Coses sobre el Festival de Berlín 2026 i aquest blog

Enguany paro una atenció limitada al Festival de Berlín (12-22 de febrer), perquè no m’hi puc dedicar tant com en anys anteriors.Tanmateix:
- En aquest apunt hi ha l’enllaç amb els articles d’aquest blog sobre la Competició i la Berlinale Special, que són les dues seccions diguem-ne mes importants (o amb més rebombori del certamen). No crec que tingui temps de poder editar-ne de cap altra secció. Em sap greu sobretot no haver pogut fer els de Perspectives i Panorama (i això que aquest en concret el tinc a mig fer, però no arribo a temps d’enllestir-lo). Per si pot ser útil, hi ha l’article dedicat a la Selecció de Berlín 2026, amb dades de totes les seccions.
- També serà diferent el seguiment que en faré de les cròniques. Penso recollir-ne bàsicament els enllaços, a l’apartat Ressons de Berlín 2026.
- Com podreu veure de seguida, l’apunt del Programa Diari del Festival d’enguany tindrà unes característiques ben diferents, però pot ser pràctic per anar consultant cada dia el que s’hi veu o s’hi veurà.
Apunts d’aquest blog sobre la Berlinale 2026:
Berlín 2026: totes les pel·lícules de la Competició, al detall!.
Gales de cinema, estrena de sèries, films de mitjanit i documentals: és la Berlinale Special 2026.
Festival de Berlín 2026: la selecció.
Programa Diari de Berlín 2026.
Ressons de Berlín 2026.
FOTO DE PORTADA: Sandra Hüller, a Rose (© 2026_Schubert, ROW Pictures, Walker+Worm Film, Gerald Kerkletz | Berlinale 2026)