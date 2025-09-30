Comentari: “Mi amiga Eva”, de Cesc Gay

L’Eva és una dona de 50 anys, casada des d’en fa més de vint i amb dos fills adolescents. Durant un viatge de negocis a Roma, s’adona que es vol tornar a enamorar abans que sigui “massa tard”. De tornada a Barcelona, comença una nova vida, soltera i oberta al joc de la seducció i de l’amor. Al llarg d’un any seguirem aquesta dona que ha trencat el seu món buscant un sentiment. Un impossible, però potser ens pot rescatar l’atzar.
De Cesc Gay, Mi amiga Eva / La mia amica Eva. Producció: Alexfilm, A.I.E. (Catalunya), Imposible Films (Catalunya). Any: 2025. Durada: 1h39. Guió: Cesc Gay, Eduard Sola. Muntatge: Liana Artigal. Fotografia: Andreu Rebés. Música original: Arnau Bataller. Amb: Nora Navas (Eva), Juan Diego Botto (Víctor, el marit), Rodrigo de la Serna (Álex, l’argentí que l’Eva coneix a Roma), Àgata Roca (Cris, amiga), Fernanda Orazi (Raquel, amiga), Francesco Carril (Dani, amic), Miki Esparbé (Julián, amic), Lluís Villanueva (Raül), Mariona Pagès (Marina, la filla), Martí Ribot (Teo, el fill), Mercedes Sampietro (la mare de l’Eva). Enllaços: CatalanFilms, Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, My Movies, Letterboxd, ICAA. Distribuïdores i estrenes al cines, DE: Filmax, EE: 19.09.2025, DF: pendent, EF: pendent, DI: Teodora Film*, EI: 02.10.2025. Cine de referència d’aquest blog: Cinema Truffaut (Girona).
Recull d’articles sobre la pel·lícula.
Vista: el 30.09.2025, en VO, a la Sala 6 dels OCINE Blanes.
Comèdia simpàtica, Mi amiga Eva és un enfilall de situacions, servides amb (molt) d’ofici per Cesc Gay, per un guió eficaç basat en uns diàlegs directes (francs) i per unes interpretacions esplèndides, en què destaca poderosament la magnífica Nora Navas (com a Eva), acomboiada per un gran esplet de “secundaris” de luxe, d’un gran nivell, com són els Juan Diego Botto, Miki Esparbé, Àgata Roca, Fernanda Orazi, Francesco Carril… o tota una Mercedes Sampietro, en una aparició breu (Permeteu que faci aquí una menció a la comicitat que hi aporten les intervencions d’Àgata Roca, Fernanda Orazi i Francesco Carril!).
No és, però, una ‘sit-com’ televisiva pels pèls i gràcies al talent cinematogràfic de Cesc Gay, que acredita un cop més la seva veterania en la direcció, i, vulgues que no, per l’encert de plantejar amb estructures narratives diferents les diverses etapes que travessa l’Eva.
Es veu que Mi amiga Eva està generant debat sobre l’enamorament i la vida sexual de les dones grans. I és que, certament, ens n’explica el cas d’una dona que fa els 50 anys al decurs del metratge, precisament inspirat (a la ficció) en el que la protagonista ha vist en una pel·lícula francesa: ja tenim el bucle! Però jo diria que no passa de narrar un cas, exposant-ne totes les contradiccions personals, els atzars, aventures, temors, fracassos, dubtes, desitjos… pels que passa la protagonista: això sí, en el seu cas. Perquè aquí hi ha més voluntat d’enfilar situacions (tan còmiques com sigui possible) que no pas de plantejar reflexions. Som lluny, molt lluny, del cinema d’alçada; fins de les millors comèdies del cinema. I, per descomptat, molt lluny del millor Woody Allen (encara que alguns diguin que en Cesc Gay és el Woody Allen català, ho sento, però aquí jo diria que no).
No voldria acabar sense remarcar la música original d’Arnau Bataller i la fotografia d’Andreu Rebés.
PS: del tractament lingüístic, ja en parlaré en un altre apunt, centrat en la presència del català en produccions catalanes amb altres llengües…
***
FOTOS: “Mi amiga Eva” (Filmax)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!