Comentari: “Romería”, de Carla Simón

La Marina té 18 anys, vol estudiar cinema i li cal una beca, raó per la qual se’n va a Vigo, per aconseguir-hi còpia del certificat de defunció de son pare biològic, mort ja fa temps, de SIDA, igual que la seva mare. Al Registre Civil, però, es troba que al certificat original l’avi va declarar, al seu moment, que el difunt no tenia descendència, i l’única manera d’esmenar-ho és que aquests seus avis en facin declaració, ara; cosa que voldrà dir que hi haurà d’entrar en contacte. És així que va coneixent la família de son pare, amb trobades amb els oncles, les tietes, una cosina de son pare i, finalment amb els avis. Entre el que en va traient de tots plegats, la Marina malda per reconstruir un relat dels seus pares; però no li és fàcil, per com aquella parella de joves enamorats estaven enganxats (fatalment) a les drogues i van acabar morint de SIDA, qüestions que la família paterna ha deixat amagades en un passat que, d’alguna manera, la Marina els fa present. Ella, durant l’estada a Vigo, es guia pel diari que va deixar escrit la seva mare i, quan pren plena consciència de l’estigma que els seus pares representen per a la seva família paterna i de l’amor i aventura, joventut, que van viure, els celebra (com a bona aspirant a cineasta) tot imaginant-se’ls, seguint aquell diari i projectant-s’hi tot fent parella (de ficció) amb son cosí Bruno (que li fa el pes).
Flaix d’urgència: Canes rep amb forta ovació “Romería”, de Carla Simón (i primeres reaccions) | “Romería”, a Canes 2025: bella, arriscada, poètica, punyent, onírica, sòbria, encantadora… | Altres veus, ran de l’estrena a Catalunya.
Vista: el 25.09.2025, en VO, a la sala 7 dels OCINE-Blanes.
He tardat a veure “Romería”, perquè n’esperava molt, n’havia llegit gran quantitat d’articles i he volgut deixar passar una mica de temps, per a poder-la veure sense tenir-ho tot massa fresc al cap. I he de confessar que també em feia una certa ‘por’, perquè, al seu moment, no vaig acabar d’encaixar Estiu 1993 , estimant-la, valorant-la, però potser (ja em perdonareu), massa ‘neorealista’ per a mi, i, agradant-me molt (més), Alcarràs, que era força del mateix pal, té unes característiques especials, és tan ‘nostrada’, que sí, em temia que”Romería”, rodada a Vigo, ja no essent tota parlada en català, seguint amb la seva història familiar… em decebés (comparativament parlant). Però no: ha estat al contrari, m’ha entusiasmat, molt i molt. La considero la millor de les tres pel·lícules, de llarg.
Carla Simón està amb els seus personatges i, nosaltres, així hi estem.Permeteu que ho digui: més que el motiu pel qual la protagonista, la Marina, és a Vigo, m’ha subjugat com la noia va coneixent els diversos familiars; sí, com s’hi està, com en són, de diferents, de caràcter, de història personal, de col·laboradors amb la noia, la seva relació amb el que van ser, viure i passar aquell seu germà (cosí o fill) i la seva xicota barcelonina. Carla Simón els filma amb una humil i alhora gran sensibilitat (molt femenina, cal remarcar-ho), no els redueix a arquetips, poua en els respectius tarannàs, caracteritzant-los amb les expressions i els gestos, amb els seus silencis o les seves expansions, alguns amb la vergonya encara no superada d’aquell ahir (quan no el prejudici que, als vuitanta, hi havia amb els infectats de SIDA), d’altres, amb el lament per la fi d’aquella època…
N’ha triat molt bé els actors, que traspuen els seus personatges, amb especial menció de la nouvinguda i captivadora Llúcia García, que transmet autenticitat, juvenil i alhora madura. La seva Marina, bella, amable, oberta, atenta, és la protagonista (omnipresent) del film i igualment la que ens va portant als diferents familiars, rebent-ne el divers acolliment en cada cas i, amb sentida discreció, encaixant-ne els cops per tot el que va sabent. El seu capteniment entenimentadament reservat esdevé, de manera molt convincent, determinació i sensualitat desbordant en imaginar-se la fervent i apassionada vivència dels seus pares. Quina comunió directora – actriu, la que hi ha entre Carla Simón i Llúcia García, gairebé la mateixa que hi ha entre la cineasta i l’aprenent de directora i entre la Marina i qui (fugaçment) representa sa mare biològica en la ficció que s’empesca! Una comunió que vessa autenticitat, identificació.
Carla Simón ha escrit un guió magnífic. Certament, com a espectador, et vas trobant amb algunes situacions, algunes ratlles de diàleg, que resulten diguem-ne expeditives, que semblen entrades amb calçador per fer avançar la recerca de la noia sobre els seus pares. Posem per exemple, quan els cosins de la Marina, a cals avis, li deixen anar que allí van tenir amagat el seu pare biològic en caure malalt: entra com episòdic, potser un pèl forçat. Perquè: vols dir que aquell jovent en sap gaire de l’oncle drogoaddicte mort del virus? I, a l’edat que tenen, gosar ser així d’indiscrets! Però no tardem a assabentar-nos que justament en Lois, tiet de la Marina i pare d’aquests cosins (un Lois molt obert i col·laborador, amb prestància a la família, però que es revela distant de tot el que va passar -perquè era a França-), els ho havia explicat: queda, doncs, ben justificat, tot plegat. I com aquest cas, n’hi ha d’altres. I resulta no tan sols acceptable, sinó plausible, perquè l’estructura matriu de “Romería” és la d’un diari cinematogràfic (pautat pels intertítols datats), en cada capítol del qual es tracta un aspecte diferent de la descoberta de la xicota sobre aquell món, aquella gent, aquella època…, sense rigidesa, amb permeabilitat i fent que, de mica en mica, la Marina vagi assabentant-se del que vol saber, passant doncs, per moments claus en el procés, que són els que anem trobant, sense que el guió s’entretingui (innecessàriament, literàriament) a donar voltes per a fer-los entrar (hi va directe!).
I el guió desemboca, pletòric, en el meravellós, esplèndid, fragment fantasiós, durant el qual no hi ha cap intertítol del present i que és pautat tan sols per les datacions del passat, del diari de la mare biològica de la Marina. Dic que el guió hi desemboca perquè en aquella estona s’hi fan presents, en clau de reviure-les, moltes coses d’aquella parella que ja s’han esmentat anteriorment com a simple relat.
“Romería” és cinema de dalt a baix, de textura realista molta estona, que tanmateix esdevé un cant, poètic, a la potència de la ficció (en el fragment fantasiós), oimés tenint de fonament els rastres de la vida (que ens han anat apuntant els trossos realistes).
Mentre fruïa d’això que descric com el tros fantasiós de “Romería”, em plantejava com caram Carla Simón acabaria la pel·lícula, veient on l’havia dut. ESPÒILER. Sí, la retorna al seu present i novament ho resol amb un recurs “artificial” de guió, sense importar-li si és realista o no, arrodonint el seu diari cinematogràfic expeditivament i en clau de final feliç, que enllesteix amb la imatge eloqüent de la Carla Simón (perdó, la Marina) filmant, enregistrant imatges, obert el camí que ha dut a la creació de films com Estiu 1993 , Alcarràs i Romería.
No vull acabar sense remarcar que, lingüísticament,”Romería” està molt i molt bé. L’he vista, a Catalunya, amb els intertítols en català i Carla Simón en fa un tractament molt responsable i natural (la Marina parla en català amb els seus familiars catalans i en castellà amb els gallecs). Tot i que potser la gent de Galícia hi trobin a faltar més parla seva.
PS: En un moment de “Romería” es diu que, al pare biològic de la Marina, li agradava molt el flamenc i Carla Simón ha manifestat que està pensant de fer una pel·lícula sobre el flamenc. La petja familiar, doncs, sembla llarga i profunda en la cineasta, per molt que es digui que ja n’ha tancat la trilogia.
***
FOTOS: “Romería” (Elastica Films)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!