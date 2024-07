Comentari i informació: “M3 Gogoetak (Recuerdos del 3 de marzo)”, documental d’Eloy González sobre els fets de 3 de març de 1976 a Vitoria-Gasteiz

Informació (facilitada per Conse García León, Ángel Cordero i l’Ajuntament de Malgrat de Mar, anunciant la projecció del film a la Sala Joaquim Garriga, de Malgrat). M3 Gogoetak (Recuerdos del 3 de marzo)“, dirigit per Eloy González, és un documental que reuneix el testimoni de vint-i-cinc persones que van viure de manera directa els fets històrics de “, dirigit per Eloy González, és un documental que reuneix el testimoni de vint-i-cinc persones que van viure de manera directa els fets històrics de la massacre de Vitòria del 3 de març de 1976 , en la qual van morir cinc obrers en vaga a l’església de Sant Francesc d’Assís, a mans de la policia i 150 persones més van resultar ferides de bala per pistoles i metralletes. M3 Gogoetak (Recuerdos del 3 de marzo)” està impulsat per les comissions de persones usuàries i integrants del programa ‘Activa tu Barrio’ de ” està impulsat per les comissions de persones usuàries i integrants del programa ‘Activa tu Barrio’ de Bizan Zaramaga , un centre cultural per a persones grans de Vitòria.

El documental inclou imatges de l’època cedides per Ràdio Televisió Espanyola, així com d’altres, com les preses pel Colectivo de Cine de Madrid i d’altres d’anònimes, que han estat escanejades. També hi apareixen fotografies de l’Arxiu Municipal de Vitòria i d’altres de Koldo Larrañaga i Luis Ziarrusta, i inclou la música de ‘ Campanades a mort ‘, que va composar i cantar Lluís Llach.

Comentari (Publicat prèviament a Facebook).