pel·lícula de Netflix del 2022 Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths, una obra elegantment elaborada amb què Iñárritu responia a l’ Otto e mezzo de Fellini, Digger reforça la impressió que el director ara està principalment interessat a fer pel·lícules sobre el seu propi geni per construir mites, tant com a artista com a creador de veritats que aparta el vel per deixar al descobert el pantà alarmant del nostre món del segle XXI. Llevat que aquesta angoixa estigui ja fermament instal·lada en els teus pensaments recurrents —i, si no és així, desperta—, és poc probable que aquesta pel·lícula tingui gaire cosa a explicar-te.
(..) Però, abans de la gran revelació destinada a canviar la nostra perspectiva sobre tot el que hem vist, inclosa la interpretació estrident i exagerada, el Digger de Cruise es passeja fatxenda d’una habitació a l’altra, bramant ordres amb el seu accent texà, amb el seu cos de pare panxut de silicona guarnit amb botes de vaquer, barrets de deu galons i corbates bolo. Iñárritu sembla pensar que aquesta imatge, per si sola, ja és divertida, però per arribar-hi caldria superar un guió persistentment avorrit i mancat d’enginy. Per no parlar del fet que la interpretació de Cruise ja comença en un onze de deu en termes d’estridència, de manera que no li queda enlloc on anar.
(..) Però que no sigui divertida és menys problemàtic a Digger que una història que es fa un embolic intentant ser enginyosa, mentre un gran gir argumental completament poc convincent altera el panorama i obre una finestra a un futur tenebrós. Això també implica que, a partir de cert moment, molts dels membres del repartiment interpreten, en efecte, dobles papers, tot i que no és que hi hagi gaire virtuosisme per admirar.
(..) El dur secretari de Defensa, el coronel Fitzgerald (Robert John Burke, que bàsicament interpreta una versió de George C. Scott a Dr. Strangelove), només vol bombardejar l’iceberg a la deriva. Però una de les poques veus de la raó, el científic Ganesh (Riz Ahmed, també una de les poques interpretacions a les quals es permet certa subtilesa), intervé per explicar que això desencadenaria tota una nova cadena de desastres, i es nega a edulcorar la terrible veritat davant del públic.
La millor escena de la pel·lícula, que ofereix a en Cruise l’oportunitat de demostrar les seves dots interpretatives mentre es mostra alhora combatiu i encantador, amb l’aire planer d’en Digger, el situa adreçant-se al Parlament Europeu en un hemicicle que evoca el Senat romà. En assumir la responsabilitat de la crisi mundial desencadenada pels multimilionaris del petroli i per un govern còmplice, en Digger provoca un avalot. Però respon a la ràbia dels polítics, proclamant que “el petroli és la llet materna de la Terra” i afirmant que la situació actual és el preu d’haver fet negocis amb una mercaderia que tots ells volen
Tanmateix, res d’això no arriba a agafar gaire pes, perquè tots els conflictes queden esmorteïts per l’absurditat monocord de la trama farsesca. Fins i tot els pocs personatges disposats a plantar cara a en Digger, com la seva combativa germana petita Emma (una Sandra Hüller molt cridanera, desaprofitada), la seva assenyada assistent Lina (Emma D’Arcy) i el vicepresident Fryman (Michael Stuhlbarg), queden ofegats per tot aquest guirigall. En Jesse Plemons interpreta el propietari d’una empresa d’intel·ligència global amb un paper entre bastidors, però l’actor continua relegat a un segon pla.
Tenint en compte el futur tenebrós que aquestes dues hores extraordinàriament desagradables ens aboquen al damunt, i l’efecte esgotador de tota aquesta exhibició agressiva d’autoria —culpeu-ne Iñárritu i els seus coguionistes, no pas en Cruise—, Digger acaba tan sols cansant. Rodada en VistaVision i amb el director retrobant-se amb el director de fotografia Emmanuel Lubezki, la pel·lícula té, com correspon, una aparença gran i imponent, però resulta menys interessant per les seves textures visuals que pel treball elaborat de disseny de producció de Dennis Gassner i Richard Johnson.
El compte enrere d’IMAX que precedeix la pel·lícula diu: “Mira una pel·lícula o forma’n part”. Costa imaginar que el públic majoritari vulgui mai formar part d’aquesta experiència aclaparadora i apallissadora»
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«Tants de girs i sorpreses obeeixen al caprici d’Iñárritu i els seus coguionistes, àvids d’oferir una pel·lícula desafiant i singular. El disseny de producció és enlluernador, i les imatges acrediten, una vegada més, Emmanuel Lubezki com un mestre de la fotografia. Més discutible és el seu aspecte formal: Digger se situa en el terreny de tantes pel·lícules ostentoses, pretensioses, barroques, plenes de plans distorsionats i angles forçats, com si busquessin desesperadament, sense acabar de trobar-la, la bellesa estètica»
[RS]: «Digger demana ser descoberta. Com també ens haurien d’explicar per què ningú no ha rescatat abans en Tom Cruise, segrestat pel cinema d’acció des de fa una dècada. Amb el seu primer paper (hiper)dramàtic en deu anys, demostra que darrere dels esprints, les escenes de risc i els quilos de maquillatge i les perruques esclarissades s’hi amaga un intèrpret que ho dona tot. Digger ens retorna el Cruise de Magnolia o de Nascut el 4 de juliol (..). Digger és tan subtil com un cop de puny a l’estómac, però no pretén ser res més. No dissimula la seva condició de tragèdia grotesca. La seva reflexió sobre el col·lapse climàtic, la cobdícia o la incapacitat dels governs és un crit ja no d’auxili, sinó d’impotència. En temps en què el cinema comercial aposta pel mínim comú denominador, Tom Cruise aparca les acrobàcies de Missió: Impossible per protagonitzar la pel·lícula més arriscada de l’any».
[LP]: «La proposta podria ser brillant per la gosadia i per la qualitat dels actors amb què compta. Tanmateix, resulta inevitablement decebedora. La pel·lícula queda llastada pel desequilibri de la seva estructura narrativa. En el primer terç fa gala d’una gran audàcia, presentant-nos una sàtira divertida en la seva hipèrbole visual i conceptual. Tanmateix, l’artefacte deixa de funcionar al cap de 40 minuts, quan el to mordaç de la comèdia es descontrola per convertir-se en una caricatura desbocada i, a estones, esperpèntica, que peca de reiterativa i excessiva»
«A Hollywood, és l’home que corre i a qui l’edat mai no aconsegueix atrapar. D’aquí, inevitablement, l’interès inicial i superficial que suscita un projecte que no escatima en accessoris —panxa, galtes caigudes, pijama de seda i botes de vaquer— per posar Tom Cruise, de 64 anys, dins la pell arrugada d’un vell. Missió força ben acomplerta per aquest curiós artefacte, que transforma l’estrella en un magnat del petroli de cabells grisos —però també en una altra cosa, que aquí callarem— i no dubta a maltractar-la al compàs d’una sàtira de cinema de catàstrofes amanida amb distopia. (..)
A banda d’un segon relat encastat dins del primer, la revelació del qual es basa en una visió esborronadora (però, shhh!), la sorpresa de Digger rau en la seva amabilitat i comicitat més aviat relatives. Navegant entre el Dr. Strangelove de Stanley Kubrick (1964) i Don’t Look Up (d’Adam McKay, 2021), almenys en la primera capa del relat, Alejandro González Iñárritu allarga, es repeteix i, sobretot, topa amb un obstacle de primera magnitud: com caricaturitzar persones que ja són caricatures per naturalesa (..). L’autocrítica que apunta la pel·lícula, que de sobte sembla reflexionar sobre la seva pròpia pesadesa i les virtuts catàrtiques de l’entreteniment, la fa, ai las, només una mica més digerible.
(..) Tom, se’t veu el llautó en aquesta (sobre)interpretació»
«En Tom Cruise es desferma davant la càmera d’Alejandro González Iñárritu en una sàtira que no para de donar voltes i més voltes a força d’una escalada que aviat t’esgota»
«En Tom Cruise inaugura una nova etapa de la seva carrera sota la càmera d’Iñárritu, en un ‘pensum’ meta que barreja l’apocalipsi petrolier i el teatre de luxe. Ambiciós, paquidèrmic, impossible de mirar»
«La farsa catastròfica ambientada en el context de la imminent extinció de la humanitat ens serveix, en un guisat indigest, un discurs tan buit com inútil»
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«(..) Per això, quan Warner Bros va convocar els mitjans al juliol a les seves instal·lacions de Burbank, al comtat de Los Angeles, per a una trobada amb Tom Cruise, era evident que es tractava d’una ocasió especial. A Digger, l’actor es transforma físicament en un magnat del petroli multimilionari i excèntric que desencadena, per error, una catàstrofe ecològica mundial provocada per la seva empresa. L’actor, nominat tres vegades als Oscar, intentarà —de la mà del director mexicà Alejandro González Iñárritu— aconseguir una quarta nominació que li permeti, finalment, endur-se l’anhelada estatueta daurada (el novembre de l’any passat ja en va rebre una d’honorífica). [Sobre quan es va fascinar per Iñárritu, Cruise:] “Vaig veure Amores perros fa 25 anys. Em va semblar una pel·lícula brillant. Vaig ser dels primers a veure-la als Estats Units. Em vaig quedar meravellat davant la bellesa. Aquesta màgia que provoquen tots aquells que dominen com ningú el mitjà en què es mouen. El miracle dels qui tenen un ull precís. Vaig parar molta atenció als detalls amb què treballava aquell realitzador»
«Més que una de les estrelles més rendibles del món, Tom Cruise és un empresari de l’espectacle i un ferm defensor de l’experiència cinematogràfica a la gran pantalla. En l’avinentesa de rebre la BFI Fellowship, parla de la seva devoció de tota la vida pel cinema i del seu treball inoblidable amb Martin Scorsese, Stanley Kubrick i Paul Thomas Anderson (..) Quan parlem, en Cruise està —com sempre— en moviment, anant d’un rodatge a un altre en la pel·lícula que està fent amb Alejandro González Iñárritu —el primer llargmetratge en anglès del cineasta mexicà des de The Revenant (2015)—, en què “l’home més poderós del món emprèn una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat abans que el desastre que ell mateix ha desencadenat ho destrueixi tot”. En Cruise sembla haver accelerat encara més el ritme. L’última, i possiblement definitiva, pel·lícula de ‘Mission: Impossible’ és a punt d’estrenar-se, i té diversos projectes amb el director Christopher McQuarrie, el seu col·laborador creatiu de fa molts anys, en cartera. Parlem de la seva dilatada trajectòria al costat d’alguns dels grans de Hollywood i de com el carisma davant de la càmera és una habilitat que cal dominar (..)»
Pendent.
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Tot el material gràfic d’aquest apunt: ‘Digger’ | Warner Bros.
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