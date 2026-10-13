Comentari: ‘La bola negra’ (Javier Calvo i Javier Ambrossi, 2026)

La bola negra: per mi, coses sí (i tant!) i coses no (absolutament no!).
Els Javis han concebut La bola negra com un espectacle (esplendorós) i una única (o gairebé única) idea temàtica (la legítima denúncia de la repressió de l’homosexualitat a Espanya al llarg dels anys, des de la no menys legítima reivindicació del dret a desitjar i estimar qui vulguis).
Cinematogràficament entrelliguen bé (en alguns moments, magníficament, extraordinàriament, bé) tant aquests dos aspectes com les tres parts argumentals (recordem-ho, situades en plena l’Espanya republicana de 1932, a la Guerra Civil el 1937 i a una actualitat datada al 2017).
La clau de volta és també doble. D’una banda, l’eloqüent muntatge en paral·lel d’escenes tan distants en el temps com queden interrelacionades pel seu contingut temàtic; amb un talentós ús del fora de camp sonor (diàlegs d’una època sobre imatges d’una altra, música al·lusiva a un dels indrets que sona en imatges ambientades en d’altres…). Per altre cantó, la força audiovisual de no poques d’aquestes seqüències. Una qualitat fílmica a la que no és aliena (gens aliena) la mà de la directora de fotografia Gris Jordana (a qui, per mi, ja li poden donar totes les nominacions i premis), encara que, per exemple a La Mesías (2023), dels Javis, el seu treball va poder ser més notable.
No puc estar-me d’expressar com admiro, per exemple, la seqüència potentíssima, coreogràfica, força onírica d’en Milo Quifes (és a dir, d’en Carlos, el noi granadí rebutjat el 1932 al casino per ser homosexual) a la sala de ball, en què mig deixat anar es va incorporant, integrant a la dansa de tota aquella gent, al compàs del cante…
Fins i tot, no acabo d’estar d’acord amb els que es carreguen l’escena d’imatgeria 100% queer dels soldats despullats a les platges càntabres l’any 1937. Certament, els Javis, com a gais que al seu cinema hi volen imatges homoeròtiques o, si més no, de l’imaginari homosexual (i a La bola negra n’hi encabeixen força) diguem, s’hi han delectat a pleret en tota aquella seqüència. Però és que la combinació de la banda sonora amb el que veiem a la pantalla, en aquesta ocasió, ens situa de manera pertinent (i expressivament pletòrica) en l’eclosió de la sexualitat que brolla en el protagonista en Sebastián (Guitarricadelafuente).
Enduts per les ganes d’espectacularitat i (encara més) de fer una “gran pel·lícula”, al tàndem Javier Calvo – Javier Ambrossi se’ls escorre la tinta, sobrecarregant d’efectisme alguns d’aquests moments cinematogràfics. Se’ls ha de reconèixer (i aplaudir) la seva brillant capacitat de passar d’un enfocament naturalista del relat a un tractament fantasiós, vorejant el deliri. És així, per exemple, que una simple vetllada d’esbarjo de la tropa amb l’actuació d’una cantant (Penélope Cruz, que entra a la sala a cavall d’un vehicle militar…) es transforma en una mena de frenesia desfrenada, amb la soldadesca envelada cap a la platja… Però, ai, ai, ho saturen amb un castell de focs artificials (literal, és així! Com gosen!), recurs a més a més xaró, xaró…
Els passa (massa) sovint, que se’ls veu el llautó, esgarrant bones idees visuals. Citem per exemple la gran seqüència inicial de la pel·lícula, especialment des que comença l’atac de l’aviació, amb tot el caos que es produeix i que la càmera i la música ens fan viure intensament. On la fan anar? Doncs a una imatge bellíssima però tan i tan tòpica que, per mi, ho malmet: en Guitarricadelafuente apareix d’entre el núvol de pols, fugint d’aquell horror, amb un cavall (sic) que surt pel seu costat, una autèntica “estampeta”. Fugida en què el noi va i s’enfila a una escultura gegant d’un Sant Sebastià, en un temple derruït: voleu dir que li calia enfilar-s’hi? A mi m’ha fet tot l’efecte que els Javis ho han forçat per a mostrar-nos el xicot, sí, anant amunt i avall, però també (i crec que sobretot) enfocant detalladament com acaricia “la pell” d’aquell descomunal cos de mascle.
Hi ha massa emfatització, a La bola negra. En primer lloc, a la banda sonora. No diré pas que no sigui fins i tot bella (oh, els acords de guitarra que ens traslladen acústicament a l’Andalusia de la part de l’any 1932! Oh, els temes que van sonant al decurs del metratge…); però musicalment ho llepen massa gairebé tot i, per a empitjorar-ho, el seu to i volum és clarament, excessivament alt, és a dir, també sobrecarregat (i sobrecarregador!).
Temàticament és, però, amb el que l’èmfasi acaba resultant pitjor. Soc conscient que ara entro en una qüestió delicada; però no hauríem de barrejar ni confondre les coses. No es tracta de destil·lar homofòbia (no és gens el meu cas) ni de negar el que (com ja he qualificat abans) és el legítim dret dels cineastes a parlar de l’homosexualitat, de la repressió que s’ha patit, del desig, del dret a ser feliç, de les diversitats. Per mi, el problema greu de La bola negra és que els Javis l’han convertit gairebé en monotema, per tant no traient prou profit al que podia donar de si el seu argument i els contextos que toquen, i, si bé n’exposen circumstàncies i situacions diverses al llarg de la història (a vegades, per mostrar els canvis en el temps; a vegades, per just al contrari), el cert (i molt lamentable) és que hi van donant voltes i voltes (com si amb una mà de morter fessin no sé, all-i-oli?). Constaten la injustícia, el mal íntimament patit, la infelicitat causada, l’agressió de la societat i especialment de la gent conservadora (o directament feixista), la pervivència del desig i l’amor, malgrat tot, clandestí, secret, amagat (o ben al descobert, a l’actualitat). I reivindiquen tant la memòria dels que ho han sofert com el dret a viure lliurement la sexualitat. Ara bé, malden per a encabir-hi tot el que poden (transsexualisme, transvestisme, variants queer…), amb clara voluntat de convertir la pel·lícula en “pancarta” i el pitjor és que no van gaire més enllà d’això, malgrat les 2 hores i 35 minuts de metratge que gasten. En part, és això que els du a allargassar excessivament algunes estones del film i l’aboca als pobríssims darrers 40 minuts (aproximadament).
Evidentment, la sensació que unes estisores hi podrien haver fet bona feina també és deguda a la ja comentada voluntat dels Javis que La bola negra sigui una “gran pel·lícula”. Un pèl menys d’ambició d’èxit (que no és el mateix que l’ambició artística), hauria anat bé, s’hauria agraït.
Ho agreuja encara més tot plegat, la dèria del guió de deixar les coses explicadíssimes, lligadíssimes, de fer-ho tot explícit fins a l’esgotament (de l’espectador: si més no, a mi m’han cansat molt i molt). Tant el que es veu a venir com allò amb què preveuen sorprendre’t; tant allò que els personatges es troben com el que ja saben. Res se n’escapa. Vinga escenes per deixar clar qui, què, com, quan… S’ha d’admetre que aquest guió té el seu valor, per com acaba lligant les tres parts del relat, la que n’és una projecció, la que és una recreació i la que és una crònica actual, i els seus respectius protagonistes. I, com ja he esmentat, la vàlua del discurs que es va trenant en contrastar-les simultàniament. Però és que els dos Javi i l’Alberto Conejero no n’han tingut prou i han caigut en el “pecat” de subratllar-ho i d’entretenir-se (fins a fer-se ben pesats) a detallar, si el per què hom ha fet què, com, quan… I, en aquesta dèria, fins hi han incrustat la seqüència en blanc-i-negre evocadora del diàleg entre en Rafael Rodríguez Rapún i en Federico García Lorca, no fos cas que ens anéssim a casa sense saber com va anar la cosa…
Amb aquesta seva tirada (irrefrenable) per ser explícits, els Javis demostren ser bons deixebles del seu admirat Pedro Almodóvar (aquí, productor associat i ‘homenatjat’ directament en una escena. I recordem que els Javis van dedicar al manxec -la seva trajectòria, temàtica i estil- a la minisèrie documental PedroxJavis). Però no tan sols per això. Algun dels seus personatges no pot ser més almodovarià. Estic pensant, per exemple, en la mare addicta a l’alcohol i a esnifar ratlles, la mare desbocada, en família desestructurada que encarna Lola Dueñas (per cert, també actriu habitual tant a la filmografia d’ells dos com a la de l’Almodóvar).
Es diu que Javier Calvo és, del duo, qui porta més la direcció dels actors, a les seves pel·lícules. A La bola negra, hi ha un molt bon treball de direcció d’uns intèrprets (en papers importants) que no comptaven amb prou (o cap) experiència prèvia al cinema. Anem per parts, però. En primer lloc, cal remarcar un gran encert en el càsting, en la tria dels protagonistes. En Guitarricadelafuente (és a dir, en Sebastián, el guardià de Rafael Rodríguez Rapún) debuta aquí davant la càmera i en Miguel Bernardeau, no, i, al damunt, és de la fornada crematística de la televisiva sèrie de presumptes adolescents Elite (Netflix): l’encert amb aquest parell rau en el contrast físic. El cos fornit, carnós, la presència facial i la serena solidesa (malgrat les circumstàncies) d’en Bernardeau dialoga en termes d’atracció (o protoatracció i desig) amb el cossatge prim, la quasi tremolor corpòria, pregonament dubitativa d’en Guitarricadelafuente. Les seves aportacions interpretatives són correctes (potser puntualment un pèl limitadetes i tot), en tot cas, res de l’altre món, però en Javier Calvo els ha dirigit eficaçment i sabent perfectament amb quin criteri se’ls havia triat.
D’en Milo Quifes (Carlos, el noi granadí rebutjat al casino per ser homosexual), també debutant, en Calvo en treu molt de profit i esdevé un personatge complex, de silenci temerós i cor en ebullició juvenil, de clara i oculta identitat sexual, irrefrenablement abocat als seus amics socialment díscols, als plaers secrets i alhora esclau de la (bona) societat a què pertany. Quant a l’actor Carlos González (Alberto, historiador que investiga el passat de la seva família) demostra les seves (gens sorolloses) qualitats interpretatives, aportant (i em sembla una opció -ben plausible- dels Javis) un gai tan desinhibit com de físic gens escultòric. I (bandits!), han servit en safata uns papers de lluïment a Penélope Cruz, Lola Dueñas i Glenn Close (i òbviament se n’han servit): cadascuna de les quals, bravo! (Tot i el que posen en boca de Glenn Close…)
No vull acabar aquest comentari sense manifestar una cosa que és absolutament secundària (mancada, al meu entendre, de cap importància). La bola negra és i té tot el dret de ser (no ho discuteixo pas) una pel·lícula de vocació espanyola. Parla d’això anomenat Espanya, del que se’n diu història d’Espanya. Sí. I és obra de dos homes de Madrid, que volen parlar i parlen del seu país. I de la seva ciutat, encara que físicament no la veiem. L’esmenten molt, als diàlegs, com a ‘ciutat gran’ on viure (amb prudència) l’homosexualitat als anys trenta era més possible que no pas a Granada, com a ‘ciutat gran’ on es podia protegir més la vida d’en Federico García Lorca, com a ‘ciutat gran’ on viu lliurement l’homosexualitat el protagonista de la part actual de la pel·lícula. Madrid és omnipresent i multiesmentada, al film. Correcte, però, mira, a mi m’ha embafat tant de Madrid, Madrid, Madrid. De rebot (si és que no intencionadament), els Javis proclamen al món sencer Madrid com a ciutat de llibertats. Un espot que ni Isabel Díaz Ayuso podria pagar. I, amb l’èxit popular de la pel·lícula, em temo que encara anirà a la capital espanyola més gent encara que hi du la cosa aquesta del TGV i allò d’ El Rei León…
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PORTADA: Guitarricadelafuente i Miguel Bernardeau, a ‘La bola negra’
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