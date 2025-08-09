Comentari. “Babygirl”, de Halina Reijn

Una poderosa CEO (Nicole Kidman) posa en perill la seva carrera i la seva família quan comença una tòrrida aventura amb el seu intern molt més jove (Harris Dickinson).
De Halina REIJN, “Babygirl“. Producció: EUA. Any: 2024. Durada: 1h54. Guió: Halina Reijn. Amb Nicole Kidman (Romy), Harris Dickinson (Samuel), Antonio Banderas (Jacob, el marit de Romy), Sophie Wilde (Esme, l’adjunta a l’empresa, feminista) Esther McGregor (la filla). Enllaços: Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. Distribuïdores i estrenes al cine, DE: Diamond Films, EE: 17.01.2025, DF: SND, EF: 15.01.2025, DI: Eagle Pictures, EI: 30.01.2025. Festivals i premis: Venècia 2024 ( Premi de Millor Actriu -Nicole Kidman-) | Altres reconeixements.
Vista: el 08.08.2025, en VOSC, per Movistar+
Una lluita de poders. De poder sexual, de dominació de l’un sobre l’altra i, de retruc, de tothom sobre tothom, a l’empresa capitalista, a la família… I això perquè la protagonista, sí és dona i eficient (gairebé hiperactiva) directora executiva d’una corporació moderna; una esposa complidora, una mare atent; addicta al sexe (no en té prou amb el seu home, li cal pornografia i subjugada des del costat fosc de la seva personalitat, entra i s’enfonsa en el joc de dominació que li marca el becari jove que ha entrat a la seva empresa.
Algunes crítiques remarquen el fet que aquí s’hagi invertit el tradicional rol femení: no és la dona que queda esclava d’un mascle que la mani, ni una persona gran que en manega una de jove, sinó que és ella qui mana però queda esclavitzada pel noi, essent l’objecte sexual, sí, d’un que és molt més jove que ella.
Hi ha el personatge d’Esme, l’adjunta a l’empresa, que li reclama en tot moment dues coses: que millori la posició de les dones al si de la corporació en què Romy ha arribat al capdamunt i que li optimitzi les seves condicions laborals. Quan en té l’oportunitat, l’Esme jugarà les seves cartes (de poder, per a aconseguir el seu doble objectiu).
Certament, tota l’experiència que viu Romy al decurs del metratge fílmic la du on la du al final, a l’empresa i a la família. I és que entrar en segons quins jocs, pot sadollar fantasies, però té els seus perills (personals, socials…).
Em sembla que he esquematitzat el que passa a “Babygirl”, per si us pot interessar tot això dels jocs de poder, de l’addicció al sexe, etc. A mi, només m’ha captat l’atenció quan les peces s’han mogut estrictament en l’àmbit empresarial (pel que té de representació de la fragilitat dels llocs laborals al si de les corporacions, el pes de moralitat i de la hipocresia) -aspecte que tampoc dura tanta estona!- i el final en què s’encara la supervivència (al preu que sigui, fins de la sinceritat i la veritat) de la família.
En l’estira i arronsa entre Romy i Samuel, he enyorat molt l’esplèndida Shame (2011), de Steve McQueen; malgrat plausibles decisions de direcció i el treball interpretatiu.
Tot i la gran quantitat d’escenes dedicades al joc de dominació i submissió entre la Romy i el Samuel, n’hi ha molt poques (però molt poques) en què se’ns mostri l’acte sexual o s’hi exhibeixi els cossos. La majoria de plans són de la Romy agafada de cara o de perfil (sovint en pla mitjà) i algun contraplà d’en Samuel (just per a situar-nos a l’acció) i hi veiem el plaer (patiment, també), l’èxtasi, el dubte, la submissió, el lliurament… Quan no veiem ambdós protagonistes, ara seduint-se mútuament, ara amb ella que diu que vol deixar-s’ho córrer, ell que no n’hi fa cas o puja el to del joc, etc. La directora, Halina Reijn, no perd de vista en cap moment el que està representant: la història de poders. I així, malgrat una certa convencionalitat -pèl monòtona- en la posada en escena, cal aplaudir-li que s’hagi mantingut coherent en la proposta i, per exemple, que hagi defugit la morbositat.
A Nicole Kidman, cal agrair-li el lliurament absolut, físic, a un paper de dona hipersexualitzada que no totes les actrius de Hollywood haurien acceptat d’assumir. I, a més a més, s’hi dóna amb autenticitat. Sap mantenir la dignitat del seu personatge, malgrat la seva “feblesa”, incorporant desacomplexadament una dona que, serà esclava de les seves fantasies més pregones, però no pas de la moralitat ni dels esquemes socials, mal que s’hi mogui amb molta prudència, caminant pel fil de la navalla. No és enganxosa com a mare de família, no queda mai a l’ombra del marit, resulta versemblant quan mou els engranatges que teòricament domina a l’empresa…
I en Harris Dickinson torna a demostrar que, des de la seva humilitat, és un dels grans actors de la seva generació. Tot i la seva pinta de bon noi, incorpora amb precisió el paper d’un tipus descarat (britànicament descarat, sí, però descarat!), un dominador implacable, que no s’atura per res, amb ningú, que va a la seva en tot moment… Sense escarafalls ni gesticulació. El seu Samuel passa directament ha engreixar la ja notable llista de personatges, de tots colors i condició, que du interpretats a la pantalla. Això sí, aquest seu Samuel ho té tot perquè ell el brodi: Halina Reijn, la guionista i directora, li ha creat dotant-lo de profunditat psicològica (recargolada psicologia, sí), amb matisos, que ell serveix encertant de ple el to que requereix cada moment, cada escena, cada seqüència de “Babygirl”. I, molt important, el seu físic no passa de ser un reclam eròtic, perquè allò que importa durant tot el film no és pas això, sinó el joc que mena…
***
FOTOS: “Babygirl” (Diamond Films)
