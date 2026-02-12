Club 7 Cinema

Un blog de Salvador Montalt

12 de febrer de 2026
3.0.02.2. TOT BERLÍN
0 comentaris

Coses sobre el Festival de Berlín 2026 i aquest blog

Enguany paro una atenció limitada al Festival de Berlín (12-22 de febrer), perquè no m’hi puc dedicar tant com en anys anteriors.Tanmateix:

  • En aquest apunt hi ha l’enllaç amb els articles d’aquest blog sobre la Competició i la Berlinale Special, que són les dues seccions diguem-ne mes importants (o amb més rebombori del certamen). No crec que tingui temps de poder editar-ne de cap altra secció. Em sap greu sobretot no haver pogut fer els de Perspectives i Panorama (i això que aquest en concret el tinc a mig fer, però no arribo a temps d’enllestir-lo). Per si pot ser útil, hi ha l’article dedicat a la Selecció de Berlín 2026, amb dades de totes les seccions.
  • També serà diferent el seguiment que en faré de les cròniques. Penso recollir-ne bàsicament els enllaços, a l’apartat Ressons de Berlín 2026.
  • Com podreu veure de seguida, l’apunt del Programa Diari del Festival d’enguany tindrà unes característiques ben diferents, però pot ser pràctic per anar consultant cada dia el que s’hi veu o s’hi veurà.

Apunts d’aquest blog sobre la Berlinale 2026:

Berlín 2026: totes les pel·lícules de la Competició, al detall!.

Gales de cinema, estrena de sèries, films de mitjanit i documentals: és la Berlinale Special 2026.

Festival de Berlín 2026: la selecció.

Programa Diari de Berlín 2026.

Ressons de Berlín 2026.

FOTO DE PORTADA: Sandra Hüller, a Rose (© 2026_Schubert, ROW Pictures, Walker+Worm Film, Gerald Kerkletz | Berlinale 2026)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!