Comentari: “Parthenope”, de Paolo Sorrentino

Tard, molt (massa) tard, he vist aquesta pel·lícula de Paolo Sorrentino, presentada a Canes 2024 i estrenada a Catalunya el desembre; però les coses vénen com vénen!

Nota sinòptica:

La vida de Parthenope , la dona que porta el nom de la seva ciutat, no és ni una sirena ni una criatura mitològica. Des del seu naixement l’any 1950 fins a l’actualitat.

En aquest blog, també:

Fitxa de la pel·lícula

Recull d’articles d’altri sobre la pel·lícula (Altres veus)

FOTO: “Parthenope” (Cartell nord-americà).

Vista: el dilluns 14.07.2025, en VOSC, per FilminCat.

Comentari:

Estem davant d’un tractat sobre la bellesa (i el que comporta) i Nàpols (sobretot, la seva gent).

Per a parlar de la bellesa, Paolo Sorrentino recorre a la guapa protagonista, Celeste Dalla Porta (Parthenope), i a un èmfasi molt embafador, tant a la imatge fílmica com als diàlegs. La saturació d’esteticisme és absoluta, persistent, desmesurada… encadenant, una darrere l’altra, talment un mostrari publicitari (de perfums, de marques de moda, de grans magatzems en temporada…), un imparable seguit de plans cinematogràfics amb posats dels actors, cortines i robes lleugeres que s’enlairen, paisatges costaners o urbans, a càmera quieta o en moviment al ralentí… escenes que potser serien boniques de veure, però que aviat cansen per la seva acumulació ‘engafitosa’ i no hi fa res que, passa una bona estona es moderi força…

La bellesa de la noia no tan sols la xucla la càmera, sinó que els diàlegs no paren de remarcar-la, d’insistir-hi… Per l’impacte que causa en els altres, que en queden del tot afectats, donant peu al cineasta a parlar del que comporta: el desig (del germà, del primer amor, dels homes amb què va la noia va topant al llarg dels anys…). Perquè és del desig i no pas de l’amor o del sexe de què tracta el film. De sexe n’hi ha, gairebé com a conseqüència inevitable, passat el temps (i a tall d’experiències personals amb qui li significa un repte superador). D’amor… -espòiler- al final diu que és en el que pensava quan l’hi preguntaven, però no ho semblava pas, perquè, com diu son germà, ella és fugissera, sempre s’esmuny dels homes que l’envolten, que la cobegen, com la bellesa per la qual es deleixen i que se’ls escapa.

No tan sols hi ha la bellesa física, sinó també la intel·lectual, tot i que en Sorrentino es limita a fer-la aparèixer de tant en tant i reduïda a dos aspectes: la brillant carrera acadèmica de la xicota i la seva dèria per a trobar sempre les respostes correctes i les preguntes avinents. Anava a escriure que també hi ha la formosor ‘espiritual’, però no hi està ben desenvolupada: el dol pel germà, el vincle amb els pares, etc. queden poca cosa més que enunciats, sense que la resta de circumstàncies en què es troba ens permetin copsar-ne el bagatge interior, més enllà de la seva estricta relació amb el fet de ser tan guapa, irradiar tanta bellor i el que això genera al seu voltant.

A la mitologia grega, Partènope és una sirena que donà nom inicialment a la ciutat posteriorment anomenada Nàpols. I ho diu un personatge en un moment de la pel·lícula: és difícil ser feliç enmig de tanta bellesa. Que la noia dugui el nom primigeni de la ciutat, apunta des del primer moment, a una identificació entre el personatge i Nàpols. De fet, quan l’han de “batejar” i els pares pregunten a l’exalcalde quin nom posen a la criatura que acaba de nàixer, aquest, assenyalant una imatge marítima de la ciutat, diu: Parthenope! I a l’altre extrem fílmic, gairebé a les acaballes, quan la xicota ja és una dona gran (interpretada per Stefania Sandrelli), es defineix, resumeix la seva vivència, afirmant una cosa com ara que és “difícil i bonica, com Nàpols” (perdoneu que no en reprodueixi l’esment exacte). I és que sí, la pel·lícula també parla de la ciutat: de la seva gent, per ser precisos. Durant bona part del metratge sembla que no sigui pas així, dedicat com està en Sorrentino a la protagonista i la seva història; però sobretot a la part final, el tema sobreïx clamorosament. Greta Cool, una actriu d’origen napolità que ha aconseguit un cert renom al nord del país, fugint del seu passat més aviat galdós, amb motiu d’una recepció que li dediquen autoritats i personalitats locals, els engalta el reguitzell de tòpics que els del nord d’Itàlia retreuen a la gent del sud, unes ‘veritats’ que fan de mal sentir… Un home atractiu i socialment ben situat s’endú Parthenope del món de Greta Cool i la passeja per l’altre Nàpols: si fins ara hem vist el de casalicis arran de mar, ha arribat el moment de veure’n els barris pobres, de prostitutes miserables, de canalla que es deleix pels bitllets que l’home els regala o que s’amunteguen en estances rònegues.

La pel·lícula enfila més que seqüències, estampes. Ens narra la vida de Parthenope, però narrativament ens en va mostrant moments, circumstàncies, entretenint-se moltíssim en digressions, sentències, frases… més per esteticisme i per a parlar dels temes que interessen Sorrentino que no pas per la història de la noia, que en queda sovint com el pretext. Entre aquests moments, les trobades amb l’escriptor personalment decadent John Cheever (Gary Oldman), que certament serveixen per a remarcar el lligam de la protagonista amb els seus llibres, però sobretot en Sorrentino hi xala deixant anar vinga fases ‘intel·lectualitzades’. Una altra estampa és la d’una parelleta jove nua i comminada a fer l’amor davant d’un públic tan morbosament expectant com delerós que es materialitzi aquella íntima unió entre el que signifiquen els amants: un dels excessos (visuals, narratius) amb què es deleix el cineasta i que tanmateix, poc aporta al discurs. I el súmmum del cinema estrafet de Sorrentino és la llarga seqüència, barroca, de vocació provocadora, d’erotisme calculat, a l’església, entre un cardenal i la Parthenope, amb el miracle de ‘San Genaro’ com a excusa. Una estampa en què la noia cedeix sexualment esmentant la seducció del prelat, atreta totalment per la gosadia (i la irreverència) de l’acte (els actes: la vestimenta, l’enllitament…) i en què es pretén que la sang liqüi en haver-hi lliurament íntim de debò (cosa que no ha passat abans, quan el fervor ha dut fidels a simular ‘miracles’): Déu-n’hi-do, quina masturbació mental, la d’en Sorrentino!

***

FOTO: “Parthenope” (© Gianni Fiorito)