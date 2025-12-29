Comentari: “La recepta perfecta” / “Vingt Dieux” / “Tutto in un’estate!”, de Louise Courvoisier

Repesco La recepta perfecta / La receta perfecta / Vingt Dieux! / Tutto in un’estate! / Holy Cow, de Louise Courvoisier, relat iniciàtic centrat en Totone, el noi de 18 anys de la comarca del Jura que sobtadament ha de guanyar calés i per això intenta fabricar el millor formatge comté de la comarca…
El guió d’aquesta òpera prima és molt precís, d’una economia (i eficàcia) narrativa impecable. Amb ben poques pinzellades en té prou per presentar-nos el protagonista i el seu entorn (amics, xicotes, pare, germana, ambient del poble…), gràcies a la bona combinació d’uns diàlegs afinadíssims i els plans cinematogràfics que s’hi ajusten, depuradament, tot enquadrant de manera eloqüent (i amb subtil bellesa fotogràfica!) els personatges, el paisatge… I així al llarg de tot el metratge, tant en el desenvolupament com al desenllaç fílmics. Certament, tot plegat és força canònic, és a dir, el relat té una estructura ben convencional. Sense deixar de transmetre’ns en cap moment la vitalitat, la respiració, les alegries, les decepcions, les penes, els neguits, els desitjos, l’empenta… d’en Totone, el noi de joventut desfermada que sobtadament ha d’assumir responsabilitats, la pel·lícula va passant de fer-nos entrar en aquell món, d’anar coneixent aquella gent, les seves circumstàncies… a explicar-nos la (tòpica) història de qui intenta superar un repte (amb allò que s’hi posa com pot, no se’n surt, però persevera i malda per a reeixir, topant amb successives dificultats, que gairebé el fan desistir, si bé, al final…), en aquest cas, el desafiament autoimposat de participar al concurs del formatge comté i guanyar-hi premi ben remunerat. Hi ha també una ‘solució de guionista’, ben trobada i eficaçment resolutiva -com a desllorigador-, però que té alguna cosa d’artificiosa, amb la seqüència en què en Totone ‘descobreix’ el potencial econòmic del concurs del formatge comté i en la qual se li genera la necessitat perquè s’hi interessi especialment.
Tampoc no s’estan, la talentosa cineasta Louise Courvoisier i el seu equip, de jugar amb l’ambigüitat, diguem-ne amb el dubte (que dura el que ha de durar!) de les veritables intencions d’en Totone amb la xicota: el mou el desig sexual o la llet que té emmagatzemada la noia, per fer el formatge? Sí, sí, som molt llestos nosaltres, espectadors, i ens ho veiem a venir; però… de debò, què sent ell? I és que “La recepta perfecta”, mentre desenvolupa el seu argument ‘làctic’, va bastint un magnífic relat iniciàtic, de maduració personal, en què en Totone passa de ser un volcà hormonal juvenil, no absent d’excessos i certa violència, a descobrir els sentiments (envers el pare, la germana, la noia, els amics…), passa de ‘confondre’s’ amb la colla de bordegassos en què pela els dies a trobar-se amb la pròpia identitat… Això, éssent alhora, “La recepta perfecta”, una commovedora, sentida pel·lícula sobre l’amistat juvenil.
