Comentari: “Balandrau, vent salvatge”, de Fernando Trullols

De Balandrau, vent salvatge, parlem-ne. Jo, aquí, modestament en dic la meva:
Es tracta d’una producció cinematogràfica que és el que vol ser: narrar en clau de ficció el conjunt d’esdeveniments que van tenir lloc al massís del Balandrau a partir del tràgic 30 de desembre de l’any 2000, repartint l’atenció entre víctimes, rescatadors i familiars, i tractant-ho alhora en clau sentimental i com a film del gènere de catàstrofes, amb vocació de captar i explotar la bellesa fotogràfica de l’alta muntanya i els recursos dels efectes visuals disponibles.
El guió de Balandrau, vent salvatge respon fil per randa a aquest plantejament de producció, desaprofitant tot el que no sigui estrictament narratiu i sentimentalista. En tanta mesura que, a la majoria d’escenes ni tan sols es deixa agafar autèntic gruix dramàtic als personatges i a les situacions: per molta tragèdia, llàgrimes, ràbia o impotència que s’hi mostri, l’únic que hi importa és explicar que aquella gent van patir i convocar les emocions dels espectadors. L’excepció a aquesta desafortunada regla guionística és la relació entre el bomber Siscu (Marc Martínez) i el seu fill Bernat (Jan Buxaderas), als quals se’ls atorga un cert perfil: hi interessa la relació entre ells, el que experimenten, no són simples peons del relat.
Els diàlegs del film són “ortopèdics”: el que diuen els protagonistes són paraules o frases que només serveixin a la narració dels fets (a preparar l’espectador, camí del que ja sap que li espera, o a situar-lo en el moment argumental, o a remarcar-li el que ja veu o pot intuir…). Quina asfíxia! Així no es permet que els personatges agafin més entitat que la de ser gairebé simples figures del que s’està explicant. Fins i tot, els talls de veu radiofònica que escoltem estan escapçadíssims. Per exemple, quan la colla va amb cotxe cap a Vallter 2000, sentim el butlletí metereològic de Catalunya Ràdio que anuncia bon temps: no notem tant que estiguin escoltant la ràdio, aquella gent, com que se’ns vol colar la informació de la previsió de bonança que hi havia aquell dia en què després va irrompre el torb. Així, entrat auditivament en calçador, pura funcionalitat. I amb els fragments de notícies televisives emeses per la petita pantalla, passa el mateix.
La voluntat de sacsejar emocionalment l’espectador es manifesta clarament en el caràcter emfàtic d’aquest guió (i, per moments, en els seus diàlegs), dissortadament també en la banda sonora, que si bé respon de manera adequada i coherent al propòsit de la pel·lícula, tendeix a subratllar massa l’emotivitat de les escenes; però és clamorosament (deixeu-m’ho dir) insuportable en el muntatge cinematogràfic, sobretot per la inserció de plans que són innecessaris del tot i que només busquen (descaradament) tocar la fibra del respectable, com per exemple l’indecent insert de la Matilde (Àgata Roca), mare d’en Josep Maria (Álvaro Cervantes), quan li diuen que han trobat viu son fill.
Balandrau, vent salvatge vol ser realista, a totes, fins a oblidar que és una pel·lícula i, com a tal hauria d’haver postat per una representació cinematogràfica dels fets, amb tot el que això significa, i no quedar-se en la mena de producte audiovisual que és. M’explico. Situem-nos a les seqüències del torb, per exemple. La dificultat per dur-ho a la pantalla, certament, és molt gran, ja que visualment tot queda difús amb els núvols, la neu… i tot el que hi irromp, la situació és caòtica, per la desfermada i diabòlica acció del vent, amb les persones implicades sacsejades, perdudes, desorientades i gairebé congelades per les temperatures baixíssimes que estan patint-hi… Sí, difícil de bastir-ne escenes n’era; però hi ha maneres de representar el caos (i tot plegat) amb entitat cinematogràfica, que no sigui a base dels crits i expressions dels protagonistes i els seus moviments (i els de la càmera), etc.
Certament, s’ha de tenir en compte els mitjans amb què s’ha hagut de treballar en la realització d’aquesta pel·lícula, que són millors del que és habitual en les produccions catalanes, però que encara es queden curts pel que, en aquest cas, hauria calgut. I reconèixer l’esforç que s’hi ha fet i la imaginació amb què s’ha mirat de compensar-ne mancances. Ara, no és d’això del que parlo; sinó de la migradesa de recursos expressiu de qui l’ha dirigida. Francament, no sé si s’havia d’haver encarregat a qui, bregat com a ajudant de direcció, signa aquí la seva òpera prima i demostra ser tan bon realitzador audiovisual com limitat cineasta.
No voldria acabar sense fer esment a un parell d’altres aspectes:
Els actors. Álvaro Cervantes treballa bé, però resulta més actor interpretant un paper (que li dona joc dramàtic, dins de les limitacions que pateix la seva feina professional, aquí, perquè la pel·lícula té poca profunditat dramàtica -com ja he comentat- i perquè, és clar, la càmera no pot treure gaire profit del seu rostre -ni del d’ell ni de cap altre víctima, tot i que, en mans d’un altre director, segurament s’hagués trobat la manera de pouar en les respectives cares-). Valgui, com a contrast amb Cervantes, el registre absolutament reeixit, de gran naturalitat, d’Edu Lloveras, mal que el seu paper d’Oriol Fernández sigui tan breu. La pobra Bruna Cusí, excel·lent intèrpret com és, queda encotillada pels funcionals diàlegs que li han tocat i queda reduïda a ser la típica figura de “bona noia que sabem condemnada pel destí”, sense cap mena de gruix. Més sort ha tingut l’Àgata Roca, perquè el seu és el paper d’algú que no creu possible que mori son fill i, actriu de categoria com és, fa prou bona aportació al conjunt.
La llengua. Hi funciona molt bé el registre lingüístic. És d’una gran normalitat del català. I això cal dir-ho, dir-ho ben fort, i aplaudir-ho!
Vista: el dimarts 24.02.2026, a la Sala 7 dels OCine Blanes, en VOC.
FOTO DE PORTADA: Balandrau, vent salvatge (Filmax)
