Consternació i homenatge

Ahir al capvespre, els whatsapp bullien de missatges d’astorament, perplexitat, dolor, per la notícia de la mort de José Luís Cienfuegos. Aviat, les xarxes es van emplenar de centenars i centenars de missatges de tristesa, consternació i dol, emesos per cinèfils, crítics de cinema, mitjans de comunicació, festivals, institucions, organismes oficials, personalitats… I, passades algunes hores, se n’ha començat a publicar articles (corprenedors, permeteu que ho digui) que reflecteixen l’impacte del terrible traspàs d’en Cienfuegos i l’enorme pèrdua que significa, en tots sentits. Se n’aniran publicant més (aquí, a Espanya i al món de cinema en general: no en tingueu cap dubte). Ara, faig un recull d’alguns escrits que ja porto llegits (amb emoció i sentiment, sí):
A José Luis Cienfuegos, amb molta estimació.
Era l’any 1995 a Cannes quan Carlos F. Heredero ens va presentar un jove asturià a qui acabaven de nomenar director del Festival de Cinema de Gijón. José Luis Cienfuegos acabava d’arribar al festival i estava perdut en el laberint del certamen buscant pel·lícules per a un públic jove. Li vaig parlar d’una sèrie de televisió francesa anomenada Tous les garçons et les filles…, on hi havia treballs de Téchiné, Assayas, Patricia Mazuy o Cédric Kahn. Aquella breu trobada es va convertir en la primera de nombroses trobades que amb el temps van esdevenir un ritual. Cada any, el darrer dia del festival de Cannes, anàvem a sopar, comentàvem la collita de la temporada i ell ens temptejava per veure si els seus gustos coincidien amb els nostres i per comprovar que en pensavem de les seves decisions. Cienfuegos escoltava, provocava i acabava sempre celebrant una amistat forjada entre discussions sobre pel·lícules.
Els primers anys venia acompanyat de l’enyorat Fran Gayo —mort el passat mes d’abril— i, darrerament, de Javier Estrada. Sempre tenia algunes persones clau que l’ajudaven en una tasca que no va trigar a convertir-se en un camí visionari. A finals dels noranta, el Festival de Gijón ja s’havia convertit en el festival que apostava per allò que els altres festivals no sabien apostar i va saber trobar la porta perquè noms com João César Monteiro, Todd Solondz, Ulrich Seidl, Olivier Assayas, Claire Denis, Peter Watkins, Hong Sang-soo o Tsai Ming-liang hi entressin.
Cienfuegos tenia molt clar que els festivals eren una aposta per la cultura de l’esdeveniment, però no volia quedar-se només amb això: buscava la fórmula que li permetés transformar el festival en un espai de descoberta, de reconfiguració de la cinefília i en un lloc de trobades entre mirades oposades. Els defensors del cinema de Theo Angelopoulos podíem sopar a la sidreria El Globo amb els que reivindicaven els germans Farrelly. Acabada la discussió podíem arribar a la conclusió que potser l’altre també tenia raó i que era molt sa aparcar tota mena de dogmatisme.
Cienfuegos va continuar la seva tasca al Festival de Sevilla i, els darrers tres anys, a la Seminci. La seva mirada visionària sobre la funció dels festivals va anar trobant un camí. Els tres festivals que va dirigir van esdevenir un lloc de referència, però també van contribuir a canviar els gustos d’un públic que, de forma progressiva, cada cop tenia menys por d’enfrontar-se a aquell cinema d’autor que els distribuïdors no compraven i que els altres festivals no programaven. Des de la seva tasca, Cienfuegos va ajudar a canviar moltes coses: va aconseguir que certs noms comencessin a circular més enllà dels festivals i que el cinema d’autor fos més viu que mai.
Fa uns sis mesos, en una visita al cinema Truffaut de Girona, Cienfuegos em va proposar que coordinés el llibre de l’edició del 75è aniversari de la Seminci. Vam estar discutint temes i possibles enfocaments. Al final va prendre forma un volum titulat La captura del tiempo. Un cine bajo la influencia de lo real, on vaig reunir diversos autors perquè parlessin del realisme des de múltiples perspectives.
El vaig veure per darrer cop en un còctel de la Seminci: em va presentar als germans Dardenne, amb qui vam compartir unes copes de Ribera del Duero. La notícia de la seva mort m’ha deixat glaçat. He pensat en aquell jove amb pinta de cantant de rockabilly que va arribar a Cannes l’any 1995 i ja l’he començat a trobar-lo a faltar.
(Àngel Quintana)
Avui ens ha deixat una de les figures més grans del nostre camp. Director d’aquest festival, la seva llar, on va liderar l’equip durant 16 anys (del 1995 al 2011), reinventant el paradigma i impulsant-lo endavant amb força, determinació i una dedicació incansable fins a un lloc inimaginable. Va fer el mateix en esdeveniments com el de Sevilla (2012-2023) i en les tres darreres edicions a Valladolid (2023-2025). Va lluitar com ningú per trobar sempre maneres de portar-nos (i descobrir) les veus indispensables del cinema mundial, obrint la porta a cineastes que acabaven de començar, apostant per nous formats per atraure el públic a les sales i defensant un cinema que ara, d’alguna manera, perd en tu un dels seus més grans defensors.
Et devem molt, José Luis, i no ens podem imaginar aquest món sense tu. Les paraules no et fan justícia. Només podem compartir amb tothom, família, amics (els teus i els del Festival, aquest i molts altres) el gran dolor que ens aclapara, la incredulitat de no tenir-te més a prop, de no poder-nos veure més reflectits en tu, en aquell mirall en què ens vas fer créixer i excel·lir. Gijón no t’oblidarà mai. Descansa en pau, estimat Cienfuegos.
(Festival de Cinema de Xixón)
No estàvem preparats per a aquesta notícia. I sens dubte no estem preparats per a la teva absència. Més enllà de l’àmbit professional, molt evident i ben recordat per a molta gent i col·laboradors en aquests moments… gràcies per escampar alegria. Simplement això. Una abraçada enorme a la família i als amics. També a les famílies del Festival Internacional de Cinema de Valladolid – Seminci @festivalsevilla i del Festival Internacional de Cinema de Gijón (..). Descansa en pau, José Luis Cienfuegos. No estem preparats per a la teva absència
(Avalon, distribuïdora cinematogràfica)
Avui és un dia trist. Ens ha deixat José Luís Cienfuegos, director de la Seminci, i encara ens costa creure-ho. Fa ben poc vam coincidir amb ell a Valladolid durant la presentació al festival de “Quan un riu esdevé el mar” de Pere Vilà Barceló, i com sempre, la seva mirada atenta i generosa hi era present.
El nostre camí amb ell ve de lluny. Des de Pas a nivell, que va programar al Festival de Gijón, fins a La fossa al Festival de Sevilla, Cienfuegos sempre va apostar pel nostre cinema. Sempre va ser-hi. Amb criteri, sensibilitat, expertesa… però sobretot, amb una humanitat immensa.
Avui no només perdem un director de festival excepcional; probablement perdem el millor director de festival d’aquest país. Però sobretot perdem una gran persona.
Gràcies per tot, José Luís. Et tindrem sempre present
(Laura Merino)
Enèrgic, perfeccionista, exigent, il·lusionista, divertit, intel·ligent, valent, provocador, visionari i, de vegades, indomable, amb un cor tendre amagat darrere unes enormes ulleres de muntura de corn i una cara de dur, José Luis Cienfuegos (Avilés, 1964) ha estat un dels grans programadors de festivals de cinema, una figura clau en l’escena dels festivals d’avantguarda i, sens dubte, el director que va estar decidit a fer del Festival de Cinema Europeu de Sevilla, del 2012 al 2022, el gran esdeveniment cultural per als amants del cinema del qual aquesta ciutat, tan sovint ancorada en el passat, pogués sentir-se orgullosa i somiar. Dimarts, de sobte, als 60 anys, Cienfuegos va morir d’un infart cerebral, segons fonts oficials. Serà enterrat en una cerimònia laica dijous a les 18.30 h al tanatori Los Arenales d’Oviedo.
Durant més de tres dècades, Cienfuegos, periodista de formació, es va consolidar com un dels programadors i gestors de festivals més influents d’Espanya, deixant una empremta perdurable en el cinema independent, la cultura dels festivals i la visibilitat de cineastes emergents i consolidats. Des de Gijón fins a Sevilla i Valladolid, la seva programació sempre va tenir un toc arriscat: va defensar cineastes poc convencionals, narratives independents i el cinema europeu i mundial que no es projectava en grans sales comercials, i va reivindicar un llenguatge i una manera de fer cinema molt allunyats del cànon dictat pels algorismes.
El seu compromís constant amb l’assumpció de riscos, amb les noves veus i amb la diversitat estètica i cultural va transformar festivals regionals, com el Festival de Gijón, que va dirigir del 1995 al 2011, en esdeveniments d’importància internacional i va canviar la manera com aquests espais s’entenen com a llocs de creació cultural. Va fer el mateix amb el Festival de Cinema de Sevilla: el 2012 va assumir la direcció d’un festival en declivi i el va convertir en un punt de trobada al sud per al millor cinema del vell continent, capaç d’explicar el present tortuós que estem vivint, les ferides del passat i un demà ple d’incerteses. De visió curta, la seva visió del cinema era just la contrària: era capaç de veure a quilòmetres els creadors europeus del demà. Aquesta habilitat també s’estenia a la música: sota la seva direcció, el Festival de Sevilla tenia ritme i entusiasme. Va deixar el Festival en el seu apogeu, amb un públic nombrós i lleial que esperava amb impaciència la temporada del festival al novembre.
Pocs minuts després que es difongués la notícia, els seus amics, éssers estimats i la legió de professionals amb qui havia treballat durant gairebé deu anys al SEFF van intercanviar missatges de incredulitat i de dolor. Deixa una profunda empremta en els equips amb què va treballar i un llegat igualment enorme a Sevilla, format per cineastes i tot el talent que impulsa la indústria audiovisual de la ciutat.
Hi ha una anècdota que il·lustra bé la dedicació que va posar en la seva feina a Sevilla i l’enorme respecte que tenia per aquest festival, els seus creadors i el seu públic. El novembre de 2020, quan les restriccions de la Covid-19 van paralitzar tot el programa cultural d’Espanya i els festivals van haver de passar a un format reduït i en línia, ell i el seu equip van decidir, després de llargues hores de debat sobre si continuar projectant les pel·lícules de la competició als cinemes, que els cinemes romandrien oberts, d’acord amb les normes imposades per la pandèmia. «Si el lema és “La cultura és segura”», com va proclamar el sector enmig de la tempesta, «les pel·lícules del Festival es projectaran als cinemes i el públic omplirà els teatres», va dir al seu equip poques hores abans que s’aixequés el teló al Lope de Vega, llavors seu de les projeccions principals del SEFF. No s’equivocava. La indústria cinematogràfica espanyola i europea li va donar suport, i es va convertir en una de les fites d’aquell fatídic 2020. Amb mascaretes i distanciament social, el millor cinema europeu es va veure a la gran pantalla aquell novembre.
Les xarxes socials estan actualment inundades de missatges de cineastes joves com Laura Hojmann, la carrera de la qual com a directora de documentals ha crescut paral·lelament als anys de Cienfuegos com a director, i de periodistes especialistes com Pepa Blanes (El cine en la Ser), cronista habitual del festival durant la seva etapa com a director. El Festival de Cinema de Sant Sebastià li ha dit adeu amb una enorme afecte: “Estem profundament entristits per la mort de José Luis Cienfuegos, una figura destacada i un estimat amic. El nostre condol a la seva família, amics i a tots els seus col·legues dels festivals que va dirigir i del món del cinema.”
(Patrícia Godino
, article
a El Correo de Andalucía)
Rebem commocionats la trista notícia del traspàs de José Luis Cienfuegos. Avui li diem adeu massa aviat.
El nostre més sincer condol als seus amics i familiars.
(Festival de Sevilla)
Al Teatre Calderón de Valladolid, lamentem profundament el traspàs de José Luis Cienfuegos, una figura clau en la vida cultural de la nostra ciutat i un líder indiscutible en el camp del cinema.
Cienfuegos entenia el cinema com un espai de trobada, diàleg i descobriment, i la seva tasca al capdavant del Seminci va contribuir decisivament a enfortir aquest esperit. La seva relació amb aquest teatre, que tan sovint va acollir les seves presentacions, les seves propostes i el seu entusiasme per compartir històries amb el públic, forma ara part de la nostra memòria cultural.
Expressem el nostre condol a la seva família, amics, a l’equip del Seminci i a tots aquells que avui el reconeixen com un constructor de ponts i un incansable promotor de l’art. Descansi en pau.
(Teatro Calderón Valladolid)
La Universitat de Valladolid lamenta profundament la mort de José Luis Cienfuegos, director de #Seminci, i ens unim a la seva família, amics i col·legues del festival en el dol per la seva pèrdua. A la Universitat de Valladolid sempre hem mantingut una relació estreta amb la Setmana Internacional de Cinema, treballant plegats per portar cinema i cultura a tota la comunitat universitària. Descansi en pau.
(Gabinet de Comunicació de la Universitat de Valladolid)
Ens quedem sense paraules. Estem profundament entristits en saber de la mort de José Luis Cienfuegos, una figura destacada i un estimat amic. Les nostres condolències a la seva família, als seus amics i a tots els seus col·legues dels festivals que va dirigir i del món del cinema. Descansi en pau.
(Festival de Sant Sebastià)
Un personatge entranyable. Amb ganes de vida i de compartir el seu entusiame pel cinema d’una manera extraordinària. Llàstima. Descansa en Pau.
(Guillem Terribas, Col·lectiu de Crítics de Girona)
Estem en shock per la sobtada mort de José Luís Cienfuegos, director de la @SEMINCI i figura cabdal de l’ecosistema de festivals. Ens va visitar la primavera passada per participar al curs de joves programadors. Una persona estimada i respectada que trobarem molt a faltar. #DEP
(Cinema Truffaut, Girona)
Benvolgut JLC, mai no vam arribar a conèixer-nos, però tu (i el teu magnífic equip) vas transformar completament la manera com veig, gaudeixo i analitzo el cinema. Els nostres viatges des del 2007 al Festival Internacional de Cinema de Gijón (..) des de Girona en cotxe, tren o avió eren les nostres vacances preferides i més esperades de l’any, i van ser molt gratificants. No hi ha prou paraules per expressar la meva gratitud, ni n’hi ha prou per expressar la meva tristesa. Ens vam creuar innombrables vegades pels carrers de la ciutat durant els deu o més anys que vas dirigir el festival, però mai vaig tenir l’oportunitat ni el coratge d’agrair-te personalment tot el que ens vas donar i el que tenies preparat per a nosaltres edició rere edició del festival. Et trobarem molt a faltar. Bon viatge.
(Xavier Cairó Alvero)
Eres el millor, Cienfuegos. Descansa en pau.
(Philipp Engel, crític de cinema)
José Luis Cienfuegos, que havia dirigit festivals de cinema importants com els de Gijón, Sevilla i Seminci a Valladolid durant tres dècades, ha mort sobtadament, probablement a causa d’un aneurisma, als 60 anys. Havia estat al capdavant de Seminci durant tres edicions. Ahir, dilluns, a Madrid, va començar a patir mals de cap i dolor al braç. El van traslladar en ambulància, però no es va poder fer res. No tenia fills i estava completament dedicat a la causa del cinema. Sovint parlava de la seva estimada mare, que se sentia orgullosa quan veia el seu nom publicat a la revista Fotogramas.
Nascut a Avilés el 1964, origen del qual estava orgullós, i llicenciat en Psicologia per la Universitat d’Oviedo, va començar la seva carrera al departament de premsa del Festival de Cinema de Gijón, fins a esdevenir-ne el director el 1995, càrrec que va ocupar fins al 2012, quan va ser víctima d’una insidiosa girada política del destí i va ser acomiadat, cosa que va causar consternació entre la comunitat d’amants del cinema. Durant aquests 17 anys, va convertir Gijón en un Sundance espanyol, l’esdeveniment indie del calendari de festivals. Va aconseguir transformar el que havia començat com un festival dedicat al cinema infantil en un esdeveniment més orientat als joves, combinant música i cinema, oferint concerts cada nit i també incorporant figures clau de l’escena de Xixón Sound, com ara Fran Gayo, que també va morir aquest any i a qui el festival va retre homenatge durant l’edició d’enguany. El proper homenatge serà per a Cienfuegos, i ben merescut, ja que no només va proporcionar al festival un programa de primera categoria, sinó que també va aconseguir implicar tota la població en l’esdeveniment. El Teatre Jovellanos estava ple a vessar de pel·lícules de Lisandro Alonso, Todd Haynes, Ulrich Seidl, Aleksey Balabanov, Olivier Assayas, Tsai Ming-liang, Aki Kaurismäki, Abbas Kiarostami, Paul Schrader, Víctor Erice, José Luis Guerin, Hal Hartley, Todd Solondz, Larry Clark, Harmony Korine, João César Monteiro, Claude Lanzmann, Lukas Moodysson, Leos Carax, Bruno Dumont, Claire Denis, Carlos Reygadas, Mia Hansen-Love i Bertrand Bonello, entre innombrables altres cineastes essencials, sense preocupar-se de si tenien distribució a Espanya, catifes vermelles o altres vanitats en què sovint cauen els festivals per atraure l’atenció del públic. En lloc de convidar estrelles i famosos, Cienfuegos preferia dedicar el seu pressupost limitat a convidar els directors de les pel·lícules per enriquir el seu diàleg amb el públic. L’actual director del festival, Alejandro Díaz Castaño, segueix la mateixa política i va començar com a programador al seu equip, igual que el seu cap de premsa, Tito Rodríguez, que també va treballar sota les ordres de Cienfuegos.
Després del seu acomiadament, una mica controvertit, el 2012, a José Luis Cienfuegos li van demanar immediatament que dirigís el Festival de Cinema Europeu de Sevilla, un esdeveniment que en aquell moment passava per un mal moment. Va aconseguir donar-li un nou impuls, recuperant el suport del públic sense comprometre els alts estàndards del programa. Durant la dècada de Cienfuegos, a Sevilla van passar personalitats com Joanna Hogg, Alice Rohrwacher, Elia Suleiman, Abel Ferrara, Pietro Marcello, Christian Petzold, Sergei Loznitsa, Jessica Hausner, Mark Cousins, Andrea Arnold, Pedro Costa, Miguel Gomes, Aleksandr Sokúrov, Roy Andersson, Louis Garrel i João Pedro Rodrigues. Finalment, fa tres edicions, va succeir Javier Angulo al capdavant de la històrica Seminci de Valladolid, oferint un programa que no era menys exigent i captant l’atenció del públic. L’última Espiga d’Or va ser per a ‘The Mastermind’ de Kelly Reichardt, una pel·lícula brillant el títol de la qual li anava com anell al dit, ja que va dedicar la seva vida a promoure el cinema d’autor més exigent.
(Philipp Engel
, article
a La Vanguardia)
José Luis Cienfuegos, director del Festival Internacional de Cinema de Valladolid des del 2023, mor als 60 anys després d’una carrera impecable en altres festivals com els de Gijón i Sevilla. El seu compromís amb el cinema d’autor i independent va deixar empremta en cada festival on va treballar, convertint cada ciutat en una carta d’amor al setè art. A través de la seva obra, Cienfuegos deixa un llegat inesborrable marcat per la sensibilitat, la passió i un esperit d’innovació inigualable. Avui, el món del cinema ha perdut un dels seus grans defensors. R.I.P.
(Fotogramas)
El món del cine asturià, i d’Espanya en general, està de dol. José Luis Cienfuegos, nascut a Avilès el 1964 i durant 16 anys director del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), va morir ahir a Madrid als 60 anys després de tenir dilluns un accident cerebrovascular. Referent del cine d’autor i dels festivals a Espanya, serà acomiadat dijous a Oviedo.
La notícia de la seva mort la va fer pública la Setmana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), certamen del qual era director des del 2023. El festival val·lisoletà recorda que Cienfuegos deixa com a llegat “tres dècades consagrades a la direcció d’alguns dels festivals més importants d’Espanya” i remarca que la 70a edició de la Seminci, celebrada aquesta tardor, va ser la culminació d’aquesta trajectòria.
Cienfuegos va començar la seva trajectòria precisament al Festival de Gijón, al departament de premsa, abans d’assumir la direcció del certamen el 1995. Durant els seus 16 anys al capdavant del FICX, “va convertir la cita asturiana a la porta d’entrada al nostre país per als cineastes més arriscats i estimulants, impulsant les noves tendències que sorgien globalment” i prestant “especial atenció al passat fílmic”. Sota la seva batuta, el festival de Gijón es va consolidar com una referència per al cine independent i d’autor, cosa que va situar Gijón i Astúries al mapa internacional de les cinematografies alternatives. Molts espectadors i professionals identifiquen encara avui el nom de Cienfuegos amb l’etapa de més projecció exterior del FICX. Va ser artífex del gran salt del certamen.
Després de tancar la seva etapa a Gijón, Cienfuegos va assumir el 2012 la direcció del Festival de Sevilla, on, segons recorda la Seminci, va convertir el certamen andalús “en punta de llança per a aquests autors que estaven marcant el pols del cine contemporani, reforçant els seus llaços amb la indústria espanyola i europea”.
El 2023 va arribar a Valladolid, un dels grans “reptes” de la seva carrera. En només tres edicions, “va plasmar el seu segell inconfusible en la direcció, sent fidel a la història i l’esperit que han caracteritzat la Seminci, portant a més el festival a una necessària renovació”. L’organització destaca que la 70a edició va ser “una de les més exitoses de la llarga trajectòria del certamen”.
La Seminci recalca que Cienfuegos va transformar “radicalment” la manera de fer festivals a Espanya, concebent-los com “llocs de diàleg i coneixement a través d’una programació ambiciosa i heterodoxa”.
(Pablo Tuñón, article a El Periódico)
***
Expilació sobre la fotografia d’aquest apunt: se n’estan publicant moltes, a la xarxa, que reflecteixen ben bé el tarannà d’en José Luís; però he volgut quedar-me amb aquesta, amb què l’Àngel Quintana ha acompanyat el seu apunt al Facebook (reproduït en aquest article), perquè és del sopar que vam fer amb ell el passat 8 d’abril, al Bartali, de Girona, el Col·lectiu de Cinema de Girona.