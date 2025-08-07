Comentari: “Quan cau la tardor”, de François Ozon

Ja fa uns dies que l’he repescada a una plataforma (FilminCat); però, què voleu que us digui!, aquest el François Ozon, mai m’acaba de fer el pes del tot, el trobo coseta, com a cineasta, i això que en aquest cas toca algun tema d’interès, i no m’abellia escriure’n res, de la pel·lícula, però avui m’he donat una mica de temps ‘lliure’ i dic, va, posa-t’hi!
La Michelle, una àvia enèrgica, viu una jubilació tranquil·la en un poblet de la Borgonya. El Dia de Tots Sants, la seva filla Valérie ve a veure-la amb la idea de deixar-li el seu net Lluc durant la setmana de vacances escolars. Estressada per la visita de la seva filla, li cuina uns bolets silvestres tòxics. Tot el que passa després sembla fruit de l’infortuni, amb, pel mig, el fill de la seva millor amiga Marie-Claude, que acaba de sortir de la presó.
Recull d’articles d’altri sobre la pel·lícula (Altres veus)
Vista: el diumenge 03.08.2025, en VOSC, per Filmin Cat.
Aquesta pel·lícula excel·leix en dos aspectes: el tractament dels personatges (molt ben perfilats, afinats -tots!-, amb els seus aspectes externs i les respectives complexitats interiors que van sobreeixint, les seves relacions -molt ben traçades-…) i el tema de les segones oportunitats a la vida (les que es donen o s’agafen alguns protagonistes, amb la generositat i capacitat de perdó que això implica i la possibilitat de redempció, amb l’oportunitat de mostrar amor -profund- cap a l’altre…). Malgrat que és un film no pas rodó, val la pena veure’l per aquestes qüestions. Ah! I servit per unes actrius -i l’actor Pierre Lottin-, magníficament triats pels seus papers, que interpreten amb una humanitat i sensibilitat admirables.
I en François Ozon comença molt bé, en la mesura que, precisament, ens va presentant els seus protagonistes, l’ambient pel que es mouen i que creen… Però li agraden les intrigues, derivar els relats cap allò jo en diria novel·lesc, i comença a fer giragonses de guió, regirant la història i l’evolució d’aquests personatges, en un no parar, cosa que, si bé li permet de tractar-ne la qüestió de passat/present/futur, anar traspuant la qüestió de segones oportunitats de vida per a tothom, no és menys cert, que narrativament i dramàticament va carregant el metratge fílmic de la sensació d’artifici, de prestidigitació de l’autor. I, per acabar d’adobar, no s’està d’afegir-hi les seves dosis habituals d’ambigüitat (sexual, etc.).
***
FOTOS: “Quan cau la tardor” (Caramel Films)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!